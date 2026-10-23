GSK ay isa sa mga pangunahing kumpanya ng parmasyutiko sa mundo, na itinatag noong 2022 mula sa paghihiwalay ng GlaxoSmithKline: ang pangangalagang pangkalusugan ng mamimili ay napunta sa Haleon, habang ang GSK ay muling nakatuon sa mga bakuna, mga espesyal na gamot at mga nakakahawang sakit, kabilang ang HIV sa pamamagitan ng subsidiary nito na ViiV Healthcare. Nakalista sa London sa ilalim ng ticker GSK Bilang miyembro ng FTSE 100, ang stock ay partikular na kaakit-akit dahil sa ani nito. Dinedetalye ng fact sheet na ito ang presyo ng live share, ang mga resulta ng grupo, ang dibidendo nito, ang halos nalutas nang litigasyon sa Zantac, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng bahagi ng GSK sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng GSK ay kasalukuyang nasa 18,94na may baryasyon na -1,05% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 4,466,441 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng £15,92 at £22,82.
Noong taglagas ng 2026, ang presyo ng bahagi ay nasa humigit-kumulang 1,895 pence (humigit-kumulang £22), malapit sa tuktok ng labindalawang buwang saklaw nito, kasunod ng isang taon na minarkahan ng pagbangon ng mga benta ng bakuna at ang resolusyon ng litigasyon sa Zantac. Ang market capitalization ng grupo ay lumampas sa £70 bilyon. Dapat tandaan na pinagsama-sama ng GSK ang mga bahagi nito sa pagtatapos ng 2025, na nagpapaliwanag ng ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga makasaysayang presyo ng bahagi na ipinapakita ng iba't ibang mga website sa pananalapi.
Datos sa pananalapi — GSK plc
|Lugar ng listahan
|LSE — ticker gsk.l
|sektor
|Pangangalagang Pangkalusugan — Mga Tagagawa ng Gamot – Pangkalahatan
|Upuan
|United Kingdom — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ 75,89 bilyong GBp (mula noong 24.10.2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 16,1 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|0,68 kada share — ani ≈ 3,5%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|32,67 bilyong GBp
|5,72 bilyong GBp
|2024
|31,38 bilyong GBp
|2,58 bilyong GBp
|2023
|30,33 bilyong GBp
|4,93 bilyong GBp
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|13.08.2026
|17,00
|14.05.2026
|17,00
|19.02.2026
|18,00
|13.11.2025
|16,00
|14.08.2025
|16,00
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
GSK: Presentasyon sa laboratoryo
Simula nang maghiwalay noong Hulyo 2022, ang GSK ay naging isang purong manlalaro sa mga biopharmaceutical na nakabatay sa tatlong haligi:
- Mga espesyal na gamotAng pangunahing dahilan ng paglago ay ang oncology (Jemperli, Blenrep…), immunology-inflammation, at lalo na ang HIV via VIIV Healthcare, 76,5% na pagmamay-ari, na ang mga pangmatagalang paggamot na Dovato at Cabenuva ay parehong lumampas sa isang bilyong libra sa taunang benta;
- Mga Bakuna, kasama ang Shingrix (shingles, humigit-kumulang £3,6 bilyon noong 2025), Arexvy (RSV, ang unang bakuna laban sa respiratory syncytial virus) at mga bakunang meningococcal;
- Mga pangkalahatang gamot, ang mature portfolio ay nakasentro sa kompanya ng respiratoryo na Trelegy, na halos £3 bilyon.
Ang Estados Unidos ay bumubuo ng mahigit kalahati ng kita (52% noong 2025), kung saan ang Europa ay kumakatawan sa halos isang-kapat. Ang punong tanggapan ay nasa London, ang bilang ng mga manggagawa ay humigit-kumulang 65,000, at ang pamamahala ay nagpalit ng mga kamay noong unang bahagi ng 2026. Luke Miels ay humalili kay Emma Walmsley bilang punong ehekutibo, na may misyong dalhin ang grupo patungo sa nakasaad na layunin na mahigit £40 bilyon na benta pagsapit ng 2031.
Kasaysayan: Mula GlaxoSmithKline hanggang GSK
Ang GSK ang tagapagmana ng pagsasanib noong 2000 ng mga kompanyang British na Glaxo Wellcome at SmithKline Beecham, na lumikha ng pangalawang pinakamalaking kompanya ng parmasyutiko sa mundo noong panahong iyon. Pagkalipas ng dalawampung taon, pinili ng grupo na maghiwalay: noong Hulyo 2022, ang negosyo ng pangangalagang pangkalusugan ng mga mamimili (Panodil, Sensodyne, Voltaren, atbp.) ay hinati sa HaleonAng mga dibisyon ng parmasyutiko at bakuna ay nakalista nang hiwalay, habang pinanatili ng kumpanyang magulang ang mga negosyo ng parmasyutiko at bakuna sa ilalim ng maikling pangalang GSK. Ang pagpapasimpleng ito ay nagbigay-daan sa grupo na ilaan ang lahat ng mga mapagkukunan nito sa mga biopharmaceutical, na may isang adyenda mula noon na minarkahan ng pagkuha ng mga pahintulot sa marketing at isang heograpikal na muling pagtutuon sa mga pamilihan na may mataas na presyo.
R&D, ang makina ng paglikha ng halaga
Ang halaga ng GSK ay nakasalalay sa pipeline nito, at ang taon ng pananalapi na 2025-2026 ay partikular na mabunga: limang pangunahing pag-apruba ng FDA noong 2025 (Blenrep sa oncology, Exdensur, Nucala sa COPD, ang pentavalent meningococcal vaccine na Penmenvy, at Blujepa), na sinundan noong taglagas ng 2026 ng dalawang mahahalagang pagsulong: ang awtorisasyon ng US sa bepirovirsen para sa talamak na hepatitis BNakakuha ang kumpanya ng patente noong Oktubre 21, 2026, kasunod ng kauna-unahang pagkakataon sa Japan, at isang malaking pagpapalawak ng Jemperli sa kanser sa tumbong. Pinalakas din ng grupo ang portfolio nito sa pamamagitan ng mga naka-target na pagkuha, kabilang ang sa Nuvalent, na pinal noong Hulyo 2026, at namuhunan sa isang pangunahing sentro ng pananaliksik sa Cambridge, na inanunsyo noong tag-araw ng 2026. Kasabay nito, ang isang planong makatipid ng gastos na £1,9 bilyon bawat taon pagsapit ng 2029 at ang muling pagsasaayos ng lokasyon nito sa Belgium (humigit-kumulang 1,200 trabaho) ay nagpapakita ng mga pagsisikap sa produktibidad na kaakibat ng therapeutic upgrade na ito.
Mga Resulta: Dobleng digit na paglago sa mga pangunahing kita
Kinumpirma ng mga kamakailang publikasyon ang isang malakas na momentum:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 4, 2026): kita na £32,7 bilyon (+4%, +7% sa pare-parehong halaga ng palitan), lumalaki sa lahat ng tatlong haligi; pangunahing kita sa pagpapatakbo na £9,8 bilyon (+11% sa pare-parehong halaga ng palitan, margin na 29,9%); pangunahing kita bawat bahagi na 172 pence (+12%); libreng daloy ng salapi na £4 bilyon;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 28): benta na 16 bilyong libra, napanatili ang pangunahing paglago; gayunpaman, ang quarter ay nagtala ng 1,3 bilyong singil sa pagpapahina sa kandidato ng camlipixant, na itinigil matapos ang mga nakakadismayang pagsubok — isang kapaki-pakinabang na paalala na ang pananaliksik sa parmasyutiko ay nananatiling hindi mahuhulaan;
- Mga bakuna Muling umuusbong ang Arexvy dahil sa paglawak nito sa Japan sa mga nasa hustong gulang na may edad 18 hanggang 59, pinagtitibay ng Shingrix ang pamumuno nito sa mga nakatatanda.
Le Ang mga datos para sa ikatlong kwarter ng 2026 ay ilalathala sa Oktubre 28, 2026., na nakatuon sa pagpapalawak ng limang pag-apruba na nakuha sa US noong 2025-2026, kabilang ang dalawa sa mga pinakabago: ang paggamot para sa talamak na hepatitis B bepirovirsen, na inaprubahan ng FDA noong Oktubre 21, 2026 matapos ang kauna-unahang pagsubok sa mundo sa Japan, at isang malaking pagpapalawak ng Jemperli sa rectal oncology.
Mga bakuna: isang panibagong tagapagtaguyod ng paglago
Ang negosyo ng bakuna, na matagal nang pinapatakbo lamang ng Shingrix, ay nakakahanap ng bagong momentum. Kinumpirma ng Shingrix (shingles) ang blockbuster status nito na may £3,6 bilyong benta noong 2025, isang 8% na pagtaas, na sinusuportahan ng pagpapalawak ng mga rekomendasyon para sa mga nasa hustong gulang na may immunocompromised. Higit sa lahat, ang Arexvy, ang unang bakuna laban sa respiratory syncytial virus (RSV), ay muling sumigla: pagkatapos ng mas mabagal kaysa sa inaasahang paglulunsad sa US sa mga nakatatanda, ang pag-aalis ng mga paghihigpit sa edad sa Estados Unidos at, higit sa lahat, ang awtorisasyon ng Hapon para sa mga nasa hustong gulang na may panganib na may edad 18 hanggang 59 ay nagpanumbalik ng paglago—mahigit sa doble sa ikalawang quarter ng 2026. Ang bakuna ay inaprubahan na ngayon sa humigit-kumulang 69 na merkado, at ang meningococcal franchise (humigit-kumulang £1,6 bilyon) ay nagpapatuloy sa pataas na trajectory nito, na pinapatakbo ng Penmenvy. Para sa GSK, ang hamon sa mga darating na taon ay gawing taunang o pana-panahong gawi ang pagbabakuna sa mga nasa hustong gulang, isang merkado na hindi pa rin gaanong naaabot kumpara sa pediatrics.
Zantac: halos nalutas na ang legal na hindi pagkakaunawaan kaugnay ng stock
Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing balakid sa presyo ng bahagi ng GSK ay ang litigasyon ng Zantac (ranitidine), na kinasasangkutan ng isang antacid na inakusahan ng pagkakaroon ng isang potensyal na carcinogenic impurity. Naglaan ang grupo ng £1,8 bilyon sa pagtatapos ng 2024 upang pondohan ang mga settlement, nagbayad ng £1,2 bilyon noong 2025, at inanunsyo kasama ang taunang resulta nito na ang "karamihan" ng mga kaso ay naayos na o na-dismiss na: ilan na lamang ang natitira. 13 kaso sa harap ng mga korte ng estado sa pagtatapos ng 2025, pati na rin ang isang pederal na apela (labing-isang milyong kaso ang ibinasura sa unang paglilitis noong 2022) na ang desisyon ay nakabinbin. Ang panganib ay hindi ganap na zero, ngunit limitado na ito ngayon — ang pagbawas na ito sa judicial backlog, kasama ang magagandang resulta, ang nagpapaliwanag sa pagbangon ng stock noong 2026.
Dibidendo ng GSK: isa sa mga ani ng British CAC-like
Nagbabayad ang GSK ng quarterly dividend, isang pambihira para sa mga mamumuhunan na naghahanap ng regular na kita. Ang dibidendo para sa taong piskal 2025 ay umabot sa 66 pence kada shareat ang gabay sa direksyon 70 sentimo para sa 2026 (17 pence kada quarter): sa presyong humigit-kumulang 1,895 pence, ang ani ay nasa humigit-kumulang 3,5 sa 3,7%Bukod pa rito, mayroong programang share buyback na nagkakahalaga ng £2 bilyon, na inilunsad noong unang bahagi ng 2025 at natapos sa unang kalahati ng 2026. Gayunpaman, magkaroon ng kamalayan sa mga implikasyon sa buwis: ang mga dibidendo mula sa mga kumpanyang British ay napapailalim sa withholding tax at ang share ay hindi karapat-dapat para sa PEA (French equity savings plan) — samakatuwid, ang netong kita ay nakadepende sa iyong personal na sitwasyon sa buwis.
Pagsusuri: Mga Kalakasan at mga aspeto na dapat pagbutihin
Ang kaso ng GSK ay nagpapakita ng isang kawili-wiling balanse: mga natukoy na tagapagtulak ng paglago (mga long-haul na flight para sa HIV, oncology, bakuna laban sa RSV, pipeline ng hepatitis B), isang core margin na malapit sa 30%, isang muling nabuhay na dibidendo, at isang makasaysayang legal na hindi pagkakaunawaan na halos nalutas na. Ang mga puntong dapat alalahanin ay malinaw din: ang konsentrasyon ng Amerika ay naglalantad sa grupo sa pederal na patakaran sa pagpepresyo ng gamot—isang kasunduang naabot noong Disyembre 2025 kasama ang administrasyong US ang nakakuha ng tatlong taon ng exemption mula sa mga bagong taripa kapalit ng mga pagbawas ng presyo; ang pagkawala ng mga patente ay tiyak na magpapabigat sa ilang mga mature na produkto; at ang pagkabigo ng camlipixant ay nagsisilbing paalala ng panganib ng klinikal na pagkabigo, na likas sa sektor, na pamilyar din sa... Sanofi sa France kaysa sa mga laboratoryo sa Switzerland. Ang mga elementong ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan. Sa sektor ng segurong pangkalusugan, maaaring makipagkumpitensya ang GSK sa iba't ibang mga profile, tulad ng Sandoz sa mga generic at biosimilar.
Paano bumili ng stock ng GSK mula sa France?
Ang stock ay ipinagbibili sa London sa pence, na may pangalawang listahan sa New York. Para sa isang Pranses na mamumuhunan, ang pagbili ay ginagawa sa isang mga pamagat ng account ordinaryo (ang kompanya ay pinamamahalaan ng batas ng Britanya, kaya hindi ito karapat-dapat para sa PEA):
- Suriin ang access sa London Stock Exchange sa pamamagitan ng iyong broker — halos lahat ng online broker sa France ay nag-aalok nito;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo GSK;
- Maglagay ng limit order : ang merkado ng London ay naka-quote sa pence, at ang likididad ng stock ay mahusay;
- Inaasahan ang halaga ng palitan sa pagitan ng pound at euro. at ang withholding tax ng Britanya sa mga dibidendo, na maaaring i-kredito sa tax return ng Pransya sa ilalim ng kasunduan sa buwis sa pagitan ng dalawang bansa.
Ang apat na taunang bayad (Marso, Hunyo, Setyembre, Disyembre) ay awtomatikong kinikredito sa cash account sa euro pagkatapos ng conversion ng broker.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng GSK
Malaki ba ang dibidendo na binabayaran ng GSK?
Ang dibidendo sa 2025 ay 66 pence kada share, na tumaas sa humigit-kumulang 70 pence sa gabay ng 2026, na kumakatawan sa ani na 3,5 hanggang 3,7% sa presyo ng share sa Oktubre 2026. Ito ay binabayaran kada quarter, sa apat na hulugan.
Maaari bang isama ang GSK sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi, ang kompanya ay pinamamahalaan ng batas ng Britanya: ang bahagi ay mabibili lamang sa isang regular na securities account.
Ano ang ViiV Healthcare?
Ang subsidiary na dalubhasa sa HIV, na 76,5% ay pagmamay-ari ng GSK kasama ang Pfizer at Shionogi bilang mga minority shareholder. Ang mga injectable long-haul treatment (Cabenuva) at oral combinations (Dovato) nito ay lumalagpas sa isang bilyong libra sa taunang benta at siyang batayan ng paglago ng grupo.
Ano ang kasalukuyang kalagayan ng litigasyon sa Zantac?
Sarado na nang husto: pagkatapos ng £1,8 bilyong probisyon at £1,2 bilyong nabayaran noong 2025, 13 kaso ng estado ang nanatili sa katapusan ng 2025 at isang pederal na apela ang nakabinbin. Ang natitirang panganib ay itinuturing na limitado ng merkado.
Sino ang namamahala sa GSK simula noong 2026?
Si Luke Miels ang pumalit bilang CEO noong unang bahagi ng 2026, kapalit ni Emma Walmsley, na nanatili sa grupo noong panahon ng transisyon sa pagtatapos ng 2025.
Ano ang bahagi ng benta ng Estados Unidos?
Humigit-kumulang 52% ng kita noong 2025, na naglalantad sa grupo sa regulasyon sa presyo ng US — isang kasunduang naabot noong Disyembre 2025 ang sumasaklaw sa pagkakalantad na ito sa loob ng tatlong taon.
Nanganganib ba ang GSK na mawala ang mga patente nito?
Oo, tulad ng lahat ng laboratoryo: ang ilang mga mature na produkto ay nahaharap sa kompetisyon mula sa mga generic, na binabayaran ng grupo sa pamamagitan ng pagtaas ng mga espesyalidad (HIV, oncology) at mga bagong bakuna.
Bakit tumaas nang husto ang presyo ng stock noong 2026?
Sa pamamagitan ng kombinasyon ng tatlong salik: ang resolusyon ng litigasyon sa Zantac, dobleng digit na paglago sa pangunahing kita sa pagpapatakbo at ang pagtaas ng dibidendo na sinamahan ng £2 bilyong pagbili muli ng bahagi.
Dapat ba tayong umasa ng mga karagdagang pagbili?
Mas pinapaboran ng management ang mga naka-target na pagkuha ng mga lisensya at mga kumpanya ng biotech, tulad ng Nuvalent, na pinal na natapos noong Hulyo 2026, o ang mga asset ng oncology na nakuha noong 2025-2026, kaysa sa mga merger at acquisition. Ang layunin ay pagyamanin ang pipeline nang hindi binabawasan ang dibidendo o mga share buyback.
Kailan ilalathala ng GSK ang susunod nitong mga resulta?
Ang mga resulta para sa ikatlong kwarter ng 2026 ay ilalathala sa Oktubre 28, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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