Iberdrola (IBE) Share: Presyo, Dibidendo at Pananaw sa 2026

Iberdrola ay ang pinakamalaking kumpanya ayon sa market capitalization sa Espanya at isa sa mga nangungunang kumpanya ng kuryente sa mundo: ang pinakamalaking prodyuser ng wind power sa mundo, itinatag ng kumpanya ang sarili bilang isang modelo para sa paglipat sa isang low-carbon energy mix, na sinusuportahan ng malawakang namuhunan na mga electricity grid. Nakalista sa Madrid Stock Exchange sa ilalim ng ticker IBE Bilang isang mahalagang bahagi ng IBEX 35 index, kasama rin ito sa opisyal na komposisyon na sinusubaybayan ng Euronext. Ang fact sheet na ito ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng presyo ng share ng Iberdrola, mga resulta nito, kaakit-akit na dibidendo nito, at kung paano bumili ng mga share mula sa France.
Presyo ng share ng Iberdrola sa totoong oras
Ang presyo ng share ng Iberdrola ay kasalukuyang nasa 21,90 €na may baryasyon na 0,74% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 13,125,180 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €16,98 at €22,08.
Noong kalagitnaan ng Oktubre 2026, ang presyo ng bahagi ay nasa humigit-kumulang €21,65, para sa market capitalization na humigit-kumulang €140 bilyon—isang antas na ginagawang isa ang Iberdrola sa nangungunang tatlo o apat na kumpanya ayon sa market capitalization sa pandaigdigang sektor ng kuryente. Ang ISIN code ng bahagi ay ES0144580Y14 at ang pangunahing sipi ay ginagawa sa Madrid, sa euro.
Data ng pananalapi — Iberdrola, SA
|ISIN
|ES0144580Y14
|Lugar ng listahan
|MCE — ticker ibe.mc
|sektor
|Mga Utility — Mga Utility – Sari-sari
|Upuan
|Espanya — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ €146,12 bilyon (noong 24.10.2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 29,6 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|€0,68 kada share — ani ≈ 3,1%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|€45,55bn
|€6,29bn
|2024
|€44,74bn
|€5,61bn
|2023
|€49,33bn
|€4,80bn
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|06.07.2026
|€ 0,43
|21.05.2026
|€ 0,01
|12.01.2026
|€ 0,25
|04.07.2025
|€ 0,41
|22.05.2025
|€ 0,01
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Iberdrola: Presentasyon ng grupo
Nakabase sa Bilbao, kung saan ang punong-tanggapan nito ay tinatanaw ang lungsod mula sa tore ng Iberdrola, ang kumpanya ay may humigit-kumulang 45,000 empleyado at binubuo ang modelo nito sa paligid ng dalawang komplementaryong haligi:
- Mga network ng kuryente — transportasyon at pamamahagi — sa United Kingdom (ScottishPower, at simula noong 2024 Electricity North West), sa Estados Unidos (Avangrid, sa Hilagang-Silangan), sa Brazil (Neoenergia) at sa Espanya: mga regulated na aktibidad, kung saan ang mga kita ay naka-index batay sa asset, na nagbibigay ng katatagan ng resulta;
- Produksyon na decarbonized hangin sa lupa at dagat, hydro, solar — na may katayuan bilang nangungunang prodyuser ng hangin sa mundo — na dinadagdagan ng combined cycle gas bilang backup.
Ang grupo ay may presensya sa Espanya, United Kingdom, Estados Unidos, Brazil, Germany, France, at Australia. Gayunpaman, umalis ito sa Mexico noong Abril 2026, at ibinenta ang mga lokal na operasyon nito sa halagang humigit-kumulang $4 bilyon upang muling ituon ang kapital sa mga bansang may A-rated. Nanatiling matatag ang pamamahala: Si Ignacio Galán ang namumuno sa lupon, at si Pedro Azagra ang namuno sa mga operasyon mula noong 2024.
Mga Resulta: isang regulated na makinarya sa paggawa ng kita na nagpapabilis
Kinumpirma ng mga kamakailang publikasyon ang katatagan ng modelo:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 25, 2026): netong kita na 6,285 milyong euro, tumaas ng 12%, mula sa kita na humigit-kumulang 45 bilyon; ang mga pamumuhunan ay umabot sa 14,5 bilyong euro, 85% nito ay nakatuon sa mga bansang may A-rated;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 22): netong resulta na 4,34 bilyong euro (+22%), pinalakas ng kontribusyon ng mga aktibidad na ibinenta sa Mexico at ng paglago ng mga network ng Britanya, Amerika at Brazil;
- Siyam na buwan 2026 (inilathala noong Oktubre 21): netong kita na 5,82 bilyon (+9,6%), ang naayos na kita ay tumaas ng 8,8% sa 5,14 bilyon, at higit sa lahat ay isang taunang target na naitaas Target ngayon ng pamamahala ang naayos na paglago ng kita na hindi bababa sa 10% sa 2026.
Ang ganitong pagkakapare-pareho—nadoble ng Iberdrola ang kita nito sa loob ng anim na taon—ay nakasalalay sa isang simpleng mekanismo: ang mga regulated grid ay lumalaki alinsunod sa mga plano sa pamumuhunan na awtorisado ng mga regulator, habang ang mga renewable energy ay nagbibigay ng impluwensya sa mga presyo ng kuryente at mga green certificate. Inaasahan ng strategic plan na iniharap noong Setyembre 2025 na 58 bilyong euro ng mga pamumuhunan sa pagitan ng 2026 at 2028 (kabilang ang 20 sa United Kingdom, 16 sa Estados Unidos, 9 sa Iberian Peninsula at 7 sa Brazil), na pinalawig ng karagdagang 45 bilyon sa pagitan ng 2029 at 2031.
Dibidendo ng Iberdrola: isang benchmark na ani sa sektor
Ang patakaran sa kabayaran ng mga shareholder ay isa sa mga makasaysayang bentahe ng stock. Para sa taong piskal 2025, ang kabuuang kabayaran ay kumakatawan sa humigit-kumulang 0,68 euro bawat bahagi, binayaran nang buo sa cash sa dalawang hulugan (€0,253 noong Enero 2026 at €0,427 noong Hulyo 2026), para sa kabuuang halaga na humigit-kumulang €4,5 bilyon. Sa taglagas ng 2026, ang ani ay inaasahang nasa humigit-kumulang 3,1% — hindi gaanong kahanga-hanga kumpara noong mas mababa ang presyo ng shares, ngunit sinusuportahan ng paglago ng dibidendo na humigit-kumulang 9% bawat taon. Ang unang interim dividend para sa 2026 ay itinaas din ng 8,7% sa €0,275 bawat share, na iaanunsyo kasama ng siyam na buwang resulta sa Oktubre 21, 2026. Paalala: ang grupo ay hindi nagbabayad ng mga dibidendo sa pamamagitan ng shares — ang dibidendo ay binabayaran nang buo sa cash, isang garantiya ng kalidad ng pamamahagi.
Kasaysayan: Mula Bilbao hanggang sa pandaigdigang summit ng enerhiya ng hangin
Isinilang mula sa pagsasanib ng Hidroeléctrica Española at Iberdrola noong 1992—na bunga mismo ng pagsasanib sa pagitan ng dalawang matagal nang itinatag na kumpanya ng hydroelectric sa Iberian—ang kumpanya ay unang nag-operate bilang isang palihim na kumikitang rehiyonal na tagapagbigay ng kuryente sa Espanya sa isang merkado na pinangungunahan ng Endesa. Ang punto ng pagbabago ay dumating noong mga unang taon ng 2000s, na hinimok ni Ignacio Galán: isang pagtanggi sa malawakang pagkuha ng thermal power na isinagawa ng mga kakumpitensya nito, isang salungat na pagtaya sa mga wind, hydroelectric, at combined-cycle gas turbine, na sinundan ng sistematikong internasyonal na pagpapalawak sa United Kingdom, Estados Unidos, at Brazil. Ang salungat na pamamaraang ito ay nagbunga sa panahon ng paglipat ng enerhiya: habang ang mga grupong nanatiling nakatuon sa karbon ay kailangang magtabi ng bilyun-bilyong write-down, ang Iberdrola ay nagpursigi ng magkakasunod na cycle ng pamumuhunan sa mga renewable at grid, na kalaunan ay naging pangalawang pinakamalaking kumpanya ng kuryente sa mundo ayon sa market capitalization, kasunod ng State Grid ng China, hindi kasama ang mga negosyong pag-aari ng estado.
Mga network at renewable energy: bakit nakakasiguro ang modelong ito
Ang natatanging katangian ng Iberdrola ay nakasalalay sa balanse sa pagitan ng dalawang uri ng kita. Ang mga network ng transmisyon at distribusyon—na kumakatawan sa halos kalahati ng pamumuhunan sa planong 2026-2028—ay bumubuo ng regulated na kita: pinahihintulutan ng regulator ang isang asset-based return, na naka-index sa inflation, na ginagawang medyo hindi sensitibo ang resulta sa mga pagbabago-bago sa ekonomiya. Pinopondohan ng daloy ng kita na ito ang dibidendo at tinitiyak ang mga ani ng mga mamumuhunan. Sa kabilang banda, ang mga renewable energy ay nagbibigay ng potensyal na paglago: ang bawat wind o solar farm na inilalabas online ay nagpapalawak ng isang malawak nang portfolio at kumukuha ng mga presyo sa merkado o mga pangmatagalang kontrata sa malalaking kumpanyang naghahanap ng decarbonized na kuryente. Sa isang kontekstong Europeo kung saan ang elektripikasyon ng mga gamit sa enerhiya—mga kotse, heat pump, data center—ay hindi maiiwasang magpapataas ng trapiko sa grid, ang two-tiered na istrukturang ito ang siyang hinahanap ng mga long-term asset manager, pension fund, at life insurer, na kumakatawan sa karamihan ng mga shareholder.
Paghahawak ng share at mga pagbili pabalik
Ang kapital ng Iberdrola ay lubos na likido at karamihan ay institusyonal. Ang pinakamalaking shareholder ay ang sovereign wealth fund. Awtoridad ng Pamumuhunan ng Qatarna ang stake ay nasa humigit-kumulang 7% sa simula ng 2026 pagkatapos ng katamtamang mga divestment. Walang controlling shareholder ang nangingibabaw: ito ay isang istruktura ng pamamahala na pinapagana ng merkado, na may malaking pagbabago sa lupon na nakapalibot sa orihinal na pangkat ng pamamahala. Ang grupo ay hindi naglunsad ng isang malaking programa sa pagbili muli ng bahagi: ang prayoridad ng kapital ay nananatiling pamumuhunan sa industriya at mga dibidendo sa cash, kung saan ang paglago ng kita ay pangunahing ginagamit upang pondohan ang paglago ng dibidendo at bawasan ang leverage.
Pagsusuri: Ang mga kalakasan at panganib ng isang kampeon ng de-kuryenteng sasakyan
Pinagsasama ng kaso ng Iberdrola ang mga katangiang depensibo—mga regulated asset, mga bansang may A-rated, lumalaking cash dividend—kasama ang exposure sa paglago sa mga network at renewable energy, na ang visibility ay ginagarantiyahan ng mga plano ng gobyerno ng Europa at Amerika. Hindi nawawala ang mga panganib: ang mga interest rate ay nakakaapekto sa pagpapahalaga ng mga asset sa imprastraktura; muling lumitaw ang siklo ng politika sa Amerika noong taglagas ng 2026, kung saan hiniling ng pederal na administrasyon sa katapusan ng Oktubre ang muling pagsusuri ng isang offshore wind farm permit (Vineyard Wind), isang paalala na ang sektor ay nananatiling nakalantad sa regulatory arbitrage; at ang patuloy na integrasyon ng mga network acquisition—tulad ng 80% stake sa kumpanyang Finnish na Caruna na nakuha noong Hulyo 2026 sa humigit-kumulang €2,3 bilyon—ay nangangailangan ng walang kamali-mali na pagpapatupad. Kung ikukumpara sa mga stock ng Pransya sa sektor tulad ng EngiNamumukod-tangi ang Iberdrola dahil sa mas malaking proporsyon ng mga regulated asset sa labas ng eurozone at mas mabilis na paglago ng kita. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng rekomendasyon sa pamumuhunan. Kabilang sa iba pang mga European defensive dividend stock ang... Zurich Insurance sa seguro.
Iberdrola sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- €6 milyon netong resulta noong 2025, tumaas ng 12%;
- 14,5 bilyong euro mga pamumuhunan pagsapit ng 2025, na may 85% sa mga bansang may rating na A;
- 58 bilyong euro : ang plano ng pamumuhunan para sa 2026-2028 na iniharap noong Setyembre 2025;
- 0,68 euro bawat bahagi dibidendo 2025, buong cash;
- hindi bababa sa +10% : ang target na paglago ng naayos na kita para sa 2026, na itinaas noong Oktubre 21, 2026.
Ang limang benchmark na ito ay nagbubuod sa value proposition: double-digit na paglago ng kita na hinimok ng mga regulated asset, patuloy na pagtaas ng cash dividend, at walong-taong industrial visibility — mga katangiang dahilan kung bakit ang stock ay isang conviction choice para sa mga yield portfolio sa Europa.
Paano bumili ng mga shares ng Iberdrola mula sa France?
Ang Iberdrola, isang kompanyang Espanyol na nakalista sa euro sa Madrid, ay karapat-dapat para sa PEA at maaari ring mabili sa isang securities account sa pamamagitan ng plano sa pagtitipid ng equity :
- Suriin ang access sa Madrid Stock Exchange — pamantayan sa mga online broker sa France;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo IBE (ISIN ES0144580Y14);
- Maglagay ng limit order : mahusay ang likididad, ang stock ay isa sa mga pinaka-kinakalakal sa Espanya;
- Asahan ang iskedyul ng dibidendo : isang paunang bayad sa Enero, ang natitira sa Hulyo, pagkatapos maaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong.
Ang mga order na inilagay sa mga oras ng kalakalan sa Madrid Stock Exchange ay isinasagawa kasabay ng sa Paris, at ang likididad ng stock ay nagbibigay-daan din para sa regular na naka-iskedyul na mga pagbili—isang estratehiyang angkop sa isang stock na nagbabayad ng dibidendo na ang pagpasok sa merkado ay unti-unti. Para sa mga residenteng Pranses, ang Espanya ay hindi nagbabawas ng buwis sa mga dibidendo ng Iberdrola na ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga karaniwang channel sa Europa (nalalapat ang cross-border exemption regime), kung saan ang pagbubuwis sa Pransya ay ilalapat ayon sa napiling plano sa pagtitipid (isang malaking bentahe ng PEA para sa isang stock na nagbabayad ng dibidendo).
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga Madalas Itanong tungkol sa mga share ng Iberdrola
Ano ang dibidendo na makukuha sa Iberdrola?
Humigit-kumulang 3,1% sa presyo ng pagsasara noong Oktubre 2026, batay sa dibidendo noong 2025 na €0,68 bawat share na binayaran nang buo sa cash. Ang interim dividend para sa 2026 ay nadagdagan ng 8,7%.
Karapat-dapat ba ang Iberdrola para sa PEA (French equity savings plan)?
Oo: Ang kompanyang Espanyol ay nakalista sa euro, ang bahagi ay maaaring hawakan sa isang French PEA.
Bakit umalis si Iberdrola sa Mexico?
Upang muling ituon ang kapital nito sa mga bansang may rating na A. Ang pagbebenta, na tinapos noong Abril 2026 sa halagang humigit-kumulang $4 bilyon, ay nagpalakas sa istrukturang pinansyal at pinasimple ang grupo.
Ano ang plano sa pamumuhunan ng grupo?
58 bilyong euro para sa 2026-2028, 85% sa mga bansang may rating na A (United Kingdom, United States, Spain, Brazil), pinalawig ng 45 bilyon na pinlano para sa 2029-2031, pangunahing nakatuon sa mga network ng kuryente at mga renewable energy.
Ano ang papel na ginagampanan ng mga network sa resulta?
Hindi naglalathala ang grupo ng kahit isang porsyento, ngunit ang mga regulated na network ng Britanya, Amerika, Brazilian at Espanya ang bumubuo sa pangunahing bulsa ng katatagan, at patungo sa kanila nagtatagpo ang karamihan ng plano sa pamumuhunan para sa 2026-2028. Ang mga renewable energy ay nagbibigay ng komplementaryong lever ng paglago.
Mayroon bang programa sa pagbili muli ng mga bahagi?
Prayoridad ng grupo ang mga dibidendo sa cash at pamumuhunan sa industriya; walang pangunahing programa sa buyback na isinasagawa, kung saan ang paglago ay pangunahing nagsisilbi sa mga dibidendo at pagbawas ng utang.
Sino ang pangunahing shareholder?
Ang Qatar Investment Authority sovereign wealth fund, na may humigit-kumulang 7% ng kapital, ay nangunguna sa mga pangunahing internasyonal na tagapamahala ng asset. Walang iisang shareholder ang may hawak ng kontrol.
Nanganganib ba ang dibidendo ng mga pamumuhunan?
Hindi: ang estratehiya ng grupo ay dagdagan ang cash dividend ng humigit-kumulang 9% bawat taon, na nauugnay sa paglago ng adjusted earnings, habang pinapanatili ang financial leverage sa loob ng saklaw na ipinapaalam sa mga mamumuhunan. Ang pagbebenta ng mga non-strategic asset, tulad ng paglabas sa Mexico, ay higit na sumusuporta sa layuning ito.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Kasunod ng siyam na buwang resulta na inilathala noong Oktubre 21, 2026, ang taunang resulta para sa 2026 ay ihaharap sa Pebrero 2027.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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