Sandoz ay nangunguna sa mundo sa mga generic at biosimilar na gamot. Nahiwalay sa Novartis noong Oktubre 2023, ang kumpanyang nakabase sa Basel ay naging isa sa mga pinaka-dinamikong stock sa Swiss Stock Exchange sa loob lamang ng tatlong taon, na may pagtaas na mahigit 20% noong 2026 lamang, na hinimok ng biosimilar boom. Nakalista sa ilalim ng ticker SDZ Sa pagkakasama nito sa SMI noong Setyembre 2026, kinakatawan nito ang isang natatanging industriyal na sugal: ang paggawa ng pinakamahal na mga paggamot na naa-access sa pinakamalawak na posibleng madla. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang presyo ng bahagi ng Sandoz, ang modelo ng negosyo ng grupo, ang mga prospect nito, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng bahagi ng Sandoz sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Sandoz ay kasalukuyang nasa 80,66 CHF (Swiss francs), na may baryasyon na 2,10% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 1,179,682 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng CHF 48,15 at CHF 81,10.
Sa taglagas ng 2026, ang presyo ng bahagi ay nasa humigit-kumulang €86 sa Frankfurt (sa Swiss francs sa Zurich), para sa isang market capitalization na humigit-kumulang CHF 32 bilyon. Ang ISIN code ay CH1243598427Ang pagpasok ng Sandoz sa SMI index, na nagkabisa noong Setyembre 2026 kasabay ng pagpasok ng Galderma, ay nagpalawak sa base ng mga institutional shareholder at nag-ambag sa likididad ng stock.
Datos sa pananalapi — Sandoz Group AG
|ISIN
|CH1243598427
|Lugar ng listahan
|Swiss — ticker sdz.sw
|sektor
|Pangangalagang Pangkalusugan — Mga Tagagawa ng Gamot – Espesyalidad at Generic
|Upuan
|Switzerland — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ CHF 34,90 bilyon (noong Oktubre 24, 2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 68,9 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|CHF 0,80 kada share — ani ≈ 1,0%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|11,09 bilyong CHF
|CHF 914,0 milyon
|2024
|10,36 bilyong CHF
|0 CHF
|2023
|9,65 bilyong CHF
|CHF 77,0 milyon
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|13.04.2026
|0,80 CHF
|17.04.2025
|0,60 CHF
|03.05.2024
|0,45 CHF
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Sandoz: Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya
Hindi baguhan ang Sandoz: itinatag noong 1886 sa Basel, nakuha ng imperyo ng Sandoz na sumanib sa Ciba-Geigy upang mabuo ang Novartis noong 1996, muling lumitaw ang tatak nang magpasya ang Novartis na i-divest ang negosyo nito sa mga generic na gamot. Ang paghihiwalay, epektibo noong 4 octobre 2023, ay nagbigay sa mga shareholder ng Novartis ng isang bahagi ng Sandoz para sa bawat limang bahaging hawak.
Ang grupo, na pinamumunuan ni Richard Saynor at pinamumunuan ni Gilbert Ghostine, ay may humigit-kumulang 24,000 empleyado sa buong mundo. Ang modelo nito ay nakabatay sa dalawang komplementaryong haligi:
- Ang mga pambungad na kredito mga kopya ng mga gamot na naging royalty-free, na ginawa sa malawakang saklaw para sa mga sistema ng kalusugan at mga pasyente sa Europa, Amerika, at mga umuusbong na merkado — isang negosyong nakatuon sa dami ng produkto at presyo kung saan ang kalamangan ay nasa mga pinagsamang tagagawa;
- Mga Biosimilar Ito ay mga kopya ng mga biological na gamot (monoclonal antibodies, therapeutic proteins), na mas kumplikado i-develop at gawin. Ito ang makina ng paglago ng grupo: ang mga biosimilar ay kumakatawan sa humigit-kumulang $1,5 bilyon na benta sa unang kalahati ng 2025 at patuloy na bumibilis simula noon.
Ang punong-himpilan, na pasisinayaan sa Basel sa katapusan ng 2024, ay sumisimbolo sa muling pagsilang ng isang natatanging pagkakakilanlan pagkatapos ng isang siglo sa anino ng mga pangunahing grupo ng parmasyutiko.
Ang ginintuang siklo ng mga biosimilar
Ang kasalukuyang dekada ay sumasaksi sa pag-expire ng mga patente para sa ilan sa mga pinakamabentang biologic na gamot sa kasaysayan—mula sa mga TNF blocker at PCSK9 antibodies hanggang sa insulin at, pagsapit ng 2026-2030, ilang amyloid antibodies at interferons. Ang bawat pag-expire ay nagbubukas ng isang multi-bilyong dolyar na merkado para sa mga biosimilars, na may mga pagbawas ng presyo na 30% hanggang 60% na nagtutulak sa pagtaas ng mga volume ng benta para sa kapakinabangan ng mga health insurer at mga pasyente. Ang Sandoz, na naglunsad ng unang biosimilar sa kasaysayan ng Europa (growth omeritide noong 2006) at isa sa mga unang antibody biosimilars (Hyrimoz, isang kopya ng Humira, noong 2023), ay nasa posisyon para sa karamihan ng mga pag-expire na ito. Naabot din ng grupo ang isang simbolikong milestone sa Setyembre 18, 2026, kasama ang pag-apruba sa Canada ng unang generic na bersyon ng semaglutide — ang molekula ng mga paggamot laban sa diabetes at labis na katabaan na ibinebenta sa ilalim ng mga pangalang Ozempic at Wegovy — ang una sa isang pangunahing merkado na nagbubukas ng malaking pagkakataon sa paglago kapag pinapayagan ito ng mga patente at proteksyon ng datos sa ibang lugar.
Mga Resulta: Nakumpirmang pagbilis
Ang mga kamakailang publikasyon ay nagmumungkahi ng isang pataas na tilapon:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 25, 2026): mga resultang inilarawan ng pamamahala bilang matibay, na may inaasahang pagbilis ng paglago sa 2026 — ang pinagbabatayang margin ay naitaas na noong Oktubre 2025 sa buong taon, isang senyales ng pagpapatupad na lumalagpas sa mga paunang pagtataya;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Agosto 5): kalahati ay inilarawan bilang matatag, na may pambihirang paglago sa mga biosimilars sa ikalawang quarter, na nagpapatunay sa mga taunang target;
- Susunod na pagkikita : ang paglalathala ng mga benta sa ikatlong kwarter, inaasahang sa Oktubre 27-28, 2026.
Sa esensya, tatlong tagapagpahiwatig ang sinusundan ng mga analyst: ang paglago ng mga benta ng biosimilar sa Europa at Estados Unidos, ang pinagbabatayang EBITDA margin — na ang pataas na trajectory ay sumasalamin sa mga pagtaas ng produktibidad sa industriya — at ang pag-usad ng pipeline ng humigit-kumulang apatnapung asset na nasa proseso ng pag-unlad, na regular na pinayayaman ng mga pakikipagsosyo tulad ng isa na natapos sa mAbxience sa emicizumab, isang biosimilar ng isang paggamot sa hemophilia.
Ang pamilihan ng mga generic: isang industriya na may mataas na volume na nasa ilalim ng presyon
Ang industriya ng generic na gamot ay nagpapatakbo sa makikipot na kita, kung saan ang kompetisyon ay nakasalalay sa mga sentimo: mga gastos sa produksyon, laki ng batch, lalim ng portfolio, at pakikilahok sa mga pambansang tender. Sa Europa, karamihan sa mga bansa ay bumibili ng kanilang mga generic na gamot sa pamamagitan ng mga subasta kung saan ang pinakamababang bidder ang mananalo sa kontrata—isang sistemang nagpalakas sa sektor sa paligid ng iilang pandaigdigang manlalaro, nangunguna sa Sandoz, na nahaharap sa kompetisyon mula sa mga prodyuser ng India at Tsina. Ang patuloy na presyon ng presyo na ito ay may piling kalamangan: inaalis nito ang mga maliliit na manlalaro at ginagantimpalaan ang mga grupo na may kakayahang gumawa sa Europa, malapit sa mga merkado, na may seguridad ng suplay na lalong pinahahalagahan ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan simula noong kakulangan pagkatapos ng Covid. Ito mismo ang posisyon ng Sandoz: isang base ng industriya sa Europa at Amerika, isang portfolio na sumasaklaw sa daan-daang molekula, at ang kakayahang i-convert ang mga planta nito sa mas kumikitang biosimilars habang ang generic na gamot ay nagiging mas komoditi.
Kundl at penicillin: ang simbolo ng isang isyu sa Europa
Ang lugar ng Austrian sa Kundl, isang pamana ng mga makasaysayang industriya ng rehiyon, ang huling pangunahing pabrika ng penicillin sa Kanluran. Inihayag ni Sandoz noong unang bahagi ng 2026 ang pag-aalis ng humigit-kumulang isang daang trabaho doon, sa gitna ng kompetisyon ng mga Tsino sa merkado para sa mga pangunahing antibiotic—isang bagay na mahigpit na binabantayan sa Brussels at Vienna, habang itinataas nito ang tanong tungkol sa soberanya ng kalusugan ng Europa: ang pagdepende sa mga supplier ng Asya para sa mga first-line antibiotic ay isang panganib na sinisimulan nang tugunan ng mga pampublikong awtoridad. Para sa shareholder, inilalarawan ng sitwasyong ito ang pagbabago ng grupo: pagpapanatili ng mga estratehikong lugar, pamumuhunan kung saan nalilikha ang halaga (mga biosimilar, mga kumplikadong aktibong sangkap), at muling paggamit ng kapasidad ng mga produktong naging mga kalakal. Ang komunikasyon ng grupo tungkol sa Kundl at mga pamumuhunan nito sa Slovenia ay sumasalamin sa parehong estratehiya: ang manatiling nangungunang tagagawa ng abot-kayang mga parmasyutiko sa Kanluran.
Bio100: ang roadmap hanggang 2040
Sa araw ng mga mamumuhunan nito noong Setyembre 2026, inihayag ng pamamahala ang pananaw nitong "Bio100": para doblehin ang kita pagsapit ng 2035 at magmungkahi isang daang biosimilar pagdating ng 2040Ang plano ay umaasa sa napakalaking pamumuhunang industriyal, kabilang ang isang bagong planta ng biosimilars na nagkakahalaga ng $300 milyon sa Slovenia at isang sentro ng produksyon ng aktibong sangkap na parmasyutiko (API) na magbubukas sa huling bahagi ng Setyembre 2026 sa Lendava, na kinumpleto ng pagkuha sa mga kakayahan sa biyolohiya ng Just-Evotec Biologics, na kinabibilangan ng isang planta sa Toulouse. Ang network na pang-industriya na ito—ang nag-iisa sa uri nito sa labas ng Asya—ang siyang hadlang sa pagpasok para sa modelo: ang pagbuo at paggawa ng mga biosimilars na nakakatugon sa mga pamantayan ng Amerika at Europa ay nangangailangan ng mga dekada ng kadalubhasaan.
Dibidendo ng Sandoz: Paglago bago ang pamamahagi
Isang mahalagang punto para sa mamumuhunan ng ani: Hindi pa nagbabayad ng anumang dibidendo ang Sandoz simula nang ilista ito.Mas gusto ng pamamahala na ilaan ang lahat ng daloy ng salapi sa mga pamumuhunan at paglago ng industriya—isang pagpipilian na naaayon sa yugto ng pag-unlad ng grupo, ngunit isa na hindi kasama ang stock sa mga portfolio na naghahanap ng agarang kita. Ang mga kita ng shareholder ay ganap na hinihimok ng pagtaas ng presyo ng share, na sinusuportahan ng paglago ng kita. Kung ang siklo ng biosimilars ay lumampas sa mga inaasahan, maaaring muling isaalang-alang ang isang dibidendo sa katamtamang termino, ngunit wala pang inanunsyo hanggang sa kasalukuyan: ang anumang pamumuhunan sa Sandoz ay dapat na motibasyon ng posibilidad ng mga capital gain, hindi ng kita.
Pagsusuri: Ang mga bentahe at panganib ng biosimilar na taya
Ang kaso ni Sandoz ay nakabatay sa isang simple at mahusay na dokumentadong tesis: mga alon ng pag-expire ng patente na naka-iskedyul nang maraming taon nang maaga, isang nangungunang pandaigdigang posisyon, isang Kanluraning base ng industriya na hinahanap ng mga pampublikong mamimili na nag-aalala tungkol sa seguridad ng suplay, at isang malalim na pipeline. Ang mga panganib ay pantay na makikilala: kompetisyon mula sa mga prodyuser ng Asya sa merkado ng mga generic na kemikal, ang patuloy na presyon ng mga tender ng Europa sa mga presyo, ang kawalan ng katiyakan sa regulasyon na likas sa bawat biosimilar, at ang mas pangmatagalang inaasam-asam na normalisasyon ng rate ng pag-expire ng patente. Ang stock, na sadyang pabagu-bago para sa isang kumpanyang Swiss na may ganitong laki, ay angkop para sa isang profile ng paglago na tumatanggap sa kawalan ng dibidendo, bilang isang tool sa pag-diversify sa loob ng isang portfolio ng pangangalagang pangkalusugan—kasama, halimbawa, ang isang makabagong kumpanya ng parmasyutiko tulad ng Novartis, ang orihinal nitong kumpanyang magulang, o ang British GSK sa mga bakuna at mga espesyal na produkto. Ang mga elementong ito ay hindi maituturing na rekomendasyon sa pamumuhunan.
Paano bumili ng mga shares ng Sandoz mula sa France?
Nakalista sa Zurich sa mga Swiss franc, ang mga share ng Sandoz ay binibili sa isang karaniwang securities account — ang Switzerland ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang iyong access sa SIX Swiss Exchange sa iyong broker, o gamitin ang German quote sa euros (Frankfurt) kung nag-aalok ito ng iyong broker na may mas mababang bayarin;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo SDZ (ISIN CH1243598427);
- Maglagay ng limit order, ang palitan ng CHF/EUR na isinasagawa ng broker;
- Subaybayan ang mga benta kada quarter — ang bilis ng mga biosimilars ang pangunahing tagapagpahiwatig — at mga balita tungkol sa pag-apruba ng mga regulator.
Para sa mga mas gustong umiwas sa conversion sa Swiss francs, ang listahan ng German euro ay nag-aalok ng isang maginhawang alternatibo na may mga oras ng kalakalan at mga bayarin na katulad ng sa iba pang mga stock sa Europa. Sa kawalan ng mga dibidendo, walang Swiss withholding tax na kailangang i-reclaim at walang kita na kailangang ideklara: ang pagbubuwis ay isinasagawa lamang sa pagbebenta, bilang capital gain.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Sandoz
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Sandoz?
Hindi. Simula nang ilista ito noong Oktubre 2023, ang grupo ay hindi pa nakapamahagi ng kahit ano at inilalaan ang mga pondo nito sa paglago ng industriya at sa pipeline ng biosimilars.
Ano ang pagkakaiba ng generic at biosimilar?
Ang generic na gamot ay eksaktong kopya ng isang kemikal na gamot; ang biosimilar ay kopya ng isang biyolohikal na gamot — isang protina o antibody na ginawa ng mga buhay na selula — na teknikal na imposibleng magparami nang magkapareho, kaya mas mahal itong gawin at may mas mataas na kita kaysa sa isang kemikal na generic.
Bakit sumali si Sandoz sa SMI?
Noong Setyembre 2026, isinama ng Swiss index ang Sandoz at Galderma, na pumalit sa Kühne+Nagel at Swisscom, na sumasalamin sa pagtaas ng kapitalisasyon ng grupo simula nang hatiin ito at ang pagpapalawak ng Swiss industrial panel.
Ano ang Bio100?
Ang roadmap na iniharap noong Setyembre 2026: ang doblehin ang benta pagsapit ng 2035 at ang paglulunsad ng isang daang biosimilar pagsapit ng 2040, na sinusuportahan ng mga pamumuhunang industriyal sa Slovenia at sa iba pang lugar sa Europa.
Saan ginagawa ng Sandoz ang mga biosimilar nito?
Sa isang network ng mga pabrika sa Europa — kabilang ang mga bagong lugar sa Slovenia at mga kapasidad na biyolohikal na nakuha sa Toulouse sa pamamagitan ng Just-Evotec Biologics — at sa Estados Unidos, ito ang nagpapaiba sa grupo mula sa mga purong Asyanong prodyuser batay sa pamantayan ng seguridad ng suplay.
Mayroon bang generic na bersyon ng semaglutide na mabibili?
Isang mundo ang unang naganap noong Setyembre 18, 2026, nang maaprubahan sa Canada ang isang generic na bersyon ng semaglutide na binuo ng Sandoz. Ang paglulunsad nito sa iba pang pangunahing merkado ay nakasalalay sa natitirang mga proteksyon ng data at mga patente.
Bakit bibili ng Sandoz sa halip na isang makabagong laboratoryo?
Ang mga profile ay komplementaryo sa halip na mapagkumpitensya: ang isang makabagong laboratoryo ay kumikita ng mga bagong produkto sa mataas na presyo, habang ang Sandoz ay kumikita ng mga expiration date ng patente sa abot-kayang presyo. Sa kasaysayan, ang dalawang aktibidad ay may magkaibang reaksyon sa mga siklo ng ekonomiya, na ginagawa silang magkaiba-iba sa loob ng sektor ng pangangalagang pangkalusugan.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Inaasahan ang mga benta para sa ikatlong kwarter ng 2026 sa Oktubre 27-28, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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