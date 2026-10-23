Stock ng Sherwin-Williams (SHW): Presyo at Dibidendo sa 2026

Sherwin-Williams ay ang nangungunang kumpanya ng mga pintura at patong sa mundo: libu-libong tindahan na pag-aari ng kumpanya sa Estados Unidos, mga iconic na tatak para sa mga mamimili, at isang dibisyong pang-industriya na nagpoprotekta sa mga tulay, sasakyang panghimpapawid, at mga pabrika. Nakalista sa New York Stock Exchange sa ilalim ng ticker SHW Bilang miyembro ng Dow Jones Industrial Average, ang stock ay isang maingat ngunit kahanga-hangang asset na nagbubunga ng kita: apatnapu't siyam na magkakasunod na taon ng pagtaas ng dibidendo. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, kita, dibidendo, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Sherwin-Williams sa totoong oras
Ang presyo ng share ng Sherwin-Williams ay kasalukuyang nasa 337,06 $na may baryasyon na -2,48% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 1,479,553 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay nagbago-bago sa pagitan ng $289,86 at $377,77.
Noong taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagpalit sa humigit-kumulang $337, para sa isang market capitalization na humigit-kumulang $85 bilyon. Ang ISIN code ay US8243481061Bumalik sa dati ang benta ng stock noong 2026 dahil sa pagbangon ng industriya ng konstruksyon sa Amerika at sa akumulasyon ng mga proyektong pang-industriya at datos.
Datos sa pananalapi — Ang Kumpanya ng Sherwin-Williams
|ISIN
|US8243481061
|Lugar ng listahan
|NYSE — ticker shw
|sektor
|Mga Pangunahing Materyales — Mga Espesyal na Kemikal
|Upuan
|Estados Unidos - Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ $81,82 bilyon (noong Oktubre 18, 2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 31,1 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|$3,20 kada share — ani ≈ 0,9%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|$23,57 bilyon
|$2,57 bilyon
|2024
|$23,10 bilyon
|$2,68 bilyon
|2023
|$23,05 bilyon
|$2,39 bilyon
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|21.08.2026
|$0,80
|22.05.2026
|$0,80
|02.03.2026
|$0,80
|14.11.2025
|$0,79
|15.08.2025
|$0,79
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Sherwin-Williams: Pangkalahatang-ideya ng Kumpanya
Itinatag noong 1866 sa Cleveland, kung saan matatagpuan pa rin ang punong-tanggapan nito, ang Sherwin-Williams ay may humigit-kumulang 64,000 empleyado at nakaayos sa tatlong bahagi:
- Grupo ng mga Tindahan ng Pintura : ang network ng mga tindahang pag-aari ng kumpanya — ilang libong punto ng pagbebenta sa Hilagang Amerika — na nagbebenta sa mga propesyonal na pintor at indibidwal; ito ang puso ng modelo, na may densidad ng distribusyon na hindi kayang gayahin ng sinumang kakumpitensya;
- Mga Tatak ng Mamimili : mga tatak ng mamimili, kabilang ang mga lisensya para sa mga tindahan ng DIY, at mga aktibidad ng subcontracting na pang-industriya;
- Mga Patong ng Pagganap : mga pang-industriya at espesyalisadong patong — proteksyon laban sa kalawang, pandagat, enerhiya, pagpapakete — ibinebenta sa buong mundo.
Ang modelo ng negosyo ay katulad ng isang industrial compounder: ang tatak, ang eksklusibong network, at ang direktang ugnayan sa propesyonal ay nagbibigay-daan sa pagtatakda ng presyo, pagpapasa ng inflation ng hilaw na materyales, at pagbuo ng matatag na paglago. Ang pamamahala ay ibinibigay ng Heidi G. Petz, pinuno ng lupon, presidente at punong ehekutibong opisyal.
Mga Resulta: Naibalik ang paglago at bumuti ang gabay
Kinumpirma ng mga kamakailang publikasyon ang pagbangon:
- Ehersisyo 2025 (mga taunang tala na inihain noong Pebrero 2026): kita na $23,6 bilyon (+2,1%), netong kita na $2,57 bilyon, diluted earnings per share na $10,26;
- Ikalawang kwarter ng 2026 (inilathala noong Hulyo 28): tumaas ang benta ng 7,5% sa $6,79 bilyon, dahil sa mga tindahan at industrial coatings; diluted profit na $3,43 (+14,3%) at adjusted profit na $3,70 (+9,5%);
- Natugunan ang mga layunin Inaasahan ngayon ng pamunuan ang adjusted earnings na $11,80 hanggang $12,20 kada share para sa 2026, habang sinasamantala ng kumpanya ang pagbangon ng mga proyektong pang-industriya at pagsasaayos ng bahay sa US.
Inaasahan ang mga resulta para sa ikatlong kwarter sa 27 octobre 2026, na nakatuon sa pagkonsumo ng mga propesyonal na pintor, isang nangungunang tagapagpahiwatig ng merkado ng renobasyon sa US.
Dibidendo ng Sherwin-Williams: maliit, ngunit walang kapintasan
Ang quarterly dividend ay itinaas sa $0,80 kada bahagi noong Marso 2026, o $3,20 para sa taon — isang katamtamang kita na humigit-kumulang 0,95% sa kasalukuyang antas. Ang mahalaga rito ay hindi ang antas kundi ang pagkakapare-pareho: apatnapu't siyam na magkakasunod na taon ng paglagoIto ay isang eksklusibong club na kinabibilangan ng ilang de-kalidad na stock ng Amerika. Ang limitadong dividend yield ay nag-iiwan ng malaking bahagi ng kita upang pondohan ang paglago—mga tindahan, pabrika, mga naka-target na acquisition tulad ng kumpanyang Brazilian na Suvinil (mga pandekorasyon na pintura, humigit-kumulang $1,15 bilyon, na pinapinal sa Oktubre 2025)—na siyang nagpapasigla sa paglago ng kita kada share, ang makasaysayang dahilan ng stock. Para sa isang residenteng Pranses, ang pagbili ay ginagawa sa pamamagitan ng isang karaniwang securities account, kung saan ang US withholding tax ay binabawasan sa 15% sa pamamagitan ng form na W-8BEN.
Kasaysayan: Isang daan at animnapung taon ng pagpipinta ng Amerika
Ang kwento ng Sherwin-Williams ay nagsimula noong 1866 sa Ohio, nang magsosyo sina Henry Sherwin at Edward Williams upang magbenta ng mga pintura sa Cleveland. Dalawang pangunahing inobasyon ang nagmarka sa mga unang dekada: pinturang handa nang gamitin—sa panahong giniling pa ang mga pigment sa lugar—at ang lata ng pinturang maaaring muling isara, na pinatente ng kumpanya, na nagpabago sa preserbasyon ng produkto. Ang ika-20 sigloe Pinalawak ng siglo ang imperyo: pambansang saklaw sa pamamagitan ng mga tindahang pag-aari ng kumpanya, pag-iiba-iba ng industriya, at pagkatapos ay internasyonalisasyon. Ang pagkuha sa Valspar noong 2017, sa halagang mahigit labing-isang bilyong dolyar, ang pangunahing kamakailang hakbang, na nagdoble sa laki ng dibisyon ng industriya at nagpalawak ng pandaigdigang presensya nito. Simula noon, nilinang ng grupo ang pangunahing negosyo nito: pagsasaayos ng network ng tindahan, pagsasama ng mga pagkuha, pagbili muli ng sarili nitong mga bahagi—isang matiyagang akumulasyon ng maliliit na bentahe na, na naipon sa loob ng mga dekada, ay nagpapaliwanag sa malakas na pagganap ng stock.
Ang merkado ng mga patong: istruktura at dinamika ng kompetisyon
Ang pandaigdigang merkado ng mga pintura at patong ay nahahati sa tatlong pangunahing modelo. Ang una ay ang proprietary distribution—ang Sherwin-Williams sa Estados Unidos, kasama ang libu-libong tindahan nito na nakatuon sa mga propesyonal: ang direktang ugnayan, teknikal na payo, at kredito sa supplier ay lumilikha ng isang katapatan na hindi maaaring gayahin ng malalaking retailer. Ang pangalawa ay ang sa consumer brand na ibinebenta kahit saan, tulad ng PPG o AKZO Nobel sa Europa, na inuuna ang malawak na distribusyon. Ang pangatlo ay ang industriyal na espesyalisasyon, kung saan ang mga teknikal na patong—proteksyon sa imprastraktura, mga aerospace finish, food packaging—ay ibinebenta batay sa pag-apruba at pagganap. Ang Sherwin-Williams ang tanging pangunahing manlalaro na nagpapanatili ng nangungunang posisyon sa lahat ng tatlong modelo, na siyang dahilan kung bakit mas matatag ito sa mga siklo ng ekonomiya kaysa sa mga kapantay nito: kapag bumagal ang bagong konstruksyon, nangingibabaw ang renobasyon at industriyalisasyon. Ang komplementaridad na ito, higit sa anumang indibidwal na produkto, ang bumubuo ng batayan ng pangmatagalang paglago nito.
Pagsusuri: Ang tahimik na kalidad ng isang halaga ng Dow
Ang Sherwin-Williams ay isa sa mga stock ng Amerika na bihirang banggitin sa merkado ngunit pinahahalagahan ng mga pangmatagalang portfolio: isang nangingibabaw na posisyon sa merkado, kapangyarihan sa pagpepresyo, mga dibidendo na patuloy na tumataas sa loob ng halos kalahating siglo, at dobleng paborableng pagkakalantad—sa merkado ng pagsasaayos ng tirahan sa Amerika, na ang mga siklo ay pinapagaan ng sektor ng propesyonal, at sa industriyalisasyon ng bansa, mula sa mga pabrika hanggang sa mga data center, na nangangailangan ng mga teknikal na patong. Ang mga panganib ay proporsyonal na katamtaman: ang cyclicality ng merkado ng konstruksyon sa Amerika, inflation sa mga presyo ng hilaw na materyales (resins, pigments), ang halaga ng palitan para sa isang shareholder sa euro, at isang premium na pagtatasa na nangangailangan ng regular na pangangalakal. Ito ang kabaligtaran ng isang European value stock: maliit na distribusyon, maraming compound growth. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan.
Si Sherwin-Williams sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- Bilyun-bilyong dolyar ang 23,6 : ang kita noong 2025;
- + 7,5% : paglago ng benta sa ikalawang quarter ng 2026;
- $3,20 bawat bahagi : ang taunang dibidendo, pataas para sa ika-49e magkakasunod na taon;
- 1,15 bilyon : ang pagbili sa kompanyang Brazilian na Suvinil, na pinal na natapos sa katapusan ng 2025;
- $11,80 hanggang $12,20 : ang target na inayos na kita kada share sa 2026.
Ang mga benchmark na ito ay nagbubuod sa profile: matatag na paglago, maingat ngunit walang patid na kabayaran, pamumuno sa industriya — ang mismong kahulugan ng isang pinagsama-samang halaga ng kalidad.
Ang ipinapakita ng dossier tungkol sa mga pinagsama-samang halaga ng kalidad
Ang Sherwin-Williams ay kabilang sa kategoryang tinawag ni Benjamin Graham na mga compound growth stock at tinutukoy ngayon ng Wall Street bilang mga dividend aristocrats: mga kumpanyang ang mga dibidendo ay lumalaki nang mahigit 25 taon—sa kasong ito, 49. Ang mekanismo ng mga stock na ito ay mahusay na dokumentado: ang mababang paunang payout ay nagbibigay-daan para sa napakalaking muling pamumuhunan sa negosyo, ang paglago ng kita ay nagtutulak sa paglago ng dibidendo, at ang patuloy na pagtaas ay pinipilit ang pamamahala na mapanatili ang patuloy na disiplina sa kapital—hindi mo masisira ang 49 na taon na sunod-sunod para sa kaduda-dudang paggastos sa kapital. Para sa mamumuhunang Pranses, ang pang-akit ay dalawa: pagkakalantad sa mga mamimili at industriya ng Amerika sa iisang stock, at isang potensyal na diskwento sa pera kapag humina ang dolyar, na nagpapabuti sa kita sa euro. Ang kapalit ay ang kawalan ng makabuluhang agarang kita: ang pamumuhunang ito ay hinuhusgahan sa loob ng sampung taon, hindi isang taon ng pananalapi.
Ang darating na quarter: kung ano ang inaasahan ng merkado
Ang paglabas ng kita sa Oktubre 27, 2026 ay mahigpit na susubaybayan dahil sa tatlong dahilan. Una, ang maihahambing na paglago ng benta sa Hilagang Amerika, na dapat kumpirmahin ang pagbangon muli ng merkado noong tagsibol—ang mga propesyonal sa pintura ay isang maaasahang nangungunang tagapagpahiwatig ng merkado ng renobasyon. Pangalawa, ang gross margin: ang taun-taon na pagbaba sa mga gastos sa resin at pigment ay dapat patuloy na makaapekto sa mga resulta, dahil ipinangako ng pamamahala ang unti-unting paglawak. Panghuli, ang bilang ng mga proyektong pang-industriya: ang mga data center sa Amerika, mga pabrika ng semiconductor, at mga site ng enerhiya ay gumagamit ng mga teknikal na patong na may mataas na margin, at ang bawat quarter ay nagdadala ng isang bagong pangkat ng mga kontrata. Ang isang ulat na naaayon sa mga inaasahan ay awtomatikong magtutulak ng taunang kita patungo sa pinakamataas na dulo ng binagong saklaw—at ang ikalimampung magkakasunod na taon ng pagtaas ng dibidendo ay magiging maayos na nasa tamang landas para sa 2027.
Paano bumili ng stock ng Sherwin-Williams mula sa France?
Ang Sherwin-Williams, isang stock sa US na nakalista sa NYSE, ay binibili sa isang regular na brokerage account, dahil ang mga stock sa US ay hindi karapat-dapat para sa PEA :
- Suriin ang access sa mga pamilihan ng US — pamantayan sa lahat ng online broker;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng simbolong SHW (ISIN US8243481061);
- Maglagay ng limit order sa panahon ng sesyon ng US, ang likididad ay nasa pinakamataas nito sa pagbubukas;
- Kumpletuhin ang form na W-8BEN makipag-ugnayan sa iyong broker upang mabawasan ang withholding tax sa mga dibidendo sa 15%.
Ang posisyon ay maaaring unti-unting itayo, tulad ng anumang stock na nakalantad sa siklo ng konstruksyon sa US, na may mga pabago-bagong rate ng interes na pana-panahong nag-aalok ng mas kanais-nais na mga punto ng pagpasok. Ang apat na quarterly dividend payment ay awtomatikong kinikredito sa euro pagkatapos ng conversion; ang stock ay sinusubaybayan alinsunod sa mga quarterly na resulta ng US, na may partikular na atensyon sa datos ng merkado ng pagsasaayos ng tirahan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Sherwin-Williams
Ano ang ani ng dibidendo?
Humigit-kumulang 0,95% — mababa sa hitsura, ngunit ang dibidendo ay patuloy na tumataas sa loob ng apatnapu't siyam na taon at ang paglago ng kita sa bawat bahagi ay nananatiling siyang nagtutulak ng pagtatasa.
Maaari bang mabili ang Sherwin-Williams sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi: ang halaga ay Amerikano; ang pagbili ay ginawa sa isang ordinaryong securities account na may withholding tax na ibinaba sa 15% sa pamamagitan ng form W-8BEN.
Ano ang bahagi ng Estados Unidos sa aktibidad?
Nakakamangha: ang network ng mga tindahan at ang mga propesyonal na kliyenteng Amerikano ang bumubuo sa malaking bahagi ng kita, kung saan ang dibisyon ng Performance Coatings ay nagbibigay ng internasyonal at industriyal na dibersipikasyon — na kinumpleto mula noong katapusan ng 2025 ng Brazil sa pamamagitan ng Suvinil.
Bakit napakahalaga ng network ng mga tindahan?
Dahil lumilikha ito ng direkta at eksklusibong ugnayan sa mga propesyonal na pintor, na bumubuo sa malaking bahagi ng akda: ang pagmamay-ari nitong channel, na imposibleng kopyahin nang mabilis, ang siyang bumubuo sa batayan ng kapangyarihan ng grupo sa pagtatakda ng presyo.
Paano tumutugon ang grupo sa implasyon ng mga hilaw na materyales?
Sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga pagtaas sa mga presyo, tulad noong 2021-2023: ang kapangyarihan sa pagtatakda ng presyo ng proprietary network ay nagbigay-daan upang maprotektahan ang mga margin, bago muling pinalawak ng pagbaba ng halaga ng mga resin at pigment ang gross margin noong 2025-2026.
Ano ang naidulot ng pagbili ng Suvinil?
Ang pamumuno sa Brazil, ang pangalawang pinakamalaking merkado ng mga pandekorasyon na pintura sa Amerika, ay natapos noong Oktubre 2025 sa halagang humigit-kumulang $1,15 bilyon — ang unang pangunahing internasyonal na kasunduan ng grupo sa loob ng ilang taon.
Sino ang namamahala sa kompanya?
Hawak ni Heidi G. Petz ang pinagsamang mga tungkulin bilang chairman ng board, presidente at CEO, na nangunguna sa isang pangkat na itinataguyod mula sa loob, na tinitiyak ang pagpapatuloy ng kultura.
Sensitibo ba ang stock sa mga interest rate?
Hindi direktang tugon: Ang konstruksyon ng tirahan sa US ay tumutugon sa mga rate ng mortgage. Ngunit ang mga propesyonal na base, renobasyon, at mga dibisyon ng industriya ay lubos na nagpapahina sa sensitibidad na ito, tulad ng ipinakita ng paglago ng mga benta noong 2026 sa kabila ng mataas pa rin na mga rate.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Ang mga resulta para sa ikatlong kwarter ay ilalathala sa Oktubre 27, 2026.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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