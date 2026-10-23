Syensqo (SYENS) Share: Presyo, Dibidendo at Pananaw sa 2026

Syensqo ay ang dibisyon ng mga espesyal na kemikal na resulta ng spin-off ng Solvay noong Disyembre 2023: mga high-performance polymer, composite materials, at mga solusyon sa pormulasyon para sa mga pinakamahihirap na industriya, mula sa aerospace hanggang sa mga electric batteries. Nakalista sa Euronext Brussels sa ilalim ng ticker SYENS Bilang miyembro ng BEL 20 index, ang stock ay nakaranas ng mahirap na IPO, isang babala ng kita noong unang bahagi ng 2026, na sinundan ng isang malakas na pagbangon. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, aktibidad sa negosyo, mga resulta, ang unang dibidendo sa kasaysayan nito, at ang mga hakbang na dapat sundin upang mamuhunan mula sa France.
Presyo ng stock ng Syensqo sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Syensqo ay kasalukuyang nasa 77,35 €na may baryasyon na 0,26% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 41,611 na bahagi ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng bahagi ay nagbago-bago sa pagitan ng €41,76 at €83,40.
Ang ISIN code para sa stock ay BE0974464977 at ang pangunahing listahan nito ay nasa Brussels, sa euro. Matapos ang anunsyo ng nakakadismayang taunang resulta noong Pebrero 26, 2026 — kasabay ng pababang rebisyon ng mga target na naging sanhi ng pagbaba ng presyo ng share ng humigit-kumulang 20% sa panahon ng sesyon — unti-unting nakabawi ang stock salamat sa pagbabalik ng paglago sa unang kalahati at ang pataas na rebisyon ng pananaw na inanunsyo noong Hulyo 2026.
Datos sa pananalapi — Syensqo SA/NV
|ISIN
|BE0974464977
|Lugar ng listahan
|Brussels — ticker syens.br
|sektor
|Mga Pangunahing Materyales — Mga Kemikal
|Upuan
|Belgium — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ €7,89 bilyon (noong 24.10.2026)
|dibidendo
|€1,62 kada share — ani ≈ 2,1%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|€6,14bn
|-62000000 €
|2024
|€6,56bn
|-5000000 €
|2023
|€6,83bn
|€193,0m
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|14.05.2026
|€ 1,62
|15.05.2025
|€ 1,62
|29.05.2024
|€ 1,62
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Syensqo: Ano ang nangyayari sa negosyo ng mga espesyal na kemikal ng Solvay
Ang pagkakahati ng lumang grupong Belgian na Solvay, epektibo noong 9 décembre 2023, hinati ang kompanya sa dalawa: Solvay Pinanatili ng Solvay ang pangunahing negosyo ng kemikal nito (caustic soda, peroxides, mga mature industrial specialties), habang kinuha ng Syensqo ang mga aktibidad na may mas mataas na value-added. Sa panahon ng spin-off, pinanatili ng Solvay ang humigit-kumulang 37,6% ng kapital ng subsidiary nito, isang stake na nilayong pagkakitaan sa mga susunod na taon.
Ang Syensqo ay may humigit-kumulang 13,000 empleyado sa humigit-kumulang tatlumpung bansa at, simula noong 2026, ay nakaayos sa dalawang pangunahing segment kasunod ng pagbebenta ng mga serbisyo nito sa langis:
- kagamitan : mga espesyal na polimer (fluorinated, ultra-high performance) at mga composite na materyales, na ang mga pangunahing aplikasyon ay mga electric batteries (electrolytes, binders), aeronautics at semiconductors;
- Pagganap at Pangangalaga : mga espesyal na pormulasyon para sa mga pamilihan ng mamimili at industriyal (Novecare, Technology Solutions).
Ang punong-tanggapan ay nasa Brussels. Sa pagtatapos ng 2025, ipinasa ng pamunuan ang pamamahala. Ilham Kadri, ang arkitekto ng pagkakahati, ay nagbitiw sa posisyon ng managing director upang Mike Radossich sa 1er Enero 2026.
Mga Resulta: pagkatapos ng babala, pagbawi
Ang mga ulat ni Syensqo ay naglalarawan ng isang mahirap na taon noong 2025 na sinundan ng isang mas maayos na unang kalahati ng 2026:
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 26, 2026): pro forma na kita na €6,14 bilyon kabilang ang mga serbisyo sa langis (-6,5% ayon sa ulat, -3,2% organiko); pinagbabatayang EBITDA na €1,21 bilyon (margin na 19,7%); pinagbabatayang kita na €381 milyon; free cash flow na €356 milyon, higit sa inaasahan;
- Isang sinasadyang babala Ang parehong publikasyon ay sinamahan ng mas mababang target para sa 2026, na hindi gaanong tinanggap ng merkado, sa konteksto ng mahinang demand sa industriya at pag-aalis ng mga imbak sa mga kostumer ng kemikal;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Hulyo 30): kita na €2,953 milyon, na may organikong paglago na +1,6%, na may pagbabalik sa paglago sa mga specialty polymer at pagbangon na +18% sa mga composite material; pinagbabatayang EBITDA na €562 milyon (margin na 19%);
- Natugunan ang mga layunin Inaasahan ngayon ng pamamahala ang pinagbabatayang EBITDA 2026 na hindi bababa sa 1,1 bilyon para sa mga patuloy na operasyon, na kinukumpirma ang trajectory ng pagbangon.
Isang malakihan at sinadyang pagbabago sa kalagayang pinansyal
Gaya ng madalas na nangyayari pagkatapos ng isang spin-off, inaayos ng Syensqo ang saklaw nito. Ang negosyo ng mga serbisyo ng langis at gas ay naibenta sa SNF group (inanunsyo noong Oktubre 31, 2025, natapos noong Enero 2026, na may halaga ng negosyo na €135 milyon). Sinimulan na ng pamamahala ang pagbebenta ng negosyo ng mga lasa at, higit sa lahat, inanunsyo noong Mayo 2026 ang isang estratehikong pagsusuri ng segment ng Pagganap at Pangangalagakasama ang mga itinalagang investment banker — sapat na upang magpasiklab ng espekulasyon tungkol sa mas malalim na pagbabago ng grupo. Kasabay nito, ang isang programa ng pagbabawas ng gastos na €200 milyon bawat taon hanggang sa katapusan ng 2026 ay naglalayong protektahan ang mga margin habang hinihintay ang paikot na pagbangon ng pandaigdigang demand sa industriya.
Dibidendo ng Syensqo: isang pamamahagi na nagsisimula pa lamang
Para sa taong pinansyal ng 2025, iminungkahi ng Syensqo ang dibidendo nito, na nagkakahalaga ng1,62 euro bawat bahagi, na katumbas ng payout ratio na humigit-kumulang 44% ng pinagbabatayang kita. Naglunsad din ang grupo ng share buyback program noong 2024 na may potensyal na target na €300 milyon, kung saan humigit-kumulang €116 milyon ang naipatupad pagsapit ng 2025. Ang maingat na patakaran sa pamamahagi na ito ay naaayon sa kasalukuyang yugto ng pag-unlad ng grupo: ang pagbabawas ng utang at pagpopondo sa paglago ng mga polymer at composite ay nananatiling mga prayoridad. Ang Syyensqo ay isang kumpanyang Belgian na nakalista sa euro. karapat-dapat para sa PEA European — isang malaking bentahe sa buwis kumpara sa mga stock ng Switzerland o British sa sektor.
Mga pamilihan ng mga espesyal na kemikal: kung saan nagaganap ang pagbangon
Ang mga polimer at composite ng Syensqo ay mga nangungunang tagapagpahiwatig ng pandaigdigang industriya. Tatlong merkado ang nakakaakit ng atensyon ng mga analyst. Ang bateryang de-kuryente Una: ang mga high-performance electrolyte, binder, at separator ay mahahalagang bahagi ng mga lithium-ion cell, at ang mga programa sa paglilipat sa paggawa ng baterya sa Europa at Hilagang Amerika ay nagpapalakas ng isang multi-year growth channel. Aeronautics susunod: ang mga composite na kwalipikado para sa mga cell at engine ng sasakyang panghimpapawid ay sumusunod sa mga record order book ng Airbus at Boeing, na may lag effect na dalawa hanggang tatlong taon — ang rebound na +18% na naobserbahan sa unang kalahati ng 2026 ay tiyak na sumasalamin sa lag na ito. Elektroniks at semiconductors Panghuli, ang mga high-purity fluoropolymer ay nakikinabang mula sa malalaking pamumuhunan sa mga pabrika ng chip. Sa kabaligtaran, ang sektor ay nananatiling nakalantad sa kompetisyon ng Tsina sa mga pinaka-komersyal na segment at sa lakas ng destocking cycle: pagkatapos ng dalawang taon kung saan binawasan ng mga customer ang kanilang mga imbentaryo, ang normalisasyon ng mga stock ay isang mahalagang salik sa pagbabalik sa paglago na naobserbahan noong 2026.
Mula Solvay hanggang Syenqo: isang siglong gulang na pamana ng industriya
Ang kwento ay nagsimula pa noong 1863, nang gawing industriyalisado ni Ernest Solvay ang proseso ng paggawa ng soda. Itinayo ng pamilyang Belgian ang negosyo nito gamit ang mga pangunahing kemikal bago umangat sa pagtatapos ng ika-20 siglo.e siglo. Dahil sa diskuwento na inilapat sa mga konglomeradong kemikal, sinuportahan ng shareholder ang paghahati na ninanais ni Ilham Kadri: dalawa pang transparent na kumpanya, bawat isa ay may kanya-kanyang alokasyon ng kapital. Para sa indibidwal na mamumuhunan, ang lahing ito ay may praktikal na bunga: ang mga makasaysayang halaga ng benchmark, paghahambing ng presyo, at mga dibidendo bago ang Disyembre 2023 ay pagmamay-ari ng Solvay, at ang Syyensqo ay mayroon lamang kasaysayan ng stock market mula nang ito ay malikha—na ginagawang mas mahalaga ang unang dibidendo na binayaran para sa 2025 at ang patuloy na pagbili muli ng bahagi bilang mga palatandaan ng kapanahunan ng bagong grupo.
Pagsusuri: isang isyung paikot at pabago-bago
Pinagsasama ng Syensqo ang dalawang kwento ng pamumuhunan. Ang una ay paikot: ang sektor ng mga espesyal na kemikal ay umuusbong mula sa isang pandaigdigang resesyon sa industriya, at ang stock ay nagsisilbing isang pingga para sa pagbangon ng mga order sa aerospace, electromobility, at electronics—ang mga composite na materyales ay malakas nang bumabangon. Ang pangalawa ay transformasyonal: ang estratehikong pagsusuri ng Performance & Care ay maaaring humantong sa mga divestment na magbabawas sa grupo sa mga pinaka-teknolohikal na advanced na aktibidad nito, na makakaapekto sa pagpapahalaga nito. Sa kabaligtaran, malinaw ang mga panganib: pagdepende sa mga siklo ng industriya, pagpapatupad na kakailanganing matugunan ang mga nakataas na target, at potensyal na labis na suplay ng ilang partikular na polymer. Ang stock ay angkop para sa isang profile na tumatanggap ng pabagu-bago ng isang paikot na mid-cap stock, at hindi para sa mga naghahanap ng defensive yield. Ang mga salik na ito ay hindi isang rekomendasyon. Ang tema ng paglipat ng enerhiya ay sumasalubong sa iba pang mga stock sa seleksyon na ito, tulad ng Iberdrola sa decarbonized na kuryente.
Syenqo sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- 6,14 bilyong euro ng kita ng 2025 (pro forma format);
- 19,7% pinagbabatayang EBITDA margin 2025;
- + 18% : ang paglago ng mga composite materials sa unang kalahati ng 2026, na nagtutulak sa pagbangon;
- 1,62 € dibidendo kada share na binayaran para sa 2025, ang una sa kasaysayan ng grupo;
- 300 milyong euro : ang pinakamataas na halaga ng share buyback na isinagawa, kung saan higit sa isang-katlo nito ay isasagawa sa pagtatapos ng 2025.
Ang mga tagapagpahiwatig na ito ay nagbubuod sa sitwasyon: isang katamtamang laki ng kumpanya, matibay na mga kita sa sektor ng kemikal, mga shareholder na nagsisimula nang makatanggap ng mga kita, at isang pipeline ng paglago na hinihimok ng mga transisyon sa industriya—mga baterya, sasakyang panghimpapawid, at mga electronic chip. Ipapakita ng mga susunod na ilang quarter kung ang pagbangon na nakita sa unang kalahati ng taon ay magiging isang pangmatagalang trend, isang kinakailangan para sa isang patuloy na muling pagsusuri ng valuation multiple ng kumpanya.
Paano bumili ng stock ng Syensqo mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Brussels sa euro, sa isang PEA o isang securities account, depende sa iyong kagustuhan:
- Suriin ang access sa Euronext Brussels — inaalok ng karamihan sa mga online broker sa France, kadalasan sa ilalim ng parehong mga kondisyon gaya ng sa Paris;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo na SYENS (ISIN BE0974464977);
- Maglagay ng limit order : sapat ang likididad ngunit mas mababa kaysa sa mga pangunahing stock sa Paris;
- Sundan ang mga publikasyon : mga resulta sa kalahating taon, update sa estratehikong pagsusuri ng Performance & Care at komunikasyon sa mga divestment.
Ang taunang dibidendo, na binabayaran pagkatapos ng pangkalahatang pagpupulong ng tagsibol, ay awtomatikong kinikilala nang walang buwis na may hawak sa Belgium para sa mga indibidwal na Pranses na sakop ng kasunduan sa buwis sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang PEA (equity savings plan), hindi binubuwisan ang mga dibidendo o ang mga kita sa kapital hangga't nananatili ang mga pondo sa plano, na makabuluhang nagpapabuti sa net compound return sa paglipas ng panahon; sa isang securities account, ang 30% flat tax ay nalalapat sa kita at mga kita ayon sa mga karaniwang patakaran. Panghuli, kung naniningil ang iyong broker para sa mga dayuhang pamilihan, tandaan na suriin na ang Brussels ay itinuturing na Euronext at hindi bilang isang kakaibang pamilihan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Syensqo
Ano ang pagkakaiba ng Solvay at Syenqo?
Simula noong Disyembre 9, 2023, sila ay dalawang magkahiwalay na nakalistang kumpanya: Ang Syensqo ay nakatuon sa mga espesyal na kemikal (polymer, composite, advanced formulations), habang ang Solvay ay nananatili sa mga pangunahing kemikal. Sa paghihiwalay, ang bawat shareholder ng Solvay ay nakatanggap ng mga share ng Syensqo.
Nagbabayad ba ng dibidendo ang Syensqo?
Oo: 1,62 euro kada share para sa taong pinansyal ng 2025, na kumakatawan sa rate ng pamamahagi na humigit-kumulang 44% ng pinagbabatayang resulta, na dinadagdagan ng pagbili muli ng share na hanggang 300 milyong euro.
Maaari bang mabili ang Syensqo sa loob ng PEA (French equity savings plan)?
Oo, dahil ang kumpanya ay pinamamahalaan ng batas ng Belgium, ang mga bahagi nito ay karapat-dapat para sa PEA (French equity savings plan) sa ilalim ng European securities scheme.
Bakit bumagsak ang stock noong unang bahagi ng 2026?
Ang taunang resulta na inilabas noong Pebrero 26, 2026, ay may kasamang pagbaba ng mga target para sa 2026, na nagdulot ng pagbaba ng humigit-kumulang 20% sa isang sesyon ng kalakalan. Ang pagbabalik sa paglago sa unang kalahati ng taon ay nagbigay-daan sa isang makabuluhang pagbangon.
Ano ang estratehikong pagsusuri ng Performance & Care?
Inihayag noong Mayo 2026, sinusuri ng pagsusuring ito ang lahat ng opsyon para sa segment ng pormulasyon na ito, kabilang ang mga divestiture. Mahigpit itong binabantayan ng merkado bilang posibleng pasimula sa muling pagtutuon ng grupo sa mga advanced na materyales.
Ano ang mga paparating na kaganapan sa stock market?
Ang pagsubaybay ay nakatuon sa mga publikasyong inilalabas kada dalawang taon, mga komunikasyon na may kaugnayan sa mga divestment (mga lasa, pagsusuri ng Performance & Care) at mga update sa progreso sa programa ng pagtitipid na €200 milyon na inanunsyo para sa katapusan ng 2026.
Anong proporsyon ng mga aktibidad ang may kaugnayan sa mga bateryang de-kuryente?
Hindi inilalathala ng grupo ang breakdown na ito nang hiwalay, ngunit ang mga polymer at electrolyte para sa mga baterya ay kabilang sa mga prayoridad na lugar ng paglago para sa segment ng Materyales, kasama ng aerospace at electronics. Regular na inilalahad ng pamamahala ang pag-unlad ng mga proyekto nito sa mga semi-annual report nito.
Bakit mas pipiliin ang Syensqo kaysa sa isang malaking integrated chemical company?
Iba ang profile: mas maliit, mas espesyalisado, mas nalalantad sa mga siklo ng industriya at mga proyekto sa paglago ng teknolohiya. Ito ay isang pagpipilian batay sa paniniwala patungkol sa pagpapahusay ng industriya ng kemikal sa Europa, upang maging iba-iba kasama ng iba pang mga stock sa sektor.
Likido ba ang stock?
Oo, nang hindi nagiging mega-cap: ang pang-araw-araw na volume ay sapat para sa isang partikular na mamumuhunan, ngunit inirerekomenda pa rin ang isang limit order, lalo na sa mga araw ng kita.
Sino ang namamahala sa Syensqo?
Mike Radossich, CEO simula noong 1er Enero 2026, na pumalit kay Ilham Kadri, na nanatili sa lupon ng mga direktor.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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