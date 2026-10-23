Zurich Insurance ay isa sa mga nangungunang kompanya ng seguro sa mundo: nasa mahigit 200 bansa, ang Swiss group ay sumasaklaw sa parehong mga indibidwal at malalaking kumpanya, na ngayon ay may pandaigdigang espesyalidad sa propesyonal na seguro sa panganib simula nang makuha ang kumpanyang British na Beazley, na tinapos noong Oktubre 2026. Nakalista sa ilalim ng ticker ZURN at isang haligi ng SMI — kung saan nakikipagtagisan ito sa iba pang mga malalaking kompanya sa Switzerland tulad ng Sandoz(Idaragdag sa indeks sa Setyembre 2026), pinagsasama ng stock ang isa sa pinakamataas na ani sa mga pangunahing stock ng Switzerland na may rekord na kakayahang kumita. Ipinapakita ng fact sheet na ito ang real-time na presyo ng share, ang mga resulta ng grupo, ang dibidendo nito, ang pagkuha sa Beazley, at kung paano mamuhunan mula sa France.
Presyo ng share ng Zurich Insurance sa totoong oras
Ang presyo ng bahagi ng Zurich ay kasalukuyang nasa 618,40 CHF (Swiss francs), na may pagbabagong -0,58% sa panahon ng sesyon. Humigit-kumulang 272,729 na shares ang ipinagpalit ngayon, at sa nakalipas na labindalawang buwan, ang presyo ng share ay nagbago-bago sa pagitan ng CHF 521,00 at CHF 627,40.
Sa taglagas ng 2026, ang stock ay ipinagbibili sa humigit-kumulang 590 hanggang 620 Swiss francs. Ang ISIN code ay CH0011075394Kasunod ng pagtaas ng kapital noong Marso 2026 na nilayon upang pondohan ang pagbili sa Beazley, ang stock ay bumalik sa pag-angat nito, na sinuportahan ng mga rekord na resulta sa loob ng kalahating taon.
Datos sa pananalapi — Zurich Insurance Group AG
|ISIN
|CH0011075394
|Lugar ng listahan
|Swiss — ticker zurn.sw
|sektor
|Mga Serbisyong Pinansyal — Seguro – Sari-sari
|Upuan
|Switzerland — Opisyal na website
|Kapitalismo
|≈ CHF 92,37 bilyon (noong Oktubre 24, 2026)
|Bawat (TTM)
|≈ 15,8 (mula noong 24.10.2026)
|dibidendo
|CHF 30,00 kada share — ani ≈ 4,8%
Mga kamakailang taunang resulta
|Ehersisyo
|Chiffre d'affaires
|Netong kita
|2025
|48,80 bilyong CHF
|5,27 bilyong CHF
|2024
|53,56 bilyong CHF
|5,23 bilyong CHF
|2023
|49,46 bilyong CHF
|3,84 bilyong CHF
Kasaysayan ng dibidendo kada bahagi
|Petsa ng secondment
|dibidendo
|10.04.2026
|30,00 CHF
|11.04.2025
|28,00 CHF
|12.04.2024
|26,00 CHF
|12.04.2023
|24,00 CHF
|08.04.2022
|22,00 CHF
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo ng bahagi, market capitalization, P/E ratio, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong 24.10.2026. Mga indikatibong numero, nasa quote currency; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Zurich Insurance: Presentasyon ng grupo
Nakabase sa Mythenquai sa baybayin ng Lawa ng Zurich, ang grupo ay may mahigit 65,000 empleyado at nagsisilbi sa sampu-sampung milyong customer sa buong mundo. Ang profile nito ay parang isang multi-line insurer na nakatuon sa property at casualty insurance.
- Seguro sa ari-arian at aksidente (P&C), makasaysayang pangunahing kumakatawan sa halos tatlong-kapat ng mga kita: kompanya ng seguro ng mga kumpanya, propesyonal at indibidwal, na may kilalang disiplinadong underwriting;
- seguro sa buhay (mga ikalimang bahagi ng kita), pangunahin na sa Europa at Latin America;
- Magsasaka : ang pamamahala (hindi pagmamay-ari) ng mga Farmers insurance exchange sa Estados Unidos, isang modelong nakabatay sa bayad na kumikita mula sa kadalubhasaan sa operasyon ng grupo nang hindi dinadala ang panganib.
Sa pagkuha ng Beazley tinapos noong ika-1er at Oktubre 2, 2026 — humigit-kumulang $10,8 bilyon, ang pinakamalaking transaksyon sa kasaysayan nito — ang Zurich ay naging nangungunang tagaseguro sa mundo sa espesyalidad: mga panganib sa cyber, propesyonal na pananagutan, marino, enerhiya at mga linya ng espesyalidad, na may sentro ng paggawa ng desisyon sa London na nagpapalakas sa presensya nito sa merkado ng City.
Mga Resulta: isang serye ng mga talaan
Ang mga pinakabagong album ng grupo ay patuloy na nakakamit ang pinakamahusay na mga antas sa kasaysayan nito.
- Ehersisyo 2025 (inilathala noong Pebrero 19, 2026): kita sa pagpapatakbo na $8,9 bilyon (+14%, rekord), netong kita na $6,8 bilyon (+17%), pangunahing kita kada bahagi na $45,1 (+13%); ang pinagsamang ratio para sa negosyo ng ari-arian at kaswalti ay nasa 92,6% — mahusay para sa sektor — at ang mga gross premium na inisyu ay lumampas sa $50 bilyon sa unang pagkakataon;
- Unang kalahati ng 2026 (inilathala noong Agosto 6): tubo sa pagpapatakbo na 4,8 bilyon (+13%, bagong rekord sa kalahating taon), netong tubo na 3,5 bilyon (+14%), at isang pataas na rebisyon ng mga target para sa sangay ng seguro sa buhay;
- Katatagan Ang Swiss SST ratio ay nasa 259%, mas mataas sa mga kinakailangan, na nagpapatunay sa kapasidad ng pagsipsip ng pagkuha sa Beazley.
Para sa isang tagaseguro, ang mga bilang na ito ay sumasalamin sa piling underwriting—mga premium na may tamang presyo, mga claim na pinapanatili sa minimum—at isang matatag na balik sa mga asset. Ang integrasyon ng negosyo sa paglalakbay na nakuha mula sa AIG, na nagpataas sa expense ratio noong 2025, ay inaasahang bubuo ng mga sinerhiya sa 2026-2027, bago pa man isinama ang Beazley sa saklaw ng mga operasyon.
Dibidendo sa Zurich: Nangungunang ani sa Switzerland
Ang Zurich ay isa sa mga kompanyang Swiss na matiyagang nagbibigay ng gantimpala sa mga shareholder nito. Ang iminungkahing dibidendo para sa 2025 ay katumbas ng 30 Swiss francs kada share, tumaas ng 7% — matatag na paglago na kasabay ng paglago ng core earnings per share. Sa presyong humigit-kumulang 590 francs, ang ani ay nasa pagitan ng 5 at 5,5 %Ito ay isang kahanga-hangang antas para sa isang grupo na ang kita sa equity ay lumampas sa 25%. Idinagdag pa rito ang paulit-ulit na pagbili muli ng mga bahagi—humigit-kumulang CHF 1,1 bilyon noong 2024, ang parehong halaga noong 2025, at isang programang CHF 1,8 bilyon na inanunsyo para sa 2026—na awtomatikong nagbabawas sa bilang ng mga natitirang bahagi. Ang tanging babala tungkol sa kita na ito ay ang pagkuha sa Beazley ay bahagyang pinondohan ng pagtaas ng kapital na CHF 3,9 bilyon noong Marso 2026, na ang dilutive effect nito ay nababalanse sa mga sumunod na taon ng pinagsama-samang kita ng bagong entidad.
Kasaysayan: Mula sa lokal na kompanya ng seguro hanggang sa maging kampeon sa mundo
Itinatag noong 1872 bilang Zurich Marine, ang kompanya ay nagmula sa inisyatiba ng mga may-ari ng barkong Swiss na naghahangad na iseguro ang kanilang mga sasakyang-dagat nang hindi dumadaan sa London. Mula sa seguro sa dagat, lumawak ito upang masakop ang lahat ng mga panganib: sunog, aksidente, pananagutang sibil, at pagkatapos ay internasyonal na seguro noong ika-20 siglo.e siglo at pag-iiba-iba sa seguro sa buhay at ang Estados Unidos kasama ang mga Magsasaka. Ang kamakailang kasaysayan nito ay isa sa muling natuklasang disiplina: pagkatapos ng mga kalabisan sa seguro sa buhay na may garantisadong rate noong dekada 2000, na magastos itama, muling itinayo ng grupo ang sarili nito sa pamamagitan ng pag-underwriting ng ari-arian at kaswalti—ang negosyo kung saan nangunguna ang kultura ng peligro nito—at isang mahigpit na diskarte sa paglalaan ng kapital. Ang pagkuha sa Beazley noong 2026 ay nagkorona sa paglalakbay na ito: binibigyan nito ito ng nangungunang posisyon sa buong mundo sa mga espesyal na linya ng Lloyd's, ang merkado kung saan nagsimula ang lahat para sa modernong seguro, na kinukumpleto ang bilog na binuksan ng mga tagapagtatag nito mahigit 150 taon na ang nakalilipas.
Ang pamilihan ng seguro: ano ang nagpapaiba sa pagitan ng mga kompanya ng seguro
Para sa isang mamumuhunan, hindi lahat ng kompanya ng seguro ay pantay-pantay, at ang mahalagang kasangkapan sa paghahambing ay ang pinagsamang ratio: ang kabuuan ng mga claim na binayaran at mga gastos, na hinati sa mga premium na nakolekta. Sa ibaba ng 100%, kumikita ang kompanya ng seguro sa mismong aktibidad ng underwriting nito, kahit bago pa man ipuhunan ang mga premium; sa itaas nito, dapat itong umasa sa mga pamumuhunan nito upang mabayaran. Ang 92,6% ng Zurich na inaasahang para sa 2025 ay naglalagay dito sa mga nangunguna sa mundo, kasama ang ilang mga kapantay na Amerikano at Swiss. Ang pangalawang pamantayan ay ang cyclical discipline. Ang mga presyo ng seguro ay nagbabago-bago nang paunti-unti—matinding alon kapag bumababa ang kapital pagkatapos ng mga sakuna, mahinang alon kapag bumalik ang kompetisyon. Mas pinapaboran ngayon ng malalaking nakalistang kompanya ng seguro ang kumikitang organikong paglago kaysa sa mga mamahaling pagkuha, at inilalarawan ng Zurich ang ganitong pag-iingat: Ang Beazley ang unang pangunahing pagkuha nito sa loob ng maraming taon, na pinondohan sa panahong ang lakas ng balance sheet nito ay nagpapahintulot dito na makalikom ng 3,9 bilyong franc sa mga share nang hindi pinapalala ang mga regulatory ratio nito.
Ang ipinapakita ng ikalawang kalahati ng 2026 tungkol sa trajectory
Ang rekord na bilang na inilathala noong Agosto 6, 2026—$4,8 bilyon sa kita sa pagpapatakbo—ay higit pa sa isang kahanga-hangang bilang lamang: pinapatunayan nito ang estratehiya ng nakalipas na tatlong taon. Ang negosyo ng paglalakbay na minana mula sa AIG ay tumatakbo na ngayon nang buong kapasidad, ang negosyo ng seguro sa buhay ay nakakita ng pagtaas ng mga target nito, at ang negosyo ng ari-arian at kaswalti ay napanatili ang kahusayan nito sa underwriting sa kabila ng unang kalahati na minarkahan ng mga magastos na kaganapan sa panahon para sa sektor. Sa madaling salita, ang grupo ay nakakuha ng isang malaking acquisition habang pinapabuti ang organikong kakayahang kumita nito. Ito mismo ang senaryo na dapat gayahin ng pamamahala kay Beazley: kung, sa loob ng dalawang taon, ang pinagsamang grupo ay makakamit ang parehong pinagsamang ratio na may pagtaas ng mga kita sa espesyalidad, ang paglikha ng halaga para sa mga shareholder ay magiging nasasalat. Susundan ng merkado, ulat pagkatapos ng ulat, ang pagtatagpo patungo sa layuning ito.
Pagsusuri: Kalidad ng subscription at integrasyon ng Beazley
Ang tesis ng pamumuhunan sa Zurich ay nakabatay sa dalawang haligi. Ang una ay depensiba: isang nangungunang kompanya ng seguro sa ari-arian at kaswalti, na ang pinagsamang ratio na mas mababa sa 93% ay nagpapakita ng disiplina sa pagpepresyo, na may dividend yield na higit sa 5%—isang kanais-nais na profile kapag bumabagal ang mga interest rate. Ang pangalawa ay ang inaasahang paglikha ng halaga mula sa Beazley: sa pamamagitan ng pagsasama ng mga espesyalidad na linya ng parehong grupo, nilalayon ng Zurich ang mataas na margin na paulit-ulit na kita sa cyber at professional liability insurance, dalawa sa mga pinaka-dynamic na segment ng merkado ng Lloyd. Ang mga panganib, sa kabaligtaran, ay ang pagpapatupad ng integrasyon—pagpapanatili ng mga mahuhusay na underwriter ng Beazley at kultura ng Lloyd sa loob ng isang Swiss group—at ang natural catastrophe cycle, na maaaring pansamantalang magpababa sa pinagsamang ratio, pati na rin ang mga pagbabago-bago ng pera, dahil ang isang malaking bahagi ng kita ay denominado sa dolyar. Ang mga salik na ito ay hindi bumubuo ng isang rekomendasyon sa pamumuhunan. Sa isang maihahambing na ani, Iberdrola nag-aalok ng ibang depensibong pagkakalantad, sa mga regulated na electrical network.
Paano bumili ng mga shares ng Zurich Insurance mula sa France?
Ang stock ay nakalista sa Zurich sa Swiss francs. Bilang isang Swiss company, hindi ito karapat-dapat para sa PEA at nakukuha sa isang regular na account ng mga seguridad:
- Suriin ang iyong access sa SIX Swiss Exchange — pamantayan sa mga broker na Pranses;
- Hanapin ang pamagat sa ilalim ng kodigo ZURN (ISIN CH0011075394);
- Maglagay ng limit order : ang stock ay likido, ngunit ang mataas na presyo ng bawat yunit nito (mahigit 500 francs) ay nangangailangan ng pagkalkula ng lote nang naaayon;
- Asahan ang pagbubuwis : Swiss withholding tax na 35% sa dibidendo, na ang bahagi ay mababawi sa pamamagitan ng Franco-Swiss tax form, ang balanse ay maaaring buwisan ayon sa iyong rehimen (default na flat tax).
Ang dibidendo ay iminumungkahi taun-taon sa pangkalahatang pagpupulong ng tagsibol at binabayaran pagkaraan nito; ang halagang kinikilala ay nakadepende sa halaga ng palitan ng CHF/EUR sa araw ng pagbabayad.
Zurich Insurance sa limang mahahalagang pigura na dapat tandaan
- Bilyun-bilyong dolyar ang 8,9 : rekord na kita sa pagpapatakbo para sa 2025, tumaas ng 14%;
- 92,6% : ang pinagsamang ratio para sa 2025, lagda ng disiplina ng underwriting ng grupo;
- Bilyun-bilyong dolyar ang 50 : ang milestone na naabot sa unang pagkakataon ng mga premium ng pinsala na inisyu;
- 30 Swiss francs : ang iminungkahing dibidendo para sa 2025 (+7%), para sa ani na higit sa 5%;
- Bilyun-bilyong dolyar ang 10,8 : ang halaga ng pagbili sa Beazley, na pinal noong Oktubre 2026.
Ang mga pamantayang ito ay nagpapakita ng malinaw na larawan ng grupo: kumikita, disiplinado, kapaki-pakinabang, at ngayon ay pinalakas sa mga espesyalisadong linya nito. Ang pagsubaybay sa mga darating na quarter ay magpapakita kung ang integrasyon ay tumutupad sa pangako nito—ito ang pangunahing dahilan ng paglikha ng halaga sa susunod na dalawang taon.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga madalas itanong tungkol sa stock ng Zurich Insurance
Ano ang dividend yield ng Zurich?
Sa pagitan ng 5% at 5,5% sa taglagas ng 2026, batay sa iminungkahing dibidendo sa 2025 na 30 Swiss francs, isang pagtaas na 7%. Ito ay karagdagan sa isang programa ng pagbili muli ng bahagi na 1,8 bilyong francs na inanunsyo para sa 2026.
Maaari bang maisama ang Zurich Insurance sa isang PEA (French equity savings plan)?
Hindi, ang kompanya ay pinamamahalaan ng batas ng Switzerland: ang bahagi ay binibili sa isang ordinaryong securities account, kung saan ang palitan ay sa Swiss francs at ang withholding tax ay bahagyang mababawi.
Ano ang idinudulot ng pagbili kay Beazley?
Tinapos noong unang bahagi ng Oktubre 2026 sa halagang humigit-kumulang $10,8 bilyon, ginagawa nitong nangungunang kompanya ng seguro sa mundo ang Zurich sa espesyalidad (cyber, professional liability, marine, energy), na may operational center sa London at mga recurring revenue na may mataas na margin.
Ano ang modelo ng mga Magsasaka?
Pinamamahalaan ng Zurich ang mga Farmers exchange sa Estados Unidos nang may bayad, nang hindi sinasagutan ang panganib sa seguro: isang modelo ng serbisyo na nagbibigay ng matatag na kita at presensya sa malawakang pamamahagi.
Ano ang papel na ginagampanan ng halaga ng palitan sa mga resulta?
Inilalathala ng grupo ang mga ulat nito sa dolyar, dahil ang isang malaking bahagi ng negosyo nito ay nasa Estados Unidos; samakatuwid, ang mga shareholder na may hawak na shares sa euros o Swiss francs ay nakakaranas ng double currency effect, na nakakaapekto sa parehong kita at presyo ng share. Ito ay isang katangiang ibinabahagi ng mga pangunahing internasyonal na kompanya ng seguro at dapat isaalang-alang sa mga desisyon sa pamumuhunan.
Matatag ba ang pinansyal na kalagayan ng grupo?
Oo: ang Swiss regulatory SST ratio ay nasa 259%, mas mataas sa mga limitasyon, at ang pinagsamang ratio ng sangay ng ari-arian at kaswalti (92,6% noong 2025) ay nagpapakita ng disiplinadong underwriting.
Bakit napakataas ng presyo ng bawat yunit?
Hindi kailanman nag-alok ang Zurich ng fractional shares: sa halagang mahigit 500 francs kada share, ang isang buong posisyon ay kumakatawan sa isang malaking pamumuhunan. Nag-aalok ang ilang broker ng mga pagbili ng fractional share upang iakma ang halagang ipinuhunan sa iyong badyet.
Ano ang susunod na petsa ng publikasyon?
Kasunod ng rekord na unang kalahati na inilathala noong Agosto 6, 2026, ang mga resulta para sa siyam na buwan ay ilalabas sa Nobyembre, bago ang inaasahang buong taon ng pananalapi sa Pebrero 2027.
Ang impormasyong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang nakaraang pagganap ay hindi nagpapahiwatig ng mga resulta sa hinaharap; lahat ng pamumuhunan sa equity ay may panganib ng pagkalugi sa kapital.
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