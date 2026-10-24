Seguro sa Buhay: Gabay sa Pamumuhunan sa Seguro sa Buhay ng France

Paano Gumagana ang Seguro sa Buhay? Isang Simpleng Kahulugan
Ang seguro sa buhay — binabaybay din na assurance-vie — ay, sa France, higit sa lahat ay isang kontrata ng pagtitipidNagbabayad ka ng pera, na tinatawag na "mga premium," sa isang tagaseguro. Ipino-invest ito ng tagaseguro sa mga investment vehicle na iyong napili at nangangakong ibabalik ang iyong mga ipon, kasama na ang mga kita, bilang kapital o annuity. Kung ikaw ay mamatay, babayaran nito ang mga halaga sa mga taong pinangalanan sa sugnay ng benepisyaryo.
Sa kabila ng pangalan nito, hindi lamang ito basta seguro laban sa isang panganib. Sa kaibuturan nito, ang produkto ay isang katamtaman hanggang pangmatagalang pamumuhunan: flexible, walang anumang limitasyon sa kontribusyon at pinamamahalaan ng sarili nitong balangkas ng buwis. Kaya naman nananatili itong isa sa mga paboritong pamumuhunan ng mga sambahayang Pranses, kasama ang Livret A regulated savings account at ang PEA share savings plan.
Apat na partido ang sangkot sa isang kontrata. may hawak ng patakaran pumipirma sa kontrata at nagbabayad. taong nakaseguro ay ang taong ang buhay ay nakasulat sa kontrata; sa karamihan ng mga kaso, ito ang may hawak ng polisiya. tagaseguro namamahala sa mga pondo. Panghuli, ang benepisyaryo o ang mga benepisyaryo ang makakatanggap ng kapital kapag namatay ang taong nakaseguro.
Seguro sa Buhay para sa mga Expat: Huwag Itong Malito sa Seguro sa Buhay na Anglo-Saxon
Maraming nilalaman na isinalin mula sa Ingles ang nakakalito sa kompetisyon ng French assurance sa Anglo-Saxon na "life insurance", kasama ang mga terminong patakaran, medikal na eksaminasyon, at mga premium na nakabatay sa panganib. Ngunit ang life insurance na inaalok ng France sa ilalim ng pangalang ito ay ibang-iba na produkto. Seguro sa kamatayan Ang (death insurance) ay ang produktong proteksyon: magbabayad ka ng premium para mabayaran ang isang kapital sa iyong mga mahal sa buhay kung sakaling mamatay ka sa panahon ng coverage. Kung buhay ka pa rin sa katapusan ng termino, mawawala ang mga kontribusyon, tulad ng isang patakaran sa seguro sa bahay na walang claim.
Seguro sa buhay sa Pransya, sa kabilang banda, ay mga ipon na pagmamay-ari mo: maaari mo itong mabawi anumang oras sa iyong buhay. Ang Autorité des marchés financiers (AMF) at Service-Public ay naglalaan ng isang pahina para sa pagkakaibang ito. Ang mga medikal na talatanungan ay tungkol sa death cover at borrower insurance, hindi sa pagbubukas ng isang karaniwang kontrata ng ipon para sa life insurance.
Paano Pondohan ang isang Kontrata ng Assurance Vie
Ang kontrata ay pinopondohan ng iyong mga bayad. Ayon sa opisyal na factsheet ng Service-Public, mayroong tatlong paraan upang mabayaran ang iyong mga premium sa:
- Mga libreng bayad: magbabayad ka kahit kailan mo gusto, kahit gaano kalaki ang halaga, napapailalim sa anumang minimum na maaaring itakda ng tagaseguro. Ito ang pinakakaraniwang pormula.
- Naka-iskedyul na mga premium: isang takdang halaga na nakaprograma bawat buwan, quarter o taon. Mainam para sa pag-iipon nang hindi iniisip ito at para sa pagpapadali ng iyong mga entry point sa merkado.
- Isang solong premium: isang bayad sa panahon ng suskrisyon, halimbawa pagkatapos ng pagbebenta ng ari-arian o pagtanggap ng mana.
Mayroon walang legal na kisame sa mga pagbabayad, hindi tulad ng mga regulated savings account. Hinihiling lamang ng batas na ang mga premium ay hindi dapat maging labis-labis dahil sa iyong pinansyal at sitwasyon sa pamilya. Wala ring legal na minimum para sa unang pagbabayad: ang bawat insurer ay nagtatakda ng sarili nitong halaga. Depende sa kontrata, ito ay mula sa humigit-kumulang isang daang euro hanggang ilang libo.
Bakit Dapat Mong "Itakda ang Orasan na Tumatakbo" Nang Maaga Hangga't Maaari
Ang unang bayad ay nagtatakda ng kontrata petsa ng bisa, na siyang simula ng kanyang seniority. Ngunit ang seniority na iyon — hindi ang petsa ng bawat pagbabayad — ang higit na nagtatakda ng pagtrato sa buwis ng mga withdrawal: ang pangunahing threshold ay nakatakda sa walong taon. Samakatuwid, ang pagbubukas ng kontrata na may maliit na halaga, kahit na walang agarang plano, ang siyang nagsisimula ng oras. Maaari mo itong pondohan sa ibang pagkakataon, sa araw na mayroon kang ipon na mamumuhunan.
Saan Napupunta ang Iyong Pera: Paliwanag sa mga Pondo ng Seguro sa Buhay
Ang isang kontrata ay maaaring sasakyang iisa, na may iisang suporta lamang — kadalasan ay isang pondo ng euro — o maraming sasakyan, na siyang kaso ngayon para sa karamihan ng mga kontrata. Sa huling nabanggit na kaso, hinahati mo ang iyong mga ipon sa ilang pamilya ng mga sasakyan na may magkakaibang profile ng kita/panganib.
Ang Euro Fund: Kaligtasan at ang Ratchet Effect
Ang pondo ng euro ay ang makasaysayang sasakyan. Ang kompanya ng seguro ay pangunahing namumuhunan sa mga bono at mga asset na mababa ang panganib at ginagarantiyahan ang kapital ilalagay mo roon, bukod ang mga bayarin depende sa kontrata. Ang interes ay kinikredito bawat taon at, maliban kung iba ang nakasaad sa kontrata, ito ay tiyak na magiging iyo: ito ang epekto ng ratchetAng isang mahirap na taon sa merkado ay hindi nagbubura sa mga kita ng mga nakaraang taon.
Ang kapalit ay isang katamtamang kita, na inanunsyo bawat taon ng tagaseguro at lubos na pabago-bago mula sa isang kontrata patungo sa susunod. Depende ito sa umiiral na mga rate ng interes, ang edad ng portfolio ng tagaseguro at ang patakaran nito sa pagtatabi ng mga reserba. Ang mga kita na binayaran noong nakaraang taon ay walang garantiya para sa hinaharap. Ang ilang mga tagaseguro ay nangangailangan din ng minimum na bahagi ng mga pondo na naka-link sa unit bago mo ma-access ang kanilang euro fund o isang bonus rate.
Mga Pondo na Naka-link sa Unit: Potensyal sa Pagganap, May Kalakip na Panganib
Mga pondo na naka-link sa unit (mga yunit ng account, o UC) ay mga hindi garantisadong sasakyan: mga pondo ng equity o bond (UCITS), mga bahagi sa mga pondo ng ari-arian ng SCPI, mga tracker, mga alternatibong pondo, mga nakabalangkas na produkto. Ang iyong mga ipon ay hindi na ipinapahayag sa euro kundi sa mga yunit. Ginagarantiyahan ng tagaseguro ang bilang ng mga yunit, hindi ang kanilang halaga, na sumusunod sa pataas at pababa ng mga pamilihan ng stock at ari-arian.
Sa loob ng mahabang panahon, ang mga equity vehicle ay ayon sa kasaysayan ay nag-aalok ng mas malaking potensyal kaysa sa euro fund, kapalit ng tunay na pabagu-bagong pananaw. Maraming online na kontrata ang nagbibigay ng access sa Mga ETF, ang mga murang tracker na ginagaya ang isang index tulad ng CAC 40 o ang MSCI World. Ito ay kadalasang ang pinakamurang paraan upang makakuha ng pagkakalantad sa mga merkado sa loob ng isang assurance vie.
Obligado rin ng batas ang mga tagaseguro na mag-alok ng kahit isang ISR-labeled unit-linked fund, isang Greenfin-labeled fund at isang solidarity fund: malaya ka pa ring pumili ng mga ito o hindi.
Euro-Croissance: Isang Kompromiso sa Isang Nakatakdang Abot-tanaw
Mga pondo para sa paglago ng Euro nag-aalok ng garantiya sa kapital, buo man o bahagya, ngunit sa isang takdang petsa lamang ng kapanahunan, kahit walong taon pa ang lumipas. Kapalit ng ipinagpaliban na garantiyang ito, maaaring mamuhunan nang mas malaki ang kompanya ng seguro sa mga dynamic na asset. Ang pormula ay angkop sa mga ipon na sigurado kang hindi mo kakailanganin bago ang maturity.
|Saligan
|Pondo ng Euro
|Mga pondo na naka-link sa unit
|Paglago ng Euro
|Garantiya ng kapital
|Oo, sa lahat ng oras
|Hindi
|Oo, sa takdang panahon ng pagbabayad (buo o bahagyang)
|Potensyal na pagbabalik
|Katamtaman
|Mataas, pabagu-bago
|Panggitna
|Panganib sa pagkawala
|Napakababa
|tunay
|Posible bago ang kapanahunan
|Inirerekomendang abot-tanaw
|Maikli hanggang pangmatagalan
|Pangmatagalan (8 taon at higit pa)
|Hindi bababa sa 8 taon
Pinamamahalaan ng Sarili o Pinamamahalaan: Aling Estilo ng Pamamahala ang Dapat Mong Piliin?
Kapag alam mo na kung aling mga sasakyan ang available, kailangan mo nang magdesisyon sino namamahala sa kanilang alokasyon.
- Pinamamahalaan ng sarili: ikaw ang pipili ng sarili mong mga sasakyan at isasagawa ang sarili mong mga paglilipat — ang iyong mga paglilipat mula sa isang sasakyan patungo sa isa pa. Ito ang pinakamurang pormula, na angkop para sa mga nag-iipon na sumusunod sa mga merkado.
- Mga pinamamahalaang portfolio (sa ilalim ng mandato): ikaw ang magdedelegate ng mga desisyon sa kompanya ng seguro o sa isang kompanya ng pamamahala, ayon sa isang profile na tinukoy kasama mo. Maginhawa, ngunit kadalasang may kasamang karagdagang bayarin.
- Pamamahala ng naka-profile o target na petsa: mga intermediate na pormula na iniaalok ng ilang kontrata. Awtomatikong lumiliit ang mga mapanganib na share habang papalapit ang isang layunin — karaniwang pagreretiro.
Simula noong batas ng Green Industry, ang mga pinamamahalaang portfolio ay sumusunod mga pinangangasiwaang alokasyon itinakda ayon sa profile. Ang maingat na profile ay dapat maglaman ng hindi bababa sa 50% na mga sasakyang mababa ang panganib, o 30% kung ang abot-tanaw ay lumampas sa sampung taon. Ang balanseng profile ay naglalaman ng hindi bababa sa 30%, o 20% na lampas sa sampung taon. Ang pabago-bagong profile ay naglalaman ng hindi bababa sa 20%, o 10% na lampas sa sampung taon.
Kasama rin sa balanse at dynamic na mga profile ang isang maliit na bulsa ng hindi nakalistang pribadong equity. Maaari kang lumipat mula sa self-managed patungo sa managed portfolios anumang oras.
Isang simpleng tuntunin ang gumagabay sa alokasyon: habang tumatagal ang iyong panahon, mas malaki ang maaaring maging bahagi ng mga unit-linked funds. Habang papalapit ang oras na kakailanganin mo ang mga pondo, mainam na unti-unting makakuha ng mga kita sa pamamagitan ng muling paglalaan sa euro fund.
Mga Bayarin sa Seguro sa Buhay: Ang Salik na Pinakamabigat
Sa loob ng labinlima o dalawampung taon, ang mga bayarin ay nakakabawas ng malaking bahagi ng pagganap. Ang Service-Public ay may apat na pamilyang pinag-iiba:
- Mga bayarin sa pag-setup, naayos, binayaran sa pagbubukas — bibihira ngayon.
- Mga bayarin sa pagbabayad (o mga bayarin sa pagpasok), na ibabawas sa bawat halagang babayaran mo. Maaari itong umabot ng ilang porsyento sa mga tradisyunal na network ng pagbabangko, samantalang karamihan sa mga online na kontrata ay tinanggal na ang mga ito.
- Bayad sa pamamahala, na sinisingil bawat taon sa mga asset na hawak, kadalasang mas mataas sa mga unit-linked fund kaysa sa euro fund.
- Mga bayarin sa muling paglalaan, na inilalapat kapag naglilipat ka ng mga natipid mula sa isang sasakyan patungo sa isa pa.
Bukod pa sa mga bayarin sa kontrata na ito tulad ng sa mga sasakyan mismo: ang patuloy na mga singil ng isang unit-linked fund ay isinasama sa mga bayarin sa pamamahala ng kontrata. Samakatuwid, ang isang aktibong pondo ay maaaring mas mahal nang ilang beses kaysa sa isang ETF sa parehong merkado. Ang mga asosasyon ng mga mamimili tulad ng UFC-Que Choisir ay regular na naglalabas ng paalala: ang isang kontrata na may mataas na bayarin sa pagpasok at mamahaling in-house na pondo ay nagsisimula sa isang kapansanan na hindi kayang tumbasan ng anumang pangako sa pagbebenta. Bago pumirma, basahin ang dokumento ng mahahalagang impormasyon at ang talahanayan ng bayarin ng bawat pinagbabatayang pondo.
Paglabas ng Iyong Pera: Bahagyang Pag-withdraw, Buong Pagsuko o Paunang Pagbabayad
Taliwas sa isang matigas na paniniwala, ang perang inilalagay sa isang assurance vie ay hindi naka-lock, sa labas ng mga partikular na kontrata. Ang may-ari ng polisiya ay may tatlong kagamitan.
Ang Bahagyang Pag-withdraw
Kung kukuha ka ng bahagi ng ipon, magpapatuloy ang kontrata. Sa mekanikal na paraan, ang bawat pagkuha ay naglalaman ng bahagi ng bayad na kapital, na hindi binubuwisan, at isang bahagi ng kita, na pa lamang ay binubuwisan na, pro rata. Ang ilang kontrata ay nagpapahintulot naka-iskedyul na bahagyang pag-withdraw, para mabayaran mo ang sarili mo ng regular na top-up income.
Ang Ganap na Pagsuko
Mababawi mo ang buong halaga ng pagsuko at ang kontrata ay isasara, kasama ang pagkawala ng seniority sa buwis nito. Ang anumang parusa sa pagsuko ay hindi maaaring lumagpas sa 5% ng ipon at ipinagbabawal pagkatapos ng sampung taon ng kontrata. Kapag natanggap na ang nakasulat na kahilingan, ang tagaseguro ay mayroon na dalawang buwan upang bayaran ang mga pondo, at kung hindi, may ilalapat na dagdag na interes sa nahuling pagbabayad.
Ang Pagsulong
Kung nakasaad ito sa kontrata, ang kompanya ng seguro nagpapahiram Magbibigay ito sa iyo ng isang halaga, na may limitasyon sa porsyento ng halaga ng pagsuko, nang hindi naaapektuhan ang iyong ipon. Ang paunang bayad ay may kasamang interes at dapat bayaran. Hindi ito binubuwisan sa sarili nito, ngunit ang isang paunang bayad na hindi nabayaran ay maaaring muling uriin bilang isang withdrawal. Makakatipid ito sa iyo mula sa "paglabag" sa isang lumang kontrata para sa isang minsanang pangangailangan.
Mag-ingat sa isang espesyal na kaso: kung ang isang benepisyaryo ay pormal na tinanggap ang kanilang pagtatalaga, ang kanilang pahintulot ay kinakailangan para sa anumang pagbawi o paunang alok. Ito ay naaangkop sa mga pagtanggap na ginawa simula noong Disyembre 19, 2007 sa mga anyong itinakda ng batas.
Mga Benepisyo sa Buwis sa Seguro sa Buhay: Ang Mga Panuntunang Dapat Malaman
Ang pagbubuwis ay isa sa mga pangunahing kalakasan ng kontrata, ngunit sumusunod ito sa mga tiyak na patakaran. Inilalarawan ng mga punto sa ibaba ang rehimeng ipinatutupad noong Oktubre 2026. Ang mga patakaran sa buwis ay maaaring magbago sa bawat panukalang batas sa pananalapi: bago ang anumang malaking desisyon, tingnan ang opisyal na pahina. Paano binubuwisan ang kita mula sa isang kontrata ng seguro sa buhay (sa Pranses).
Habang Tumatakbo ang Kontrata
Hangga't wala kang kinuhang kahit ano, ang mga kinita na kasama rito ay hindi sasailalim sa income tax. Mga kontribusyon sa lipunan ay ibinabawas bawat taon mula sa interes ng euro fund. Sa mga unit-linked fund, ang mga ito ay dapat bayaran lamang kapag may ginawang pag-withdraw. Ang tax-sheltered compounding na ito ang nagbibigay sa kontrata ng kapangyarihan nito sa mahabang panahon.
Sa Pag-atras: Ang Walong-Taong Milestone
Tanging ang mga nadagdag Ang mga nakapaloob sa withdrawal ay binubuwisan — hindi kailanman ang kapital na iyong binayaran. Ang kanilang pagbubuwis ay nakadepende sa dalawang parametro: ang edad ng kontrata at ang petsa ng mga pagbabayad. Para sa mga premium na binayaran simula Setyembre 27, 2017, ang rehimen ay ang mga sumusunod, hindi kasama ang mga kontribusyong panlipunan, na naaangkop sa bawat kaso:
|Edad ng kontrata
|Ang buwis sa kita ay inilalapat sa mga kita
|Sa ilalim ng 8 taon
|Single flat-rate levy na 12.8%, o ang progresibong antas sa ilalim ng isang pandaigdigang opsyon
|8 taon at mahigit
|Taunang allowance na €4,600 (€9,200 para sa mag-asawang binubuwisan nang magkasama), pagkatapos ay 7.5% sa mga kita na nauugnay sa €150,000 ng netong premium, at 12.8% na higit pa roon
Ang mga bayad na ginawa bago ang Setyembre 27, 2017 ay nananatiling sakop ng lumang rehimen — ang progressive scale o ang regressive liberatory flat-rate levy, depende sa seniority — na may parehong allowance pagkatapos ng walong taon. Sa konkretong paraan, pagkatapos ng walong taon, ang isang nag-iipon ay maaaring mag-withdraw ng kita na hanggang €4,600 bawat taon nang walang income tax. Tanging ang mga kontribusyong panlipunan na lamang ang dapat bayaran. Kaya naman madalas sabihing ang kontrata ay "magiging sulit" mula sa ikawalong kaarawan nito.
Pagpapasa ng Kayamanan Gamit ang Clause ng Benepisyaryo
Ang seguro sa buhay sa Pransya ay isa ring pangunahing kasangkapan para sa pagpapasa ng kayamananKapag namatay ang taong nakaseguro, ang kapital ay ibinabayad sa mga itinalagang benepisyaryo at, sa kalakhang bahagi, sa labas ng ari-arianHindi ito kasama sa paghahati sa pagitan ng mga tagapagmana, basta't ang mga premium ay hindi naman halatang labis. Maaari mong italaga ang sinumang nais mo, miyembro man ng pamilya o hindi.
Ang pagbubuwis sa pagkamatay ay nakadepende sa edad ng taong nakaseguro sa oras ng bawat pagbabayad:
- Mga premium na binayaran bago ang edad na 70 (Artikulo 990 I ng French General Tax Code): ang bawat benepisyaryo ay may €152,500 na allowance sa lahat ng pinagsamang kontrata. Higit pa riyan, may 20% na levy na ilalapat hanggang €700,000 na halagang maaaring buwisan, pagkatapos ay 31.25%.
- Mga premium na binabayaran pagkatapos ng edad na 70 (Artikulo 757 B ng French General Tax Code): ang mga premium ay sasailalim sa karaniwang buwis sa mana pagkatapos ng kabuuang allowance na €30,500, na hinahati sa lahat ng benepisyaryo. mga nadagdag gayunpaman, ang mga hulog na nalilikha ng mga premium na ito ay hindi sakop.
Ang nabubuhay na asawa at ang kapareha sa Civil Pacs ay ganap na hindi sakop ng batas. Samakatuwid, ang sugnay na benepisyaryo ay nararapat na maingat na ibalangkas at suriin sa bawat pangyayari sa buhay — kasal, panganganak, diborsyo o pagkamatay. Ang karaniwang pormula na "ang aking asawa, kung hindi ay ang aking mga anak, kung hindi ay ang aking mga tagapagmana" ay hindi sumusunod sa bawat sitwasyon ng pamilya. Kung may pag-aalinlangan, maaaring tulungan ka ng isang notaryo na ibalangkas ito.
Bakit Dapat Kumuha ng Life Insurance? Ang mga Layuning Naaangkop Dito
Binubuod ng Ministri ng Ekonomiks ng Pransya ang pagiging kaakit-akit ng kontrata sa tatlong gamit: pagpapalakas ng kapital, paghahanda para sa pagreretiro gamit ang karagdagang kita, at pagpapasa ng kayamanan sa isang kanais-nais na balangkas. Sa konkreto, ang seguro sa buhay ay angkop para sa:
- pamumuhunan sa mga ipon na lumalagpas sa mga limitasyon sa mga regulated account, kapag ang iyong Salaping paghahanda ay naitayo na;
- pagpopondo ng isang proyektong katamtaman o pangmatagalan: edukasyon ng mga bata, deposito sa bahay, paglipat sa karera;
- pagbuo ng karagdagang kita para sa pagreretiro, sa pamamagitan ng bahagyang pag-withdraw o life annuity;
- pag-oorganisa ng paglilipat ng kayamanan, lalo na para sa kapakinabangan ng mga taong hindi legal na tagapagmana;
- pag-iba-ibahin ang iyong mga pamumuhunan sa loob lamang ng iisang pakete, sa mga garantisadong pondo, equities, bonds at real estate.
Sumasangkot ito sa mas malawak na estratehiya sa pagyaman: para sa pangkalahatang-ideya ng mga hakbang, mula sa pag-iipon para sa mga emergency hanggang sa pamumuhunan, tingnan ang aming pamamaraan para sa pagbuo ng kayamanan nang paunti-unti.
Paano Pumili ng Pinakamahusay na Kontrata ng Seguro sa Buhay
Sunod-sunod ang mga taunang round-up, ngunit nagbabago ang kanilang mga ranggo kasabay ng mga kita at kasalukuyang mga promosyon. Sa halip na iisang nakapirming pangalan, narito ang mga matibay na pamantayan na nagpapaiba sa isang mahusay na kontrata:
- Walang bayad sa mga pagbabayad, o mga bayarin na napagkasunduan hanggang sa pinakamababa.
- Nakapaloob na taunang bayarin sa pamamahala, sa mga unit-linked fund at sa euro fund.
- Ang kalidad ng pondo ng euro: pagkakapare-pareho ng mga kita sa loob ng ilang taon, mga kondisyon sa pag-access (ipinapatupad ba ang isang bahagi ng mga pondong unit-linked?), ang katatagan ng kompanya ng seguro.
- Ang pagpili ng mga sasakyan: mga murang ETF, mga pondo ng ari-arian ng SCPI at iba't ibang hanay ng pondo, sa halip na isang lineup na limitado sa mga in-house na pondo.
- Mga pagpipilian sa pamamahala: mga pinamamahalaang portfolio sa makatwirang halaga, libreng reallocation, naka-iskedyul na bahagyang pagwi-withdraw, awtomatikong pagkuha ng tubo.
- serbisyo: pamamahala online, mabilis na pagbabayad at muling paglalaan, kalidad ng suporta.
Walang pumipigil sa iyo na hawakan ilang mga kontrata na may iba't ibang tagaseguro. Nagbibigay-daan ito sa iyo na ipamahagi ang panganib ng tagaseguro, makinabang mula sa magkakaibang pondo ng euro at iayon ang bawat kontrata sa isang partikular na layunin o hanay ng mga benepisyaryo. Ang isang luma ngunit mamahaling kontrata ay hindi kinakailangang isara: pinapanatili nito ang seniority sa buwis. Maaari mo itong ihinto sa pagpopondo at magbukas ng mas murang kontrata kasama nito para sa mga bagong pagbabayad. Kapag napirmahan na ang kontrata, mayroon ka 30 araw para magbago ang isip mo at makatanggap ng buong refund.
Life Insurance, PEA, Savings Accounts o PER: Alin ang Dapat Mong Piliin?
Hindi lamang ang seguro sa buhay ang pangmatagalang pamumuhunan. Ang bawat pambalot ay tumutugon sa iba't ibang layunin, at kadalasan ay mahusay ang mga ito sa pagtutulungan:
|Damit-pambahay ng babae
|lakas
|Limitasyon
|Pinakamahusay para sa aling layunin?
|Savings Account A / LDDS
|Magagamit at walang panganib
|May limitasyon, regulated na pagbabalik
|Mga pagtitipid para sa emerhensiya
|Insurance sa buhay
|Kakayahang umangkop, walang limitasyon, paglilipat ng kayamanan
|Mga bayarin sa kontrata, pinakamainam na pagbubuwis pagkatapos ng 8 taon
|Mga proyekto, pagreretiro, mana
|PEA
|Mga bentahe sa buwis pagkatapos ng 5 taon, mababang bayarin sa brokerage
|May limitasyon, pangunahin na mga bahagi sa Europa
|Pangmatagalang pamumuhunan sa equity
|PER (plano ng pagtitipid sa pagreretiro)
|Mga bayad na maaaring ibawas mula sa kita na maaaring buwisan
|Ang mga ipon ay naka-lock hanggang sa pagreretiro, maliban sa mga kasong nakasaad para sa
|Paghahanda sa pagreretiro, pagbawas ng iyong singil sa buwis
|Account ng seguridad
|Walang mga paghihigpit sa mga sasakyan
|Karaniwang pagbubuwis ng kita sa kapital
|Pamumuhunan nang walang limitasyon
Para sa mamumuhunan na gustong direktang humawak ng mga shares, ang PEA share savings plan ay kadalasang komplementaryo sa isang life insurance. Idinedetalye namin kung paano ito gumagana sa pamamagitan ng iba't ibang Mga share na karapat-dapat sa PEAAt kung nagsisimula ka pa lang sa mga merkado, ang aming gabay para sa mga nagsisimula sa stock market Ipinapaliwanag nito ang mga pangunahing mekanismo bago ka pumili ng mga unit-linked na sasakyan.
Ang mga Panganib at Pagkakamali na Dapat Iwasan
- Naniniwalang lahat ay garantisadong: tanging ang mga pondong euro — at euro-croissance sa maturity — ang nagpoprotekta sa iyong kapital. Ang mga pondong unit-linked ay maaaring mawalan ng halaga, minsan ay pangmatagalan.
- Mga bayarin sa pagpapabaya: ang ilang ikasampung bahagi ng isang punto bawat taon ay katumbas ng milyun-milyong euro sa loob ng dalawampung taon.
- Paglalagay ng lahat sa mga unit-linked funds sa maikling panahon: ang pangangailangan ng pera sa panahon ng pagbagsak ng merkado ay pinipilit kang magbenta sa pinakamasamang posibleng sandali.
- Pagkalimot sa sugnay ng benepisyaryo: maaaring ibigay ng isang lumang sugnay ang kapital sa mga taong hindi mo na sana pipiliin.
- Pagsasara ng isang lumang kontrata nang hindi pinag-iisipan ito nang mabuti: nawawala ang seniority nito sa buwis, kung kailan kadalasan ay sapat na ang bahagyang pag-withdraw.
- Hindi pinapansin ang panganib ng kompanya ng seguro: sakaling mabigo ang isang insurer, saklaw ng Fonds de garantie des assurances de personnes (FGAP) ang hanggang €70,000 bawat taong nakaseguro at bawat tagaseguro, pinagsama-sama ang lahat ng kontrata. Higit pa riyan, ang pagpapakalat ng iyong pera sa ilang kumpanya ay nakakabawas sa pagkakalantad. Pinapayagan din ng batas ng Sapin 2 ang mga awtoridad na pansamantalang limitahan ang mga pag-withdraw kung sakaling magkaroon ng matinding krisis sa sektor.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Ang Iyong mga Tanong Tungkol sa Seguro sa Buhay
Paano gumagana ang seguro sa buhay, sa isang pangungusap?
Magbabayad ka ng pera sa isang kontratang binuksan sa isang kompanya ng seguro, na siyang mag-iinvest nito sa mga sasakyang garantisado o hindi garantisado ayon sa iyong mga kagustuhan. Maaari mo itong mabawi anumang oras at, kapag namatay ka, mapupunta ito sa mga itinalagang benepisyaryo na may paborableng buwis.
Maaari ka bang mawalan ng pera gamit ang life insurance?
Oo, sa bahaging ipinuhunan sa mga unit-linked fund, na ang halaga ay sumusunod sa mga merkado. Sa kabilang banda, ginagarantiyahan ng euro fund ang kapital na ipinuhunan, sa ilalim ng mga kondisyon ng kontrata.
Nakakulong ba ang pera ko nang walong taon?
Hindi. Ang walong-taong marka ay tumutukoy lamang sa pagbubuwis ng mga kinita na binawi, na nagiging mas paborable pagkatapos ng puntong iyon. Posible ang mga pag-withdraw anumang oras, maliban sa ilang partikular na kontrata o kung tinanggap ng isang benepisyaryo ang kanilang pagtatalaga.
Magkano ang kailangan mo para makapagbukas ng life insurance?
Walang legal na minimum. Depende sa kompanya ng seguro, ang unang bayad ay mula sa ilang sampu o daan-daang euro hanggang ilang libo para sa ilang partikular na kontrata ng premium.
Maaari ka bang humawak ng ilang kontrata ng seguro sa buhay?
Oo, walang limitasyon sa bilang. Ang mga allowance sa buwis — €4,600 ng kita bawat taon pagkatapos ng walong taon at €152,500 bawat benepisyaryo sa pagkamatay — ay nalalapat pa rin sa lahat ng pinagsamang kontrata.
Pareho ba ang life insurance at death insurance?
Hindi. Ang life insurance ay isang ipon na pamumuhunan na maaari mong mabawi. Ang death insurance ay isang kontrata ng proteksyon na nagbabayad lamang ng kapital kung ikaw ay mamatay sa loob ng sakop na panahon, at kung hindi man ay walang ibabalik na kontribusyon.
Ano ang mangyayari kapag namatay ang may-ari ng polisiya?
Binabayaran ng tagaseguro ang kapital sa mga benepisyaryo na pinangalanan sa sugnay, sa kalakhang bahagi ay sa labas ng ari-arian. Ang pagbubuwis ay nakadepende sa edad ng may-ari ng polisiya noong ginawa ang mga pagbabayad — bago o pagkatapos ng edad na 70 — at ang asawa o kasosyo sa PACS ay hindi sakop ng seguro.
Mga opisyal na mapagkukunan: Service-Public, factsheets F15274 “Kontrata ng seguro sa buhay: operasyon” (sinuri noong Setyembre 25, 2026) at F22414 sa pagbubuwis ng mga kontrata; AMF, saver's area. Ang artikulong ito ay may layuning pang-edukasyon at hindi bumubuo ng personalized na payo sa pamumuhunan.