André Citroen (1878-1935) ay isa sa mga dakilang pangalan sa industriya ng Pransya. Nagtapos sa École Polytechnique, hindi siya ang nag-imbento ng sasakyan, ngunit isa siya sa mga una sa Europa na gumawa nito nang maramihan, ibinenta ito bilang isang produktong pangmaramihan, at ginamit ito bilang isang kasangkapan sa pagmemerkado. Ang kanyang buhay ay isa ring aral sa ekonomiya: isang kamangha-manghang tagumpay sa industriya, na pinondohan ng lumalaking utang, na nagtapos sa pagkabangkarote at ang pagkuha ng kumpanya sa Michelin. Noong 2026, muling lumitaw ang kanyang pangalan sa balita kasabay ng kampanya para sa kanyang paglilibing sa Panthéon.
Maagang buhay: anak ng mga imigrante na may hilig sa teknolohiya
Si André Citroën ay ipinanganak noong Pebrero 5, 1878, sa Paris, sa 44 rue Laffitte, sa ika-9 na arrondissement. Siya ang panglima at huling anak nina Levie Citroen, isang Dutch Jewish na mangangalakal ng diyamante na nanirahan sa Paris noong 1873, at Amalia Kleinmann, na orihinal na taga-Warsaw. Ang apelyido ay nagmula sa isang ninuno na isang mangangalakal ng citrus sa Netherlands ("citroen" ay nangangahulugang lemon sa Dutch); si André ang gumamit ng diaeresis sa "e".
Ang kanyang pagkabata ay minarkahan ng trahedya: noong 1884, nagpakamatay ang kanyang ama matapos ang isang mapaminsalang pamumuhunan sa isang minahan ng diyamante sa South Africa. Isang mahusay na estudyante sa Lycée Condorcet, na nabighani kay Jules Verne at sa pagtatayo ng Eiffel Tower, pumasok si André saÉcole polytechnique en 1898.
Mga herringbone gears: ang pagsilang ng isang logo
Noong 1900, sa isang paglalakbay sa Poland, natuklasan niya ang isang proseso ng paggawa para sa mga V-groove gears. Ang mga gears na ito, na mas tahimik at may kakayahang magpadala ng mataas na lakas, ay nangangailangan ng mataas na katumpakan sa pagma-machining. Binili ni André Citroën ang lisensya at bumuo ng isang proseso ng industriyal na produksyon gamit ang bakal. Noong 1901, siya at ang dalawang kaibigan noong hayskul ay nagtatag ng isang kumpanya sa paggawa ng gear sa distrito ng Faubourg Saint-Denis sa Paris.
Ang dobleng chevron na ito ang kalaunan ay naging sagisag ng tatak ng kotse: isa sa mga pinakakilalang logo sa pandaigdigang industriya ay nagmula sa isang mekanikal na bahagi.
Mors, Amerika, at ang Pagtuklas ng Produksyong Malawakan
Mula 1906 pataas, tinawag siya upang tumulong sa tagagawa ng kotse Morse, na noon ay nasa kahirapan. Muling inayos niya ang pamamahala at hanay ng produkto nito: tumaas ang produksyon mula 300 na kotse noong 1908 patungong 800 noong 1913. Noong 1912, isang paglalakbay sa Estados Unidos ang lubos na nakaapekto sa kanya: binisita niya ang pabrika ng Ford at natuklasan ang produksyon ng assembly line. Ang kanyang ambisyon ay maging isang "European Henry Ford".
1915-1918: Ang pabrika ng kabibe sa Quai de Javel
Noong 1914, nang mapabilang siya sa mga opisyal ng artilerya, naobserbahan niya ang kakulangan ng mga bala. Noong Enero 1915, iminungkahi niya sa Ministri ng Digmaan ang pagtatayo, sa loob ng ilang buwan, ng isang pabrika na may kakayahang gumawa ng 75mm na mga kanyon sa isang walang katulad na bilis. Dahil sa Pantalan ng JavelSa Paris, nagtayo siya ng isang ultramodernong pabrika na may hanggang 13,000 kababaihang empleyado. Nakagawa ito ng humigit-kumulang 23 milyong kanyon. Kilala rin ang pabrika sa mga serbisyong panlipunan nito, na bihira noong panahong iyon: isang kantina, isang infirmary, at isang nursery.
1919: Ang Type A at ang unang sasakyang Europeo na ginawa nang maramihan
Kaagad pagkatapos ng armistice, nawala sa pabrika ang mga utos militar nito. Inaasahan na ito ni André Citroën: ginawa niyang pabrika ng kotse ang lugar sa loob ng ilang buwan. Noong Enero 1919, inanunsyo niya sa press ang isang kotse na nagkakahalaga ng 7,250 francs, halos kalahati ng presyo ng pinakamura sa merkado. Ang kampanya ay nakabuo ng mahigit 16,000 katanungan sa loob ng dalawang linggo.
La Citroën Uri AAng Citroën 2CV, na dinisenyo ng inhinyero na si Jules Salomon, ay inilabas sa parehong taon. Ito ay ipinakita bilang unang kotseng Europeo na ginawa sa malalaking serye, na may target na 30 kotse bawat araw. Noong 1929, ang Citroën ay nakagawa ng 102,891 na sasakyan, halos isang-katlo ng produksiyon ng Pransya, at nagkaroon ng humigit-kumulang 32,000 manggagawa sa mga pabrika nito sa Javel, Suresnes, Clichy, Saint-Ouen, at Grenelle.
Isang henyo sa marketing na nauna sa kanyang panahon
Naunawaan ni André Citroën bago ang iba na ang advertising ay nagbebenta ng:
- Noong Oktubre 4, 1922, isang eroplano ang sumulat ng "Citroën" sa mga letrang usok sa itaas ng Arc de Triomphe noong Motor Show;
- Mula 1925 hanggang 1933, isang napakalaking karatula na may ilaw na gawa sa Eiffel Tower isang higanteng billboard ng patalastas;
- Ang mga ekspedisyong half-track ng Kégresse ay nagdulot ng matinding impresyon sa opinyon ng publiko: pagtawid sa Sahara (1922-1923), Itim na Paglalayag sa Aprika (1924), Dilaw na Paglalayag sa Asya (1931);
- Nagbabago rin ito sa mga after-sales: manwal ng pagmamaneho, network ng dealer, at garantisadong orihinal na mga ekstrang piyesa.
Ang Traction Avant at ang pagkabangkarote noong 1934
Noong 1933, upang manatiling kompetitibo laban sa Louis Renault, ipinagawa ni André Citroën ang pabrika ng Javel sa loob lamang ng ilang buwan, na ginawa itong isa sa pinakamoderno sa Europa. Kinuha niya ang inhinyero na si André Lefebvre, na nagdisenyo ng kotse sa loob ng isang taon. Traksyon Avant, iniharap noong Marso 24, 1934. Rebolusyonaryo ang kotse, ngunit pagod na pagod ang kompanya sa pananalapi: isang ulat mula sa Bangko ng Pransya na inilathala noong Mayo 1934 ang nag-uulat ng pagkalugi na 200 milyong franc.
Tumanggi ang mga bangko na patuloy na suportahan siya, at ayaw makialam ng gobyerno. 21 décembre 1934Ang kompanyang Citroën ay isinailalim sa hudisyal na likidasyon. Ang pangunahing nagpautang, MichelinSiya ang pumalit sa kompanya. Noong Enero 1935, ibinenta ni André Citroën ang kanyang mga shares; pinalitan siya ni Pierre Michelin bilang presidente noong Hulyo. Dahil sa sakit, namatay si André Citroën noong Hulyo 3, 1935, sa Paris, sa edad na 57.
Ang pamana: mula Michelin hanggang Stellantis
Ang tatak ay nakaligtas at umunlad sa ilalim ng pagmamay-ari ng Michelin, kasama ang mga iconic na modelo tulad ng 2CV (1948) at DS (1955). Noong 1976, nakuha ng Peugeot ang Citroën, na nagbigay-daan sa pagbuo ng grupo. PSA Peugeot CitroënNoong Enero 2021, ang pagsasanib ng PSA at Fiat Chrysler ay lumikha Stelantiskung saan ang Citroën ay isa sa labing-apat na tatak.
Sa Paris, ang Quai de Javel ay pinalitan ng pangalang Quai André-Citroën noong 1958, at ang dating pabrika ay pinalitan ng Parc André-Citroën. Sa loob ng ilang taon, ang pamilya, lalo na ang kanyang apong si Henri-Jacques Citroën, ay itinataguyod ang kanyang paglilibing sa Panthéon. Noong Agosto 26, 2026, hayagang inaprubahan ng pangulo ng Medef (French Business Confederation), si Patrick Martin, ang kandidatura na ito sa summer school ng organisasyon.
Ang itinuturo ng kwento ni André Citroën sa mamumuhunan
Ang trajectory ng Citroën ay nag-aalok ng mga aral na mahalaga pa rin para sa pagsusuri ng mga nakalistang tagagawa ng kotse:
- Hindi sapat ang lakas ng tunog. Malaki ang naibentang Citroën, ngunit sa napakababang presyo upang masakop ang merkado. Kung walang sapat na margin, ang paglago na pinondohan ng utang ay naging marupok. Sa stock market, tinitingnan mo ang operating margin at cash flow, hindi lamang ang mga benta.
- Ang industriya ng automotive ay lubhang matipid sa kapital. Ang muling pagtatayo ng pabrika o paglulunsad ng isang rebolusyonaryong modelo ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Totoo ito sa 2026 kasabay ng paglipat sa mga de-kuryenteng sasakyan, na naglalagay ng pasanin sa pananalapi ng lahat ng mga tagagawa.
- Mahalaga ang kasosyo sa pananalapi. Si Michelin, ang nagpautang, ang naging may-ari. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tagagawa at mga supplier ay nananatiling malapit; ang aming pagsusuri saStock ng Michelin ipinapakita kung paano nag-iba-iba ang mga produkto ng tagagawa ng gulong simula noon.
Para sundan ang kasalukuyang tagapagmana ng tatak na chevron, tingnan ang aming profile saStock ng Stellantisat upang ihambing sa dakilang karibal sa kasaysayan ng Citroën, ang nasaStock ng RenaultAng mga pagsusuring ito ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan.
André Citroën sa mga mahahalagang petsa
|Taon
|pangyayari
|1878
|Ipinanganak sa Paris (Pebrero 5)
|1898
|Pagpasok sa École Polytechnique
|1901
|Pagtatatag ng isang kumpanya ng kagamitang herringbone
|1906
|Nangunguna sa pagbangon ng Mors
|1915
|Konstruksyon ng pabrika ng kabibe sa Javel quay
|1919
|Paglulunsad ng Citroën Type A
|1924
|Itim na Paglalayag
|1934
|Traction Avant (Marso), likidasyon ng hukuman (Disyembre 21)
|1935
|Kinuha ng Michelin; namatay noong Hulyo 3
|1976
|Kapanganakan ng PSA Peugeot Citroën
|2021
|Ang Citroën ay naging isang tatak ng Stellantis
FAQ
Bakit may dalawang chevron ang logo ng Citroën?
Ito ay nakapagpapaalala sa mga gear na hugis-V (herringbone) na ginawa ni André Citroën sa simula ng kanyang karera, bago pumasok sa industriya ng sasakyan.
Bakit nalugi ang Citroën noong 1934?
Ang kompanya ay nagkaroon ng malaking utang upang pondohan ang paglago nito, ang muling pagtatayo ng pabrika ng Javel, at ang pagpapaunlad ng Traction Avant, habang ang mababang presyo ng pagbebenta nito ay naglimita sa mga margin ng kita nito. Tumanggi ang mga bangko na suportahan ito, at inilagay ito sa receivership noong Disyembre 21, 1934.
Sino ang nagmamay-ari ng Citroën ngayon?
Ang Citroën ay isang tatak ng grupong Stellantis, na nilikha noong 2021 mula sa pagsasanib sa pagitan ng PSA at Fiat Chrysler Automobiles.