Talambuhay ni Bernard Michel, mula sa Crédit Agricole hanggang sa pagiging tagapangulo ng Gecina

Si Bernard Michel ay isa sa mga ehekutibo na ang pangalan ay hindi gaanong kilala, ngunit ang kanyang mga panunungkulan ay nagmarka sa mga sektor ng pananalapi at real estate na nakalista sa Pransya sa loob ng mahigit tatlumpung taon. Siya ay isang direktor ng GecinaSiya ang namuno sa lupon ng mga direktor ng nakalistang kompanya ng real estate sa distrito ng La Défense mula 2010 hanggang 2018 at nagsilbi bilang pansamantalang CEO mula Oktubre 2011 hanggang Hunyo 2013. Siya rin ang namuno sa Viparis, operator ng convention center. Sinusubaybayan ng artikulong ito ang kanyang karera, ang kanyang mga mandato at ang mga aral na maaaring matutunan ng isang shareholder mula sa mga ito.
Sino si Bernard Michel?
Ipinanganak noong Pebrero 25, 1948, sa Metz, si Bernard Michel ay isang Pranses na ehekutibo sa negosyo, chairman ng board of directors ng Gecina mula 2010 hanggang 2018, at kalaunan ay chairman ng Viparis at Real Estate Europe. Siya ay ginawaran ng Commander ng National Order of Merit noong 2019.
Tubong Lorraine, mayroon siyang digri sa ekonomiks at nagtapos sa...Pambansang Paaralang BuwisAng dalawahang pagsasanay na ito sa ekonomiya at administratibo ang siyang nagmarka sa buong unang bahagi ng kanyang karera, na nakaugat sa mga tungkulin ng kontrol at regulasyon bago siya lumipat sa pribadong sektor.
Pagsasanay: Pambansang Paaralan ng Pagbubuwis at ang Inspektorat ng Pananalapi
Sinimulan ni Bernard Michel ang kanyang karera sa Direktorat Heneral ng mga Buwis, kung saan nagtrabaho siya mula 1970 hanggang 1983 bilang isang inspektor ng buwis. Pagkatapos ay sumali siya sa Ministri ng Ekonomiya at Pananalapi bilang Inspektor Heneral ng Pananalapi mula 1983 hanggang 1987, isang panahon kung saan siya ay nagsagawa ng mga misyong pag-awdit at pagkontrol.
Ang profile na ito ng inspektor ay isang klasiko ng nakatataas na serbisyo sibil ng Pransya: natural lamang na hahantong ito sa mga pangkalahatang posisyon sa pamamahala sa loob ng malalaking grupo, lalo na ang mga bangko, na naghahangad ng matibay na kadalubhasaan sa buwis at pananalapi.
Mula GAN patungong Crédit Agricole
Noong 1987, sumali si Bernard Michel sa grupo GANkung saan siya naging Deputy Managing Director ng Insurance France.
Pagkatapos ay sumali siya sa grupo Credit Agricole Noong 1996, sumali siya sa executive committee ng Crédit Agricole SA. Kalaunan ay humawak siya ng ilang nangungunang posisyon doon:
- pangalawang punong ehekutibo;
- Direktor ng mga sistemang pang-operasyon mula noong 1999, kasabay ng pagkakatatag ng kumpanya PROGICA (PRogiciels Crédit Agricole) na responsable para sa pamamahala ng mga asset ng mga software package ng grupo;
- pangulo ng Credit Agricole Real Estate ;
- pangkalahatang tagapamahala ng Predica, ang kompanya ng kapitalisasyon ng grupo;
- pangkalahatang tagapamahala ng Credit Agricole Assurance.
Nagsilbi rin siya bilang administrador ng Sopra Group (na naging Sopra Steria Group) mula noong katapusan ng 2003. Siya ang pangunahing responsable sa pangunguna sa muling pagbubuo ng rehiyonal na bangko ng Crédit Agricole sa Corsica.
Ang karanasang ito sa seguro sa buhay at pamamahala ng ari-arian ay hindi maliit para sa isang mambabasa ng Edubourse: nagbibigay ito sa kanilang pananaw sa mga produktong pinansyal sa tingian ng isang pananaw mula sa loob.
Gecina: Mula Pamamahala Hanggang Pagkapangulo (2010-2018)
Sumali si Bernard Michel Gecina noong 2010 bilang chairman ng board. Ang Gecina ay isang nakalistang kumpanya ng pamumuhunan sa real estate (SIIC) na nakalista sa Euronext Paris, na dalubhasa sa komersyal na real estate sa rehiyon ng Île-de-France.
Mula Oktubre 2011 hanggang Hunyo 2013, kasunod ng pag-alis ni Christophe Clamageran at habang hinihintay ang pagdating ni Philippe Depoux, hinawakan niya ang dalawahang tungkulin bilang presidente at CEOKinumpirma siya bilang chairman ng board noong 2013, ang kanyang termino bilang direktor ay pinalitan noong Abril 2014 at muli siyang hinirang bilang chairman ng Gecina, isang posisyong hinawakan niya hanggang 2018.
Iba pang mga mandato: Viparis, MEDEF Paris at ang CCI
Bukod kay Gecina, si Bernard Michel ang chairman Viparis, isa sa mga nangungunang operator ng convention center sa France, at may hawak na mga responsibilidad bilang konsulado at employer: chairman ng board of directors ng MEDEF Paris Mula 2015, administrador ng Real Estate Europe, at pagkatapos ay delegado ng pangulo ng Paris Île-de-France regional Chamber of Commerce and Industry para sa mga trade fair, eksibisyon at turismo sa negosyo, at pangulo ng PROMOSALONS.
Ang itinuturo ng kanyang paglalakbay sa mamumuhunan
Ang karera ni Bernard Michel ay nagpapakita ng tatlong kapaki-pakinabang na punto kapag sinusubaybayan ang isang real estate o pinansyal na asset:
Ang pamamahala ay isang senyales. Ang isang presidente ng isang kompanya ng real estate na nagmula sa insurance at internal control ay may kultura ng panganib at solvency, mga mahahalagang isyu sa isang sektor na kasing-gamit ng nakalistang real estate.
Karaniwan ang magkahalong mga tungkulin ngunit dapat subaybayan. Ang paghawak sa posisyon ng chairmanship at CEO sa loob ng halos dalawang taon (2011-2013) ay nagpasimple sa paggawa ng desisyon ngunit inalis ang pagbabawal sa kapangyarihan ng non-executive chairman. Ang paghihiwalay ng mga tungkulin ngayon ang pamantayang inirerekomenda ng mga kodigo ng pamamahala.
Mahalaga ang kaalaman sa mga produktong pinansyal sa tingian. Ang isang karera sa Predica at Crédit Agricole Assurance ay nagbibigay ng konkretong pag-unawa sa kung ano talaga ang kinakaharap ng mga nag-iipon.
Bernard Michel sa mga mahahalagang petsa
|Taon
|pangyayari
|1948
|Ipinanganak noong ika-25 ng Pebrero sa Metz
|1970-1983
|Inspektor ng Buwis sa Direktorat Heneral ng mga Buwis
|1983-1987
|Inspektor Heneral ng Pananalapi
|1987
|Sumali sa GAN, Pangalawang Direktor ng Pamamahala, Insurance France
|1996
|Miyembro ng komiteng tagapagpaganap ng Crédit Agricole SA
|2008
|Pangulo ng Viparis
|2010
|Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Gecina
|2011-2013
|Pansamantalang Tagapangulo at CEO ng Gecina
|2015
|Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng MEDEF Paris
|2018
|Katapusan ng pagkapangulo ni Gecina
|2019
|Kumander ng Pambansang Orden ng Merito
FAQ
Sino si Bernard Michel sa mundo ng pananalapi?
Si Bernard Michel ay isang Pranses na ehekutibo sa negosyo, chairman ng board of directors ng nakalistang kumpanya ng real estate na Gecina mula 2010 hanggang 2018, kasunod ng isang karera sa awtoridad sa buwis sa Pransya, ang GAN at Crédit Agricole. Siya ang chairman ng Viparis.
Si Bernard Michel ba ang namamahala sa Gecina?
Oo, pansamantala. Mula Setyembre/Oktubre 2011 hanggang Hunyo 2013, nagsilbi siyang Chairman at CEO ng Gecina, habang nanatiling Chairman ng Board hanggang 2018.
Ano ang kaugnayan sa pagitan nina Bernard Michel at Crédit Agricole?
Sumali siya sa grupo noong 1996 bilang miyembro ng executive committee ng Crédit Agricole SA at humawak ng ilang pangkalahatang posisyon sa pamamahala, kabilang ang Predica at Crédit Agricole Assurance.
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