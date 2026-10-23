Si Bruno Lafont, na ipinanganak noong Hunyo 8, 1956 sa Boulogne-Billancourt, ay inilaan ang kanyang buong karera sa iisang grupo: ang Lafarge, na kanyang inakyat ang posisyon nang sunud-sunod sa loob ng tatlumpung taon bago siya pumalit bilang CEO noong 2006, at pagkatapos ay pinamunuan ang makasaysayang pagsasanib sa Swiss company na Holcim noong 2015. Ang kanyang karera ay nagwakas nang malupit noong Abril 2026 na may anim na taong sentensiya sa bilangguan sa kaso ng pagpopondo ng mga teroristang grupo sa Syria — isang natatanging kaso para sa isang CEO ng isang CAC 40 company.
Edukasyon: HEC pagkatapos ay ENA
Matapos mag-aral sa Lycée Saint-Louis-de-Gonzague, sumali si Bruno Lafont sa HEC Paris, nagtapos noong 1977, at pagkatapos ay sa École Nationale d'Administration (klase ng 1982). Ang klasikong profile na ito ng isang nakatatandang lingkod-bayan na may oryentasyon sa negosyo ay nagmamarka sa kanyang buong karera: mahigpit na pananalapi, pagkahilig sa mga internasyonal na usapin, at lubos na katapatan sa iisang institusyon.
Tatlumpung taon ng pag-angat sa Lafarge
Sinimulan niya ang kanyang karera sa Lafarge noong 1983 bilang isang internal auditor sa departamento ng pananalapi. Pagkatapos, ang kanyang karera ay nagdala sa kanya sa mga internasyonal na tungkulin: administratibo at pinansyal na direktor ng sanitary division sa Germany, direktor ng pananalapi at pagkatapos ay direktor ng internasyonal na pag-unlad na nakabase sa Germany, at direktor ng mga operasyon ng semento para sa Turkey at Eastern Mediterranean noong 1990. Noong 1995, sumali siya sa executive committee bilang deputy chief financial officer; noong 1998, naging pangulo siya ng negosyo ng plaster, pagkatapos ay naging co-head ng negosyo ng semento, na nagpabilis sa pag-unlad nito sa Asya—lalo na sa pamamagitan ng joint venture kasama ang Shui On sa China. Mula 2003 hanggang sa katapusan ng 2005, nagsilbi siyang deputy chief executive officer ng grupo.
CEO ng Lafarge (2006-2015): ang panahon ng mga pangunahing pagkuha
Noong Enero 1, 2006, si Bruno Lafont ay naging CEO ng Lafarge at inilunsad ang planong estratehikong "Excellence 2008". Dalawang pangunahing operasyon ang nagmarka sa kanyang panunungkulan: ang pagbili ng mga minority shareholder sa Lafarge North America at, higit sa lahat, ang pagkuha ngSemento ng Orascom Noong Disyembre 2007, sa halagang €8,8 bilyon, ang Lafarge ay naging nangungunang prodyuser ng semento sa Gitnang Silangan at mga umuusbong na merkado. Noong Mayo 3, 2007, idinagdag niya ang pagiging chairman ng board of directors sa kanyang tungkulin bilang CEO. Ang mga operasyon ng divestment na ito ay nakadetalye sa aming pahina tungkol sa kanyang suweldo sa Lafarge, ay nagpatunay sa kanya na isa siya sa mga may pinakamataas na suweldong amo sa SBF 120.
2015: Ang pagsasanib ng Lafarge-Holcim at isang mabilis na pag-alis
Noong 2015, pinangunahan niya ang pagsasanib ng mga katumbas sa kompanyang Swiss na Holcim, na nagbunga ng LafargeHolcim, ang nangungunang kumpanya ng mga materyales sa pagtatayo sa mundo. Panandalian lamang ang implementasyon: sa ilalim ng mga tuntunin ng mahigpit na kasunduan ng mga shareholder, bumaba siya bilang co-chairman noong Abril 2017, habang ang integrasyon ay kinuha ng management team mula sa Holcim. Nanatili sa kanya ang tungkulin bilang bise-chairman ng board of directors hanggang noon. Kasabay nito, nagsilbi siya sa mga board ng ArcelorMittal at EDF, pinamunuan ang Sustainable Development Committee ng Medef (French Business Confederation) hanggang sa kanyang pagbibitiw noong Enero 2018, at naging co-author ng WBCSD (World Building and Sustainable Development Strategy) na gawain sa pagbuo ng kahusayan sa enerhiya.
Ang pangyayari sa Syria at ang sentensiya ng 2026
Ang pangyayaring lubos na nagpabago sa kanyang karera sa batas: upang mapanatili ang operasyon ng planta nito sa Syria sa kabila ng digmaan, ang subsidiary na Lafarge Cement Syria ay nagbayad ng humigit-kumulang €5,6 milyon sa pagitan ng 2012 at 2014 sa mga armadong paksyon, kabilang ang Islamic State, ayon sa isang panloob na ulat na kinomisyon ng grupo. Kinasuhan noong Disyembre 2017 ng "pagpopondo sa isang organisasyong terorista" at "paglalagay sa panganib sa buhay ng iba," humarap si Bruno Lafont sa korte para sa paglilitis noong Nobyembre-Disyembre 2025. Noong Abril 13, 2026, napatunayang nagkasala siya ng Paris Criminal Court at sinentensiyahan ng anim na taon sa bilangguan na may agarang warrant of arrest at multang 225,000 euros Pinagmulta ang Lafarge ng pinakamataas na halaga na €1,125 milyon. Umapela ang kompanya, humihiling ng pagpapalaya – samakatuwid, ang mga paglilitis ay nagpapatuloy pa rin sa panahon ng pagsulat nito.
Ano ang dapat tandaan
Inilalarawan ni Bruno Lafont ang dalawang aral: ang ganap na tagumpay ng isang karera sa loob ng grupo (mula auditor hanggang CEO ng nangunguna sa mundo) at ang pinakamatinding legal na balakid na naranasan ng isang dating CEO ng isang kumpanyang CAC 40. Para sa iba pang mga karera ng mga tagapagtayo ng grupo sa sektor ng konstruksyon at industriya, tingnan ang talambuhay ni Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain) o ang ating seksyon ng mga talambuhay.
Pinagmumulan ng
Artikulo sa Wikipedia na "Bruno Lafont" (na-access noong 23/10/2026), kasama ang mga pangunahing sanggunian: Mga pahayag sa press ng Lafarge (2006-2015), Le Monde (20/11/2025, 16/12/2025 at 13/04/2026), Le HuffPost (13/04/2026), RTS (13/04/2026), Mga Hamon. Ang desisyon ng korte ay maaaring magbago sa pamamagitan ng apela.
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