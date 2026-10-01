Eric Trappier ay namuno sa Dassault Aviation simula noong Enero 2013. Ipinanganak noong Hunyo 1, 1960, sumali siya sa grupo sa edad na 24 at ginugol ang halos lahat ng kanyang karera sa pagbebenta ng mga fighter jet para sa pag-export bago niya hinawakan ang pamamahala. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang pagpapaputokMatagal nang itinuturing na hindi maibebenta sa labas ng France, ito ay naging isang pandaigdigang tagumpay sa komersyo. Noong Enero 2025, siya rin ang nanungkulan bilang tagapangulo ng Marcel Dassault Industrial Group (GIMD). Isang larawan ng isang maingat na pinuno na ang mga desisyon ay mahalaga sa lahat ng mga nagtataguyod ng mga pinahahalagahang depensa.
Pagsasanay at mga panimula
Si Éric Trappier ay isang nagtapos na inhinyero mula sa Télécom SudParis. Natapos niya ang kanyang serbisyo militar bilang isang opisyal sa French Navy noong 1983 at 1984, pagkatapos ay sumali sa Dassault Aviation noong 1984. Siya ngayon ay isang reserbang kapitan ng hukbong-dagat. Ikinasal noong 1983, siya ay ama ng tatlong anak.
Tatlumpung taon sa serbisyo ng pag-export
Ang kanyang karera sa Dassault Aviation ay halos nakatuon sa mga pandaigdigang usapin:
- 1984-1987 : opisina ng disenyo at pamamahala ng mga sistema ng armas.
- 1987-1991 : internasyonal na teknikal na pamamahala, responsable para sa mga negosasyon sa South Korea, Singapore, Saudi Arabia, Chile at Germany. Siya ay kasangkot sa pagbebenta ng Atlantic maritime patrol aircraft.
- 1991-1995 : responsable para sa mga benta sa Asya, kabilang ang kontrata ng Mirage sa India.
- 1995-2000 : responsable para sa mga benta sa United Arab Emirates, kung saan siya ang namamahala sa kontrata ng Mirage 2000-9.
- 2000-2005 : direktor ng mga rehiyon ng Gitnang Silangan at Aprika, at pagkatapos ay direktor ng mga pagluluwas ng militar.
- 2006 Pandaigdigang pangkalahatang tagapamahala.
Nakikipagnegosasyon din siya sa mga kasunduang pang-industriya para sa demonstrador ng combat drone. nEUROnpinangunahan ng Dassault Aviation kasama ang Saab (Sweden), Alenia (Italya), RUAG (Switzerland), HAI (Greece) at EADS (Espanya). Ang programang ito sa Europa ay nagsilbing laboratoryo para sa mga teknolohiya ng stealth at autonomous piloting.
2013: Ang pinakabatang CEO sa kasaysayan ng Dassault Aviation
Si Éric Trappier ay hinirang bilang presidente at CEO noong Disyembre 18, 2012. Enero 8 2013pumalit kay Charles Edelstenne. Sa edad na 52, siya ang naging ikalimang CEO ng kumpanya simula nang itatag ito noong 1929, at ang pinakabata na humawak sa posisyong ito.
Nagmana siya ng isang paradoks na sitwasyon: ang Rafale ay kinikilala sa teknikal na aspeto, ngunit wala pang dayuhang kostumer ang nakabili nito, at ang sasakyang panghimpapawid ay sinusuportahan lamang ng mga order mula sa gobyerno ng Pransya. Samakatuwid, ang hamon ng dekada ay ang pagbabago ng isang pambansang programa tungo sa isang tagumpay sa pag-export.
Ang mga pangunahing benta ng Rafale sa ilalim ng kanyang pamumuno
Pinatunayan siyang tama ng sumunod na dekada. Mga pangunahing kontratang nilagdaan simula noong 2015:
|Taon
|Kayo ay babayaran
|Pagkakasunud-sunod
|2015
|Ehipto
|24 Rafale (unang kostumer na pang-eksport), dinagdagan ng pangalawang order noong 2021
|2015
|Qatar
|24 Rafale, kalaunan ay nadagdagan sa 36
|2016
|Inde
|36 na sasakyang panghimpapawid na Rafale para sa Hukbong Panghimpapawid ng Pransya
|2021
|Grèce
|Bago at gamit nang eroplanong Rafale
|2021
|Croatie
|12 gamit nang Rafale
|2021
|Émirats arabes unis
|80 Rafale aircraft, ang pinakamalaking order sa pag-export sa kasaysayan ng programa
|2022
|Indonesiya
|42 na sasakyang panghimpapawid na Rafale, sa ilang batch
|2024
|Serbia
|12 Pagsabog
|2025
|Inde
|26 na sasakyang panghimpapawid ng Rafale Marine para sa Hukbong Dagat ng India
Ang mga tagumpay na ito ay lubos na nagpabago sa mukha ng Dassault Aviation: isang multi-year order book, isang pagtaas sa produksyon, at walang kapantay na visibility sa sektor ng militar. Nakikinabang din dito ang mga pangunahing kasosyo ng programa, ang Thales para sa electronics at Safran para sa mga M88 engine. Ang mga mamumuhunang interesado sa value chain na ito ay maaaring sumangguni sa aming mga pagsusuri sa...Stock ng Dassault Aviation, Ng 'Aksyon ni Thales at angSafran stock.
Mga sensitibong file: SCAF at Falcon
Hindi naman ganoon kasimple ang lahat. Ang programang Europeo ng Sistema ng Panghimpapawid na Panglaban sa Hinaharap (FCAS)Ang proyekto, na inilunsad kasama ang Alemanya at Espanya, ay minarkahan ng paulit-ulit na hindi pagkakasundo ng mga industriya hinggil sa paghahati ng mga gawain sa pagitan ng Dassault Aviation at Airbus. Hayagan na ipinagtanggol ni Éric Trappier ang pangangailangan para sa isang malinaw na natukoy na pangunahing kontratista para sa fighter jet, isang posisyon na regular na nagpapalala ng tensyon sa mga kasosyo.
Sa panig ng sibilyan, ang hanay ng mga business jet Palkon Ang Falcon 6X ay nakaranas ng mga pagkaantala, lalo na may kaugnayan sa mga makina, bago pumasok sa serbisyo at nabuo ang Falcon 10X. Ang negosyo ng Falcon ay nananatiling mas sensitibo sa mga kondisyong pang-ekonomiya kaysa sa negosyo ng militar.
Pangulo ng GIMD at isang nangungunang pigura sa mga industriyal na employer
Noong Enero 9, 2025, si Éric Trappier ang humalili kay Charles Edelstenne bilang pangulo ng Marcel Dassault Industrial Group (GIMD)Ang holding company ng pamilyang Dassault, na kapansin-pansing kumokontrol sa Dassault Aviation at may hawak na malaking stake sa Dassault Systèmes, ay siya mismo ang mayoryang shareholder ng Thales. Siya pa rin ang CEO ng Dassault Aviation.
Mayroon din siyang ilang posisyon sa kinatawan:
- Pangulo ng European Aerospace and Defence Industries Association (ASD), nahalal noong Mayo 2017;
- Pangulo ng GIFAS (French Aerospace Industries Association), nahalal noong Hunyo 8, 2017;
- Pangulo ng CIDEF (French Defence Industries Council) mula Marso 2021 hanggang Enero 2023;
- Pangulo ng UIMM (Union of Metallurgical Industries and Trades), nahalal noong Abril 15, 2021.
Siya ay naging Commander of the Legion of Honour simula Enero 2025 at nakatanggap ng Aeronautics Medal (2023).
Depensa ng Europa sa 2026: bakit mahalaga ang papel nito sa mamumuhunan
Simula noong 2022, ang pagtaas ng badyet militar sa Europa ay naging dahilan upang ang mga stock ng depensa ay isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang tema sa stock market. Sa kontekstong ito, maraming punto ang dapat bigyang-pansin:
- Ang aklat ng mga order : nagbibigay ito ng kakayahang makita sa loob ng ilang taon, ngunit ang kakayahang kumita ay nakasalalay sa kakayahang maghatid sa tamang oras, samakatuwid ay sa kadena ng subcontracting.
- Ang istruktura ng kontrol Ang Dassault Aviation ay pagmamay-ari ng GIMD, kung saan ang Airbus ay isang mahalagang minoryang shareholder. Samakatuwid, limitado ang free float, na maaaring magpalala sa mga paggalaw ng presyo ng share.
- Mga kontrata sa pag-export : umaasa sila sa mga desisyong pampulitika, pagpopondo at kung minsan ay mga paglilipat ng teknolohiya, na may kadalasang hindi tiyak na iskedyul ng pagpapatupad.
- Mga pamantayan ng ESG : ang ilang pondo ay hindi kasama ang mga armas, ang iba ay muling isinama ang mga ito simula noong 2022. Nakakaimpluwensya ito sa demand para sa mga security na ito.
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FAQ
Kailan pa naging namamahala si Eric Trappier sa Dassault Aviation?
Siya ay naging Chairman at CEO ng Dassault Aviation simula noong Enero 8, 2013.
Ano ang papel ni Eric Trappier sa pagbebenta ng Rafale?
Dating international managing director, pinangunahan niya ang estratehiya sa pag-export na nagbigay-daan sa mga unang kontrata (Egypt at Qatar noong 2015, India noong 2016), pagkatapos ay ang record order ng 80 Rafale ng United Arab Emirates noong 2021.
Ano ang GIMD na pinamumunuan ni Éric Trappier?
Ang Marcel Dassault Industrial Group ay ang kumpanyang may hawak ng pamilya na kumokontrol sa Dassault Aviation. Si Éric Trappier ay naging chairman nito noong Enero 9, 2025.
Si Éric Trappier ba ang presidente ng UIMM?
Oo, siya ay nahalal na pangulo ng Union of Metallurgical Industries and Trades noong Abril 15, 2021.