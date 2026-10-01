Gérard Mestrallet ay isa sa mga pinunong humubog nang husto sa larangan ng enerhiya ng Pransya sa nakalipas na tatlumpung taon. Ipinanganak noong Abril 1, 1949 sa Paris, pinangunahan niya ang pagbabago ng Compagnie de Suez tungo sa isang industriyal na grupo, pinangunahan ang pagsasanib sa Gaz de France noong 2008, at pagkatapos ay pinamunuan ang GDF Suez, na pinalitan ng pangalang Engie noong 2015. Binabalikan ng talambuhay na ito ang kanyang karera, ang mga pangunahing desisyon na nagmarka dito, ang mga kontrobersiyang kanyang pinukaw, at kung ano pa rin ang kahulugan ng kanyang pamana sa 2026 para sa mga mamumuhunan na sumusunod sa sektor ng enerhiya.
Edukasyon: profile ng isang inhinyero at nakatatandang kawani ng gobyerno
Sinundan ni Gérard Mestrallet ang isang tipikal na landas ng karera ng mga piling administratibo ng Pransya, na may matibay na pokus sa agham. Siya ay dating estudyante ng École Polytechnique (klase ng 1968), nagtapos sa École Nationale de l'Aviation Civile (1971), sa Institut d'Études Politiques de Toulouse (1973), at pagkatapos ay sa ENA, kung saan siya nagtapos noong 1978 sa klaseng "Pierre Mendès France".
Pagkatapos niyang magtapos sa ENA (National School of Administration), sumali siya sa Kagawaran ng Pananalapi bilang isang administrador sibil. Mula Setyembre 1982 hanggang Hulyo 1984, nagsilbi siyang tagapayo teknikal sa mga gawaing pang-industriya sa tanggapan ni Jacques Delors, na noon ay Ministro ng Ekonomiya at Pananalapi. Ang karanasang ito sa Bercy (ang Ministri ng Pananalapi) ay nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa ugnayan sa pagitan ng gobyerno at malalaking korporasyon, isang asset na magiging napakahalaga sa kanyang susunod na karera.
Mula sa Suez Financial Company hanggang sa General Society of Belgium
Noong 1984, sumali siya sa Suez Financial Company bilang isang project manager. Mabilis siyang umangat sa ranggo: Deputy General Delegate for Industrial Affairs noong 1986, Managing Director ng European Rights Company (isang subsidiary ng Suez) noong 1987, at pagkatapos ay Deputy Managing Director ng kumpanya noong 1991. Kasunod nito, siya ay naging Managing Director at Chairman ng Executive Committee ng Société Générale de Belgique, isa sa mga pinakamatandang kompanya ng pang-industriya na may hawak na hawak sa Europa, na ang pag-unlad ay kanyang pinamumunuan.
Napakahalaga ng karanasang ito sa Belgium: Ang Suez ay may hawak na mga stake sa kuryente (Electrabel), pananalapi, at industriya doon. Ipinaliliwanag nito kung bakit ang Belgium ay nananatiling, hanggang sa ngayon, isang pundasyon ng mga aktibidad ng grupo, na kalaunan ay magiging Engie.
1995-2008: Ang pagbabago ng Suez tungo sa isang grupo ng mga serbisyo
Noong 1995, si Gérard Mestrallet ang pumalit bilang pinuno ng Compagnie de Suez. Malinaw ang kanyang estratehiya: muling ituon ang isang konglomerasyong pinansyal sa tatlong pangunahing negosyo, enerhiya, tubig at kalinisanUpang makamit ito, sinimulan niya ang pagsasanib sa Lyonnaise des Eaux. Noong 1997, itinatag ang Suez Lyonnaise des Eaux, kung saan siya ang namuno sa management board, habang si Jérôme Monod, ang makasaysayang pinuno ng Lyonnaise, ang namuno sa supervisory board.
Ang grupo ay bumalik sa pangalang Suez. Noong 2003, pinagtibay nito ang isang istrukturang pamamahala ng board-of-director, kung saan si Gérard Mestrallet ang naging chairman at CEO nito. Sa panahong ito, unti-unting ibinaba ng Suez ang mga aktibidad sa pananalapi nito at ipinoposisyon ang sarili bilang isang manlalaro sa Europa sa mga utility, ibig sabihin, mahahalagang serbisyo (kuryente, gas, tubig, basura).
2008: Ang pagsasanib ng GDF Suez, isang kasal ng estado
Ang pagsasanib sa pagitan ng Gaz de France at Suez, na pinal noong Hulyo 2008, ang pinakamahalagang operasyon sa kanyang karera. Inanunsyo noong 2006 pa lamang kaugnay ng banta ng pag-aagawan ng mga dayuhang kumpanya sa Suez, nangailangan ito ng batas upang pahintulutan ang estadong Pranses na bawasan ang stake nito sa Gaz de France sa ibaba ng minimum na threshold na kinakailangan nitong mapanatili. Ang bagong grupo, GDF Suez, ay nagiging isa sa mga nangungunang kumpanya ng enerhiya sa mundo. Si Gérard Mestrallet ang CEO nito mula Hulyo 2008 hanggang Mayo 2016, habang nanatiling chairman ng board of directors ng Suez Environnement, ang sangay ng tubig at basura na nakalista nang hiwalay sa stock exchange.
Para sa mga mamumuhunan, ang pagsasanib na ito ay naglalarawan ng isang mahalagang punto: sa mga regulated na sektor, ang halaga ng isang kumpanya ay nakasalalay nang malaki sa estratehiyang pang-industriya nito gayundin sa relasyon nito sa estado bilang isang shareholder. Ito ay isang pamantayan na dapat isaalang-alang kapag sinusuri ang kasalukuyan...Aksyon ni Engiekung saan ang estadong Pranses ay nananatiling pangunahing shareholder.
2015: Ang GDF Suez ay naging si Engie
Noong 2015, binago ng GDF Suez ang pangalan nito at naging EngiHigit pa sa rebranding, inanunsyo ng grupo ang isang paglipat patungo sa renewable energy, mga serbisyo sa enerhiya, at unti-unting pag-aalis ng karbon. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay nahuhuli na, ayon sa ilang tagamasid: sa isang artikulo noong Pebrero 2020, Le Monde Tinukoy nito ang "mga pagkakamali sa estratehiya" na nakahadlang sa transisyon ng grupo, na binabanggit na ang "berdeng" pagbabago ay nagsimula pa lamang talaga noong 2013.
Noong Mayo 3, 2016, iniwan ni Gérard Mestrallet ang pangkalahatang pamamahala sa Isabelle Kocher at nananatili ang pamumuno ng lupon ng mga direktor. Noong 2018, ipinasa niya ang pamumuno sa Jean-Pierre ClamadeuMula noong 2021, si Catherine MacGregor ang naging general manager ng Engie.
Ang mga kontrobersiya: mga plano ng kompensasyon at karagdagang pensiyon
Tulad ng maraming CEO ng CAC 40 sa kanyang henerasyon, si Gérard Mestrallet ay naging sentro ng mga debate tungkol sa kompensasyon ng mga ehekutibo:
- 2012 Ang kanyang kabuuang suweldo ay umabot sa €3,005,079, isang bahagyang pagbaba (-2,7%) kumpara sa 2011, na naglagay sa kanya sa ika-8 pwesto sa CAC 40 (mga bilang na kinuha mula sa Wikipedia batay sa mga ulat pang-ekonomiya).
- Oktubre 2014 Ang halaga ng kanyang karagdagang pensiyon, na tinatayang nasa 21 milyong euro at inihayag ng CGT, ay nagdudulot ng kontrobersiya sa panahong ang grupo ay nagtatala ng malalaking pagkalugi para sa taong pinansyal ng 2013. Itinuturing ng High Committee on Corporate Governance na ang iskema ay sumusunod sa kodigo ng Afep-Medef; Ipinahiwatig ni Emmanuel Macron, na noon ay Ministro ng Ekonomiya, na ang Estado ay boboto laban sa ganitong uri ng resolusyon sa hinaharap.
- Mayo 2016 Dahil naging non-executive chairman siya, inanunsyo niya na isusuko na niya ang suweldo ng kanyang chairman (€350,000 bawat taon), na ibinabayad sa Engie corporate foundation.
Ang mga pangyayaring ito ay nakapag-ambag sa mga pagbabago sa pamamahala ng mga nakalistang kumpanya sa Pransya: mga boto ng mga shareholder na may bisa sa kabayaran ng ehekutibo ("sabihin nating sa suweldo," batas ng Sapin 2 ng 2016), at mas mahigpit na mga regulasyon sa mga karagdagang pensiyon. Para sa isang indibidwal na shareholder, ang pagbabasa ng seksyong "pamamahala ng korporasyon" ng dokumento ng pangkalahatang pagpaparehistro ay bahagi na ngayon ng anumang pagsusuri sa pamamahala ng korporasyon. pangunahing pagsusuri seryoso.
Paris Europa, FACE at diplomasya sa ekonomiya
Bukod sa kanyang mga tungkulin sa operasyon, si Gérard Mestrallet ay namuno Paris Europeplace, ang asosasyon na nagtataguyod sa Paris bilang isang sentro ng pananalapi, pati na rin ang Pundasyon para sa Aksyon Laban sa Pagbubukod (FACE) Mula 2007 hanggang 2020. Noong 2015, siya ay hinirang na "embahador para sa pagkatuto"; noong Abril 2016, ipinagkatiwala sa kanya ni Ségolène Royal ang isang misyon hinggil sa presyo ng carbon sa Europa, kasunod ng COP21.
Pagkatapos ni Engie, siya ang naging executive chairman ngAhensya ng Pransya para sa Pagpapaunlad ng AlUla (Afalula), na responsable para sa kooperasyon ng Franco-Saudi sa paligid ng pamanang lugar na ito. Noong Pebrero 2024, hinirang siya ni Emmanuel Macron bilang kinatawan ng France para sa proyekto. Koridor pang-ekonomiya ng India–Gitnang Silangan–Europa (IMEC). Naglingkod din siya sa maraming lupon: Société Générale, Siemens supervisory board, European Round Table of Industrialists, at ilang internasyonal na advisory board sa Tsina at Hong Kong.
Siya ay isang Kumander ng Legion of Honour (2016) at isang Kumander ng National Order of Merit.
Ang itinuturo ng kanyang paglalakbay sa mamumuhunan sa 2026
Ang karera ni Gérard Mestrallet ay nagbibigay-liwanag sa tatlong katotohanan na kapaki-pakinabang para sa sinumang namumuhunan sa mga halaga ng enerhiya at mga serbisyong pampubliko:
- Binabago ng malalaking pagsasanib ang katangian ng isang stock. Ang shareholder ng Suez noong 1995 ay nagmamay-ari ng isang financial holding company; ang shareholder noong 2008, isang integrated energy company; at ang shareholder noong 2026, isang grupong nakatuon sa mga renewable energy at imprastraktura. Ang investment thesis ay kailangang repasuhin sa bawat yugto.
- Ang pagpapaliwanag ng mga aktibidad ay minsan lumilikha ng halaga. Ang Suez Environnement, na matagal nang pinamumunuan ni Gérard Mestrallet, ay naging publiko noong 2008 bago naging sentro sa bid ng Veolia sa pagkuha noong 2020-2022. Ang mga sumusunod saAksyon ni Veolia Pamilyar na pamilyar sila sa pangyayaring ito, na muling humubog sa sektor ng tubig at basura sa France.
- Ang pamamahala ay may kapalit. Ang mga kontrobersiya hinggil sa kabayaran ay hindi kusang nagpabago sa takbo ng stock market ni Engie, ngunit pinabilis nito ang pakikilahok ng mga shareholder sa mga desisyon ng lupon.
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Gérard Mestrallet sa mga mahahalagang petsa
|Taon
|hakbang
|1949
|Ipinanganak sa Paris (Abril 1)
|1978
|Nagtapos sa ENA, sumali sa Kagawaran ng Pananalapi
|1982-1984
|Tagapayo teknikal ni Jacques Delors, Ministro ng Ekonomiya
|1984
|Pagsali sa Suez Financial Company
|1995
|Pinangunahan ang Suez Company
|1997
|Kapanganakan ni Suez Lyonnaise des Eaux
|2008
|Pagsasanib ng GDF Suez, CEO ng bagong grupo
|2015
|Ang GDF Suez ay naging si Enkie
|2016
|Si Isabelle Kocher ay naging CEO; siya ay nananatili bilang chairman
|2018
|Si Jean-Pierre Clamadieu ang pumalit sa kanya bilang tagapangulo ng Engie
|2024
|Kinatawan ng Pransya para sa koridor ng IMEC
FAQ
Ano ang papel ni Gérard Mestrallet sa paglikha ng Engie?
Pinangunahan niya ang pagsasanib sa pagitan ng Gaz de France at Suez noong 2008, pagkatapos ay pinamunuan ang GDF Suez hanggang 2016. Ginamit ng grupo ang pangalang Engie noong 2015, sa ilalim ng kanyang pamumuno.
Sino ang pumalit kay Gérard Mestrallet sa Engie?
Si Isabelle Kocher ang humalili sa kanya bilang general manager noong Mayo 2016, at si Jean-Pierre Clamadieu bilang chairman ng board of directors noong 2018.
Bakit nagdulot ng kontrobersiya ang kaniyang ginintuang parasyut?
Noong Oktubre 2014, ang nabanggit na bilang (€21 milyon) ay isiniwalat sa publiko habang ang GDF Suez ay nagtala ng mga rekord na pagkalugi at naghahanda ng isang plano sa pagtitipid. Ang kaayusan ay itinuring na sumusunod sa kodigo ng Afep-Medef, ngunit pinasigla nito ang debate sa pag-regulate ng kompensasyon ng ehekutibo.