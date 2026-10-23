Si Guillaume Faury, na ipinanganak noong Pebrero 22, 1968, sa Cherbourg, ay isang inhinyero sibil na naging pinuno ng pinakamalaking tagagawa ng sasakyang panghimpapawid sa mundo. Bilang CEO ng Airbus simula noong Abril 2019, hinarap niya ang krisis ng Covid, muling inilunsad ang produksyon ng pamilyang A320, at ginabayan ang grupo patungo sa hydrogen. Isa rin siyang hands-on leader: isang sertipikadong test pilot na may mahigit 1,300 oras ng paglipad.
Pamilya at edukasyon: Polytechnique, Supaéro, EPNER
Anak ng isang inhinyero pang-industriya mula sa École Polytechnique na namamahala sa mga pagawaan ng barko ng Ateliers et Chantiers du Havre at isang ina na isang lokal na sentristang halal na opisyal sa Le Havre, si Guillaume Faury ay nag-aral sa mataas na paaralang Heswita na Sainte-Geneviève sa Versailles, na noon ay angÉcole polytechnique (Klase ng 1987) at ISAE-Supaéro. Natapos niya ang kanyang pagsasanay sa EPNER sa Istres — ang paaralan ng mga piloto para sa pagsusulit at pagtanggap sa estado — at may postgraduate degree sa pamamahala mula sa IAE Aix-en-Provence. Ang dalawahang papel na ito bilang isang inhinyero at test pilot ang humubog sa kanyang buong karera.
Ang mga simula: DGA at Eurocopter (1993-2009)
Noong 1993, sumali siya sa French Defence Procurement Agency (DGA) sa Istres flight test center bilang isang helicopter flight test engineer. Sumali siya sa Eurocopter noong 1998: punong inhinyero — na siyang responsable sa pagsubok ng mabibigat na EC225 (darating ay H225) — na noon ay direktor ng Commercial Helicopters business center at miyembro ng executive committee noong 2008 bilang direktor ng mga programang pangkomersyo at R&D.
Ang interlude ng PSA (2009-2013)
Noong 2009, dahil hindi siya sang-ayon sa pamamahala ng Eurocopter, nagbitiw siya at sumali sa PSA Group: miyembro ng lupon ng PSA Peugeot Citroën mula Hunyo 2009 bilang deputy technical and industrial director, at pagkatapos ay direktor ng research and development mula Setyembre 2010. Ang apat na taong panunungkulan na ito sa industriya ng automotive sa panahon ng kaguluhan ang dahilan kung bakit siya isa sa iilang mga aeronautical boss na nakakilala sa industriya ng automotive mula sa loob.
Ang pagbabalik: Airbus Helicopters, na noon ay pinuno ng grupo
Noong 2013, ibinalik siya ni Thomas Enders upang maging CEO ng Eurocopter, na naging Airbus Helicopters. Doon, pinangasiwaan niya ang krisis kasunod ng pagbagsak ng isang H225 sa Norway (2016), muling binuo ang programang X4 na humantong sa H160, at inilunsad ang RACER at ang electric CityAirbus. Noong Pebrero 2018, naging CEO siya ng Airbus Commercial Aircraft—ang pangalawang pinakamalaking kumpanya ng grupo—at pagkatapos ay ang Noong Abril 10, 2019, siya ay naging CEO ng Airbus GroupBilang pumalit kay Tom Enders, at muling kinumpirma ng pulong ng mga shareholder noong 2022, pinangunahan niya ang grupo sa pagtatala ng mga paghahatid at order, pinamahalaan ang pagbangon ng produksyon pagkatapos ng Covid, at itinaguyod ang programa ng sasakyang panghimpapawid na pinapagana ng hydrogen. Noong Hulyo 2021, idinagdag niya ang pagiging chairman ng GIFAS, at pagkatapos noong Hunyo 2023, ang European Aerospace Industries Association (ASD). Siya rin ay miyembro ng board of directors ng AXA.
Mga Pagkakaiba at Pagkapribado
Isang Knight of the National Order of Merit (2010), siya ay mapo-promote bilang Officer of the Legion of Honour sa Hulyo 2025. May asawa at ama ng tatlo, nagsasalita siya ng Pranses, Ingles, at Aleman at nag-aaral ng Tsino; isang mahusay na atleta (marathon, trail running, mountaineering, sailing), siya ay pangunahing nakatira sa Paris kahit na ang punong-tanggapan ng grupo ay matatagpuan sa Blagnac. Para sa mga aspetong pinansyal ng kanyang tungkulin, pakitingnan ang aming nakalaang pahina. Ang suweldo ni Guillaume Faury Nagdedetalye ng mekanismo ng kompensasyon para sa pinuno ng Airbus SE.
Ano ang dapat tandaan
Kinakatawan ni Guillaume Faury ang profile ng isang inhinyero-lider: piling pagsasanay, karanasan sa pagsubok sa paglipad, matagumpay na panunungkulan sa industriya ng automotive at helicopter bago niya pinamunuan ang iconic na European aerospace group. Ang pagganap ng grupong kanyang pinamumunuan ay sinusuri sa aming profile. Stock ng Airbus (AIR.PA)at iba pang mga landas sa karera ng mga ehekutibo ng CAC 40 ay nasa aming seksyon ng mga talambuhay.
Pinagmumulan ng
Wikipedia na “Guillaume Faury” (na-access noong 23/10/2026), kasama ang mga pangunahing sanggunian: Pahayag ng Airbus noong Oktubre 8, 2018 (appointment), Le Monde (10/04/2019), Mga Hamon, Kapital, Legifrance (mga dekorasyon), AXA (lupon ng mga direktor).
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