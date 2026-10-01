Jean-Cyril Spinetta Isa siya sa iilang matataas na opisyal ng gobyerno ng Pransya na matagumpay na nakapaglunsad ng pangalawang karera sa pamumuno ng mga pangunahing korporasyon. Ipinanganak noong Oktubre 4, 1943, sa ika-15 arrondissement ng Paris, pinamunuan niya ang Air Inter, na noon ay Air France nang mahigit labing-isang taon, pinangunahan ang bahagyang pribatisasyon ng kumpanya at ang pagsasanib nito sa KLM noong 2004, bago pinamunuan ang supervisory board ng Areva. Noong 2018, muling lumitaw ang kanyang pangalan sa balita kasama ang "Spinetta Report" tungkol sa kinabukasan ng transportasyon sa riles. Narito ang kanyang landas sa karera, ang kanyang mga pangunahing desisyon, at kung ano pa rin ang kahulugan ng mga ito para sa mga mamumuhunan sa sektor ng abyasyon.
Pinagmulan at pagbuo
Lumaki si Jean-Cyril Spinetta sa isang pamilyang lubos na nakatuon sa sosyalismo. Ang kanyang lolo, si Cyrille Spinetta, isang inhinyero mula sa paaralan ng Arts et Métiers, ang namamahala sa Albi Workers' Glassworks mula 1911 at malapit kay Jean Jaurès. Ang kanyang ina, si Antoinette Brignoli, isang guro na nagmula sa Corsica, at ang kanyang ama, si Adrien Spinetta, isang inhinyero sibil, ay nanirahan sa Paris, kung saan isinilang si Jean-Cyril.
Isang estudyante sa Lycée Hoche sa Versailles, nakakuha siya ng postgraduate degree sa batas publiko mula sa Faculty of Law sa Paris, nagtapos sa Sciences Po Paris, at pagkatapos ay pumasok sa ENA (National School of Administration) sa klase ni Charles de Gaulle. Siya ay miyembro ng Socialist Party hanggang 1977.
Isang karera bilang isang nakatatandang lingkod-bayan (1969-1990)
Malawak at iba-iba ang kanyang karera sa administrasyon. Matapos magtrabaho bilang isang katulong sa pagtuturo, sunud-sunod siyang humawak ng mga posisyon sa Ministri ng Pambansang Edukasyon (pinuno ng tanggapan ng pamumuhunan at pagpaplano, pagkatapos ay direktor ng mga kolehiyo), sa Konseho ng Estado bilang isang auditor, sa Pangkalahatang Kalihiman ng Gobyerno at sa serbisyo ng impormasyon ng Punong Ministro.
Pagkatapos ay mas lumapit siya sa sektor ng transportasyon, dalawang beses na naging chief of staff ni Michel Delebarre, lalo na noong ang huli ay Ministro ng Transportasyon at Maritime Affairs, at kalaunan ay Ministro ng Imprastraktura. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa civil aviation at mga hamon sa regulasyon nito.
Air Inter pagkatapos ay Air France: muling pagbubuo at pagbubukas ng kabisera
Mula 1990 hanggang 1993, siya ang presidente at CEO ngAir Inter, ang lokal na airline ng Pransya, sa panahong isinasagawa ang mga paghahanda para sa pagbubukas ng European airspace para sa kompetisyon. Pagkatapos ng isang misyon kasama si Pangulong François Mitterrand at isang panunungkulan sa European Commission, siya ay hinirang na pinuno ngAir France ang 22 Setyembre 1997.
Ang kanyang roadmap ay may dalawang bahagi: ang ipagpatuloy ang pagbangon ng isang kumpanyang nakabangon mula sa mga taon ng pagkalugi, at ang paghahanda sa pagbubukas nito sa merkado. Noong 1999, pinamunuan niya ang bahagyang pribatisasyon ng Air France, kasama ang inisyal na pag-aalok ng publiko ng kumpanya. Sa panahong ito, sumali rin ang Air France sa alyansa ng SkyTeam, na itinatag noong 2000 kasama ang Delta, Aeromexico at Korean Air.
2004: ang pagkakatatag ng Air France-KLM
Ang pinakamahalagang operasyon ng kanyang karera ay ang pagsasanib sa kumpanyang Dutch. KLMAng pagsasanib, na natapos noong 2004, ang unang pangunahing pagsasanib sa pagitan ng mga bansa sa transportasyong panghimpapawid ng Europa. Ang napiling istruktura ay nagpanatili ng dalawang airline at dalawang tatak, na may dalawang hub (Paris-Charles-de-Gaulle at Amsterdam-Schiphol), sa ilalim ng isang magkasamang hawak at pampublikong kumpanya. Ang operasyon ay humantong din sa pribatisasyon ng Air France, kung saan ang stake ng estadong Pranses ay bumaba sa ilalim ng mayoryang threshold.
Nanatiling CEO ng grupo si Jean-Cyril Spinetta hanggang Disyembre 31, 2008, pagkatapos ay naging Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Air France-KLM at Air France mula Enero 1, 2009, kasama si Pierre-Henri Gourgeon na pumalit bilang CEO. Noong Oktubre 17, 2011, kasunod ng pag-alis ni Gourgeon, ipinagpatuloy ni Spinetta ang tungkulin bilang CEO hanggang 2013, nang humalili sa kanya si Alexandre de Juniac.
Ang modelong dual-headed na naisip noong 2004 ay madalas na napag-uusapan, lalo na noong panahon ng tensyon sa pagitan ng Paris at The Hague noong 2019, nang makuha ng estadong Dutch ang isang stake sa kumpanya. Upang maunawaan kung paano pa rin nakakaapekto ang pamana na ito sa pagpapahalaga ng grupo, ang aming pagsusuri saStock ng Air France-KLM sinusuri ang istruktura ng kapital at mga isyu sa fleet.
Areva, Alcatel-Lucent, Saint-Gobain: hinahanap ang isang administrador
Kasabay nito, si Jean-Cyril Spinetta ay nakaupo sa maraming lupon. Siya ang namumuno sa Lupon ng mga namamahala sa Areva Mula Abril 2009 hanggang Hunyo 2013, isang panahon na minarkahan ng mga kahirapan sa reaktor ng EPR at isang pagtatanong sa estratehiya ng grupong nukleyar (na naging Orano para sa siklo ng gasolina). Nagsisilbi rin siyang direktor ng Alcatel-Lucent, Alitalia, La Poste, Saint-Gobain (mula 2005), Unilever, at GDF Suez.
Ang kanyang presensya sa lupon ng Saint-Gobain ay naglagay sa kanya kasama ng mga pigura tulad ni Jean-Louis Beffa; ang mga interesado sa grupo ng mga materyales ay maaaring sumangguni sa aming profile saStock ng Saint-Gobain.
Isang kasong legal ang isinara nang walang pag-uusig.
Noong Hulyo 2006, ipinatawag ng mga korte si Jean-Cyril Spinetta bilang bahagi ng isang imbestigasyon na tumatarget sa isang dating subkontratista ng Air France na dalubhasa sa seguridad sa abyasyon. Sa huli, siya ay tinanong bilang isang assisted witness at hindi pormal na kinasuhan. Palagi niyang pinaninindigan ang kanyang kawalang-kasalanan sa kasong ito.
2018: Ang ulat ng Spinetta tungkol sa kinabukasan ng riles
Noong Pebrero 15, 2018, nagsumite siya ng isang ulat tungkol sa "kinabukasan ng transportasyon ng riles" kay Punong Ministro Édouard Philippe. Ang kanyang mga pinakatinalakay na rekomendasyon ay tungkol sa pagtatapos ng kasanayan sa pagkuha ng mga bagong empleyado sa ilalim ng katayuan bilang manggagawa sa riles, pagbabago ng SNCF sa isang pampublikong limitadong kumpanya, paghahanda para sa pagbubukas ng network ng riles sa kompetisyon, at pagbabawas ng bilang ng mga linya ng sangay. Ang ilan sa mga panukalang ito ay isinama sa batas para sa isang bagong kasunduan sa riles na pinagtibay noong 2018, kasunod ng isang mahabang kilusan ng welga.
Siya rin ang namuno, mula Oktubre 2013, sa National Education-Economy Council, na may tungkuling paglapitin ang mga paaralan at ang mundo ng negosyo.
Pagkakakilanlan
Si Jean-Cyril Spinetta ay isang Kumander ng Legion of Honour at ng National Order of Merit, at isang Opisyal ng Academic Palms. Siya ay nahalal na "Manager of the Year" ng Ang Bagong Ekonomista noong 2003 at natanggap ang Icare Prize mula sa Association of Professional Aeronautics and Space Journalists noong 2004.
Ang itinuturo ng kanyang paglalakbay sa mamumuhunan
Ang sektor ng eroplano ay isa sa mga pinaka-paikot-ikot sa stock market. Ang karera ni Jean-Cyril Spinetta ay naglalarawan ng ilan sa mga salik na ito:
- Ang konsolidasyon ang pangunahing pinagmumulan ng paglikha ng halaga. Ang Air France-KLM, na dating IAG (British Airways-Iberia) at ang Lufthansa Group ay itinayo sa pamamagitan ng mga pagsasanib. Ang mga grupong nagpapahalaga sa merkado ay may kakayahang gawing mas maayos ang kanilang mga network.
- Binabago ng presensya ng estado ang lahat. Ang mga estadong Pranses at Olandes ay nananatiling mga shareholder ng Air France-KLM; nagbibigay ito ng suporta sa mga panahon ng krisis, tulad noong 2020, ngunit nililimitahan din nito ang kalayaan sa estratehiya at maaaring humantong sa mga pagbaba ng halaga sa panahon ng mga rekapitalisasyon.
- Ang mga kumpanya ay umaasa sa mga tagagawa. Ang mga pagkaantala sa paghahatid at pagkakaroon ng makina ay nakakaapekto sa kapasidad. Mas gusto ng maraming mamumuhunan na magkaroon ng pagkakalantad sa sektor sa pamamagitan ng mga tagagawa, tulad ng ipinapakita sa aming pagsusuri sa...Stock ng Airbus.
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Jean-Cyril Spinetta sa mga mahahalagang petsa
|Taon
|hakbang
|1943
|Ipinanganak sa Paris (Oktubre 4)
|1990-1993
|CEO ng Air Inter
|1997
|Hinirang na CEO ng Air France (Setyembre 22)
|1999
|Bahagyang pribatisasyon at paglilista ng Air France
|2004
|Mas malapit na ugnayan sa KLM, pagsilang ng Air France-KLM
|2009
|Tagapangulo ng lupon ng Air France-KLM at ng lupon ng pangangasiwa ng Areva
|2011-2013
|Ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga tungkulin bilang CEO ng Air France-KLM
|2018
|Ulat tungkol sa hinaharap ng transportasyon sa riles
FAQ
Ano ang ginawa ni Jean-Cyril Spinetta sa Air France?
Pinamunuan niya ang Air France mula 1997 hanggang 2008, isinagawa ang bahagyang pribatisasyon nito noong 1999 at pinangunahan ang pagsasanib sa KLM noong 2004, na siyang nagbunga ng grupong Air France-KLM.
Ano ang ulat ni Spinetta?
Isang ulat na isinumite sa gobyerno noong Pebrero 2018 tungkol sa kinabukasan ng transportasyon sa riles, na nagbigay inspirasyon sa reporma ng SNCF na pinagtibay sa parehong taon.
Si Jean-Cyril Spinetta ba ang namuno sa Areva?
Oo, siya ang namuno sa supervisory board ng Areva mula Abril 2009 hanggang Hunyo 2013.