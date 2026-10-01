Jean-Louis Beffa Pinamunuan niya ang Saint-Gobain nang mahigit dalawang dekada, mula 1986 hanggang 2007, bago nagsilbi bilang Tagapangulo ng Lupon hanggang 2010. Ipinanganak noong Agosto 11, 1941, sa Nice, isang nagtapos sa paaralan ng inhinyeriya ng Corps des Mines, kinakatawan niya ang isang henerasyon ng mga nangungunang ehekutibo sa negosyong Pranses na sinanay sa matataas na antas ng serbisyo sibil at kumbinsido sa estratehikong papel ng industriya. Higit pa kay Saint-Gobain, naimpluwensyahan niya ang pampublikong debate sa pamamagitan ng kanyang mga ulat at libro tungkol sa patakarang pang-industriya. Isang pagbabalik-tanaw sa isang karera na patuloy na nagbibigay-impormasyon sa mga pagpili ng mga grupong pang-industriya ng CAC 40.
Edukasyon: Politeknik, Minahan at Agham Po
Anak ng isang inhinyero at isang guro, si Jean-Louis Beffa ay naghanda para sa mga mapagkumpitensyang pagsusulit sa Lycée Masséna sa Nice at natanggap sa...École polytechnique noong 1960. Siya ay naging isang inhinyero ng Korporasyon ng mga Mina Noong 1963, nag-aral din siya sa École nationale supérieure du pétrole et des moteurs at nakakuha ng diploma mula sa Institut d'études politiques de Paris (1966, Economics-Finance section).
Mga simula sa pangangasiwa ng enerhiya
Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang inhinyero sa pagmimina sa Clermont-Ferrand, pagkatapos mula 1967 hanggang 1974 ay sumali sa departamento ng mga panggatong ng Ministry of Industry, kung saan siya ay naging pinuno ng serbisyo ng "pagpino at paggamit" at pagkatapos ay pangalawang direktor. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng malalim na kaalaman sa enerhiya at ang ugnayan sa pagitan ng Estado at industriya, dalawang temang tatakbo sa buong karera niya.
1974-1986: Ang Pag-usbong sa Saint-Gobain
Noong 1974, sumali si Jean-Louis Beffa Saint-Gobain bilang direktor ng pagpaplano. Pagkatapos ay pumalit siya bilang direktor heneral, pagkatapos ay bilang pangulo ng Pont-a-Mousson, isang subsidiary na dalubhasa sa mga tubo na cast iron, habang pinamamahalaan din ang sangay ng "mga tubo at mekaniko" ng grupo mula 1979 hanggang 1982. Noong Marso 1982, ang taon ng nasyonalisasyon ng Saint-Gobain, siya ang naging managing director nito.
Noong Enero 1986, siya ang humalili kay Roger Fauroux bilang presidente at CEOHinirang sa ilalim ng pagkapangulo ni François Mitterrand at kinumpirma ni Jacques Chirac, na noon ay Punong Ministro, pinangunahan niya ang pribatisasyon ng Saint-Gobain, ang unang pangunahing pribatisasyon ng gobyerno ng pagsasama-sama, sa pagtatapos ng 1986.
1986-2007: Dalawampung taon sa pamumuno ng Saint-Gobain
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sumailalim si Saint-Gobain sa isang malalim na pagbabago. Ang grupo, na dating nakatuon sa salamin, ay nagpalawak ng presensya nito sa mga materyales sa konstruksyon at pamamahagi ng mga materyales, at naging lubos na internasyonal. Kabilang sa mga pangunahing milestone sa panahong ito ang pagkuha sa Amerikanong kumpanyang Norton noong 1990, na nagtulak sa grupo na maging lider sa mundo sa mga abrasive, na sinundan ng pagkuha sa British na kumpanyang BPB, isang espesyalista sa plasterboard, noong 2005.
Dahil sa estratehiyang ito, naging isa si Saint-Gobain sa mga nangungunang espesyalista sa pabahay at konstruksyon sa mundo, isang posisyon na ipinagpatuloy at pinalakas ng kanyang mga kahalili. Nanatili si Jean-Louis Beffa bilang CEO hanggang Hunyo 2007, pagkatapos ay Chairman of the Board hanggang 2010; si Pierre-André de Chalendar ang humalili sa kanya bilang CEO. Simula noong Hulyo 2021, ang grupo ay pinamunuan ni Benoit Bazin.
Para sa mga mamumuhunan, ang kasaysayan ng Saint-Gobain sa ilalim ni Beffa ay nagpapakita kung paano maaaring muling baguhin ng isang siglong gulang na industriyal na kumpanya ang sarili nito sa pamamagitan ng magkakasunod na mga pagkuha. Ang aming pagsusuri saStock ng Saint-Gobain detalyadong nagpapakita ng kasalukuyang profile nito, na nakatuon sa napapanatiling konstruksyon at matipid sa enerhiyang renobasyon.
Ang debate tungkol sa suweldo at asbestos
Tulad ng ibang mga ehekutibo ng kanyang henerasyon, si Jean-Louis Beffa ay naharap sa kritisismo sa iba't ibang aspeto. Noong 2007, kabilang siya sa mga CEO ng Pransya na may pinakamataas na suweldo, na may tinatayang kabayaran na €10,2 milyon ayon sa mga ranggo ng press noong taong iyon. Bukod pa rito, noong panahon ng kanyang panunungkulan sa Pont-à-Mousson, siya ay tinarget ng mga tumututol sa paggamit ng asbestos, sa gitna ng mga kontrobersiyang sumalot sa buong industriya ng mga materyales. Ang isyu ng asbestos ay nagkaroon ng pangmatagalang negatibong epekto sa imahe at legal na katayuan ng grupo, lalo na sa Estados Unidos.
Isang palaisip sa patakarang industriyal
Itinatag ni Jean-Louis Beffa ang kanyang sarili bilang isang maimpluwensyang tinig sa hinaharap ng industriya ng Pransya:
- Noong 2004, ipinagkatiwala sa kanya ni Jacques Chirac ang isang misyong pasiglahin ang patakarang industriyal. Ang kanyang ulat noong Enero 2005, Tungo sa isang bagong patakaran sa industriya, humantong sa paglikha ngAhensya ng Inobasyong Industriyal, kung saan siya ang namuno sa supervisory board simula noong Setyembre 2005;
- Noong 2002, itinatag niya kasama ang nagwagi ng Nobel Prize sa ekonomiks na si Robert Solow ang Saint-Gobain Center for Research in Economics, na naging Cournot Center, at pagkatapos ay ang Cournot Foundation (2010), na kanilang co-chair;
- Naglathala siya ng ilang sanaysay kasama si Seuil: Dapat pumili ang Pransya Na (2012), Dapat kumilos ang Pransya Na (2013), Ang mga Susi sa Kapangyarihan (2015) at Magbago o mamatay: malalaking korporasyon laban sa mga start-up Na (2017).
Ang kanyang pangunahing tesis: sa harap ng duo ng US-China, ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay sa industriya ng pag-export nito, mga teknolohiya nito, enerhiya nito, at mga kakayahan sa militar nito. Itinataguyod niya ang isang magkakaugnay na estratehiyang pang-industriya na pinamumunuan ng estado at pinupuna ang deindustriyalisasyon ng France. Ang ilan sa mga ideyang ito ay malawakang umalingawngaw simula noong krisis sa kalusugan, kasama ang mga debate sa soberanya ng industriya at muling pagsasaayos.
Lazard, Engie, Le Monde: pangalawang karera bilang miyembro ng board
Pagkatapos ng Saint-Gobain, si Jean-Louis Beffa ay naging senior advisor ng bangko LazardNaglingkod siya sa mga lupon ng GDF Suez at pagkatapos ay sa Engie mula 2008 hanggang 2015, kung saan pinamunuan niya ang komite sa nominasyon at kabayaran, sa supervisory board ng Siemens (2008-2013), sa lupon ng Groupe Bruxelles Lambert (2001-2013), at sa supervisory board ng Caisse des Dépôts (2014-2019). Naglingkod din siya bilang direktor ng BNP Paribas at Gaz de France. Siya ay naging miyembro ng supervisory board ng grupo mula noong 1994. Le MondeSiya ay naging pangulo nito noong Oktubre 5, 2017.
Ang kanyang tungkulin sa Engie ay naglalapit sa kanya sa mga pangunahing isyu sa enerhiya, isang sektor na aming sinusuri partikular sa aming fact sheet tungkol sa...Aksyon ni Engie.
Pagkakakilanlan
Si Jean-Louis Beffa ay isang Grand Officer ng Legion of Honour (2007), isang Grand Cross ng National Order of Merit (2016), at isang Commander ng Order of Arts and Letters (2005). Nakatanggap siya ng maraming karangalan mula sa ibang bansa, kabilang ang Order of the Rising Sun (Japan). Isang mahilig sa opera, pinamunuan niya ang asosasyon para sa pagtataguyod ng Paris National Opera.
Ang itinuturo ng kanyang paglalakbay sa mamumuhunan
- Ang mga grupong industriyal ay unti-unting nagbabago ng kanilang mga sarili. Binago ng Saint-Gobain ang sentro ng grabidad nito nang hindi binabago ang pangalan nito: kailangan mong tingnan ang pagkasira ng kita ayon sa linya ng negosyo upang maunawaan ang halaga nito.
- Ang mga malalaking pagbili ay mga sugal. Lumilikha sila ng halaga kung matagumpay ang integrasyon, ngunit nakakaapekto rin sa panandaliang utang.
- Mahalaga ang kontekstong pampulitika. Nasyonalisasyon, pribatisasyon, patakarang industriyal: ang mga desisyong pampubliko ay lubos na nakaimpluwensya sa landas ng Saint-Gobain.
Ang Saint-Gobain at Engie ay karapat-dapat para sa PEAAng karaniwang paraan ng pamumuhunan na may bentahe sa buwis para sa pangmatagalang pamumuhunan sa mga equities sa France. Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
FAQ
Gaano katagal pinamunuan ni Jean-Louis Beffa ang Saint-Gobain?
Siya ang presidente at CEO nito mula Enero 1986 hanggang Hunyo 2007, pagkatapos ay chairman ng board hanggang 2010.
Anong mga aklat ang isinulat ni Jean-Louis Beffa?
Lalo na Dapat pumili ang Pransya Na (2012), Dapat kumilos ang Pransya Na (2013), Ang mga Susi sa Kapangyarihan (2015) at Magbago o mamatay (2017), lahat ay inilathala ni Seuil.
Ano ang Ahensya ng Inobasyong Industriyal?
Isang pampublikong katawan na itinatag noong 2005 kasunod ng kanyang ulat tungkol sa patakarang pang-industriya, na nilayong suportahan ang mga pangunahing proyekto sa pananaliksik at inobasyon. Siya ang namuno sa lupon ng mga superbisor nito.