Si Jean-Michel Aulas, na ipinanganak noong Marso 22, 1949, sa L'Arbresle (Rhône), ay isa sa iilang mga lider ng negosyong Pranses na nag-iwan ng kanyang marka sa dalawang magkaibang sektor tulad ng paglalathala ng software at propesyonal na football. Bilang tagapagtatag ng Cegid, pangulo ng Olympique Lyonnais sa loob ng tatlumpu't anim na taon, siya ay naging konsehal ng lungsod ng Lyon at unang bise presidente ng metropolitan area mula noong Marso 2026. Sinusundan ng talambuhay na ito ang kanyang karera, mula sa pagtatatag ng isang kumpanya ng software hanggang sa pinuno ng isang pampublikong imperyo ng palakasan.
Kabataan at edukasyon: mula Beaujolais hanggang sa teknolohiya ng impormasyon
Anak ng isang guro ng panitikan at guro ng matematika sa paaralang middle school ng L'Arbresle, si Jean-Michel Aulas ay nahumaling sa agham mula pa noong bata pa siya. Nakakuha siya ng dalawang-taong teknikal na digri sa agham pangkompyuter mula sa Lycée La Martinière sa Lyon, na sinundan ng bachelor's degree sa ekonomiks. Bilang isang delegado ng unyon ng mga estudyante noong 1968, inaangkin niyang lumahok siya sa mga kaganapan noong Mayo '68 kasama si Daniel Cohn-Bendit. Bukod sa kanyang pag-aaral, naglaro rin siya ng handball sa loob ng halos sampung taon, na umabot sa National 1 level kasama ang ASCEM Lyon, pagkatapos ay kasama ang HBC Villefranche—isang karanasan bilang isang atletang may mataas na antas na bahagyang nagpapaliwanag sa kanyang pag-unawa sa mundo ng palakasan.
Cegid: ang negosyante sa paglalathala ng software
Sa edad na 19, menor de edad pa noong panahong iyon, hinangad niya ang kalayaan upang itatag ang kanyang unang kumpanya, ang Cegi (Centre for Studies and Management through Information Technology), na ibinenta niya pagkalipas ng dalawang taon sa Cegos. Sa Sligos, bumuo siya ng isang network ng mga referrer na magiging trademark niya: mga accounting firm. Noong 1983, itinatag niya Cegid (European Company for Management through Decentralized IT) kasama si Jean-Claude Sansoe, na dalubhasa sa software sa pamamahala para sa mga propesyonal sa accounting. Ang kumpanya ay naging lider sa sektor. Noong Oktubre 2007, ibinenta niya ang Cegid sa Groupama insurance group habang nanatiling chairman sa loob ng ilang taon. Ang kanyang personal na kayamanan ay tinatayang nasa €450 milyon noong 2025, na naglalagay sa kanya sa ika-309 na pwesto sa pinakamayayamang indibidwal sa France ayon sa Challenges magazine.
1987-2023: Tatlumpu't anim na taon sa pamumuno ng Olympique Lyonnais
Noong Hunyo 15, 1987, si Jean-Michel Aulas ay naging pangulo ng Olympique Lyonnais na baon sa utang, at naglaro sa Division 2. Nangako siya ng kwalipikasyon sa Europa sa loob ng tatlong taon—isang pangakong tinupad noong 1991. Higit sa lahat, binago niya ang sports club tungo sa isang modernong negosyo: binubuo ito bilang isang limitadong kumpanya (SAOS) at lumikha ng isang holding company. Grupo ng OL kung saan siya ang chairman at CEO mula 1999 hanggang 2023, ang initial public offering (IPO) ng club matapos makuha ang pag-alis noong 2006 ng pagbabawal sa mga French club na nakalista sa stock exchange, at ang pag-iba-iba ng kita sa paligid ng tatak na OL. Sa larangan, sumunod ang mga resulta: pagkatapos ng makasaysayang sunod-sunod na titulo noong mga unang taon ng 2000s, permanenteng itinatag ng club ang sarili sa tuktok ng mga liga ng Pransya at Europa.
Noong 1999, dinala niya si Jérôme Seydoux (Pathé) sa kabisera ng OL Groupe sa halagang €16 milyon. Noong 2004, nilikha niya ang seksyon ng kababaihan, na naging pinakadominante sa Europa, kapansin-pansing nakarating sa siyam na finals ng Champions League at nanalo ng pitong titulo. Nakuha rin niya, pagkatapos ng mga taon ng mga labanang administratibo, ang pagtatayo ng Groupama Stadium (2016), bagama't ang pagpopondo nito ay nakalat hanggang 2044. Sa internasyonal na antas, pinamunuan niya ang G14 noong 2007 at pagkatapos ay nagsilbi sa executive committee ng ECA, kung saan nagtrabaho siya sa financial fair play.
Ang pag-alis noong 2023: pagbebenta sa Eagle Football at mga legal na hindi pagkakaunawaan
Noong 2022, ang club ay naibenta sa Eagle Football, ang holding company ng Amerikanong si John Textor, na nag-anunsyo ng kanyang biglaang pag-alis noong Mayo 8, 2023—tatlong taon bago ang nakatakdang pagkumpleto ng pagkuha. Kasama sa pag-alis ang isang €10 milyong severance package at ang titulong honorary president. Isang hindi pagkakaunawaan sa pananalapi ang sumunod: Nakakuha si Jean-Michel Aulas ng freeze sa €14,5 milyon na katumbas ng muling pagbili ng 4,826,540 shares ng kanyang family holding company sa halagang €3 kada share. Isang kasunduan ang naabot noong Disyembre 11, 2023, kasama ang OL Groupe, na nagtapos sa mga legal na proseso. Para sa mga mamumuhunan na sumusubaybay sa sitwasyon ng nakalistang club, idinetalye namin ang mga numero ng pag-alis na ito sa aming nakalaang pahina. sahod ni Jean-Michel Aulasat ang buong ulat ng stock sa aming pagsusuri OL Group (Grupo ng Eagle Football).
Mula noong 2023: mga namamahalang lupon ng football at politika sa Lyon
Bagama't iniwan niya ang Olympique Lyonnais, hindi niya tuluyang iniwan ang football: bise-presidente ng French Football Federation simula Disyembre 2023, naging pangulo siya ng bagong tatag na Women's Professional Football League noong Hulyo 2024. Noong 2025, pumasok siya sa politika: tumakbo bilang isang independiyenteng kandidato (sinusuportahan ng kanan at gitna) para sa alkalde ng Lyon, at matagal nang itinuturing na paborito sa mga botohan, natalo siya ng 2,762 boto sa ikalawang round ng halalan sa munisipyo noong Marso 2026 ng kasalukuyang alkalde, si Grégory Doucet. Gayunpaman, sumali siya sa konseho ng lungsod at naging unang bise-presidente ng metropolitan area ng Lyon sa mayorya ni Véronique Sarselli—bago ang kanyang paghawak sa isang akusasyon laban sa kanyang direktor ng komunikasyon ay nagdulot sa kanya ng mga responsibilidad pagkalipas ng ilang buwan.
Ano ang dapat tandaan
Si Jean-Michel Aulas ay nananatiling isang halimbawa ng aklat-aralin: isang negosyante ng software na naging ehekutibo sa palakasan, binago niya ang Olympique Lyonnais tungo sa pinakamahusay na pinamamahalaang French club ng dekada at isang modelo ng "negosyo sa football"—hinahangaan dahil sa kanyang pamamahala, ngunit binatikos din dahil dito. Inilalarawan din ng kanyang karera ang kahinaan ng mga karismatikong lider sa mga shareholder: tatlumpu't anim na taon ng pamamahala na nagtapos sa isang napagkasunduang pag-alis na nagkakahalaga ng 10 milyong euro. Para sa iba pang mga landas sa karera ng mga kilalang pinuno ng Pransya, tingnan ang aming seksyon ng mga talambuhay o ang kaso ng Bernard Michel, paglipat mula sa Crédit Agricole patungong Gecina.
Pinagmumulan ng
Entry sa Wikipedia para kay "Jean-Michel Aulas" (na-access noong 23/10/2026), kasama ang mga pangunahing sanggunian: Mga Hamon (ranggo ng kayamanan noong 2025), mga press release ng OL Groupe (2023), Le Monde, Le Progrès, L'Équipe. Ang mga kita ng club at ang pagpapahalaga ng OL Groupe ay sinusubaybayan sa aming mga pahina. Bourse.
Forex, mga indeks, mga kalakal at mga crypto sa pamamagitan ng mga CFDMagbukas ng account na may Vantage →