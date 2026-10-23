Si John McCain, ipinanganak noong Agosto 29, 1936, sa Panama Canal Zone at namatay noong Agosto 25, 2018, sa Arizona, ay isang senador ng Republikano sa loob ng mahigit tatlumpung taon, isang kandidato para sa Pangulo ng Estados Unidos noong 2008, at—isang hindi gaanong kilalang katotohanan—isang mahalagang tauhan sa dalawang pangunahing yugto ng regulasyon sa pananalapi ng Amerika: ang iskandalo ni Keating Five at reporma sa pananalapi sa kampanya. Isang pagbabalik-tanaw sa isang karera na sumasaklaw sa digmaan, politika, at Wall Street.
Ipinanganak sa isang pamilya ng matataas na opisyal ng militar—ang kanyang ama at lolo ay parehong four-star admiral—si John McCain ay nagtapos sa Naval Academy sa Annapolis noong 1958 at naging isang naval aviator. Ipinadala sa Vietnam, ang kanyang eroplano ay binaril sa Hanoi noong Oktubre 1967. Bilang isang bilanggo ng digmaan sa loob ng lima at kalahating taon, tinanggihan niya ang maagang pagpapalaya na inialok ng mga bumihag sa kanya dahil sa ranggo ng kanyang ama. Pinahirapan, bumalik siya na may permanenteng pisikal na pinsala—isang karanasan na huhubog sa kanyang pampulitika at moral na karakter.
Ang Keating Five: ang iskandalo sa pananalapi na nagpabago sa kanyang karera
Nahalal sa Kapulungan ng mga Kinatawan noong 1982 at pagkatapos ay sa Senado noong 1986, naranasan ni John McCain ang malaking balakid sa kanyang karera noong 1989: ang Iskandalo ni Keating FiveKasama ang apat na iba pang senador, nakipagpulong siya sa mga pederal na regulator sa ngalan ni Charles Keating, pinuno ng Lincoln Savings and Loan, isang korporasyon ng savings and loan na nasa sentro ng krisis sa savings and loan—isang malaking problema na magdudulot ng bilyun-bilyon sa mga nagbabayad ng buwis sa Amerika. Si McCain, na nakatanggap ng mga kontribusyon sa kampanya mula kay Keating, ay pinagalitan ng Senate Ethics Committee dahil sa "may kapansanan sa pagpapasya," ngunit walang mga kasong isinampa. Dahil sa pangyayaring ito, gagawin niya itong puwersang nagtutulak sa likod ng kanyang laban para sa transparency sa pananalapi sa buhay pampulitika—isang aral sa pamamahala na umaalingawngaw sa mga debate sa regulasyon ng merkado na aming tatalakayin sa aming kolum. Bourse.
McCain-Feingold: Reporma sa Pananalapi ng Kampanya
Mula sa karanasang ito ay lumitaw ang kanyang lagda sa batas: ang batas McCain-Feingold (Bipartisan Campaign Reform Act, 2002), na isinulat kasama ng Demokratikong si Russell Feingold, na naghihigpit sa mga donasyon ng korporasyon at unyon at nagreregula sa mga patalastas na pampulitika — ang pinakamalaking reporma sa pagpopondo ng kampanya ng Amerika mula noong dekada 1970. Ang "repormistang" paninindigan na ito laban sa pera sa politika ay ginagawa siyang isa sa iilang senador na Republikano na regular na nagkakasalungat sa kanyang partido, kaya naman ang kanyang palayaw na "maverick".
2008: ang kandidatura sa pagkapangulo
Ang kandidato sa pagkapangulo ng Republikano noong 2008, matapos matalo kay George W. Bush noong 2000, pinili niya si Gobernador Sarah Palin ng Alaska bilang kanyang running mate—isang pagpipilian na kadalasang binibigyang-kahulugan bilang pagpapakita ng populistang pagkakahati ng partido. Natalo siya ni Barack Obama (45,7% laban sa 52,9%). Sa mga kampanya, nakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagwawasto sa publiko ng mga matinding pahayag na ginawa laban sa kanyang kalaban, sa mga eksenang naging iconic.
Mga nakaraang taon: isang malayang tinig sa Senado
Bilang tagapangulo ng Senate Armed Services Committee, si John McCain ay naging isa sa mga pinaka-malayang tinig sa Kongreso noong dekada 2010: ang kanyang tanyag na boto laban sa pagpapawalang-bisa ng Obamacare noong 2017 (isang makasaysayang pag-angat ng tingin), at ang kanyang mga kritikal na paninindigan sa Russia at mga taripa. Nasuring may glioblastoma noong Hulyo 2017, itinigil niya ang paggamot noong Agosto 2018 at namatay noong Agosto 25 sa edad na 81, isang araw bago ang kanyang kaarawan. Ang kanyang libing pang-estado sa Washington ay dinaluhan nina Pangulong Obama at Bush—alinsunod sa kanyang kagustuhan, dahil ang nakaupong pangulo ay hindi inimbitahan.
Ano ang dapat tandaan
Higit pa sa bayani ng digmaan at kandidato, nananatili si John McCain sa kasaysayan ng pananalapi bilang ang lalaking nagpabago sa isang personal na iskandalo tungo sa isang repormang istruktural ng pagpopondo sa politika—isang aklat-aralin tungkol sa pamamahala, mula kay Keating Five hanggang kay McCain-Feingold. Para sa iba pang karera ng mga pampublikong pigura na nag-iwan ng marka sa regulasyon at mga pamilihan, tingnan ang aming seksyon ng mga talambuhay.
Pinagmumulan ng
Wikipedia na "John McCain" at karaniwang pangunahing sanggunian: U.S. Senate Ethics Committee (Keating Five Report, 1991), Bipartisan Campaign Reform Act (2002), mga opisyal na resulta ng halalan sa pagkapangulo noong 2008 (Federal Election Commission). Evergreen page — mga naitatag at napapatunayang katotohanan.
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