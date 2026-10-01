Philippe Crouzet namuno sa lupon ng VallourecAng Pranses na espesyalista sa mga walang tahi na tubo, mula 2009 hanggang 2020. Ipinanganak noong Oktubre 18, 1956, sa Neuilly-sur-Seine, nagtapos siyang nangunguna sa kanyang klase mula sa ENA (National School of Administration), nagtrabaho sa Council of State, at pagkatapos ay gumugol ng mahigit dalawampung taon sa Saint-Gobain. Pinangunahan niya ang Vallourec sa kasagsagan ng pag-unlad ng langis, bago niya hinarap ang isa sa pinakamalalang krisis sa kasaysayan ng grupo. Ang kanyang karera ay isang aklat-aralin para sa pag-unawa sa mga cyclical stock at mga panganib na nauugnay sa utang.
Edukasyon: Sciences Po, ENA at ang Konseho ng Estado
Isang estudyante sa Lycée Pasteur sa Neuilly-sur-Seine, si Philippe Crouzet ay nagtapos sa Sciences Po Paris (1976, seksyon ng Serbisyo Publiko). Pagkatapos ay pumasok siya saPambansang Paaralan ng Administrasyonkung saan siya nagmumula nangunguna sa kanyang klase noong 1981. Sinimulan niya ang kanyang karera sa Lupon ng estado, bilang isang auditor at pagkatapos ay bilang isang dalubhasa sa mga kahilingan.
Noong 1983, pinakasalan niya si Sylvie Hubac, isang nakatatandang tagapaglingkod sibil na kapansin-pansing naging pinuno ng kawani ni Pangulong François Hollande mula 2012 hanggang 2015.
Dalawampu't dalawang taon sa Saint-Gobain (1986-2008)
Noong 1986, sumali si Philippe Crouzet Saint-Gobain, na noon ay pinamumunuan ni Jean-Louis Beffa, bilang direktor ng plano. Humawak siya ng iba't ibang posisyon doon, kapwa sa operasyon at pinansyal:
- 1989-1992 : pangkalahatang tagapamahala ng mga gilingan ng papel ng Condat;
- 1992-1996 : pangkalahatang delegado para sa Espanya at Portugal;
- mula 1996 : direktor ng dibisyon ng mga industriyal na seramika;
- mula 2000 : Pangalawang pangkalahatang tagapamahala na namamahala sa pananalapi, pagbili at IT, pagkatapos ay sa dibisyon ng Pamamahagi ng Gusali.
Ang karerang ito ay nagbigay sa kanya ng komprehensibong karanasan sa mga pandaigdigang grupong industriyal: pamamahala ng pabrika, pangangasiwa sa pananalapi, at pamamahagi. Para mas maunawaan ang kumpanyang nagsanay sa kanya, tingnan ang aming pagsusuri sa...Stock ng Saint-Gobain.
2009: Pagkuha ng posisyon sa Vallourec
Noong Abril 2008, sumali si Philippe Crouzet sa supervisory board ng Vallourec; pagkalipas ng isang taon, noong 2009Siya ay hinirang na tagapangulo ng lupon. Ang kanyang termino ay pinalawig ng apat na taon noong Marso 2012. Naglingkod din siya bilang direktor ng EDF mula 2009 sa loob ng limang taon, at pinamunuan ang komite na sumusubaybay sa mga pangakong nukleyar.
Nasa tugatog noon ang Vallourec. Ang grupo ay gumagawa ng mga tubong bakal na walang putol, na pangunahing ginagamit para sa pagbabarena ng langis at gas (tinatawag na mga tubo ng OCTG), ngunit ginagamit din para sa mga planta ng kuryente at industriya. Dahil nananatiling mataas ang presyo ng langis, malakas ang demand at ang stock ay kabilang sa mga nangungunang shares sa Paris Stock Exchange.
2009-2014: Pamumuhunan para sa Paglago
Ang estratehiya para sa panahong ito ay palakasin ang presensya ng Vallourec sa mga lugar na may malakas na paglago ng produksyon ng hydrocarbon: Brazil (na may bagong planta ng bakal at rolling mill na itinayo sa pakikipagtulungan ng Sumitomo ng Japan), Estados Unidos (kung saan sinusuportahan ng shale gas at oil boom ang demand), at ang Gitnang Silangan. Ang mga pamumuhunang ito ay nagpapataas ng kapasidad at utang ng grupo, batay sa palagay na mananatiling malakas ang demand.
Noong 2010, ang kanyang kabayaran ay tinatayang nasa 2,73 milyong euro, isang halagang pinuna ng ilang shareholder, ayon sa press noong panahong iyon, na itinuring ang estratehiya na masyadong ambisyoso.
2014-2020: Ang krisis sa langis at ang pagbagsak ng stock market sa impyerno
Binago ng matinding pagbaba ng presyo ng langis mula sa ikalawang kalahati ng 2014 ang lahat. Lubhang binawasan ng mga kompanya ng langis ang kanilang mga pamumuhunan sa pagbabarena, bumagsak ang dami ng mga tubo at presyo, at ang Vallourec, na nabibigatan ng mga nakapirming gastos at utang, ay dumanas ng sunod-sunod na pagkalugi. Inilunsad ng grupo ang mga plano sa pagbabawas ng gastos at kapasidad, lalo na sa Europa.
Noong 2016, nagsagawa ang Vallourec ng pagtaas ng kapital na humigit-kumulang isang bilyong euro, kasama ang pagpasok ng Nippon Steel & Sumitomo Metal at ang suporta ng Bpifrance, isang pampublikong shareholder. Ang operasyong ito ay nagbigay-daan sa kumpanya na malampasan ang mga hamon nito, kapalit ng malaking pagbaba ng halaga para sa mga kasalukuyang shareholder.
Ang panahong ito ay minarkahan din ng kaso ng pagawaan ng bakal.Ascoval, sa Saint-Saulve (Nord), kung saan si Vallourec ay isang shareholder at customer. Ang papel ng grupo sa mga pagtatangka na sakupin ang lugar ay labis na pinuna, lalo na sa dokumentaryo Ascoval, ang labanan para sa bakal ni Éric Guéret.
Umalis si Philippe Crouzet sa lupon 2020Si Édouard Guinotte ang humalili sa kanya.
Pagkatapos ng Crouzet: muling pagbubuo at isang bagong simula
Noong 2021, sumailalim ang Vallourec sa isang malaking restructuring sa pananalapi: isang malaking bahagi ng utang nito ay ginawang equity, at ang mga nagpautang, kabilang ang Apollo fund, ang naging mayoryang shareholder. Ang mga stake ng kasalukuyang shareholder ay lubhang nabawasan. Sa ilalim ng pamumuno ni Philippe Guillemot, na hinirang noong 2022, isinara ng grupo ang mga planta nito sa Alemanya, muling nagpokus sa mga pinakakumikitang site nito (Brazil, Estados Unidos), at lubhang binawasan ang utang nito. Noong 2025, inanunsyo ng ArcelorMittal ang pagkuha ng humigit-kumulang 28% na stake na hawak ng Apollo.
Para masubaybayan ang kasalukuyang sitwasyon ng grupo, ang mga resulta at pananaw nito, tingnan ang aming pagsusuri saStock ng Vallourec.
Mga aral para sa mamumuhunan
Ang pagganap ni Vallourec noong panahon ng panunungkulan ni Philippe Crouzet ay isa sa mga pinakapinag-aralang halimbawa sa Paris Stock Exchange. Apat na pangunahing aral:
- Ang isang cyclical stock ay hinuhusgahan sa buong cycle. Ang mga rekord na kita sa tugatog ng isang siklo ay hindi napapanatili. Ang pagpapahalaga sa isang grupo tulad ng Vallourec batay sa mga resulta nito noong 2008 o 2013 ay parang paglimot na maaaring bumaba ang presyo ng langis.
- Pinapalala ng utang ang lahat. Sa panahon ng paglago, pinapalakas nito ang paglago; sa panahon ng pagbagsak, nagbabanta ito sa kaligtasan. Ang netong ratio ng utang sa kita bago ang interes, buwis, depreciation, at amortization (EBITDA) ay isang mahalagang tagapagpahiwatig na dapat subaybayan.
- Ang pagtaas ng kapital at ang mga pagbabago sa utang ay humihina. Ang isang shareholder na nagpapanatili ng kanilang mga share sa panahon ng isang restructuring ay maaaring mawala ang karamihan sa kanilang puhunan, kahit na mabuhay ang kumpanya.
- Mahalaga ang pamamahala. Ang isang lupon ng pamamahala na kontrolado ng isang lupon ng superbisor, na may pampublikong shareholder sa kabisera, ay hindi nagpoprotekta laban sa mga pagkakamali sa estratehiya.
Para mamuhunan sa mga cyclical stock, pinakamahusay na mag-diversify at iwasan ang konsentrasyon. Karaniwang gumagamit ang mga indibidwal ng PEA (French equity savings plan) o isang securities account sa isang online broker; ang mga gustong mag-trade ng pataas at pababang cycle sa pamamagitan ng mga CFD ay makakahanap ng kanilang kailangan sa aming... opinyon sa Vantage Ang mga bayarin at operasyon ng broker na ito; ang leverage ay nagpapataas ng parehong kita at pagkalugi. Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
Si Philippe Crouzet sa mga mahahalagang petsa
|Taon
|hakbang
|1956
|Ipinanganak sa Neuilly-sur-Seine (Oktubre 18)
|1981
|Nagtapos sa ENA, nangunguna sa kanyang klase; sumali sa Konseho ng Estado
|1986
|Pagsali sa Saint-Gobain
|2000
|Pangalawang Punong Ehekutibong Opisyal ng Saint-Gobain
|2008
|Miyembro ng lupon ng mga namamahala ng Vallourec
|2009
|Tagapangulo ng lupon ng Vallourec; direktor ng EDF
|2012
|Pinalitan ang mandato sa loob ng apat na taon
|2016
|Pagtaas ng kapital kasama ang Nippon Steel at Bpifrance
|2020
|Aalis na siya sa pagiging chairman ng board
FAQ
Kailan pinamahalaan ni Philippe Crouzet ang Vallourec?
Siya ang namuno sa management board ng Vallourec mula 2009 hanggang 2020, matapos maglingkod sa supervisory board nito mula Abril 2008.
Bakit bumagsak ang presyo ng stock ni Vallourec noong panahon ng kaniyang panunungkulan?
Pangunahin itong dahil sa pagbagsak ng presyo ng langis mula 2014 pataas, na nagbawas sa demand para sa mga drilling tubing, habang ang grupo ay may malaking utang pagkatapos ng mga pamumuhunan nito sa paglago.
Ano ang naging karera ni Philippe Crouzet bago ang Vallourec?
Nagtapos bilang nangunguna sa kanyang klase mula sa ENA noong 1981, nagsimula siyang magtrabaho sa Council of State bago gumugol ng mahigit dalawampung taon sa Saint-Gobain, at kalaunan ay naging deputy managing director.