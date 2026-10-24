Stock ng Broadcom (AVGO): Pagsusuri, Presyo at Pananaw sa 2026

Presyo ng Stock ng Broadcom (AVGO): Live na Sipi at Real-Time na Datos
Ang Broadcom Ang mga stock ay ipinagbibili sa Nasdaq sa ilalim ng ticker na AVGO. Ang live na presyo ay kasalukuyang nagpapakita ng $321,68 $, isang baryasyon ng -0,48% sa loob ng sesyon. Sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay lumipat sa pagitan ng $289,96 $ at $495,00 $, na may pang-araw-araw na volume na nasa rehiyon ng 15,871,100 shares — ang likididad ng isang mega-cap sa US.
Para sa mga mamumuhunang Pranses, mayroong karagdagang antas: ang stock ay naka-quote sa dolyar, kaya ang conversion ng pera ay kasama pa sa pagbabasa ng presyo ng share, at ang stock ay hindi karapat-dapat para sa French equity savings plan (PEA) — ito ay binibili sa pamamagitan ng isang regular na securities account.
Isang Sulyap sa Stock ng Broadcom: Isang Konglomerate ng Teknolohiya na May Dalawang Makina
Pinagsasama ng Broadcom sa iisang bubong ang dalawang negosyong dating itinuturing ng merkado na hindi magkatugma: ang imprastraktura ng semiconductor — mga networking chip para sa mga data center, koneksyon, broadband, mga custom chip na idinisenyo para sa pinakamalalaking pangalan sa cloud — at ang software sa imprastraktura, na ngayon ay isang pangunahing haligi simula nang makuha ang VMware, na pinatibay pa ng mga solusyon sa enterprise na minana mula sa CA at Symantec.
Binabago ng dualidad na ito ang profile ng stock: nagdudulot ang software ng paulit-ulit na kita mula sa subscription na nagpapagaan sa cyclicality ng mga chips, habang ang mga semiconductor ay nagbibigay ng pagkakalantad sa pinakamalaking temang pang-industriya ng dekada — ang artificial intelligence.
Ang lagda ng grupo ay sumasalamin sa pinuno nito: Si Hock Tan ay nagpatakbo ng Broadcom sa loob ng halos dalawang dekada at ginawang isang industriya ang disiplinadong pagkuha — pagbili ng mga mature na asset ng teknolohiya, pagbabawas ng kanilang mga gastos, pag-redirect ng kanilang R&D patungo sa mga kumikitang merkado, at pag-uulit ng proseso. Isang pamamaraan na umani ng kritisismo dahil sa pagbawas ng trabaho, ngunit naghatid ng ilan sa pinakamalakas na paglikha ng halaga sa pandaigdigang sektor ng teknolohiya.
Hinihingi ng modelo ang permanenteng disiplina kaysa sa pagpapatupad: dapat i-unlock ng bawat integrasyon ang mga ipinangakong margin, kung hindi ay aabutin ng maraming pera ang makina.
Bakit Gumagalaw ang Presyo ng Stock ng Broadcom
Apat na drayber ang nagpapaliwanag ng halos lahat ng aksyon. Una, ang siklo ng semiconductorAng demand para sa mga networking chips ay kasunod ng pamumuhunan sa data center, na dulot mismo ng pagpapalawak ng imprastraktura ng artificial intelligence — bawat quarter, sinusuri ng merkado ang paglago ng AI semiconductor upang masukat kung nakukuha ng Broadcom ang bahagi nito sa mga badyet ng mga higanteng cloud.
Susunod, ang pasadyang chips: dinisenyo para umorder para sa iilang hyperscaler, ginagawa nilang isa ang Broadcom sa iilang manlalaro na kayang gumawa ng mga custom accelerator nang malawakan — bawat bulung-bulungan ng isang bagong pangunahing kontrata ay nagpapagalaw sa stock. Pagkatapos, Pagsasama ng VMware: ang paglipat ng mga customer patungo sa mga subscription, ang pagtaas ng presyo na pinagtatalunan ng ilan sa kanila, at ang bilis ng paglago ng software ay sinusubaybayan bawat quarter.
Panghuli, ang mga siklo ng rate: ang isang mataas na pinahahalagahang mega-cap ng teknolohiya ay mekanikal na binabago ang presyo kapag nagbabago ang mga pangmatagalang rate, nang walang koneksyon sa mga operasyon nito.
Sa paglipas ng panahon, binabago ng lumalaking bigat ng software ang pagbasa: binabawasan ng mga paulit-ulit na subscription ang lawak ng mga siklong kumokontrol sa lumang Broadcom, ang purong chipmaker — isang metamorphosis na binabayaran ng merkado gamit ang isang premium na pagtatasa, at isa na ginagawang medyo hindi gaanong binary ang ulat ng bawat quarterly earnings kaysa dati.
Kasaysayan ng Stock ng Broadcom at Pagganap ng Stock Market
Ang trajectory ng stock market ng Broadcom ay mababasa sa tatlong panahon. Ang dekada ng sunud-sunod na mga acquisition, na nagdala sa grupo mula sa chipmaker patungo sa diversified technology platform, na may patuloy na pagtaas sa presyo ng shares.
Pagkatapos ay lumipat sa artificial intelligence: ang mga networking chip ay naging pamantayan sa mga AI data center, inilabas ang mga custom accelerator, pumasok ang stock sa mga pangunahing indeks at dumoble nang ilang beses — dala ng parehong alon ng mga pinakamalalaking pangalan sa sektor.
Panghuli, ang pagkuha sa VMware, ang pinakamalaking taya sa kasaysayan ng grupo: isang pambihirang presyo, isang mahigpit na pinagsama-samang integrasyon, isang pinagtatalunang pagbabago sa presyo — at isang muling pagsasaayos ng kapital na siyang pangunahing tampok nito, kasabay ng isang stock split na nagbalik sa nominal na presyo ng bahagi sa mga antas na kayang bayaran ng mga retail investor.
Para sa mga mamumuhunang Pranses, may dalawang paalala tungkol sa pamamaraan: husgahan ang pagganap sa dolyar at pagkatapos ay sa euro, dahil kung minsan ay pinalakas o pinapahina ng halaga ng palitan ang mga galaw depende sa panahon; at inihahambing ang Broadcom sa mga tunay nitong kapantay — ang mga semiconductor at software platform — sa halip na sa malawak na merkado ng US kung saan ito ngayon ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi.
Dibidendo ng Broadcom: Matatag na Paglago bilang Patakaran
Ang quarterly dividend ay nasa $2,60 kada share ng Broadcom, isang yield na humigit-kumulang 0,81%% sa kasalukuyang presyo. Hindi gaanong mahalaga ang yield figure kaysa sa trajectory nito: Itinaas ng Broadcom ang dibidendo nito bawat taon sa loob ng mahigit isang dekada — isang pambihirang rekord sa sektor ng teknolohiya — na pinondohan ng napakalaking cash generation. Malinaw ang patakaran: lumalaki ang dibidendo kasabay ng kita, dahan-dahan bilang porsyento ng presyo ng share, at napapanatili sa absolutong termino.
Para sa mga shareholder sa France, ang mga dibidendo na ito sa US ay may 15% na withholding tax kapag naihain na ang W-8BEN form, na maaaring i-kredito laban sa buwis sa France — isang detalye ng buwis na isasama sa pagkalkula ng tunay na net yield.
Sino ang May-ari ng Broadcom?
Pinagsasama ng istruktura ng shareholding ang hindi pangkaraniwang katatagan para sa isang stock ng teknolohiya sa US: ang founder-CEO sa likod ng estratehiya ay nananatili ng isang malaking stake, na inihahanay ang kanyang sariling kayamanan sa kayamanan ng mga shareholder — isang pangako ng pagpapatuloy hangga't siya ay namumuno — sa paligid ng isang core ng mga institusyong US at internasyonal na nangingibabaw sa rehistro. Ang istrukturang ito ay may konkretong pagsasalin: ang malalaking desisyon — napakalaking pagkuha, stock splits, mga patakaran sa shareholder-return — ay sumusunod sa isang magkakaugnay na pananaw sa pagnenegosyo sa halip na ang quarterly mood ng merkado.
Ang kabilang panig naman para sa minoryang shareholder: ang panganib na dulot ng isang pangunahing tao sa paligid ng isang pinuno na ang edad at kahalili ay kalaunan ay magiging paksa rin nila, tulad ng anumang kumpanyang nakabatay sa isang indibidwal lamang.
Mga Kakumpitensya ng Broadcom: Sa Pagitan ng mga Chip at Plataporma
Sa mga semiconductor, ang kompetisyon ay nagaganap sa pandaigdigang saklaw: NVIDIA nangingibabaw sa mga general-purpose accelerator na siyang ginagamit ng mga custom chip ng Broadcom; AMD inaatake ang parehong angkop na lugar gamit ang sarili nitong mga accelerator; Qualcomm nananatiling pamantayan sa mobile wireless, isang katabing merkado. Sa mga networking chips mismo, ang Broadcom ay nahaharap sa mas maliliit na espesyalista mula sa isang halos nangingibabaw na posisyon — ang lakas ng pagiging pamantayang naka-install sa mga data center.
Sa software ng imprastraktura, nagbabago ang kalagayan: Ang IBM, Oracle, at ang mga kumpanya sa cloud ay nagbabahagi ng isang merkado ng virtualization at pamamahala ng imprastraktura na dating pinangungunahan ng VMware — ang pagtatanggol sa posisyong iyon laban sa paglipat sa cloud ay isa sa pinakamalaking file ng grupo sa dekada. Ang paghahambing ng mga multiple ng dalawang negosyo — chips at software — ay nagbibigay-liwanag sa kung paano binubuo ang pinagsama-samang pagpapahalaga.
Iba pang mga stock ng semiconductor na dapat bantayan: AXT Inc., Teknolohiya ng Amkor at Cirrus Logic.
Datos sa Pananalapi ng Broadcom
Ang mga indicator sa ibaba ang siyang bumubuo sa pundamental na pagbasa ng stock; ang detalyadong mga numero ay tinitipon ng aming data team at ina-update pagkatapos ng bawat paglalabas ng kita.
|Nagtuturo
|halaga
|Panahon
|Pambansang Kita
|-
|-
|Paglago ng AI semiconductor
|-
|-
|Margin ng pagpapatakbo
|-
|-
|Libre ang cash flow
|-
|-
|Dibidendo kada bahagi (kada quarter)
|$2,60 (live)
|-
|Kapital sa merkado
|tingnan ang presyo ng share × bilang ng mga share
|-
Magandang Bilhin ba ang Stock ng Broadcom sa 2026? Mga Kalakasan at Panganib
Ang mga kalakasan ng stock ay nakasalalay sa posisyon nito: isang mala-duopoly sa mga data center networking chips; katayuan bilang isa sa napakakaunting supplier ng mga custom accelerator para sa mga hyperscaler, isang negosyong nasa sangandaan ng pinakamalaking pamumuhunan sa teknolohiya sa kasaysayan; pambihirang mga margin na sinusuportahan ng matinding disiplina sa gastos; isang paulit-ulit na base ng software na nagpapagaan sa mga siklo; at pangmatagalang pamamahala na nakahanay sa mga shareholder.
Ang mga panganib ay may parehong bigat: pagdepende sa isang maliit na bilang ng mga customer ng cloud na ang badyet sa imprastraktura ay maaaring bumagal; direktang kompetisyon sa mga custom accelerator, kung saan ang bawat hyperscaler ay naglilinang ng ilang mga supplier; ang integrasyon ng VMware, na ang mga alitan sa presyo ay maaaring makabawas sa base ng customer; isang mahigpit na pagtatasa na nag-iiwan ng kaunting puwang para sa mga quarterly disappointment; at mga panganib sa paghalili sa paligid ng isang karismatikong pinuno.
Wala sa mga kalakasang ito ang garantiya ng presyo ng kinabukasan: ang dibersipikasyon pa rin ang sagot sa portfolio.
|Lakas
|Mga panganib
|Ang pamantayan sa mga chip ng networking ng data center
|Pagdepende sa badyet ng ilang hyperscaler
|Mga pasadyang AI accelerator — isang bihirang posisyon
|Mahigpit na kompetisyon sa parehong larangan
|Paulit-ulit na software (VMware) na nagpapakinis ng mga siklo
|Mga alitan sa presyo mula sa integrasyon ng VMware
|Dibidendo na itinataas bawat taon sa loob ng mahigit 10 taon
|Mahigpit na pagpapahalaga, maliit na margin para sa pagkakamali
|Iconic na pamamahala na may skin sa laro
|Mga panganib sa paghalili sa paligid ng pinuno
Paano Bumili ng Stock ng Broadcom mula sa France
Isang stock sa US na nakalista sa Nasdaq, ang Broadcom ay binibili sa pamamagitan ng isang regular na securities account — hindi ito pinapayagan ng PEA — sa pamamagitan ng isang broker na nag-aalok ng access sa mga palitan ng US, na siyang kaso para sa karamihan ng mga manlalaro sa ating mga online na broker paghahambing.
Tatlong praktikal na punto: ang fractional shares ay nagbibigay-daan sa iyong mamuhunan ng isang takdang halaga anuman ang presyo ng bawat yunit; ang mga bayarin sa pera ay nalalapat sa bawat pagbili sa dolyar at pinapanatiling mababa sa pamamagitan ng mga grouping order; ang W-8BEN form, na kinumpleto nang isang beses kasama ang iyong broker, ay nagbabawas ng withholding tax sa mga dibidendo sa 15%.
Sa isang stock na mabilis na gumagalaw sa paligid ng quarterly earnings, pinoprotektahan ng limit order ang mga puwang pagkatapos ng anunsyo — ang mga mekanismo ay nakadetalye sa aming gabay sa mga order sa stock market, at ang paghahambing ng mga pambalot sa aming pagsusuri ng PEA vs account ng seguridad pagpipilian. Para sa pangangalakal ng maraming asset na lampas sa mga stock, ang mga espesyalisadong platform ay mananatiling abot-kaya ng pagbubukas ng account gamit ang Vantage →.
Paano Basahin ang Broadcom Stock Quote Araw-araw
Ang presyo ng stock ng Broadcom ay kahalintulad ng kalendaryo ng US: ang mga quarterly figure ay dumarating pagkatapos ng pagsasara ng Wall Street, at ang susunod na sesyon ay magtutuon ng pansin sa reaksyon — sa isang stock na ganito kalaki, ang ilang porsyentong agwat sa isang nakakadismayang ulat ay nananatiling isang pangyayari.
Tatlong bintana ang nagtatakda ng ritmo ng buwan: mga kita mula sa malalaking customer ng cloud, na ang mga komento tungkol sa paggastos sa imprastraktura ay nakakaapekto sa buong AI chain; datos ng macroeconomic ng US — implasyon at mga trabaho — na nagpapabago sa mga inaasahan sa rate, at kasama nito ang pagpapahalaga sa malalaking teknolohiya; at, bawat quarter, ang mga resulta ng grupo ay kaakibat ng paglago ng semiconductor at conversion ng software.
Para sa mga mamumuhunang Pranses, iniiwasan ng isang limit order ang mga pagpapatupad sa loob ng mga opening gap, at ang pagbabasa ng yield sa euro ay isang paalala na ang pera ay nangunguna sa performance: ang pagtaas ng stock ay maaaring mabawasan ng pag-urong ng dolyar, at vice versa.
Ano ang Dapat na Papel ng Stock ng Broadcom sa isang Portfolio?
Ang Broadcom ay akma sa saklaw ng teknolohiya ng isang portfolio, na may partikular na katayuan: nasa pagitan ng purong paglago ng mga gumagawa ng chip at ang profile ng kita ng naka-install na software. Dalawang gamit ang magkakasamang ginagamit. Bilang isang pangunahing posisyon sa AI, pinag-iiba-iba nito ang pagkakalantad sa temang higit pa sa iisang pangalan — ang tesis ay ang imprastraktura ng artificial intelligence ay nagbabayad sa mga supplier ng silicon at networking, anuman ang mga nanalong aplikasyon.
Bilang pandepensang komplemento, ang mga subscription sa software at lumalaking dibidendo nito ay naglalapit sa profile nito sa isang matatag na stock. Sa parehong kaso, pareho ang disiplina: isang posisyon na may sukat upang matanggap ang mga koreksyon sa pagpapahalaga na pinagdadaanan ng malalaking stock ng teknolohiya kapag tumataas ang mga rate — ang pag-diversify ng manggas, pagkatapos ay ang portfolio, ang nananatiling tunay na proteksyon.
Broadcom sa Value Chain ng Semiconductor
Ang pag-unawa sa posisyon ng Broadcom ay nangangailangan ng paggunita sa kumpletong kadena ng modernong computing. Sa itaas ng antas, ang mga foundry — higit sa lahat ang TSMC — ay gumagawa ng mga chips na dinisenyo ng iba. Sa gitna, ang mga designer: Nvidia para sa mga general-purpose accelerator, AMD sa mga processor at sarili nitong mga accelerator, Qualcomm para sa mobile — at Broadcom sa dalawang mapagpasyang nitso.
Ang una: mga networking chip — ang mga switch at router na nagkokonekta sa libu-libong server at accelerator sa loob ng isang data center; kung wala ang layer na iyon, hindi tatakbo ang mga AI computing farm, gaano man kalakas ang mga indibidwal na chip.
Ang pangalawa: mga custom accelerator — mga chip na dinisenyo gamit ang, at para sa, ilang hyperscaler na mas gusto ang sarili nilang mga circuit kaysa sa mga off-the-shelf na modelo; ang Broadcom ang nagdadala ng disenyo at access sa pagmamanupaktura, ang customer naman ang nagdadala ng mga software architecture nito. Ang dobleng posisyong ito — pagkakabit at pagpapasadya — ay nagpapaliwanag sa katatagan ng grupo: kung saan ang kompetisyon ay nakatuon sa mga general-purpose accelerator, ang Broadcom ay kumikita sa magkabilang panig ng merkado, mula sa isang posisyon na kakaunti lamang na manlalaro ang maaaring gayahin.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Stock ng Broadcom
Maaari Ka Bang Bumili ng Stock ng Broadcom sa isang PEA?
Hindi: bilang isang kumpanyang Amerikano na nakalista sa Nasdaq, ang stock ay hindi karapat-dapat para sa PEA. Binibili ito sa pamamagitan ng isang securities account, kung saan ang pagtrato sa buwis ng pambalot na iyon at ang withholding tax ng Estados Unidos sa mga dibidendo ay ibinaba sa 15% salamat sa W-8BEN form.
Ano ang kaugnayan ng Broadcom sa Artificial Intelligence?
Dalawa: ang mga networking chip na nagkokonekta sa libu-libong accelerator sa isa't isa sa mga data center — isang pamantayan sa merkado — at ang mga custom accelerator na dinisenyo ng Broadcom para sa ilang partikular na hyperscaler. Hindi ang Broadcom ang nagbebenta ng consumer AI, kundi isa sa mga supplier nito ng pinakamaistrukturang imprastraktura.
Bakit Nangyari ang Paghahati ng Stock ng Broadcom?
Nagsagawa ang grupo ng stock split upang ibalik ang nominal na presyo ng share, na naging napakataas pagkatapos ng maraming taon ng kita, sa antas na maa-access ng mga retail investor. Walang binabago ang operasyon tungkol sa halaga ng holding: sampung share pagkatapos nito ay nagkakahalaga ng isang share bago, kasama na ang mga dibidendo.
Nagbabayad ba ng Malaking Dibidendo ang Broadcom?
Isang patuloy na lumalaking dibidendo sa halip na isang mataas na ani: ang taunang rate ay nananatiling katamtaman kumpara sa presyo ng bahagi, ngunit ang payout ay tumaas bawat taon sa loob ng mahigit sampung taon, na hinimok ng mga kita — ang klasikong profile ng isang stock ng teknolohiya na umabot na sa ganap na kapanahunan ng kapital.
Broadcom o Nvidia: Alin ang Dapat Mong Piliin para sa AI Exposure?
Hindi iisang layer ang pinagtatawanan ng dalawa: Ibinebenta ng Nvidia ang mga general-purpose accelerator na pinag-aagawan ng lahat; ang Broadcom ang nagbibigay ng mga hyperscaler na nagdidisenyo ng sarili nilang mga chip at nagkokonekta sa kanilang mga data center. Ayon sa kasaysayan, ang merkado ang nagbayad ng pinakakapansin-pansing paglago — ang kay Nvidia — at ang positional premium ng Broadcom. Ang dalawang tesis ay maaaring magsabay sa isang sari-saring AI sleeve, sa mga isinasaalang-alang na bigat.
Ano ang Pangunahing Panganib ng Stock ng AVGO?
Konsentrasyon: ang lumalaking bahagi ng kita ng semiconductor ay nakasalalay sa mga badyet sa imprastraktura ng ilang hyperscaler at sa sigla ng AI cycle. Ang paghina ng mga pamumuhunang iyon, o ang pagkawala ng isang custom accelerator program, ay direktang magdudulot ng paglago.
Ano ang Mangyayari sa mga Customer ng VMware sa Istratehiya ng Grupo?
Ang conversion mula sa mga perpetual license patungo sa mga subscription ay nagpapatuloy sa loob ng ilang taon: sinisiguro nito ang paulit-ulit na kita, ngunit itinaas nito ang singil para sa ilang mga customer, na kumukuwestiyon dito o lumilipat. Ang quarterly tracking ng paglago ng software — at ng conversion rate — ay sumusukat sa tagumpay ng integrasyong ito, ang pangunahing proyektong operasyonal ng grupo.
Key Takeaways
- Listing: Nasdaq, ticker AVGO, naka-quote sa dolyar — securities account lamang (hindi kwalipikado sa PEA).
- Profile: imprastraktura ng semiconductor (networking, mga pasadyang AI accelerator) + paulit-ulit na software (VMware).
- Mga driver ng presyo: mga badyet ng hyperscaler AI, integrasyon ng VMware, mga margin, ang siklo ng rate.
- Dividend: kada quarter, itinataas bawat taon sa loob ng mahigit isang dekada — paglago sa halip na ani.
- Pangunahing panganib: konsentrasyon ng customer at isang mahigpit na pagpapahalaga — sukatin ang posisyon nang naaayon.