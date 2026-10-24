Bumili ng Bitcoin (BTC): Paano, Saan at Gabay sa Kaligtasan (2026)

Presyo ng Live na Bitcoin (BTC)
Ang presyo ng bitcoin na ipinapakita sa itaas ay awtomatikong ina-update, kasama ang market capitalization at dami ng kalakalan — hindi na kailangang maghanap sa ibang lugar para sa presyo ngayon: ang pahinang ito ang pinagmulan. Bago ka bumili ng bitcoin, tandaan na ito ay ipinagpapalit nang 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, sa daan-daang platform sa buong mundo; ang presyo nito ay sumasalamin sa pare-parehong balanse sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta, nang walang closing session at walang opisyal na pag-aayos. Ang availability na ito sa lahat ng oras ang dahilan kung bakit ito ang pinakamahigpit na binabantayang asset sa mundo — at isa sa mga pinaka-pabago-bago.
Mga Estadistika ng Live na Pamilihan ng Bitcoin
Ranggo: 1
Ang mga bilang na ito — market capitalization, volume, circulating supply, market dominance — ay awtomatikong nagre-refresh: ipinapakita ng mga ito ang kasalukuyang kalagayan ng merkado sa mismong sandaling ito, hindi sa panahon ng pagsulat. Iyan ang buong punto ng isang live na pahina: ang mga numerong mababasa mo rito ay ang mga numero ngayon, at magiging ang mga ito pa rin ang mga numero bukas.
I-convert ang Bitcoin sa Euro
Agad na isinasalin ng converter sa ibaba ang anumang halaga ng BTC sa mga pangunahing pera — madaling gamitin para sa pagsukat ng isang pamumuhunan, pagsubaybay sa halaga ng isang portfolio o simpleng pag-alam sa laki bago ang unang pagbili.
Ano ang Bitcoin? Pag-unawa Dito sa Limang Minuto
Ang Bitcoin ay isang digital na pera na nilikha noong 2009 ng isang hindi nagpapakilalang tao na kilala sa ilalim ng alyas na Satoshi Nakamoto, ilang linggo matapos mailathala ang kanyang founding white paper. Ang nagpapaiba rito ay nakasalalay sa isang simple at rebolusyonaryong ideya: na ginagawang posible ang pagpapadala ng halaga mula sa isang tao patungo sa isa pa, kahit saan sa mundo, walang bangko o tagapamagitanUpang makamit ito, ang bawat transaksyon ay itinatala sa isang shared public ledger — ang blockchain — pinapanatiling napapanahon ng isang network ng libu-libong independiyenteng mga computer na nagsusuri sa isa't isa.
Tatlong katangian ang sumusunod mula sa arkitekturang ito. Programadong kakulanganNililimitahan ng protocol ang suplay sa 21 milyong bitcoin, kung saan humigit-kumulang 19.9 milyon ang nailabas na — walang sinuman ang maaaring "mag-print" ng karagdagang bitcoin, hindi tulad ng mga fiat currency. Paglaban sa censorship: walang entidad ang maaaring humarang sa isang wastong transaksyon o kumpiskahin ang mga maayos na secured na bitcoin. At aninaw: bawat transaksyon simula noong 2009 ay nakikita ng lahat, nakasulat sa isang tamper-proof ledger. Ang kombinasyong ito ang nagpabago sa isang eksperimento sa agham ng kompyuter tungo sa isang pinansyal na asset na nagkakahalaga ng ilang trilyong dolyar.
Paano Gumagana ang Bitcoin Blockchain sa Praktikal na Pagganap
Ang blockchain ay isang kadena ng mga bloke — literal. Halos bawat sampung minuto, ang mga nakabinbing transaksyon ay tinitipon sa isang bloke, na pinapatunayan ng miners: mga operator na naglalaban sa napakalaking kapangyarihan ng pag-compute upang malutas ang isang cryptographic puzzle. Idinaragdag ng nagwagi ang block sa chain at tatanggap ng gantimpala — kasama na ang mga bagong inisyu na bitcoin kasama ang mga bayarin sa mga transaksyon. Ang bawat block ay tumutukoy sa nauna sa pamamagitan ng cryptographic fingerprint nito: ang pagbabago ng isang lumang block ay mangangailangan ng muling pagkalkula ng lahat ng kasunod na block nang mas mabilis kaysa sa buong network — isang kakatwang enerhiya na nagpoprotekta sa ledger.
Ang mekanismong ito, na kilala bilang patunay ng trabaho, ang siyang nagseseguro sa network nang walang anumang sentral na awtoridad. Pagmimina kahirapan Awtomatikong inaayos kada dalawang linggo upang ang bilis ng isang bloke kada sampung minuto ay manatiling matatag, anuman ang bilang ng mga minero. At ang isang transaksyon ay itinuturing lamang na permanenteng naitala pagkatapos ng ilang kumpirmasyon — ang pamantayan ng industriya ay binibilang na anim, mga isang oras: lampas doon, halos imposibleng i-undo ito.
Ang Bitcoin Halving: Ang Apat-na-Taong Pangyayari na Humuhubog sa Suplay
Bawat 210,000 bloke — halos bawat apat na taon — ang gantimpala ng mga minero ay hatiin sa dalawaIto ang halving, ang pinakamahigpit na binabantayang pangyayari sa kalendaryo ng Bitcoin. Ang bagong suplay ng mga bitcoin na umaabot sa merkado ay mekanikal na nababawasan, at bawat makasaysayang halving ay nauna sa isang pangunahing bull phase sa mga sumunod na siklo.
|Halving
|petsa
|Gantimpala pagkatapos ng paghahati
|1st
|Nobyembre 28, 2012
|25 → 12.5 BTC bawat bloke
|2nd
|Hulyo 9, 2016
|12.5 → 6.25 BTC
|3rd
|Mayo 11, 2020
|6.25 → 3.125 BTC
|4th
|Abril 20, 2024
|3.125 → 1.5625 BTC
|5th
|inaasahan sa unang bahagi ng 2028
|1.5625 → 0.78125 BTC
Ang pinagsama-samang resulta: ang implasyon ng bitcoin ay bumaba sa ibaba 1% bawat taon — mas mababa kaysa sa karamihan ng mga pangunahing pera — at may mga trend patungo sa zero habang papalapit ang huling 21 milyon, na inaasahan sa bandang 2140. Ang pag-unawa sa paghati ay nangangahulugan ng pag-unawa kung bakit pinag-uusapan ng mga mamumuhunan ang tungkol sa apat na taong cycle sa asset na ito.
Paano Bumili ng Bitcoin sa France: Ang Praktikal na Gabay
Ang pagbili ng bitcoin ay dumadaan sa isang exchange platform — isang espesyalisadong broker na nagko-convert ng iyong euro sa BTC. Ang pagkakasunod-sunod ay palaging pareho: lumikha ng account (email, patunay ng pagkakakilanlan — kinakailangan ito ng regulasyon sa Europa), pondohan ito sa euro sa pamamagitan ng bank transfer o card, kung gayon Maglagay ng order sa pagbiliMayroong dalawang malawak na pamilya ng mga plataporma: mga retail broker, simple at mabilis ngunit may mas mataas na bayarin, at mga propesyonal na plataporma ng palitan, mas kumpleto at mas matipid ngunit nangangailangan ng kaunting teknikal na kaalaman. Ang pinakamagandang lugar para bumili ng bitcoin ay depende sa iyong profile: ang aming paghahambing ng mga plataporma ng crypto nagdedetalye ng mga alok sa merkado ng Pransya.
Tatlong prinsipyo ang bumubuo sa isang matagumpay na unang pagbili. Simulan ang maliit: ang bitcoin ay maaaring tumaas ng ilang sampung porsyento sa loob ng ilang linggo — ipuhunan lamang ang mga bagay na maaari mong panooring bumagsak nang hindi nagpapanic. Pagsasanay sa DCA (dollar cost averaging), ibig sabihin, regular na mga pagbili ng isang takdang halaga bawat buwan: pinapasimple mo ang iyong entry price sa isang buong cycle sa halip na tumaya sa isang perpektong sandali. At siguraduhin ang iyong mga ari-arian: lampas sa maliliit na halaga, ilipat ang iyong mga bitcoin mula sa platform patungo sa iyong sariling wallet — ang susunod na seksyon ay nakalaan para diyan. Panghuli, panoorin ang balangkas ng buwis: ang mga kita sa crypto capital ay maaaring buwisan sa France sa ilalim ng rehimen ng mga digital asset (isang 30% na flat tax, na may opsyon na mag-file sa mga aktwal na kita para sa maliliit na nagbebenta) — itago ang kasaysayan ng iyong mga pagbili mula sa pinakaunang euro.
Gabay sa Bitcoin Wallet: Saan Ligtas na Itatago ang Iyong mga Barya
Ang ginintuang tuntunin ng crypto ay maaaring ipahayag sa isang pangungusap: "hindi ang mga susi mo, hindi ang mga bitcoin mo"Hangga't ang iyong mga bitcoin ay nananatili sa isang plataporma, umaasa ang mga ito sa seguridad at kakayahang magbayad nito — ang mga kahanga-hangang pagkabangkarote ay naging paalala nito. Ang mga seryosong may hawak ay gumagamit ng wallet, isang piraso ng software o hardware na naglalaman ng pribadong key na nagbibigay ng access sa mga pondo. Mainit na mga wallet (mga mobile o desktop application) ay maginhawa para sa maliliit na dami at madalas na paggamit; malamig na pitaka — maliliit na espesyalisadong USB device — pinapanatiling offline ang mga key, hindi tinatablan ng mga pag-hack sa computer, at ang pamantayan para sa malalaking dami.
Mahalaga ang backup gaya ng tool: sa pagsisimula, ang wallet ay nagpapakita ng parirala sa pagbawi ng 12 o 24 na salita — ang tanging paraan para mahanap muli ang iyong pera kung mawala ang device. Isulat ito sa papel (hindi kailanman bilang larawan, hindi kailanman sa cloud), itago ito palayo sa tubig at apoy, at huwag itong ibahagi kaninuman: sinumang may hawak ng pariralang ito ay may hawak ng mga bitcoin. Ang ilang mga gawi na ito, kahit na karaniwan ang hitsura, ang siyang naghihiwalay sa mga may hawak ng serene mula sa mga kuwentong katatakutan ng industriya.
Kasaysayan ng Presyo ng Bitcoin: Apat na Siklo, Isang Trajectory
Ang muling pagbabasa ng kasaysayan ng bitcoin ay nangangahulugan ng pagbabasa ng kwento ng isang asset na lumikha ng sarili nitong uri ng pamumuhunan. Mula sa sikat na pizza na binili sa halagang 10,000 BTC noong 2010 hanggang sa unang bilyon sa market capitalization, ang mga unang taon ay parang isang alamat — ngunit ang mga sumusunod na siklo ay nagtatag ng isang gramatika na alam na ngayon ng bawat mamumuhunan: isang yugto ng euphoria, isang tugatog, isang brutal na drawdown na 70 hanggang 85%, akumulasyon ng pasyente, pagkatapos ay isang bagong siklo na dala ng isang inobasyon — sunud-sunod na paghahati, desentralisadong pananalapi, pag-aampon ng institusyon.
|cycle
|Lumapit ang tuktok
|Kasunod ng mababang
|Makina ng siklo
|2013
|≈ $1,100
|≈ $200 (2015)
|Unang alon ng media at Tsina
|2017
|≈ $20,000
|≈ $3,200 (2018)
|Mga ICO at ispekulasyon sa tingian
|2021
|≈ $69,000
|≈ $16,000 (2022)
|Likididad pagkatapos ng Covid, desentralisadong pananalapi
|2024-2025
|teritoryo ng rekord
|-
|Mga ETF na naghahati at institusyonal para sa Abril 2024
Dalawang pagbasa ang magkakasabay na nagaganap sa trajectory na ito. Para sa mga tagasuporta, ang bawat cycle ay nagpapataas ng antas at nagpapatunay ng progresibong pag-aampon — ang mababang paglapag ng bawat cycle sa itaas ng peak ng nakaraang cycle. Para sa mga nagdududa, ang volatility ng mga drawdown ay nagdidiskwalipika sa asset bilang isang imbakan ng halaga. Ang tanging tapat na posisyon: ang bitcoin ay nakaligtas na sa apat na proklamasyon ng kamatayan at libu-libong porsyento ng cumulative volatility — sukatin ang iyong exposure ayon sa iyong kakayahang malampasan ang buong cycle, hindi ang tumaya sa susunod na quarter.
Mga Bitcoin ETF: Ano ang Nagbago para sa mga Mamumuhunang Pranses
Ang Enero 2024 ay mananatiling magiging punto ng pagbabago sa institusyon: ang pag-apruba ng makita ang mga Bitcoin ETF Sa Estados Unidos, na sinundan ng Europa, ay naging posible ang pagbili ng "bitcoin" sa paraan ng pagbili mo ng stock — sa pamamagitan ng isang simpleng securities account sa isang tradisyunal na broker, na walang crypto platform, walang wallet, walang recovery phrase. Pisikal na hinahawakan ng mga pondong ito ang mga bitcoin at sinusubaybayan ang kanilang presyo, kapalit ng taunang bayarin sa hanay na isa hanggang dalawang porsyento para sa mga pangunahing listahan sa Europa na naka-quote sa euro.
Para sa mamumuhunan, ang kapalit ay nakasalalay dito. Mga platform ng Crypto manatili sa direktang ruta: mas mababang bayarin, ang opsyon na hawakan ang sarili mong mga susi, access sa buong ecosystem — kapalit ng pamamahala ng sarili mong seguridad. Mga ETF sa isang securities account nag-aalok ng ginhawa at pangangasiwa: pagsasama-sama sa iyong iba pang mga hawak, walang panganib sa personal na kustodiya, pagbubuwis sa mga seguridad — kapalit ng mga bayarin sa pamamahala at ang imposibilidad ng pag-withdraw ng mga bitcoin. Ang dalawang pamamaraan ay hindi naglalayong iisang mamumuhunan, at marami ang nagsasama sa mga ito: ang core sa pamamagitan ng mga ETF, ang eksperimento sa pamamagitan ng mga platform. Sa bawat kaso, ang panuntunan sa pagsukat ay nananatiling isa mula sa nakaraang seksyon.
Magandang Pamumuhunan ba ang Bitcoin sa 2026? Mga Kalakasan at Panganib
Ang kaso para sa Bitcoin ay naging mas institusyonal. Ang pagdating ng mga spot ETF — una sa Estados Unidos noong unang bahagi ng 2024, pagkatapos ay sa Europa — nagbukas ng pinto sa mga pension fund, asset manager, at mga indibidwal na ayaw humawak ng mga private key: ang pagkakalantad sa bitcoin ay naging kasing simple ng pagbili ng stock sa pamamagitan ng isang tradisyunal na broker. Idagdag pa sa programmed scarcity ang isang network na hindi pa na-hack sa loob ng labimpitong taon ng pag-iral, ang lumalaking pag-aampon bilang isang store of value ng mga estado at kumpanya, at ang liquidity na naging maihahambing sa mga pangunahing asset class.
Ang mga panganib ay nananatiling totoo at tiyak. Pagkasumpungin una: ang mga drawdown na 50 hanggang 80% ay nagbigay-daan sa bawat siklo — Ginagantimpalaan ng Bitcoin ang mga abot-tanaw na ilang taon at pinaparusahan ang leverage at pagkainip. tanawin ng regulasyon susunod: mabilis na nagbabago ang mga balangkas ng batas, at maaaring baguhin ng pagbubuwis sa Pransya at Europa ang netong kita. Pag-iingat panghuli: ang kasaysayan ng industriya ay puno ng mga gumuhong plataporma — kaya naman mahalaga ang seksyon ng wallet sa itaas. Sa madaling salita: Ang Bitcoin ay isang asymmetric na taya sa isang pandaigdigang digital na pera, na maituturing na pinakamapanganib na bulsa ng isang portfolio — ilang porsyento — hindi kailanman bilang isang core holding.
Bitcoin: Mga Kalakasan at Limitasyon, Nang Walang Asukal na Patong
Ang mga tunay na kalakasan: isang network ng pagbabayad na tumatakbo nang walang tagapamagitan o pahintulot, mga bayarin sa transaksyon na hindi nakadepende sa mga halagang inilipat, pinal na pagbabayad sa loob ng halos isang oras kahit saan sa Mundo, isang limitadong supply na maaaring ma-audit ng sinuman, at ganap na accessibility — sinumang may smartphone ay maaaring magkaroon ng bitcoin, bank account o wala.
Mga limitasyon na dapat malaman: isang pabagu-bago na dahilan kung bakit hindi ito angkop para sa panandaliang pagtitipid, isang throughput na limitado ng disenyo (pinoproseso ng network ang mga base payment, ang mga volume ay dumadaan sa mga karagdagang layer tulad ng Lightning), isang tunay na pagkonsumo ng enerhiya mula sa pagmimina — na may kasamang bukas na debate sa renewable share nito — at isang tanawin ng mga tagapamagitan (mga platform, mga nagpapautang) na may hindi pantay na kalidad. Ang katapatan ay nangangailangan ng pagsasabi nito: sa mga puntong ito, ang mga kritisismo sa Bitcoin ay hindi lahat walang batayan, at isinasama ang mga ito sa isang malinaw na mamumuhunan.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Bitcoin
Magkano ang Presyo ng Bitcoin Ngayon?
Ito ay ipinapakita nang live sa itaas ng pahinang ito, awtomatikong ina-update kasama ang market capitalization at volume — dahil ang Bitcoin ay nakikipagkalakalan nang 24/7, walang opisyal na "closing price", tanging ang presyo sa merkado lamang sa kasalukuyang sandali.
Maaari ka bang bumili ng Bitcoin sa isang PEA?
Hindi: ang PEA — ang plano ng pagtitipid sa equity na may bentahe sa buwis ng France — ay tumatanggap lamang ng mga kwalipikadong pinansyal na seguridad. Gayunpaman, ang ilang Bitcoin ETF na nakalista sa Europa ay binibili sa isang securities account sa mga tradisyunal na broker — ang pagkakalantad sa bitcoin sa "stock-market" nang walang crypto platform.
Paano Binubuwisan ang Bitcoin sa France?
Ang mga benta ng mga crypto asset ay binubuwisan ng 30% flat tax (17.2% social contributions plus 12.8% income tax) sa capital gain, na may exemption regime para sa katamtamang taunang benta — suriin ang patakarang ipinapatupad sa oras ng pagbebenta at itago ang iyong mga history ng pagbili.
Ano ang Pagkakaiba ng Bitcoin at Blockchain?
Ang blockchain ay ang teknolohiya — isang pinagsasaluhang, hindi nababagong ledger; ang Bitcoin ang unang aplikasyon ng teknolohiyang ito, ang perang nagbibigay ng gantimpala sa mga nagse-secure ng ledger nito. Marami pang ibang blockchain ang umiiral, ngunit ang Bitcoin ang nananatiling pinakamatanda at pinakaligtas.
Kaya mo pa rin bang magmina ng Bitcoin nang mag-isa?
Teknikal na oo, halos hindi na para sa isang indibidwal: ang pagmimina ngayon ay nangangailangan ng mga industriyal na instalasyon ng mga espesyal na makina at murang kuryente. Para sa mga indibidwal, ang pagkakalantad ay dumadaan sa direktang pagbili o isang ETF.
Maaari Ka Bang Bumili ng Bitcoin Gamit ang PayPal?
Oo, sa pamamagitan ng mga platform na tumatanggap ng PayPal bilang paraan ng pagbabayad — ngunit ang mga bayarin doon ay mas mataas kaysa sa isang simpleng SEPA transfer, at ang ilang serbisyo ay naglilimita sa pagwi-withdraw ng pondo. Para sa malalaking halaga, ang bank transfer ang nananatiling pinaka-matipid na ruta.
Ilang Bitcoin pa ang natitira para malikha?
Sa 21 milyon na nakaprograma, humigit-kumulang 19.9 milyon ang naibigay na. Ang natitira ay ipamamahagi sa pamamagitan ng pagbaba ng mga gantimpala sa pagmimina hanggang bandang 2140 — ang suplay ay nalalaman nang maaga nang may katumpakan.