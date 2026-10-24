Indeks ng CAC 40: Komposisyon, Presyo at Paano Mamuhunan (2026)

Presyo ng CAC 40 Ngayon: Live na Real-Time na Sipi
Sa ngayon, ang CAC 40 ay ipinagpapalit sa 7 782,82 mga puntos, isang pagbabago ng -0,36% sa sesyon, mayroon kaming volume na 0 shares na ipinagpalit. Sa nakalipas na labindalawang buwan, ang index ay lumipat sa pagitan ng €7,505.27 at €8,755.03 puntos. Ang ticker ng index ay PX1, ang ISIN nito ay FR0003500008, at ang kalakalan ay nagaganap sa Euronext Paris — idedetalye namin ang mga oras at kung paano ito gumagana sa ibaba.
Ano ang CAC 40 Index? Kahulugan ng Benchmark ng Paris Stock Exchange
Ang CAC 40 index ang pangunahing benchmark ng Paris Stock Exchange: pinagsasama-sama nito ang 40 pinakamalaking market capitalization na nakalista sa Euronext Paris, na pinili batay sa laki at pamantayan ng liquidity, at kinukuha ang kalagayan ng French stock market sa iisang numero. Ang pangalan nito ay isang acronym — Cotation assistée tl Pagpapatuloy (Patuloy na Tinutulungang Sipi) — minana mula sa elektronikong sistema ng sipi noong dekada 1980, at ang kwento nito ay nagsisimula noong Disyembre 31, 1987, na may batayang halaga na itinakda sa 1,000 puntos.
Ang papel nito ay higit pa sa pag-uulat ng stock market. Ang CAC 40 ay nagsisilbing pamantayan para sa mga tagapamahala ng assetDaan-daang index fund at ETF ang gumagaya sa performance nito, bilyun-bilyong euro ang pinamamahalaan laban dito, at ang komposisyon nito ang humuhubog sa mga daloy ng institutional investment sa buong bansa. Ito rin ang barometro na binabanggit ng media at mga ekonomista upang ibuod ang mood ng French stock market — minsan ay hindi patas, dahil ang isang index ng 40 stock ay hindi ang buong pambansang ekonomiya — ngunit ang sikolohikal na impluwensya nito ay totoo. Panghuli, ito ay isang instrumento sa merkado sa sarili nitong karapatan: ang mga futures, options at trackers ay nagbibigay-daan sa iyo na i-trade ito nang direkta, nang hindi bumibili ng kahit isang share.
Paano Kinakalkula ang CAC 40? Simpleng Paliwanag sa Pagtimbang
Ang CAC 40 ay isang "free-float market capitalization-weighted" index — isang pormulang sulit basahin. Ang bawat kumpanya ay tumitimbang sa index ayon sa halaga ng mga share nito na aktwal na makukuha sa merkado (ang free float, ibig sabihin, ang mga traded share, hindi kasama ang mga stable stake na hawak ng mga gobyerno o mga founding families). Sa konkreto: ang isang kumpanya na ang free-float market cap ay sampung beses kaysa sa iba ay may bigat na sampung beses na mas malaki sa paggalaw ng index — at sa kabaligtaran, ang isang katamtamang stock ay maaaring tumaas nang hindi ginagalaw ang CAC.
Tatlong tuntunin ang kumukumpleto sa balangkas na ito. Una, isang takip ng pagtimbang: walang stock ang maaaring lumampas sa isang takdang porsyento ng index sa rebalancing, kaya walang iisang higante — ang luho ang nagbigay ng halimbawa — ang maaaring magdikta sa takbo ng merkado nang mag-isa. Pangalawa, ang pagsusuri kada tatlong buwanSinusuri ng komite siyentipiko ng indeks ng Euronext ang komposisyon apat na beses sa isang taon, na nagdaragdag o nag-aalis ng mga stock batay sa kanilang laki at likididad, na epektibo pagkatapos ng anunsyo — ang mga pagbabagong ito ay palaging nasa balitang pinansyal. Pangatlo, pagiging karapat-dapat: ang mga kumpanya ay dapat nakalista sa Euronext Paris at pumasa sa free-float at volume tests; ang batas ng korporasyon ay hindi mahalaga — ang Airbus, isang kumpanyang Europeo na inkorporada sa ilalim ng batas ng Dutch, ang buhay na patunay. Ipinapaliwanag ng mga patakarang ito kung bakit nananatiling kinatawan ang CAC 40 pagkatapos ng tatlumpu't limang taon ng kasaysayan: patuloy nitong binabago ang sarili nito.
Komposisyon ng CAC 40 Index: Ang 40 Kumpanya, Kanilang mga Timbang at Sektor
Ang lakas ng CAC 40 ay nakasalalay sa balanse ng sektor nito — at ang mga numero ay nagsasalita para sa kanilang sarili, na may makasaysayang pangingibabaw ng karangyaan: Ang LVMH, Hermès at Kering na magkasama ay may bigat na mahigit 20% ng indeks. Ang breakdown ng sektor-grupo sa ibaba ay awtomatikong kinakalkula mula sa kasalukuyang mga timbang:
|Pamilya ng mga sektor
|Pinagsama-samang timbang
|Luxury
|23,2%
|Kalusugan at kagandahan
|17,4%
|Industriya at Konstruksyon
|13,1%
|lakas
|11,8%
|Pagbabangko at Seguro
|11,5%
|Aeronautics at Depensa
|11,2%
|Iba pa (konsumo, distribusyon, telekomunikasyon, kapaligiran...)
|8,2%
|Technologies
|4,1%
Awtomatikong kinakalkula ang distribusyon batay sa kasalukuyang mga weighting.
At narito ang kumpletong komposisyon ng CAC 40 index — ang buong listahan ng mga kompanya ng CAC 40, na niraranggo ayon sa pababang timbang — awtomatikong na-update at sinusuri sa bawat quarterly rebalancing ng siyentipikong komite:
|Lipunan
|Mnemo
|sektor
|Timbang
|LVMH
|MC
|Luxury
|11,83%
|Hermes International
|RMS
|Luxury
|10,36%
|L'Oréal
|OR
|Kosmetiko
|7,41%
|Sanofi
|SAN
|Parmasya
|5,22%
|TotalEnergies
|T
|Industriya ng langis at gas
|5,21%
|Airbus
|AIR
|Aeronautics, depensa
|5,16%
|Schneider Electric
|SU
|Kagamitang elektrikal
|5,11%
|EssilorLuxottica
|EL
|Ukol sa mata
|4,80%
|Safran
|SAF
|Aeronautics, depensa
|4,09%
|Liquid na hangin
|AI
|Industriyal na gas
|4,03%
|BNP Paribas
|GDP
|Pagbabangko, mga serbisyong pinansyal, seguro
|3,54%
|Axa
|CS
|Seguro, mga serbisyong pinansyal
|3,41%
|Vinci
|DG
|Konstruksyon, Real Estate
|2,61%
|Kredito sa agrikultura
|ACA
|Pagbabangko, mga serbisyong pinansyal, seguro
|2,00%
|Dassault Systèmes
|DSY
|Mga serbisyo sa IT, mga teknolohiya
|1,98%
|Saint-Gobain
|SGO
|Mga materyales sa pagtatayo, salamin
|1,95%
|Thales
|HO
|Tagagawa ng kagamitan sa aerospace
|1,94%
|Danone
|BN
|Ağrı-Pagkain
|1,82%
|Engi
|ENGI
|Enerhiya, industriyal na gas, industriya ng langis
|1,66%
|Societe Generale
|GL
|Pagbabangko, mga serbisyong pinansyal, seguro
|1,32%
|Stelantis
|STLAP
|Sasakyan, tagapagtustos ng sasakyan
|1,26%
|kahel
|ORA
|Telekomunikasyon, pagbabangko
|1,24%
|Legrand
|LR
|Kagamitang elektrikal
|1,08%
|kering
|KER
|Luxury
|1,00%
|Capgemini
|Takip
|Mga serbisyo sa IT
|0,97%
|Michelin
|ML
|Mga gulong, tagapagtustos ng kagamitan sa sasakyan, turismo
|0,95%
|Pernod Ricard
|RI
|gawing alak
|0,94%
|Publicis Group
|Pub
|Pag-aanunsyo, midya
|0,91%
|Veolia
|LIFE
|Kapaligiran, enerhiya
|0,90%
|ArcelorMittal
|MT
|Bakal, isang materyales sa pagtatayo
|0,88%
|STMicroelectronics
|STMPA
|Technologies
|0,78%
|Renault
|RNO
|Kotse
|0,54%
|Bouygues
|EN
|Konstruksyon, real estate, media, telekomunikasyon
|0,53%
|Euronext
|ENX
|Bourse
|0,53%
|Bureau Veritas
|BVI
|certification
|0,50%
|Eiffage
|FGR
|Konstruksyon at mga pampublikong gawain, konsesyon sa motorway
|0,46%
|Unibail-Rodamco-Westfield
|URW
|Hindi magagalaw
|0,43%
|Accor
|AC
|Pagtanggap sa mga bisita, turismo
|0,42%
|Siyentipikong Eurofins
|MAGMANANA
|Biotechnology
|0,37%
|interseksyon
|CA
|pamamahagi
|0,34%
Awtomatikong ina-update ang mga weighting (pinagmulan: opisyal na komposisyon ng index, nirerepaso kada quarter ng Euronext).
Ang dibersipikasyong ito ay may praktikal na bunga: ang CAC 40 ay hindi kailanman ganap na nauugnay sa iisang sektor — isang quarter kung saan ang mga pagkalugi sa luho ay maaaring iligtas ng depensa o mga bangko. Para sa indibidwal na pagsusuri ng mga kumpanya ng CAC 40, ang aming nakalaang seleksyon ng Mga stock na CAC 40 ay pinapanatiling napapanahon, profile por profile.
CAC 40 Top Movers: Pagbasa sa Pinakamalaking Kita at Pagkalugi
Araw-araw, ipinapakita ng mga pahina ng sipi ang leaderboard ng index: ang mga stock na pinakamataas ang pagtaas at pagbaba sa porsyento. Ang pagbasang ito ay mas nakapagtuturo kaysa sa tila lumalabas. Ang isang leaderboard na pinangungunahan ng isang pamilya ng mga sektor ay nagsasabi ng tema ng sandali — mga bangko kapag gumagalaw ang mga rate, depensa kapag sumiklab ang geopolitics, luho kapag gumagastos ang China. Sa kabaligtaran, ang normal na pagkalat — ilang berdeng pangalan, ilang pula, na walang karaniwang sinulid — ay nagpapahiwatig ng isang kalakalan sa merkado batay sa indibidwal na kita sa halip na macro news.
Tandaan din ang aritmetika ng mga weighting: ang paggalaw ng LVMH o TotalEnergies, na parehong matimbang, ay mekanikal na nakakaapekto sa buong index, habang ang parehong paggalaw sa isang mid-cap stock ay halos hindi napapansin. Kaya naman sabay na sinusuri ng mga bihasang mamumuhunan ang presyo ng CAC 40 index at ang leaderboard — ang una ang nagbibigay ng direksyon, ang pangalawa ang nagpapaliwanag kung bakit.
Mga Oras ng Kalakalan ng Paris Stock Exchange: Kailan Nagte-trade ang CAC 40?
Ang CAC 40 ay sumasabay sa ritmo ng Euronext Paris. Nagsisimula ang araw sa yugto ng pagbubukas, mula 7:15 am: nabubuo ang mga order nang hindi isinasagawa, at ang order book ay nabubuo sa paligid ng isang indikatibong presyo na patuloy na nag-aadjust. Sa 9: 00 am, ang pagbubukas ay nagsisimula sa patuloy na sesyon — ang mga order ay agad na isinasagawa pagdating ng mga ito. Sa 5: 30 p.m., ang pagsasara mismo ay dumadaan sa isang fixing auction: ilang minuto kung saan ang mga order ay pinagsama-sama sa isang closing price, ang opisyal na numero na sinisipi ng bawat media outlet at ginagamit bilang sanggunian. Ang late trading ay magpapatuloy sa post-close session, sa mas manipis na volume at mas malawak na spread.
Ang mga pinakaaktibo — at pinakapabago-bago — na mga sandali ay nagtitipon sa tatlong window: ang open (9:00–10:00 am), kung kailan naipon ang mga order magdamag para sa in; unang bahagi ng hapon (2:30–3:30 pm), kapag nagbubukas ang Wall Street at bumababa ang datos ng ekonomiya ng US; at ang closing auction, kung saan nagaganap ang mga huling arbitrage. Hindi kailangang i-trade ng mga long-horizon investor ang mga window na ito, ngunit ang pag-alam sa mga ito ay nakakatulong na ipaliwanag kung bakit ang parehong stock ay maaaring magpakita ng iba't ibang presyo depende sa oras na inilagay ang order.
Kasaysayan ng CAC 40: Mga Rekord at Krisis ng Isang Pambansang Benchmark
Ang muling pagbasa sa kasaysayan ng CAC 40 ay nangangahulugan ng muling pagbasa ng tatlumpu't limang taon ng kasaysayan ng ekonomiya ng Pransya. Simula sa 1,000 puntos noong huling bahagi ng 1987 — ilang linggo pagkatapos ng pagbagsak ng Wall Street, isang ironikong simbolo — natuklasan ng index ang magkakasunod na panahon ng euforia: ang pagkahibang ng mga pribatisasyon at ang bagong ekonomiya ang nagdala nito sa 6,922 puntos noong Setyembre 2000, ang makasaysayang tugatog ng dot-com bubble. Pagkatapos ay dumating ang mga paglilinis: ang pagsabog ng bubble ay humila sa index pabalik sa ibaba ng 2,500 puntos noong 2003, isang dalawang-katlong pagbagsak na nagmarka ng isang henerasyon ng mga Pranses na nag-iipon — ang krisis sa pananalapi noong 2008–2009 ay magdaragdag ng isang bagong palapag sa humigit-kumulang 2,500 puntos noong tagsibol ng 2009.
Matiyagang muling itinayo ng dekada 2010 ang nawalang pundasyon, dala ng likididad ng sentral na bangko. Ang pagkabigla ng Covid noong Marso 2020 ay nagdulot ng panibagong pangamba — ang index ay nawalan ng halos 40% sa loob ng ilang linggo bago ang isang makasaysayang pagbangon. Pagkatapos ay dumating ang panahon ng mga rekord: ang simbolikong 7,000-puntong threshold ay nalampasan noong 2021, at ang index ay naglimbag ng mga bagong pinakamataas na marka, na hinimok ng luho at depensa. Isang paglilinaw ng eksperto ang tatapusin: ang pangunahing balita sa kasaysayan ng CAC 40 ay isang index ng presyo, nang walang muling pamumuhunan sa mga dibidendo — naglalathala rin ang Euronext ng isang “Total Return” CAC 40 na ang pangmatagalang pagganap ay mas mataas, isang kapaki-pakinabang na paalala ng bigat ng mga dibidendo sa kayamanan ng mga pasyenteng mamumuhunan.
Mga Mahahalagang Petsa sa Kasaysayan ng CAC 40: Isang Dashboard ng Kasaysayan
|petsa
|Antas
|pangyayari
|Disyembre 31, 1987
|1,000 pts
|Paglikha ng indeks (base calculation)
|Setyembre 4, 2000
|6,922 pts
|Tugatog ng bula ng dot-com
|Marso 12, 2003
|≈ 2,403 puntos
|Mababa pagkatapos pumutok ang bula
|Marso 9, 2009
|≈ 2,465 puntos
|Mababa ang krisis sa pananalapi
|Marso 18, 2020
|≈ 3,750 puntos
|Mababa ang Covid shock (−40% sa isang buwan)
|Nobyembre 2021
|7,000 pts
|Unang pagtawid sa markang 7,000 puntos
Ang mga milestone na ito ay nagsasabi ng parehong kwento gaya ng sa long-term chart: isang index na dinoble ang reference level nito kada sampu hanggang labinlimang taon, habang dumadaan sa 40% hanggang 60% na drawdown — para sa mga level ngayon, ang presyo at ang 52-week high ay ipinapakita nang live sa itaas ng pahinang ito. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga long-term investor ang regular na kontribusyon kaysa sa perpektong timing.
CAC 40 Dividend Yield at P/E Ratio: Ano ang Ibinabalik ng Index
Dalawang sukatan ang nagbubuod sa pang-aakit sa pamumuhunan ng CAC 40. benepisyo ng dibidendoAng 40 kumpanyang sama-samang namamahagi ng katumbas ng 3% hanggang 3.5% ng halaga ng index bawat taon, isang kagalang-galang na antas sa mga pangunahing indeks sa mundo — ang France ay isang yield market, kasama ang mga bangko, mga pangunahing kompanya ng enerhiya, at mga mapagbigay na kompanya ng seguro. P / E ratio — ang ratio sa pagitan ng mga presyo ng share at ng kanilang mga kita — ay ayon sa kasaysayan ay nasa pagitan ng 12 at 16 na beses depende sa cycle, kasabay ng mga mauunlad na merkado: hindi ang malaking diskwento ng ilang umuusbong na merkado o ang premium ng mga indeks ng teknolohiya ng US.
Ang dalawang sukatang ito ay magkatugma: ang isang makatwirang P/E kasama ang isang matibay na dibidendo ay nagpapaliwanag kung bakit ang CAC 40 ay kadalasang nagsisilbing pundasyon ng mga portfolio para sa mga mamumuhunang Pranses, mga baguhan man o mga bihasang mamumuhunan — ang pagkakalantad sa domestic equity market ay binabayaran ng regular na kita, nang hindi nangangailangan ng pagtaya sa matinding paglago.
Paano Mamuhunan sa CAC 40: Mga ETF, Pondo at Stock
Hindi mo maaaring "bilhin ang CAC 40" nang direkta — ang indeks ay isang numero lamang. Apat na sasakyan ang nagpapahintulot sa iyo na gayahin ito. Tsaa tagasubaybay (CAC 40 ETF) ay ang royal road: isang nakalistang pondo na ginagaya ang index para sa mga taunang bayarin na karaniwang mas mababa sa 0.25%, na binibili na parang stock sa ilang pag-click lamang; ang ilang CAC 40 ETF ay kwalipikado para sa PEA (ang plano sa pagtitipid sa equity ng Pransya), isang natatanging bentahe sa buwis para sa mga nag-iimpok sa Pransya — dapat suriin ng mga may hawak ang mga salita sa factsheet ng produkto. tradisyonal na pondo ng indeks Ginagaya rin ng (UCITS) ang indeks, na may bahagyang mas mataas na mga bayarin at isang presyo kada araw. Mga sertipiko at mga produktong may leverage ay para sa mga mangangalakal: pinapalakas nila ang mga paggalaw ng index, sa magkabilang direksyon — mga instrumentong haka-haka na dapat hawakan nang may pag-iingat. Panghuli, direktang pagbili ng mga bumubuo ng stock — simula sa aming pagpili ng Mga stock na CAC 40 — angkop sa mga gustong pumili ng sarili nilang mga stock kaysa kunin ang buong basket.
Ang mga pangunahing tagasubaybay ng merkado para makapagsimula:
|CAC 40 ETF (mga halimbawa)
|ISIN
|Taunang bayad
|uri
|PEA
|Amundi ETF CAC 40
|FR0007052782
|≈ 0.25%
|Pamamahagi
|Oo
|BNP Paribas Easy CAC 40
|FR0011869353
|≈ 0.15%
|Pag-akit
|Oo
Hindi kumpletong listahan — palaging suriin ang dokumentong KID ng produkto bago bumili; nagbabago ang mga bayarin at patakaran sa buwis.
Dalawang sentido komun ang kumukumpleto sa sitwasyon. Una: sa isang ETF, mas mainam ang consistency kaysa sa timing — ang pamumuhunan ng isang takdang halaga bawat buwan (ang sikat na DCA) ay nagpapadali sa iyong mga entry point sa isang buong cycle. Pangalawa: sa isang PEA, ang isang CAC 40 tracker ay maaaring magsilbing pundasyon — ang pangunahing exposure ng portfolio — na kalaunan ay pupunan ng mga indibidwal na stock na pinili para sa kanilang profile. Paghahambing ng aming broker nagdedetalye ng mga alok para sa pagbubukas ng account na magho-host ng estratehiya.
Maaari ring magkaroon ng exposure ang mga mas may karanasang mangangalakal sa index sa pamamagitan ng mga kontrata sa hinaharap: tingnan ang aming gabay sa Mga futures ng CAC 40.
Mga Dibidendo ng CAC 40: Kabuuang Kita — Ang Hindi Ipinapakita ng Index
Ang pigurang ipinapakita sa itaas ng pahinang ito ay ang CAC 40 “price” index — hindi nito pinapansin ang mga dibidendo. Ngunit ang mga kumpanya sa index ay nagbabayad ng marami sa mga ito: kung pagsasama-samahin, ang taunang mga payout ng dibidendo ay ayon sa kasaysayan ay kumakatawan sa pagitan ng 3% at 4% ng halaga ng index. Ang isang mamumuhunan na "bumili ng CAC 40" dalawampung taon na ang nakalilipas at muling namuhunan ng bawat dibidendo ay magkakaroon ngayon ng isang pagganap na higit pa sa hubad na tsart — iyon ang tahimik na mahika ng compound interest, na iniiwan ng opisyal na index na hindi nakikita. Naglalathala pa ang Euronext ng isang bersyon na "Total Return" ng CAC 40, na idinisenyo nang tumpak upang sukatin ang totoong pagganap na ito; ginagawa rin ito ng mga naipon na ETF sa pamamagitan ng awtomatikong muling namuhunan ng mga dibidendo sa ngalan ng nag-iipon.
Dalawang praktikal na kahihinatnan. Upang mabuhay gamit ang isang portfolio na naka-link sa CAC, paboran namamahagi Ang mga ETF, na nagbabayad ng mga dibidendo sa cash — isang nahuhulaang kita kada quarter o kada kalahating taon. Para lumago sa pangmatagalan, paboran nagtitipon Ang mga ETF, mas matipid sa buwis sa isang karaniwang securities account dahil iniiwasan nila ang pagbubuwis ng mga intermediate dividend. Ang pagpiling ito, na puro teknikal, ay nagbabago sa tunay na landas ng pamumuhunan sa loob ng isang dekada — nararapat itong pag-isipan nang tatlong minuto bago ka bumili, hindi pagkatapos.
CAC 40 vs Iba Pang mga Indeks: S&P 500, Dow Jones, DAX
Natural na maihahambing ang CAC 40 sa mga pangunahing kapantay nito — at mahalaga ang mga pagkakaiba. Laban sa US S&P 500 (500 stocks), ang CAC ay nag-aalok ng mas kaunting teknolohiya at mas maraming ani: ang diskwento sa US sa mga dibidendo ay istruktural, ngunit ang paglago ng mga higanteng software ay makasaysayang pumabor sa index ng US. Laban sa Dow Jones, ang paghahambing ay isang metodolohikal na patibong: ang Dow ay naglalaman lamang ng 30 stock at, sa isang makasaysayang kakatwa, ay tinimbang ayon sa bahagi mga presyo sa halip na mga capitalization ng merkado — isang siglong gulang na pamamaraan na pumipilipit sa mga paghahambing sa lahat ng modernong indeks. Laban sa Aleman DAX (mayroon ding 40 stock), iba-iba ang timbang ng CAC sa mga industriyal nito: nangingibabaw ang mga sasakyan at kemikal sa buong Rhine, ang luho at depensa sa France. Para mapalawak ang paghahambing, ang aming mga nakalaang pahina sa S&P 500, ang Dow Jones at ang DAX 40 talakayin nang detalyado ang bawat indeks.
Ang praktikal na aral: ang mga pambansang indeks ay nagsasabi ng iba't ibang kwento, at iyan mismo ang argumento para sa internasyonal na dibersipikasyon — ang isang portfolio na pinaghalong CAC 40, S&P 500 at mga umuusbong na merkado ay mas nakakapagtagumpay sa mga siklo ng sektor kaysa sa isang taya lamang sa Paris.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa CAC 40
Maaari Mo Bang Bilhin ang CAC 40 sa isang PEA?
Hindi ang mismong index, ngunit ang ilang CAC 40 ETF ay PEA-eligible: pisikal nilang hawak ang mga stock ng France sa index at nakikinabang mula sa tax wrapper. Suriin ang mga salitang "PEA-eligible" sa factsheet ng tracker bago bumili — hindi lahat ng mga ito ay PEA-eligible.
Gaano Karaming Kapital ang Kailangan Mong Ipuhunan sa CAC 40?
Sapat na ang ilang dosenang euro para sa isang CAC 40 ETF, na ang mga yunit ay ipinagpapalit sa halagang ilang euro sa mga online broker. Mas mahalaga ang pagkakapare-pareho ng mga kontribusyon kaysa sa kanilang unang laki.
Nagte-trade ba ang CAC 40 tuwing Sabado at Linggo?
Hindi: Ang Euronext Paris ay sarado tuwing Sabado at Linggo, pati na rin tuwing mga pampublikong holiday. Gayunpaman, ang mga indeks ng Asya at ang merkado ng cryptocurrency ay patuloy na gumagalaw — kaya naman kung minsan ay malinaw na may mga puwang sa pagbubukas tuwing Lunes ng umaga.
Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng CAC 40 at ng SBF 120 o ng CAC Next 20?
Ang SBF 120 ay naglalaman ng 40 stock ng CAC kasama ang susunod na 80 — isang mas malawak na pananaw sa merkado ng Pransya; pinagsasama-sama ng CAC Next 20 ang mga stock na nasa ranggo na 41 hanggang 60, ang mga potensyal na "kandidato" para sa CAC 40. Ang CAC ay nananatiling benchmark index; ang iba ay nagsisilbing zoom.
Paano Papasok ang Isang Stock sa CAC 40?
Sa desisyon ng index scientific committee, sa mga quarterly review, batay sa free-float market capitalization at mga traded volume: ang pinakamalaking kandidatong stock ay papalit sa pinakamaliit na papalabas na stock, na magkakabisa pagkatapos ng opisyal na anunsyo.
Bakit Tumataas ang CAC 40 Kapag Bumababa ang Rate?
Dalawang mekanismo: ang mga yield stock (mga bangko, insurer, utility company) ay nagiging mas kaakit-akit kapag maliit ang ipon, at ang pagpapahalaga sa mga kita sa hinaharap ay mekanikal na mas mataas kapag bumaba ang discount rate. Ang relasyon ay bumabaligtad kapag tumataas ang mga rate upang labanan ang implasyon.