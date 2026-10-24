CFD Trading: Paano Gumagana ang mga Kontrata para sa Pagkakaiba

Ang CFD trading ay nagbibigay-daan sa iyong mag-trade ng mga derivative na produkto sa mga pamilihang pinansyal tulad ng mga indeks, stock, Forex at mga kalakal. Sa pagsasagawa, maaari kang kumuha ng long o short na posisyon sa merkado nang hindi kailanman pagmamay-ari ang pinagbabatayang asset na iyong pinamumuhunanan. Sa gabay na ito, makikita mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kalakalan Mga CFD, mula sa kanilang mga pangunahing tampok hanggang sa kung paano gumagana ang mga ito.
Ano ang CFD Trading? - Kahulugan
Para simulan ang ating pagsusuri, mahalagang maunawaan kung ano talaga ang isang CFD sa pamilihan ng sapiAng mga CFD, o contracts for difference, ay mga produktong pinansyal na nagbibigay-daan sa iyong tumaya sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang pinagbabatayang asset. Maaaring subaybayan ng mga derivatives na ito ang isang stock, isang index, isang kalakal, isang cryptocurrency at marami pang iba. Sa debate ng mga CFD laban sa mga stock, ang pagmamay-ari ang siyang nagpapaiba sa kanila: sa isang CFD, hindi mo kailanman pagmamay-ari ang pinagbabatayang asset.
Ang kontrata ay pinagkakasunduan sa pagitan ng mamimili at nagbebenta upang palitan ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpasok at presyo ng paglabas ng isang posisyon. Ang pagsasara ng isang CFD order ang siyang nagtatakda ng kita o pagkalugi.
Paano Gumagana ang CFD Trading
Ang CFD trading ay nangangahulugang pagbili o pagbebenta ng mga produktong derivative batay sa kung inaasahan mong tataas o bababa ang presyo ng isang instrumento. Kapag ang presyo ay gumalaw pabor sa mamimili, ang kita ay katumbas ng bilang ng mga yunit na napili na pinarami sa bilang ng mga puntos na nakuha ng presyo. Sa kabaligtaran, kung ang presyo ay gumalaw pabor sa nagbebenta, ang mamimili ay tatanggap ng pagkalugi.
Samakatuwid, ang pinakamahusay na pamamaraan ay ang pagbubukas ng isang CFD order kapag inaasahan mo ang pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang stock, at isara ang posisyon sa mga partikular na presyong itinakda nang maaga upang mapanatili ang isang partikular na kita o isang paunang natukoy na pagkalugi. Upang matagumpay na makapag-trade ng mga CFD, ang pinakamahalagang bagay ay maunawaan kung paano ito gumagana at malaman ang iba't ibang mga pamamaraan sa pangangalakal.
Ang Mga Bentahe ng Pangangalakal ng CFD
Narito ang mga pangunahing bentahe ng pangangalakal ng CFD:
- Pag-access sa malawak na hanay ng mga pinansyal na asset: mga stock, cryptocurrency, mga kalakal…
- Malakas na leverage
- Walang mga paghihigpit sa short selling
- Ang kakayahang mamuhunan sa iba't ibang pamilihang pinansyal kahit na may maliit na portfolio
- Mataas na pagkatubig
- Patuloy na pagpepresyo ng CFD para sa karamihan ng mga instrumento
Mga Panganib ng CFD sa Pangangalakal ng Stock Market
- Mas malaki ang mga potensyal na pagkalugi kapag nakikipagkalakalan gamit ang mga CFD
Paliwanag sa CFD Leverage
Ang CFD leverage ay isang uri ng pautang na nagpapahintulot sa isang negosyante na mamuhunan ng mas malaking kapital kaysa sa hawak nila sa kanilang... CFD accountSamakatuwid, ang leveraged CFD trading ay nagbibigay-daan upang mag-trade ng mas malaking volume, kapwa kapag bumibili at kapag nagbebenta.
Sa pagsasagawa, ang CFD leverage ay nangangahulugang pagbubukas ng mga order sa mga kontrata ng CFD habang ginagamit ang mga hiniram na pondo. Gayunpaman, ang paggamit ng leverage ay may mataas na panganib kung sakaling magkaroon ng pagkalugi.
Magkano ang mga Gastos sa Pag-trade ng mga CFD sa Stock Market sa France?
Kasama sa pangangalakal ng CFD ang mga bayarin depende sa instrumentong pinansyal na ikinakakalakal pati na rin sa pagpili ng broker. Narito ang mga gastos na dapat isaalang-alang:
- Ang Pagkalat: Isang mahalagang bahagi ng pangangalakal ng CFD, ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbili at presyo ng pagbebenta ng isang instrumento, at ito ay itinuturing na kabayaran ng brokerKung mas mahigpit ang spread, mas tataas ang iyong potensyal na kita.
- Ang Komisyon: Ang komisyon ay para lamang sa pangangalakal ng stock. Ang ilang broker ay hindi naniningil ng mga bayarin sa komisyon. Kung ang iyong broker ay hindi naniningil sa iyo ng anumang komisyon, ang spread lamang ang mabibilang sa iyong mga transaksyon sa CFD.
- Mga Bayarin sa Pagpalit: Ang bayad sa swap ay sinisingil kapag ang isang posisyon ay nananatiling bukas magdamag. Kadalasan, ito ay kinakalkula isang beses sa isang linggo.
Aling mga Istratehiya sa Pangangalakal ng CFD ang Dapat Mong Gamitin?
Kapag nangangalakal ng mga CFD sa stock market, may ilang mga pamamaraan na maaaring gamitin depende sa iyong mga layunin sa pananalapi at sa antas ng panganib na itinakda mo para sa iyong sarili. Ang pinakasikat ay ang scalping at day trading. Narito kung paano pinaghahambing ang dalawang istilo ng pangangalakal na ito upang makita mo kung aling estratehiya ang angkop para sa iyo.
- Pagsusukat: Ang scalping ay isang estratehiyang ginagamit sa CFD trading na kinabibilangan ng pagsasagawa ng maraming trade sa napakaikling panahon. Nangangahulugan ito ng pagpapalit ng posisyon sa loob ng ilang segundo o kahit ilang minuto lamang. Ang ideya ay bumili at magbenta ng mga securities nang napakabilis upang masulit ang pinakamalaking pagbabago-bago ng presyo.
- Pangangalakal sa araw: Ang day trading ay isang panandaliang estratehiya sa pamumuhunan na kinabibilangan ng pagsasara ng lahat ng iyong mga posisyon bago magsara ang mga merkado. Ang mga mangangalakal na gumagamit ng estratehiyang ito ay nagsasara ng kanilang posisyon sa pagtatapos ng bawat araw. Kumikita sila mula sa maliliit na paggalaw ng presyo. Kapag nangangalakal ng mga CFD, maaari silang maglagay ng ilang mga order sa parehong tumataas at bumababang merkado.
Ang Aming Mga Tip para sa Matagumpay na Pangangalakal ng CFD
- Ang mga CFD ay pinakamahusay na nakalaan para sa mga batikang mamumuhunan: turuan ang iyong sarili kung paano gumagana ang mga pamilihan sa pananalapi at, sa partikular, sa mga pinagbabatayang produkto ng isang CFD.
- Tanungin ang iyong sarili kung ang ganitong uri ng pamumuhunan ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin, at isaalang-alang ang mga panganib na handa mong tanggapin, dahil alam mong ang mga CFD ay mga panandaliang produktong haka-haka lamang.
- Mag-ingat sa mga panloloko sa merkado ng CFD
- Mag-ingat sa paggamit ng leverage upang maiwasan ang malalaking pagkalugi
- Magsanay sa isang demo account na inaalok ng iyong broker upang maitatag nang maayos ang iyong diskarte sa pangangalakal
Pagkalkula ng CFD – Paano Kalkulahin ang Pagkalugi o Kita ng isang Posisyon ng CFD?
Upang kalkulahin ang kita o pagkalugi ng isang posisyon sa CFD, kailangan mong isaalang-alang ang mga sumusunod na elemento:
- ang halaga ng isang punto o isang pip
- ang pambungad na presyo ng kontrata
- ang presyo ng pagsasara ng kontrata
- ang laki ng posisyon (bilang ng mga kontrata o laki ng lote)
- pagkilos
- iba't ibang bayarin sa pangangalakal (komisyon, bayarin sa magdamag, mga bayarin na inilalapat kapag nagse-set up ng mga espesyal na stop-loss order)
Ang pagkalkula ng mga pagkalugi o kita sa mga CFD sa stock market ay sumusunod sa pormulang ito:
Pagkalkula ng Pagkalugi / Kita ng CFD = (Laki ng posisyon * Halaga ng isang punto o isang pip) * (presyo ng pagsasara – presyo ng pagbubukas)*
*Pagkatapos ay kakailanganin mong ibawas ang lahat ng iba't ibang bayarin at buwis sa pangangalakal upang makuha ang tunay na tubo o pagkalugi.
Simulasyon ng CFD – Bakit Dapat Gumamit ng CFD Demo Account?
Mahalagang gumamit ng stock market CFD simulator upang maayos na matutunan kung paano gumagana ang mga CFD nang sa gayon ay maitatag mo ang pinakamahusay na posibleng estratehiya sa pangangalakal.
Ang mga negosyanteng bago sa CFD trading ay palaging pinapayuhan na magsimula sa pamamagitan ng paggamit ng CFD demo trading account upang maging pamilyar sa kapaligiran ng pangangalakal. mga paghahambing ng plataporma tulad ng MetaTrader 4 (MT4) o MetaTrader 5 (MT5).
Sa katunayan, ang demo account ay nagbibigay-daan sa iyo na i-set up ang iyong diskarte sa pangangalakal ng CFD gamit ang virtual na pera sa ilalim ng totoong mga kondisyon ng merkado.
Pagsasanay sa CFD
Parami nang parami ang mga kursong makukuha sa internet, kaya maaari kang pumili kung paano matuto sa sarili mong bilis at ayon sa iyong kakayahang magamit. Mahalagang magsanay sa CFD trading bago pumasok sa stock market. Sa katunayan, maaari mong ihambing ang lahat ng alok na pagsasanay na magagamit.
Maraming platform ang nag-aalok sa kanilang mga gumagamit ng libreng pagsasanay na may mga tutorial upang mas maunawaan ang mga CFD. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang tamang kurso upang mapabuti ang iyong kaalaman sa mga merkado at lumikha ng isang epektibong diskarte sa pangangalakal.
Bago ka magsimulang mangalakal, siguraduhing alam mo ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalakal at ang iba't ibang jargon na may kaugnayan sa mga CFD.
Ilang Termino ng CFD na Dapat Malaman
- Margin tawag: Isang pangyayaring nagaganap sa iyong trading account kapag ang halaga nito ay bumaba sa kinakailangan ng margin ng iyong broker. Bilang resulta, hindi mo na mapapanatiling bukas ang iyong mga posisyon dahil wala kang sapat na pondo. Dapat kang magdagdag ng pondo o isara ang lahat ng iyong mga posisyon upang mapanatili ang iyong trading account.
- Itanong ang presyo: Ang presyo ng pagbili ng isang asset.
- Presyo ng bid: Ang presyo ng pagbebenta ng isang asset.
- bull marketIsang umuusbong na merkado.
- CFD broker Isang tagapamagitan sa pananalapi na nagbibigay-daan sa iyong mamuhunan sa mga pamilihang pinansyal sa pamamagitan ng mga CFD.
- Hedging: Isang diskarte sa pangangalakal na naglalayong balansehin ang mga panganib sa isang posisyon sa pangangalakal sa pamamagitan ng sabay na pagbubukas ng isang mahaba at isang maikling posisyon sa parehong asset o sa mga asset na may mataas na kaugnayan.
- CFD robot ng kalakalan: Isang kagamitan sa pangangalakal na nagbibigay-daan sa iyong mag-trade sa mga merkado sa awtomatikong paraan.
- Kumalat: Ang pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagbebenta (bid) at presyo ng pagbili (ask), na katumbas ng perang kinikita ng isang broker sa bawat posisyon sa pangangalakal na iyong kukunin.
- Itigil ang pagkawala: Isang trading order na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang iyong pagkalugi sa isang posisyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng pinakamataas na antas ng pagkalugi na awtomatikong magsasara ng posisyon kung maaabot nito ang antas ng pagkalugi na iyon.
- Kumita: Isang trading order na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang iyong kita sa isang posisyon sa pamamagitan ng pagtatakda ng pinakamataas na antas ng kita na awtomatikong magsasara ng posisyon kung maaabot nito ang antas ng kita na iyon.
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Mga CFD: Ang Sinasabi ng Regulator
Mahigpit na kinokontrol ng financial regulator (AMF) ng France at ng European Securities and Markets Authority ang pagmemerkado ng mga CFD sa mga retail investor: mga leverage cap (30 sa 1 nang pinakamarami sa mga pangunahing pares ng pera, 20 sa 1 sa mga pangunahing stock indices, 5 sa 1 sa mga indibidwal na stock), awtomatikong pagsasara ng mga posisyon kapag ang margin ay bumaba sa 50% ng kinakailangang minimum, at proteksyon sa negatibong balanse. Dapat ding ipakita ng mga broker ang porsyento ng kanilang mga kliyente sa retail na nalulugi sa mga produktong ito: isang bilang na kadalasang higit sa kalahati ng lahat ng account. Ipinakita ng mga pag-aaral ng AMF sa Forex at CFD na halos siyam sa sampung retail investor ang nalulugi. Ang CFD ay isang instrumento ng haka-haka, hindi isang produkto ng pag-iimpok.
Konklusyon: Pangangalakal ng mga CFD – Oportunidad o Panganib?
Ang pangangalakal ng CFD sa stock market ay nag-aalok ng maraming bentahe, lalo na para sa isang ispekulatibong pamamaraan ng pamumuhunan. Pagkatapos ng wastong pagsasanay, ang pag-unawa kung paano ito gumagana ay medyo simple.
Kaya, maaari ka bang kumita ng pera gamit ang mga CFD? Oo, ngunit ang pinakamahusay na paraan ay ang pag-set up ng pamamahala ng pera nang maaga upang maiwasan ang anumang panganib ng pagkalugi. Sa katunayan, ang pangangalakal ng CFD ay mas angkop para sa mga mangangalakal na gumagamit ng mga panandaliang estratehiya sa mga merkado na lubos na pabago-bago. Gayunpaman, lubos na inirerekomenda na maging maingat kapag gumagamit ng leverage, na naglalantad sa iyo sa mas malaking panganib.
Sa aling mga pamilihan ka maaaring mag-trade ng mga CFD?
Maaari kang mag-trade ng mga CFD sa iba't ibang merkado tulad ng index, stock, cryptocurrency, currency at commodity markets.
Posible bang Mag-trade ng mga CFD nang Walang Leverage?
Oo, posible talagang mag-trade ng mga CFD nang walang leverage.
Bakit Mag-trade ng Asset bilang CFD?
Ang pangangalakal ng CFD ay lalong kumikita para kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtaya sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng isang instrumento. Pinapayagan ka rin nitong paramihin ang iyong kapital at samantalahin ang mga kaakit-akit na spread.
Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng CFD Trading at Futures Accounts?
Bagama't may pagkakatulad ang dalawang instrumentong ito, ang CFD trading at futures accounts ay magkaiba sa mga tuntunin ng investment horizon. Bagama't ang CFD trading ay pangunahing inilaan para sa panandaliang pangangalakal, ang trading futures accounts ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na mamuhunan sa katamtaman at pangmatagalang panahon.
Ang artikulong ito ay may layuning pang-edukasyon at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Ang leveraged CFD trading ay may mataas na panganib na mawalan ng kapital; karamihan sa mga retail account ay nalulugi.