Copy Trading: Paano Ito Gumagana, Mga Panganib at Plataporma (2026)

Kopyahin ang pangangalakal Nangangako ng walang kahirap-hirap na pamumuhunan: pipili ka ng isang high-performing trader, muling ire-reproduce ng platform ang bawat isa sa kanilang mga trade sa iyong account, at kinokolekta mo — sa teorya — ang parehong kita na nakukuha nila. Mas detalyado ang katotohanan: ipinakita ng Autorité des marchés financiers (AMF), ang financial regulator ng France, na ang karamihan sa mga account na nangongopya ay nauuwi sa pagkalugi. Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung ano ang copy trading, kung paano ito gumagana, kung paano pipiliin kung sino ang kokopyahin, kung aling mga panganib ang tatanggapin mo, at kung anong regulasyon ang nagbago.
Huling na-update: Oktubre 23, 2026
Ano ang Copy Trading?
Ang copy trading ay isang serbisyo na awtomatikong kinokopya ang mga kalakalan ng ibang mamumuhunan sa iyong account. Kapag bumili ang kinopyang negosyante, bibili rin ang iyong account; kapag nagbenta sila, nagbenta rin ang iyong account; kapag inayos nila ang kanilang protective stop, nag-aadjust din ang sa iyo. Lahat ay proporsyonal na nakabatay sa halagang iyong ipinangako.
Ang konsepto ay lumitaw noong huling bahagi ng dekada 2000 kasabay ng mga social network ng pamumuhunan — eToro ay ang pinakakilalang pangalan — na nagpapakita ng mga portfolio at track record ng mga miyembro upang makopya ito ng iba sa isang click lamang. Simula noon, ang prinsipyo ay kumalat na sa karamihan ng mga trading platform sa pamamagitan ng mga nakalaang serbisyo tulad ng ZuluTrade o Myfxbook AutoTrade.
Ang copy trading ay naiiba sa dalawang magkaugnay na kasanayan na hindi dapat ipagkamali dito:
- Social tradingSinusundan mo ang mga talakayan at ideya ng ibang mga mamumuhunan, ngunit ikaw mismo ang nagpapasya sa bawat kalakalan.
- Awtomatikong pangangalakal na pinapagana ng robot: nagpapatupad ka ng isang paunang natukoy na algorithm, hindi mga desisyon ng isang tao — ang aming pahina sa automated na kalakalan detalyadong ipinaliwanag ang mekaniks.
Paano Gumagana ang mga Copy Trading Platform?
Ang mga mekanismo ay mukhang simple, at nararapat lamang na maunawaan ang mga ito nang tumpak:
- Magbukas ka ng account sa isang broker na nag-aalok ng serbisyo, at magdeposito ka ng pondo.
- Pumili ka ng mangangalakal na kokopyahin mula sa leaderboard ng platform, batay sa kanilang mga nailathalang istatistika.
- Itinakda mo ang inilaang halaga at, sa karamihan ng mga platform, isang pandaigdigang paghinto sa proteksyon na humihinto sa kopya kung ang mga pagkalugi ay lumampas sa isang itinakdang limitasyon.
- Nagsisimula ang pagkopyaAng bawat kalakalan na ginagawa ng negosyante ay ikokopya sa iyong account, pro rata sa iyong alokasyon — kung maglalaan sila ng 5% ng kanilang kapital, ang iyong account ay maglalaan ng 5% ng sa iyo.
- Maaari kang huminto anumang orasAng mga posisyong bukas na ay maaaring sarado o pananatilihin, ayon sa iyong pagpapasya, depende sa platform.
Isang mahalagang teknikal na detalye: tanging mga kalakalan lamang ang ginawa pagkatapos Ang mga kopyang sinimulan ay kinokopya. Hindi ka makikinabang sa mga nakaraang kita ng mangangalakal — mamanahin mo ang kanilang kinabukasan, mabubuti man o masasama ang mga kalakalan.
Mga Plataporma ng Copy Trading: Saan Mag-Copy Trade
Paghambingin ang pinakamahusay na mga platform ng copy trading at makikita mo na ang merkado ay nakaayos sa paligid ng dalawang modelo. Mga pinagsamang platapormang panlipunan - eToro nangunguna sa kanila — pagsamahin ang brokerage at isang copy network: ang kinopyang trader ay isang miyembro ng komunidad, binabayaran ng platform ayon sa mga tagasunod na sumusubaybay sa kanila. specialized mga serbisyo — ZuluTrade, Myfxbook AutoTrade, DupliTrade — makakakonekta sa ilang broker: itatago mo ang iyong account sa iyong broker, at doon isasagawa ng third-party service ang kopya.
Ang ilang mga broker, kabilang ang Vantage, umasa sa mga serbisyong kasosyo na ito upang mag-alok ng copy trading sa kanilang mga kliyente — tingnan ang listahan ng mga magagamit na serbisyo at ang mga tuntunin (mga bayarin, instrumento, minimum na deposito) bago ka mangako; ang aming paghahambing ng broker ginagawang madali ang paghanay ng mga alok nang magkakasunod.
Isang puntong dapat bantayan: ang kalidad ng pagpapatupad ay nag-iiba sa bawat broker. Ang pagkopya ay hindi kailanman nangyayari agad-agad — ang ilang segundo ng pagkaantala ay sapat na, sa mabilis na merkado, upang gawing masama ang isang magandang presyo ng pagpasok. Ang "pagdulas ng kopya" na ito ay isa sa mga hindi nakikitang gastos ng sistema.
Kumikita ba ang Copy Trading? Ang Natuklasan ng AMF
Ito ang tanong na mahalaga, at prangka ang sagot ng mga regulator. Sa isang pag-aaral na inilathala noong 2021, sinuri ng AMF ang mga account ng mga kliyente ng copy trading: malaking mayorya ang nalulugi sa mga panahong naobserbahan — hanggang sa humigit-kumulang siyam na account sa sampu sa pula sa pinakamahabang panahon, ang mga resulta ay naaayon sa mga inilathala ng iba pang mga regulator sa Europa tungkol sa mga produktong may leverage.
Tatlong mekanismo ang nagpapaliwanag sa agwat sa pagitan ng ipinakitang pagganap ng mga negosyanteng kinokopya at ang aktwal na pagkalugi ng mga taong kinokopya sa kanila:
- Bias ng survivorshipIpinapakita ng mga leaderboard kung sino ang mga nanalo sa ngayon — ang marami sa mga huminto ay hindi lumalabas kahit saan.
- LeverageAng mga negosyanteng mukhang kahanga-hanga sa papel ay kadalasang may mataas na leverage, na nagdudulot ng pantay na kahanga-hangang pagkalugi kapag umiikot ang hangin — at palaging umiikot ang hangin.
- Pagkaantala at mga bayarin: ang copy lag, spreads at commissions ay bumabagabag sa bawat kalakalan — lalo na sa mga lubos na aktibong estratehiya.
Idagdag ang pang-apat, ang salik ng tao: may posibilidad na dumating ang mga tagakopya pagkatapos isang sunod-sunod na panalo, sa eksaktong sandali na bumabaligtad ang swerte ng kinopya na negosyante. Ang mga ranggo ayon sa nakaraang pagganap ay isang kilalang hindi maaasahang tagapagpahiwatig ng pagganap sa hinaharap — ang mga platform mismo ang kinakailangang magsabi nito.
Paano Pumili ng Mangangalakal na Kokopyahin
Kung magdesisyon kang magpatuloy pa rin, ang pagpili ng mangangalakal ang tanging bahagi ng laro na ganap mong pagmamay-ari. Ilang konkretong pamantayan, ayon sa kahalagahan:
- Haba ng rekord ng track: labing dalawang buwan nang hindi bababa sa, mas mainam kung dalawa hanggang tatlong taon — walang pinatutunayan ang isang maikling kasaysayan, gaano man ito kaganda tingnan.
- Pinakamataas na drawdown: ang pinakamalaking pagbaba na naranasan ng account. Ito ang numerong nagsasabi sa iyo kung ano ang iyong matiis — hindi ang ipinapakitang kita.
- Pagkakapare-pareho ng estratehiya: parehong mga merkado, parehong istilo, parehong pamamahala ng peligro mula sa isang buwan hanggang sa susunod — ang pabago-bagong pagganap ay kadalasang nagtatago ng mga sugal.
- Ginamit na leverage: ang isang negosyanteng nagdoble sa account sa loob ng anim na buwan gamit ang malaking leverage ay maaaring bawasan ito sa isang-katlo sa loob lamang ng isang masamang linggo.
- Bilang ng mga tagakopya at mga asset na pinamamahalaan: hindi masyadong kaunti (isang hindi pa napatunayang estratehiya) ni hindi rin masyadong marami (malalaking order na hindi maayos ang pagpapatupad).
At isang tuntunin sa pamamahala na mas mahalaga kaysa sa pinagsamang lahat ng pamantayan: maglaan lamang ng isang maliit na bahagi ng iyong kapital para sa copy trading — perang matatanggap mong tuluyang mawala — at mag-iba-iba sa dalawa o tatlong trader na may iba't ibang istilo, sa halip na tumaya sa iisang kampeon.
Ang Tunay na Gastos ng Copy Trading
Ang bayarin para sa isang kopya ay binabasa sa apat na linya. Mga gastos sa transaksyon una: ang mga spread at komisyon ay nalalapat sa bawat kinopyang order — at ang mga aktibong estratehiya ay nagpaparami ng mga order. Mga bayarin sa serbisyo susunod: ang ilang mga platform ay kumukuha ng porsyento ng iyong kita, ang iba ay naniningil para sa pag-access sa mga leaderboard. At panghuli, kabayaran ng kinopyang negosyanteBinabayaran sila ng mga platform ayon sa bilang ng mga copier o sa dami ng nalilikha — isang pamamaraan na nagbibigay ng gantimpala sa visibility na kahit man lang kasinglaki ng napapanatiling pagganap.
Pagkatapos ay mayroong gastos na walang kasamang invoice: panganib sa peraKaramihan sa mga kinopyang estratehiya ay nangangalakal ng mga pares ng pera na denominasyon ng dolyar; para sa isang account na nasa euro, ang bawat kabuuang kita ay maaaring bawasan o palakasin ng mga paggalaw ng exchange rate — isang variable na bihirang ipinapakita sa mga leaderboard.
Paano Pamahalaan ang Panganib sa Copy Trading, Hakbang-hakbang
Para sa mga tumatanggap ng panganib, ang pag-setup ay may limang sukat na galaw. Isa: beripikahin ang awtorisasyon ng plataporma sa opisyal na rehistro. Dalawamaglaan lamang ng limitadong bahagi ng iyong kapital — isang halagang ang kabuuang pagkalugi ay mananatiling kayang bayaran. Tatlo: ipamahagi ito sa dalawa o tatlong mangangalakal na may iba't ibang estilo.
apat: itakda ang pandaigdigang paghinto sa proteksyon at ang iyong tuntunin sa paglabas mula sa simula — sa anong antas ng pagkalugi ako titigil, at sa anong abot-tanaw ako susuriin. Lima: pagsusuri kada quarter, hindi araw-araw — ang patuloy na pagsubaybay ay nag-iimbita ng mga nagmamadaling umalis sa pinakamasamang posibleng sandali.
Hindi ginagawang magandang pamumuhunan ng disiplinang ito ang copy trading; binabawasan lamang nito ang posibilidad na maging isang sakuna ito. Ang pagkakaibang iyan ay nararapat na ipaliwanag nang malinaw bago ang unang deposito.
Ang mga Panganib ng Copy Trading
- Panganib sa merkado: ang pangongopya ay walang maipoprotekta sa iyo; ang pagkalugi ng kinopyang negosyante ay ang iyong mga pagkalugi, nang proporsyonal.
- Panganib sa panganibKaramihan sa mga kinopyang estratehiya ay kinabibilangan ng mga CFD o mga produktong may leverage na pera — mga produktong nalulugi ang karamihan sa mga retail investor, gaya ng kinakailangang ipakita ng bawat broker.
- Panganib sa ipinagpaliban na mababang pagganap: ginagaya mo ang isang hindi nakikitang rekord at minana ang mahihirap na buwan kasunod ng iyong pagdating.
- Operasyong panganib: mga pagkaantala sa pagkopya, pagdulas, mga pagkawala ng serbisyo, paglalaan ng bug.
- Panganib sa panlolokoRegular na naglalathala ang AMF ng mga babala laban sa mga hindi awtorisadong platform ng copy trading; suriin ang awtorisasyon ng iyong tagapamagitan sa opisyal na rehistro bago ang anumang deposito.
Kung walang proteksyon, at kung walang diversification sa iba't ibang trader, ang copy trading ay magiging isang garantisadong investment: nililimitahan ng mga tool na ito ang pinsala — hindi nito inaalis ang panganib.
Regulasyon: Ano ang Nagbago
Matagal nang nasa isang kulay-abo na lugar ang copy trading: sino ang mananagot kapag ang isang indibidwal ay nagpapatupad ng mga desisyon sa daan-daang account? Nalutas na ng regulasyon ng Europa ang tanong: ang copy trading ay bumubuo ng pamamahala ng portfolio alinsunod sa kahulugan ng direktiba ng MiFID II — samakatuwid, ang serbisyo ay dapat ibigay ng isang awtorisadong kompanya, kasama ang pagsisiwalat, pagiging angkop sa kliyente, at mga obligasyon sa pinakamahusay na pagpapatupad na kaakibat nito.
Para sa indibidwal na mamumuhunan, may dalawang praktikal na kahihinatnan na kasunod. Una, ang mga sumusunod na plataporma ay nagpapakita ng detalyadong mga babala sa pagkalugi — ang pagbabasa ng mga ito ay bahagi ng iyong due diligence. Pangalawa, mas madaling matukoy ang mga hindi awtorisadong serbisyo: kung ang plataporma ay wala sa rehistro ng mga awtorisadong kumpanya ng AMF, walang dapat pag-usapan — aalis ka na.
Kopya ng Kalakalan at mga Buwis sa France
Ang copy trading ay isinasagawa sa mga ordinaryong securities account, kadalasan sa pamamagitan ng mga CFD o pera — mga instrumentong hindi kwalipikado para sa PEA, plano ng pagtitipid sa equity ng France na may bentahe sa buwis. Samakatuwid, ang anumang kita ay nasa ilalim ng flat 30% na buwis sa mga securities account, o sa ilalim ng progresibong iskala na may allowance kung pipiliin mo ito.
Ang mga pagkalugi, sa kanilang bahagi, ay hindi nawawala para sa mga layunin ng buwis: ang natanto na pagkalugi sa kapital ay maaaring mabawi laban sa mga kita sa kapital sa susunod na sampung taon ng buwis. Sa isang serbisyo na istatistikal na nalugi, ang anggulong ito sa buwis ay hindi gaanong mahalaga — idokumento ang bawat kalakalan para sa iyong tax return.
Mga Klasikong Pagkakamali sa Pagkopya
- Kinokopya ang kampeon ng buwanAng mga ranggo ayon sa kamakailang pagganap ay isang katalogo ng mga maswerteng sunod-sunod na tagumpay — ang dalawang taon ng pagiging consistent ay natatalo ang anim na linggong sprint.
- Paglalaan ng lahat sa iisang negosyante: ang konsentrasyon ay eksaktong ginagaya ang panganib na dapat sana'y mababawasan ng dibersipikasyon.
- Itinigil ang pagkopya pagkatapos ng isang mahirap na sitwasyon, pagkatapos ay bumabalik pagkatapos ng rebound: binabayaran ng tagakopya ang mga pagkalugi at hindi nababayaran ang mga nabawi.
- Nakalimutan ang protection stopKung walang itinakdang hangganan para lumabas, ang emosyon ang magdedesisyon — palaging huli na.
- Hindi pagdedeklara ng iyong mga pagkalugiAng natantong pagkalugi sa kapital ay mananatiling maaaring mabayaran sa loob ng sampung taon; ang pagdodokumento ng mga ito mula sa simula ay nakakaiwas sa direktang pagkalugi sa buwis.
Copy Trading o Tradisyonal na Pamumuhunan?
Sinasagot ng copy trading ang isang tunay na pagnanais — ang makinabang mula sa kadalubhasaan ng ibang tao nang hindi ginugugol ang sarili mong oras dito — ngunit ang tapat na pagtimbang sa mga kalamangan at kahinaan ng copy trading ay nagpapakita na hindi nito natutugunan ang pagnanais na iyon: ang mga bilang ng pagkalugi ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Para sa karamihan ng mga nag-iipon, ang sagot sa "sino ang mas makakapamahala ng aking pera kaysa sa akin?" ay hindi isang hindi kilalang negosyante na binabayaran sa dami ng tagasunod: ito ay pamumuhunan sa iba't ibang indeks — mga pandaigdigang ETF tulad ng Mundo ng MSCI — na ang pinakamababang bayarin at pinakamataas na pag-iiba-iba ay tiyak na nag-aalis ng panganib ng pagdepende sa iisang indibidwal.
Kung mas malakas pa rin ang hatak ng mga merkado, mas makabubuting matutunan mo mismo ang mga pangunahing kaalaman sa pangangalakal: ang ating gabay kung paano gumagana ang pangangalakal at ang aming pangkalahatang-ideya ng CFDs Inilatag ang pundasyon na nagpapahayag na ang mga copy trading ay makakapagligtas sa iyo — mali, para sa karamihan ng mga account.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Copy Trading
Ano ang copy trading?
Ang copy trading ay isang serbisyo na awtomatikong kinokopya ang mga kalakalan ng isang napiling trader sa iyong account: bawat pagbili, pagbenta, o proteksiyon na pagsasaayos ay kinokopya nang proporsyonal sa iyong alokasyon. Kokopyahin mo lamang ang mga kalakalan sa hinaharap — hindi kailanman ang mga nakaraang kita ng trader.
Kumita ba ang copy trading?
Para sa karamihan ng mga account, hindi. Ipinapakita ng pag-aaral na inilathala ng AMF noong 2021 na ang malaking mayorya ng mga kliyente ng copy trading ay nawalan ng pera sa naobserbahang panahon — hanggang sa humigit-kumulang siyam na account sa sampu sa pinakamahabang panahon. Ang nakaraang pagganap ng mga kinopyang trader ay hindi gabay sa iyong sariling mga resulta.
Sa social trading, gumagamit ka ng mga ideya at talakayan ng ibang mamumuhunan ngunit ikaw mismo ang magpapasya sa bawat kalakalan. Sa copy trading, awtomatiko ang replikasyon: ang kinopyang negosyante ang gumagawa ng mga desisyon, at ang iyong account ang siyang magpapatupad ng mga ito nang walang iyong interbensyon.
Oo, kapag ito ay ibinibigay ng isang awtorisadong kompanya. Itinuturing ng regulasyon ng Europa ang copy trading bilang pamamahala ng portfolio: ang serbisyo ay nangangailangan ng awtorisasyon at may mga obligasyon sa pagsisiwalat. Palaging suriin ang awtorisasyon ng platform sa opisyal na rehistro ng AMF bago ang anumang deposito.
Maaari ka bang mag-copy trading sa isang PEA?
Hindi. Ang copy trading ay isinasagawa sa mga ordinaryong securities account, kadalasan sa pamamagitan ng mga CFD o pera, na hindi karapat-dapat para sa PEA. Ang mga kita ay nasa ilalim ng flat 30% na buwis; ang natanto na capital losses ay maaaring mabawi laban sa capital gains sa susunod na sampung taon.
Magkano ang kailangan mo para makapagsimula ng copy trading?
Ang mga minimum na deposito ay nag-iiba sa bawat plataporma, mula ilang daan hanggang ilang libong euro. Ang tunay na tanong ay hindi ang minimum kundi ang makatwirang maximum: maglaan lamang ng kung ano ang kaya mong tanggapin nang buo, at mag-diversify sa ilang mga trader sa halip na isa.
Ang Ika-Line
- Ang prinsipyo: awtomatiko at proporsyonal na pagkopya ng mga kalakalan ng isang negosyante sa iyong account.
- Ang realidad: isang malaking mayorya ng mga naluluging account ayon sa pag-aaral ng AMF noong 2021 — hanggang ~9 sa 10 sa mahahabang panahon.
- Ang mga pitfalls: survivorship bias, leverage, mga pagkaantala sa pagkopya, mga bayarin, pagdating pagkatapos mabago ang swerte ng negosyante.
- Regulasyonpamamahala ng portfolio sa ilalim ng MiFID II — kinakailangan ang awtorisasyon; suriin ang rehistro ng AMF.
- Ang alternatiboPara sa karamihan ng mga nag-iipon, ang isang sari-saring pandaigdigang ETF ay nananatiling pinakamatibay na sagot.