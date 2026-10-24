Cryptocurrency: Gabay para sa mga Baguhan sa Crypto (2026)

A cryptocurrency (tinatawag ding crypto-asset) ay isang digital na pera na tumatakbo nang walang sentral na bangko o tagapamagitan, na pinapagana ng isang pampublikong rehistro na sinigurado ng cryptography: ang blockchain. Simula nang malikha ang Bitcoin noong 2009, libu-libong cryptocurrency ang lumitaw, na may iba't ibang gamit. Pinagsasama-sama ng gabay na ito ang mga live na presyo para sa mga pangunahing cryptocurrency at ipinapaliwanag kung paano sila gumagana, ang mga pangunahing pamilya ng mga asset, at ang kanilang mga bentahe at panganib. Sinasaklaw din nito kung paano bumili ng cryptocurrency, kung paano ito iimbak at kung paano ito idedeklara sa France.
Ano ang Cryptocurrency? Ang Simpleng Kahulugan
Ang isang cryptocurrency ay isang Digital na asset na nagbibigay-daan sa dalawang tao na makipagpalitan ng halaga nang direkta sa Internet nang hindi dumadaan sa bangko. Tatlong katangian ang nagpapaiba dito sa tradisyonal na pera:
- Ito ay desentralisado: walang bangko sentral at walang gobyerno ang nag-iisyu o kumokontrol dito. Ang mga patakaran sa pag-isyu ay nakasulat sa computer code ng network.
- Ito ay tumatakbo sa isang blockchain: bawat transaksyon ay nakatala sa isang pampublikong rehistro na kinopya sa libu-libong computer at halos imposibleng pakialaman.
- Ito ay sinisiguro ng cryptography: ang bawat gumagamit ay may hawak na isang lihim na pribadong susi na nagpapahintulot sa kanila na gastusin ang kanilang mga pondo.
Sa France, ang batas ay tumutukoy sa Digital na mga asset, habang ginagamit ng Unyong Europeo ang terminong crypto-assetsHindi sila legal na perang papel: ang isang mangangalakal ay hindi obligado na tanggapin ang mga ito, at ang kanilang halaga ay hindi ginagarantiyahan ng anumang institusyon. Ito ay nakasalalay lamang sa suplay at demand.
Isang Maikling Kasaysayan: Mula Bitcoin Hanggang Libu-libong Cryptocurrency
Noong Oktubre 31, 2008, isang tao o grupo na gumagamit ng alyas Satoshi Nakamoto naglathala ng isang white paper na naglalarawan ng isang "peer-to-peer electronic cash system". Ang unang bloke ng Bitcoin network ay nilikha noong Enero 3, 2009. Ang ideya ay upang paganahin ang mga online na pagbabayad nang walang pinagkakatiwalaang ikatlong partido, kasunod ng isang krisis sa pananalapi na nagpahina sa tiwala ng mga bangko.
Sumunod ang iba pang mga proyekto. Ang pinakamahalaga, Ethereum, na inilunsad noong 2015, ay nagpakilala ng mga smart contract: mga programang awtomatikong isinasagawa sa blockchain. Nagbukas sila ng daan para sa desentralisadong pananalapi, mga NFT at libu-libong bagong token. Saklaw ng terminong altcoin ang lahat ng cryptocurrency maliban sa Bitcoin.
Live na Mga Presyo ng Cryptocurrency
Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng presyo at 24-oras na pagbabago ng mga pangunahing cryptocurrency, na niraranggo ayon sa market capitalization. Awtomatikong ina-update ang data: ipinapakita nito ang pinakabagong magagamit na presyo, hindi ang halagang nakapirmi sa panahon ng pagsulat.
Bukas ang merkado ng crypto 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, nang walang closing bell. Samakatuwid, ang mga presyo ay maaaring magbago nang husto sa magdamag o sa mga katapusan ng linggo. Bahagyang magkakaiba rin ang mga ito sa bawat platform, dahil ang bawat crypto exchange ay nagpapanatili ng sarili nitong order book. Para sundan ang isang partikular na coin, tingnan ang aming pahina na nakatuon sa mga presyo ng cryptocurrency.
Paano Gumagana ang Cryptocurrency para sa mga Baguhan?
Ang blockchain ay isang database na nagtatala ng mga transaksyon sa mga batch na tinatawag na blokeAng bawat bloke ay naglalaman ng isang cryptographic fingerprint ng nakaraang bloke, na bumubuo ng isang kadena. Ang pagbabago ng isang lumang transaksyon ay mangangailangan ng muling pagkalkula ng bawat kasunod na bloke, sa karamihan ng mga computer ng network nang sabay-sabay. Sa pagsasagawa, hindi ito makakamit sa isang malaking blockchain.
Ang rehistrong ito ay hindi nakaimbak sa mga server ng isang kumpanya: kinokopya ito sa libu-libong independiyenteng mga computer, ang nodesSinusuri ng bawat isa kung ang mga bagong transaksyon ay sumusunod sa mga patakaran ng protocol. Samakatuwid, walang pangunahing punto ng pagkabigo: kung ang isang node ay bumagsak, ang network ay patuloy na tumatakbo.
Mga Pampublikong Susi, Pribadong Susi at Address
Ang bawat gumagamit ay may hawak na pares ng susi. Tsaa Pampublikong key, kung saan kinukuha ang isang address, ay gumagana tulad ng isang numero ng account na maaari mong ibahagi upang makatanggap ng mga pondo. pribadong key ay ang sikretong ginagamit upang pumirma, at samakatuwid ay pahintulutan, ang isang paggastos. Sinuman ang may hawak ng pribadong susi ang kumokontrol sa mga pondo: mawala ito at mawawalan ka ng access sa iyong crypto; manakaw ito at manakaw ang iyong crypto. Walang customer service desk na magbabaliktad ng isang transaksyon.
Pinagkasunduan: Patunay ng Trabaho o Patunay ng Pagtataya
Para magkasundo ang lahat ng node sa pagkakasunod-sunod ng mga transaksyon nang walang sentral na awtoridad, ang bawat blockchain ay gumagamit ng mekanismo ng pinagkasunduanAng dalawang pangunahing ay:
- Katunayan ng Work, ginagamit ng Bitcoin. Mga Miner Maglalaan ng malawak na kapangyarihan sa pag-compute sa paglutas ng isang problema sa matematika. Ang unang makalutas nito ay magdadagdag ng susunod na bloke at makakatanggap ng gantimpala sa bagong gawang crypto, kasama ang mga bayarin sa transaksyon. Ang sistemang ito ay lubos na ligtas, ngunit kumokonsumo ito ng malaking halaga ng kuryente.
- Katunayan ng Stake, na ginagamit ng Ethereum simula noong Setyembre 2022, pati na rin ng Solana at Cardano. Mga Validator Ikinukulong (“stake”) ang crypto bilang kolateral upang makuha ang karapatang i-validate ang mga block. Kung mandaya sila, bahagi ng kanilang stake ang kukumpiskahin. Ang sistemang ito ay kumokonsumo ng isang bahagi lamang ng enerhiya ng Proof of Work.
Programmed Issuance: Ang Halimbawa ng Halving
Ang halaga ng perang nalilikha ay itinatakda ng protocol. Ang Bitcoin ay may limitasyon sa 21 milyong yunitAng gantimpala ng mga minero ay nababawasan ng kalahati halos bawat apat na taon, bawat 210,000 bloke: ito ang halvingAng huli ay naganap noong Abril 2024 at ang susunod ay inaasahan sa bandang 2028. Ang nakaplanong kakulangang ito ang dahilan kung bakit inihahambing ng ilan ang Bitcoin sa "digital na ginto".
Ang Pangunahing Uri ng Cryptocurrency
Sa likod ng salitang "crypto" ay nagbubuklod ang mga asset na may iba't ibang tungkulin. Ang pag-alam sa mga ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang paghahambing ng mga bagay na hindi maaaring ihambing.
Mga Crypto sa Pagbabayad at Mga Tindahan ng Halaga
Ginawa upang maglipat ng halaga, tulad ng Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) o Bitcoin Cash (BCH). Ang Bitcoin ngayon ay mas nakikita bilang isang imbakan ng halaga kaysa sa isang pang-araw-araw na paraan ng pagbabayad. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang aming gabay kung paano bumili ng Bitcoin.
Mga Smart Contract Blockchain
Ito ang mga plataporma kung saan bumubuo ang mga developer ng mga desentralisadong aplikasyon: Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) at BNB Chain. Ang kanilang katutubong token ay nagbabayad ng mga bayarin sa transaksyon (ang "gas") at, sa ilalim ng Proof of Stake, sinisiguro ang network. Ang aming gabay sa pamumuhunan sa Ethereum detalyadong ipinapaliwanag kung paano gumagana ang pinakamalaki sa mga ito.
Stablecoins
A stablecoin ay isang cryptocurrency na ang halaga ay nakabatay sa isang reference asset, kadalasan ang dolyar o euro. Ang USDT (Tether), USDC at EURC ay mga halimbawa. Karamihan ay sinusuportahan ng mga reserbang pera at mga security ng gobyerno na hawak ng nag-isyu.
Nagsisilbi silang "pera sa pangangalakal" sa mga palitan at bilang pansamantalang kanlungan mula sa pabagu-bagong halaga. Gayunpaman, ang kanilang katatagan ay nakasalalay sa kalidad at transparency ng mga nakalaan. Ang mga algorithmic stablecoin, na walang tunay na reserba, ay dumanas na ng mga kahanga-hangang pagbagsak, tulad ng TerraUSD noong Mayo 2022.
Mga Token ng Utility at Mga Token ng Pamamahala
Mga token ng utility magbigay ng access sa isang serbisyo: halimbawa ang Chainlink (LINK), na nagbabayad sa mga panlabas na tagapagbigay ng data para sa mga smart contract. Mga token sa pamamahala, tulad ng UNI (Uniswap) o AAVE, ay nagbibigay ng karapatang bumoto kung paano umuunlad ang isang desentralisadong protocol.
Mga Token ng Desentralisadong Pananalapi (DeFi)
Muling binubuhay ng DeFi ang mga serbisyong pinansyal nang walang mga bangko: pangangalakal, pagpapautang, pangungutang at mga produktong may bunga, lahat ay pinapatakbo ng mga smart contract. Maaaring mataas ang mga inaanunsyong kita, ngunit gayundin ang mga panganib: mga depekto sa code, mga hack, at pagbagsak ng halaga ng token.
NFTs
Ang mga NFT (non-fungible token) ay mga natatanging token na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng isang digital na item: isang likhang sining, isang bagay sa video game, isang tiket o isang sertipiko. Hindi tulad ng isang bitcoin, na katumbas ng alinman sa iba pa, ang bawat NFT ay natatangi at hindi maaaring palitan.
Mga Crypto sa Pagkapribado
Itinatago ng Monero (XMR) at Zcash (ZEC) ang mga halaga at kalahok sa mga transaksyon. Dahil sa mga kadahilanang kontra-money-laundering, inalis na sila sa listahan ng maraming regulated platform.
Mga Memecoin at Shitcoin
Mga Memecoin, tulad ng Dogecoin (DOGE) o Shiba Inu (SHIB), ay isinilang mula sa mga biro o penomena sa internet. Ang kanilang halaga ay halos nananatili sa komunidad at haka-haka. Ang mga token na walang tunay na gamit, na kadalasang ginagawa upang pagyamanin ang kanilang mga tagapagtatag, ay kilala bilang mga shitcoin: ang mga ito ay pangunahing teritoryo para sa mga scam ng rug pull, kung saan ang mga tagalikha ay nawawala kasama ang mga pondo.
Ang Pinakamalalaking Cryptocurrency Ayon sa Market Capitalization
Mga crypto market capitalization ay ang presyo nito na pinarami sa bilang ng mga yunit na umiikot. Nagbibigay ito ng kahulugan ng bigat nito sa merkado. Ang ranggo ay regular na nagbabago; narito ang ilan sa mga nangungunang cryptocurrency, na awtomatikong ina-update ang kanilang market cap:
- Bitcoin (BTC): ang una at pinakamalaking cryptocurrency, na kadalasang tinatawag na digital gold. Kasalukuyang market cap: 7 182 $
- Ethereum (ETH): ang nangungunang smart contract blockchain, ang gulugod ng DeFi at NFTs. Kasalukuyang market cap: +2 110 213 $
- BNB (BNB): ang token ng Binance ecosystem at ng BNB Chain. Kasalukuyang market cap: 96 584 420 426 $
- Kaliwa (LEFT): isang mabilis at mababang bayad na blockchain na malawakang ginagamit para sa DeFi at memecoins. Kasalukuyang market cap: +1 685 395 $
- XRP (XRP): isang network na nakatuon sa mabilis na internasyonal na pagbabayad. Kasalukuyang market cap: 192 843 $
- Cardano (ADA): isang Proof of Stake blockchain na binuo gamit ang isang akademikong pamamaraan. Kasalukuyang market cap: 7 828 630 719 $
Ang mga pangunahing stablecoin, ang USDT at USDC, ay kabilang din sa pinakamalaking market cap, ngunit iba ang kanilang papel: layunin nila ay ang katatagan, hindi ang pagganap. Ang malaking market cap ay hindi garantiya: ilang crypto na minsang mapasama sa top 10 ay halos naglaho na.
Ang mga Benepisyo ng Cryptocurrency
- Mga paglilipat nang walang tagapamagitan: maaari kang magpadala ng halaga kahit saan sa mundo, anumang oras, nang walang bangko. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga internasyonal na paglilipat o sa mga bansang may mahinang sistema ng pagbabangko.
- Transparent, nakaprogramang supplyAng mga patakaran sa pag-isyu ay pampubliko at hindi nakadepende sa anumang desisyong pampulitika. Pinoprotektahan ito ng limitasyon ng Bitcoin mula sa walang limitasyong paglikha ng pera.
- Kontrol sa iyong mga pondo: gamit ang isang personal na wallet, hawak ng gumagamit ang kanilang sariling mga ari-arian nang hindi umaasa sa isang institusyon.
- Isang ekosistema ng inobasyon: mga smart contract, desentralisadong pananalapi, tokenization ng mga totoong asset at mga programmable na pagbabayad.
- Isang asset ng dibersipikasyonPara sa isang maliit na bahagi ng isang portfolio, nakikita ng ilang mamumuhunan ang cryptocurrency bilang isang diversifier. Gayunpaman, tumaas ang mga ugnayan sa mga equities sa mga nakaraang taon.
Ang mga Disbentaha at Panganib ng Cryptocurrency
Regular na nagbabala ang financial regulator ng France, ang Autorité des marchés financiers (AMF), at ang Banque de France na ang mga crypto-asset ay napakataas ng panganib mga pamumuhunan. Ang mga pangunahing panganib ay:
- Sobrang pagkasumpungin: ang mga drawdown na 50% hanggang 80% ay paulit-ulit na nangyari, kabilang na sa Bitcoin, at ang mas maliliit na crypto ay maaaring mawalan ng halos lahat ng kanilang halaga.
- Walang garantisadong halagaKaramihan sa mga crypto ay walang kita at walang totoong asset. Ang kanilang presyo ay nananatili sa kumpiyansa at pagtanggap.
- Panganib sa platform: ang mga kilalang pagkabangkarote, tulad ng FTX noong Nobyembre 2022, ay nagdulot ng pagkawala ng pondo ng milyun-milyong customer.
- Mga hack at pagkakamaliAng ninakaw na pribadong susi o maling pag-type ng address ay nangangahulugang permanenteng pagkawala, na walang anumang magagawang kapalit.
- Scam: mga pekeng investment site, mga pangako ng garantisadong kita, panggagaya sa mga pampublikong pigura. Naglalathala ang AMF ng isang blacklist ng mga hindi awtorisadong site.
- Ang epekto sa kapaligiran ng Proof of Work, isang regular na target ng kritisismo.
- Ang kawalan ng katiyakan sa regulasyon, lalo na sa labas ng Unyong Europeo.
Bakit Pabagu-bago ang Presyo ng Cryptocurrency?
Ang merkado ng crypto ay bata pa, bukas nang walang tigil, at pinangungunahan ng mga retail at ispekulatibong manlalaro. Ang mga regulasyon, pagkabangkarote, mga desisyon ng bangko sentral, o isang post ng anunsyo sa social media ay maaaring magpabago ng mga presyo nang sampu-sampung porsyento. Ang leverage na iniaalok ng maraming platform ay nagpapalakas sa mga pagbabago: sa isang downturn, ang sunod-sunod na likidasyon ay nagpapabilis sa pagbagsak. Para sa mamumuhunan, ang aral ay ipuhunan lamang ang kung ano ang handa mong mawala nang buo.
Magandang Pamumuhunan ba ang Cryptocurrency? Mga Paraan para Mamuhunan
Mayroong ilang mga paraan upang makakuha ng pagkakalantad sa crypto, na may iba't ibang antas ng panganib at pagiging kumplikado. Ang pagiging isang magandang pamumuhunan sa cryptocurrency ay nakasalalay sa iyong mga layunin, takdang panahon, at pagpapahintulot sa panganib: nananatili itong isang uri ng asset na may mataas na ispekulasyon. Para sa isang detalyadong estratehiya, tingnan ang aming gabay sa pamumuhunan sa cryptocurrency.
- Bumili ng crypto nang direkta sa isang crypto exchange o sa pamamagitan ng isang broker, pagkatapos ay itago ito sa platform o sa isang personal na wallet.
- Gumamit ng mga produktong nakalista sa palitan: Mga ETN o ETP na sinusuportahan ng Bitcoin o Ethereum, na makukuha mula sa isang securities account. Kinukuha mo ang mga paggalaw ng presyo nang hindi pinamamahalaan ang mga pribadong key, ngunit nagbabayad ka ng mga bayarin sa pamamahala.
- Mamuhunan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa sektor: mga nakalistang palitan, mga minero o mga kumpanyang may hawak na Bitcoin. Ikaw rin ang mananagot sa sariling panganib ng kumpanya.
- Derivatives (CFDs, futures): nakalaan para sa mga bihasang mamumuhunan, dahil ang leverage ay maaaring magdulot ng mabilis at malalaking pagkalugi.
Ilang Panuntunan ng Pagiging Maingat
- Mag-commit lamang ng isang maliit na share ng iyong ipon sa crypto, kapag nakapagbuo ka na ng emergency fund.
- Mamuhunan progresibo, halimbawa sa pamamagitan ng buwanang paulit-ulit na mga pagbili, para maging maayos ang iyong presyo sa pagpasok.
- Paboran ang mga pinakasikat na crypto at mag-ingat ng mga token na nangangako ng mabilis na kita.
- Huwag na huwag mong ibabahagi ang mga pariralang ginagamit mo para makabawi, at huwag na huwag kang mamumuhunan sa payo ng isang estranghero na nakikipag-ugnayan sa iyo sa social media.
- Magtala ng bawat pagbili at bawat benta para sa iyong tax return.
Paano Bumili ng Cryptocurrency sa France
Pumili ng Lisensyadong Crypto Exchange
Mula noong ang Unyong Europeo Mica Dahil sa regulasyon (Mga Merkado sa Crypto-Assets) na ipinatupad noong Disyembre 30, 2024, kinailangang kumuha ng Crypto-Asset Service Provider license (CASP) ang mga nagbibigay ng serbisyo sa crypto-asset. Pinapayagan sila ng lisensyang ito na mag-operate sa buong European Union.
Sa France, ang mga platform na dating nakarehistro bilang PSAN sa AMF, ang financial regulator ng France, ay nakinabang mula sa isang panahon ng transisyon hanggang kalagitnaan ng 2026. Bago magbukas ng account, tiyaking ang platform ay lumalabas sa listahan ng mga awtorisadong provider na inilathala ng AMF o sa rehistro ng European Securities and Markets Authority.
Mga Hakbang sa Unang Pagbili
- Buksan ang account at beripikahin ang iyong pagkakakilanlan: dokumento ng pagkakakilanlan at patunay ng address. Ang hakbang na ito ay mandatory sa mga regulated platform.
- Deposito ng euro sa pamamagitan ng SEPA transfer o bank card.
- Piliin ang crypto at ang halaga, paghahambing ng mga bayarin: komisyon, ang agwat sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta (ang "spread") at mga bayarin sa pag-withdraw.
- Ilagay ang order, sa presyo ng merkado o sa isang limitasyong presyo.
- Magpasya sa imbakan: iwanan ang crypto sa platform o ilipat ito sa sarili mong wallet.
Ang aming paghahambing ng pinakamahusay na mga palitan ng crypto para bumili ng cryptocurrency detalyadong sinusuri ang mga plataporma at ang pamantayan sa pagpili.
Paano Ligtas na Iimbak ang Cryptocurrency: Pagpili ng Crypto Wallet
A crypto wallet hindi hawak ang mga cryptocurrency mismo, na nananatili sa blockchain, kundi ang mga susi na nagpapahintulot sa mga ito na gastusin. May tatlong pangunahing uri:
- Mga wallet na pang-custodial (exchange): ang plataporma ang may hawak ng mga susi para sa iyo. Simple lang ito, ngunit nakasalalay ka sa kakayahan nitong magbayad. Kaya nga may kasabihan: "hindi ang mga susi mo, hindi ang mga barya mo".
- Mga wallet ng software (mga hot wallet): mga mobile app o mga extension ng browser kung saan mo hawak ang mga susi. Maginhawa ang mga ito, ngunit nakakonekta sa Internet.
- Mga hardware wallet (mga cold wallet): mga pisikal na device na nagpapanatili sa mga key na naka-offline. Ito ang pinakaligtas na solusyon para sa malalaking halaga.
Kapag lumikha ka ng personal na wallet, parirala sa pagbawi Nabubuo ang isang 12 o 24 na salita. Ibinabalik nito ang access sa iyong mga pondo. Isulat ito sa papel, itago ito nang offline sa isang ligtas na lugar, at huwag kailanman ibahagi ito kahit kanino. Walang lehitimong support team ang hihingi nito sa iyo.
Cryptocurrency, Stocks o Gold: Ano ang mga Pagkakaiba?
Ang mga cryptocurrency ay madalas na inihahambing sa mga tradisyunal na pamumuhunan. Gayunpaman, ang kanilang katangian ay ibang-iba:
|Saligan
|cryptocurrency
|stock
|Ginto (Gold)
|Ang hawak mo
|Isang digital na token sa isang blockchain
|Isang bahagi ng isang kumpanya
|Isang pisikal na metal o isang backed security
|Pinagmumulan ng halaga
|Pag-aampon, kakulangan, paggamit ng network
|Ang kita at dibidendo ng kumpanya
|Kakapusan, pangangailangan sa industriya at katayuan ng ligtas na kanlungan
|Mga oras ng pangangalakal
|24/7
|Mga sesyon ng palitan sa araw ng linggo
|Isang halos tuloy-tuloy na pandaigdigang pamilihan
|Pagkasumpungin
|Napakataas
|Katamtaman hanggang mataas
|Katamtaman
|Regulasyon
|Kamakailan (MiCA sa Europa)
|Matagal na at mahigpit
|Pinangangasiwaan depende sa instrumento
|Proteksyon kung sakaling mabigo ang tagapamagitan
|Walang pampublikong garantiya ng mga ari-arian
|Mga pinaghiwalay na ari-arian at isang pamamaraan ng kompensasyon
|Depende sa paraan ng paghawak
Ang isang stock ay nagbibigay sa iyo ng karapatan sa isang bahagi ng kita ng isang kumpanya, na nagbibigay-daan sa iyo upang pahalagahan ito mula sa mga resulta nito. Karamihan sa mga cryptocurrency ay hindi kumikita. Ang kanilang presyo ay nakadepende sa kung ano ang handang bayaran ng ibang mga mamimili kinabukasan. Iyan ang dahilan kung bakit napakahirap ng kanilang pagtatasa at ang kanilang mga presyo ay napaka-unstable.
Mga Karaniwang Pagkakamali sa Baguhan
- Pagbili sa gitna ng alon ng euphoria: papasok pagkatapos ng isang labis na na-publikong rally, pagkatapos ay magbebenta dahil sa takot sa susunod na pagwawasto.
- Pagtaya sa lahat sa isang maliit na crypto sa pag-asang makakuha ng kahanga-hangang pakinabang. Karamihan sa mga token na inilunsad sa mga nakaraang siklo ay nawalan ng malaking bahagi ng kanilang halaga.
- Paggamit ng leverage nang hindi nauunawaan kung paano ito gumagana: ang isang galaw ng ilang porsyento ay maaaring sapat na upang i-liquidate ang isang posisyon.
- Pagpapabaya sa seguridad: isang muling ginamit na password, walang two-factor authentication, isang parirala sa pagbawi na nakaimbak bilang isang larawan sa iyong telepono.
- Ang pagtitiwala sa isang "tagapayo" ay naglalagay online na nangangako ng garantisadong kita. Ito ang klasikong padron ng mga panlolokong iniulat sa AMF.
- Hindi pinapansin ang mga buwisAng hindi pagpapanatili ng iyong kasaysayan ng transaksyon o pagdedeklara ng iyong mga dayuhang account ay maglalantad sa iyo sa mga muling pagtatasa ng buwis at mga parusa.
Pagbubuwis sa Cryptocurrency sa France
Para sa isang indibidwal na paminsan-minsang namumuhunan, ang rehimen para sa mga capital gains sa mga digital asset (Artikulo 150 VH bis ng French General Tax Code) ay nananatili sa ilang mga prinsipyo:
- Mga pagtatapon lamang para sa legal na tender (euro, dolyar) o laban sa isang produkto o serbisyo ay maaaring buwisan. Ang pagpapalit ng isang crypto para sa isa pang crypto ay hindi binubuwisan sa oras ng palitan.
- Ang kita ng kapital ay napapailalim sa patag na buwis (iisang patag na singil): 12.8% na buwis sa kita, kasama ang mga kontribusyong panlipunan, na may kabuuang 30%. Posible ang pagpili para sa progresibong iskala ng buwis sa kita.
- Mga pagtatapon na ang kabuuang taunang halaga ay hindi hihigit sa €305 ay exempt.
- Ang mga kita sa kapital ay idineklara sa form 2086, at ang mga account na hawak sa mga dayuhang platform ay dapat ideklara bawat taon (form 3916-bis), sa parusa ng multa.
Ang aktibidad ng pagmimina, pag-stake, o nakagawiang pangangalakal ay maaaring mapailalim sa ibang mga rehimen. Ang mga patakaran at rate ay nagbabago kasabay ng mga batas sa pananalapi: suriin ang rehimeng ipinapatupad sa impots.gouv.fr bago maghain, at humingi ng propesyonal na suporta kung ang iyong sitwasyon ay kumplikado.
Mga Pangunahing Konsepto: Fork, Stablecoin, Miner o Developer
Ano ang isang tinidor?
A tinidor ay isang pagbabago sa mga patakaran ng isang blockchain. Kung ito ay backward compatible (isang "soft fork"), ang network ay mananatiling isa. Kung hindi ito (isang "hard fork") at may bahagi ng komunidad na tumatanggi sa pagbabago, ang chain ay nahahati sa dalawang magkaibang cryptocurrency. Ang Ethereum Classic ay isinilang sa ganitong paraan noong 2016, pagkatapos ng pag-hack sa proyektong The DAO. Ang Bitcoin Cash ay nabuo noong 2017, kasunod ng isang hindi pagkakasundo tungkol sa laki ng block ng Bitcoin.
Miner, Validator o Developer: Ano ang mga Pagkakaiba?
Ang magmimina (sa ilalim ng Patunay ng Trabaho) o ang validator (sa ilalim ng Proof of Stake) pinapanatili ang network na tumatakbo: bineberipika nila ang mga transaksyon, gumagawa ng mga bloke at tumatanggap ng mga gantimpala. developer Sinusulat at pinapabuti nito ang protocol software o ang mga application na binuo sa ibabaw nito. Walang pagbabagong ipinapataw: pinipili ng mga node operator kung gagamit ng bagong bersyon, na siyang kalakasan at kabagalan ng desentralisadong pamamahala.
Ang Mga Gamit at Kinabukasan ng Cryptocurrency
Higit pa sa haka-haka, ang teknolohiya ay nakatuklas ng ilang konkretong gamit: mga pagbabayad at internasyonal na paglilipat, mga stablecoin na ginagamit sa komersyo at pananalapi, desentralisadong pananalapi, tokenization ng mga totoong asset tulad ng mga bono, pondo o real estate, at traceability sa logistik. Ang mga pangunahing asset manager ngayon ay nag-aalok ng mga nakalistang pondo na sinusuportahan ng Bitcoin at Ethereum, at ang European Union ay may harmonized regulatory framework kasama ang MiCA.
May ilang tanong pa rin na hindi pa natatapos. Aling mga crypto ang mabubuhay sa pangmatagalan? Gaano kalaking espasyo ang natitira sa mga digital currency ng central bank, tulad ng digital euro project, para sa mga pribadong stablecoin? Paano magbabago ang mga regulasyon sa labas ng Europa? Ipinapakita ng kasaysayan ng sektor ang mga siklo ng euphoria at sunod-sunod na pagbagsak: ang pagiging maingat at dibersipikasyon ay nananatiling pinakamahusay na kaalyado ng mga mamumuhunan.
Ang mga presyo at market cap na ipinapakita ay awtomatikong ina-update. Ang artikulong ito ay para sa layuning pang-edukasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang mga crypto-asset ay mga pamumuhunang may napakataas na panganib: maaari mong mawala ang iyong buong stake.
Para saan ginagamit ang cryptocurrency?
Ang isang cryptocurrency ay nagbibigay-daan sa dalawang tao na makipagpalitan ng halaga nang direkta sa Internet, nang walang bangko. Depende sa proyekto, ito ay nagsisilbing paraan ng pagbabayad, imbakan ng halaga, token para magamit ang isang desentralisadong aplikasyon, o karapatan sa pagboto sa isang protocol. Malawakan din itong ginagamit bilang isang speculative asset.
Paano gumagana ang cryptocurrency?
Ang mga transaksyon ay itinatala sa isang blockchain, isang pampublikong rehistro na kinokopya sa libu-libong computer. Ang isang mekanismo ng pinagkasunduan, Proof of Work o Proof of Stake, ay nagbibigay-daan sa mga kalahok na sumang-ayon sa mga wastong transaksyon nang walang anumang sentral na awtoridad. Kinokontrol ng bawat gumagamit ang kanilang mga pondo gamit ang isang pribadong susi.
Magkano ang presyo ng isang cryptocurrency?
Walang takdang presyo: ang bawat crypto ay may presyo sa merkado na patuloy na nagbabago kasabay ng supply at demand, 24 oras sa isang araw. Ang talahanayan sa itaas ng pahinang ito ay nagpapakita ng mga presyong awtomatikong ina-update. Sa kabilang banda, ang mga stablecoin ay naglalayong magkaroon ng matatag na halaga, halimbawa 1 dolyar.
Aling cryptocurrency ang dapat bilhin ng isang baguhan?
Walang crypto na ligtas sa panganib. Karaniwang mas gusto ng mga baguhan ang mga pinaka-estadong at pinaka-likidong cryptocurrency, na naglalaan lamang ng maliit na bahagi ng kanilang ipon at unti-unting namumuhunan. Iwasan ang mga token na nangangako ng mabilis na kita at tiyaking lisensyado ang platform.
Legal ba ang mga cryptocurrency sa France?
Oo. Legal ang pagbili, paghawak, at pagbebenta ng mga crypto-asset sa France. Ang mga platform ay dapat may hawak na lisensya ng MiCA, at ang parehong capital gains at mga account na hawak sa ibang bansa ay dapat ideklara.
Maaari mo bang mawala ang lahat ng iyong pera gamit ang mga cryptocurrency?
Oo. Maaaring mawala ang halos lahat ng halaga ng mga crypto, maaaring malugi ang isang platform, at ang pagkawala o pagnanakaw ng private key ay nangangahulugan ng permanenteng pagkalugi. Mamuhunan lamang ng mga halagang handa mong mawala.