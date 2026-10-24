Dassault Aviation Stock (AM.PA): Pagsusuri at Pananaw

Stock ng Dassault Aviation (AM): Live na Presyo at Pangunahing Datos
Dassault Aviation Ang stock ay ipinagbibili sa Euronext Paris sa ilalim ng ticker na AM (AM.PA, ISIN code FR0014004L86). Ang presyo ng share ay kasalukuyang nasa €, na may galaw na % sa loob ng sesyon. Sa nakalipas na labindalawang buwan, ang stock ay ipinagbibili sa pagitan ng € at €, na may pang-araw-araw na volume ng humigit-kumulang shares. Kaya naman, ito ay may market capitalization na ilang sampu-sampung bilyong euro at kabilang sa mga malalaking kumpanya ng merkado ng Paris.
Ang stock ay patuloy na ipinagbibili mula 9:00 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon, oras sa Paris, at naka-quote sa euro, na walang malaking hadlang sa likididad para sa isang pribadong mamumuhunan: ang order book ay pinapatakbo ng mga institusyong Pranses at internasyonal pati na rin ng isang free float na humigit-kumulang isang-katlo ng kapital, ang natitira ay hawak nang matatag ng founding family at Airbus, gaya ng nakadetalye sa ibaba.
Ang presyo ng bahagi ng Dassault Aviation na ipinapakita nang tuluy-tuloy ay tumutugma sa huling kalakalan na isinagawa sa Euronext: ito ay sumasabay sa daloy ng mga order, na may mas malawak na spreads sa bukas na merkado, kapag sinusuri ng sesyon ang mga balita noong gabing iyon, at kaugnay ng mga paglabas ng kita.
Tatlong punto ng sanggunian ang sapat upang sukatin ang stock: ang galaw ng araw, na kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal; ang labindalawang buwang pagganap, na naglalagay sa sesyon sa isang mas malawak na trend; at ang agwat sa taunang pinakamataas, isang tagapagpahiwatig ng presyon ng pagbili o pagbebenta. Ang malalaking order ng institusyon ay minsan ay maaaring gawing pabagu-bagong sesyon ang isang tahimik na order book sa loob ng ilang minuto — ang nakikitang pagsasalin ng kakaunting free float na ilalarawan sa susunod.
Isang Sulyap sa Dassault Aviation: Isang Siglo ng French Aerospace
Tagapagmana ng isang siglo ng aerospace ng Pransya — ang industriyal na pakikipagsapalaran ni Marcel Dassault, na ipinanganak bilang Marcel Bloch, ay nagsimula noong Unang Digmaang Pandaigdig — ang Dassault Aviation ay isa sa mga huling magagaling na independiyenteng tagagawa ng sasakyang panghimpapawid sa Europa.
Ang grupo ay nagdidisenyo at gumagawa ng dalawang komplementaryong pamilya ng sasakyang panghimpapawid: ang pagpapaputok, isang omnirole combat aircraft na ibinenta sa France at sa mga customer na pang-eksport, at ang Palkon saklaw, ang mga business jet ay kabilang sa mga pinakamalawak na pinapatakbo sa mundo, mula sa Falcon 2000LX hanggang sa ultra-long-range na Falcon 8X at ang kamakailan lamang ipinakilala na Falcon 6X, habang ang Falcon 10X, ang pinakamalaki sa pamilya, ay kasalukuyang ginagawa pa lamang.
Ang dualidad na ito — depensa at abyasyong pangnegosyo — ang humuhubog sa mga resulta ng grupo: ang mga order ng armas ay kumakalat sa mahabang taon na may mga depositong binabayaran sa sandaling mapirmahan ang mga kontrata, habang ang merkado ng jet ng negosyo ay sinusubaybayan ang mga pandaigdigang siklo ng ekonomiya, na may matinding sensitibidad sa gross domestic product ng US at mga paggalaw ng interest-rate. Dagdag pa rito ang ikatlong bahagi, mas tahimik ngunit mahalaga para sa isang mamumuhunan: suporta para sa mga in-service fleet.
Ang mga ekstrang piyesa, pagpapanatili, pagsasanay, at mga pag-upgrade ay bumubuo ng paulit-ulit na kita sa buong buhay ng sasakyang panghimpapawid — ilang dekada para sa isang Falcon at sa isang Rafale — na siyang nagbibigay-daan sa mga dagok ng mga siklo ng pagbebenta ng mga bagong sasakyang panghimpapawid.
Nakabase sa Paris, ang kumpanya ay umaasa sa isang network ng industriya sa Pransya — Bordeaux-Mérignac para sa pangwakas na pag-assemble ng Falcon, Martignas, Argonay, Seclin at Biarritz para sa mga sub-assembly — at nag-eempleyo ng mahigit 10,000 katao, karamihan sa kanila ay nasa France.
Apat na drayber ang nagpapaliwanag ng karamihan sa mga paggalaw ng stock. Ang una ay ang mga order ng Rafale: ang bawat lagda sa pag-export ay isang makasaysayang kaganapan. Ang Egypt at Qatar noong 2015, India noong 2016, Greece, ang Emirate ng Abu Dhabi na may pinakamalaking order sa pag-export sa kasaysayan ng programa, at pagkatapos ay ang Indonesia ay ginawang isang internasyonal na tagumpay sa komersyo ang isang sasakyang panghimpapawid na matagal nang nakalaan para sa sandatahang lakas ng Pransya, na may mga paghahatid na kumalat sa loob ng mahigit isang dekada.
Ang pangalawang nagtutulak ay ang merkado ng mga jet pangnegosyo: Ang mga order ng Falcon ay tumutugon sa klima ng ekonomiya, at ang mga lead time ng paghahatid — ilang taon para sa mga pinakabagong modelo — ay nagpapakain sa kita ng mga serbisyo kapag ang fleet ay nasa serbisyo na. Ang pangatlo ay badyet: Ang mga plano sa muling pag-aarmas ng Europa at Pransya, na pinatibay ng digmaan sa Ukraine, ay tinitiyak ang lokal na pangangailangang militar sa pangmatagalan.
Ang pang-apat, na mas maingat, ay teknikal at operasyonal: ang pagpapanatili ng mga iskedyul ng sertipikasyon sa tamang landas, mga gastos sa pagpapaunlad ng Falcon 10X, ang bilis ng mga paghahatid at mga tubo sa mga batch ng pag-export ay direktang nakakaapekto sa kakayahang kumita.
Para sa mamumuhunan, ang mga kadahilanang ito ay mababasa sa tatlong pampublikong dokumento: ang order book na inilathala kasama ang mga resulta ng buong taon at kalahating taon, ang quarterly business report at ang mga anunsyo ng order na inilabas sa buong taon. Ang pag-unawa sa mga publikasyong ito ay bahagi ng mga pangunahing kaalaman sa pangunahing pagtatasa inilapat sa isang industriyal na stock.
Stock ng Dassault Aviation: Kasaysayan at Pagganap sa Pamilihan
Sa mga merkado, ang Dassault Aviation ay dumaan sa ilang magkakaibang rehimen. Matagal nang dinadala ng base pang-industriya nito sa Pransya at ng isang mature na merkado ng jet ng negosyo, ang stock ay nakaranas ng mga markadong siklo: ang mga taong 2010, na may manipis na mga order book ng militar at mga Falcons na nahaharap sa matinding kompetisyon, ay nagbigay daan pagkatapos ng pandemya sa isang yugto ng muling pag-aarmas sa Europa at pagtaas ng mga order sa pag-export ng Rafale na muling nagpabago sa trajectory ng stock.
Ang stock ay bahagi ng CAC 40 at kabilang sa mga makabuluhang industrial market caps sa Paris exchange, na naglalantad dito sa mga daloy ng index fund at sa mga pag-ikot ng sektor ng mga fund manager.
Upang mahusgahan ang pagganap ng stock market, dalawang gawi ang mahalaga: ang katwiran sa kabuuang kita — kasama na ang mga dibidendo na muling namuhunan, dahil ang Dassault Aviation ay nagbabayad ng isa bawat taon — at ihambing ang stock sa sektor nito sa parehong panahon, hindi lamang sa CAC 40. Ang mga stock ng depensa ng Pransya ay hindi tumutugon tulad ng mga bangko o mga pangalan ng teknolohiya: ang kanilang mga siklo ay binibilang sa mga taon, katulad ng mga programang kanilang inihahatid.
Ang Dibidendo ng Dassault Aviation: Isang Regular na Bunga
Nagbabayad ang Dassault Aviation ng taunang dibidendo
Nagbabayad ang Dassault Aviation ng taunang dibidendo sa taon ng pananalapi nito, na iminungkahi sa taunang pangkalahatang pagpupulong sa tagsibol at binayaran pagkalipas ng ilang linggo. Ang pinakabagong iminungkahing dibidendo ay nasa € kada share, isang ani na humigit-kumulang % sa kasalukuyang presyo — isang antas sa itaas na hanay ng mga CAC 40 industrial stock, nang hindi nahuhulog sa kategoryang napakataas ng ani.
Ang patakaran sa pamamahagi, na masinop ayon sa kasaysayan, ay naglalayong gantimpalaan ang mga shareholder habang pinapanatili ang mga industriyal na mapagkukunan ng grupo: ang bahagi ng mga kita na ibinabayad ay pabago-bago sa paglipas ng mga taon, ngunit ang dibidendo ay hindi nilalayong mawala, dahil ang modelo ng negosyo ay bumubuo ng pera mula sa sandaling mapirmahan ang mga order.
Para sa isang nagtitipid na naghahanap ng pagkakakitaan, ang stock ay maaaring magkasya sa iba't ibang magbahagi ng stock, na nagbigay sa iyo ng dahilan sa net-of-tax yield at sa regularidad sa isang buong cycle, hindi lamang sa nakaraang taon.
Pinoprotektahan ng istruktura ng kapital ang kumpanya mula sa mga mananakop pati na rin mula sa mga panandaliang presyur. Kinokontrol ng pamilyang Dassault ang halos dalawang-katlo ng mga share sa pamamagitan ng holding company nito, isang bilang na hindi nagbago sa loob ng mga dekada, at hawak ng Airbus ang halos 10% ng kapital, isang makasaysayang stake na minana mula sa muling pagbubuo ng industriya ng aerospace sa Europa noong mga unang taon ng 2020s, na napapailalim sa isang limitasyon sa pakikilahok nito.
Samakatuwid, ang free float na aktwal na makukuha sa merkado ay kumakatawan sa humigit-kumulang isang-kapat hanggang isang-katlo ng kapital: ang relatibong kakulangan ng mga bahagi ay maaaring magpalala ng mga paggalaw ng presyo sa magkabilang direksyon.
Ang pamamahalang ito ng pamilya ay may konkretong bunga para sa minoryang shareholder: ang mga desisyong pang-industriya — mga pamumuhunan, iskedyul, paglilipat — ay ginagawa nang isinasaalang-alang ang pagpapatuloy, na sa kasaysayan ay pinapaboran ang katatagan sa pananalapi, kapalit ng mas mababang liksi kaysa sa ilang nakalistang kakumpitensya na mas nakalantad sa mga merkado.
Bilang may-ari ng isang share, mayroon kang parehong mga karapatan tulad ng sinumang shareholder: pagboto sa taunang pangkalahatang pagpupulong sa mga account, ang alokasyon ng mga kita at appointment, pag-access sa mga dokumentong pinansyal, at ang karapatan sa iminungkahing dibidendo. Dahil ang isang reference shareholder ay may hawak na dalawang-katlo ng mga boto, ang impluwensya ng isang indibidwal na may-ari sa mga resolusyon ay simboliko — ang punto ng AGM ay nasa ibang lugar: binibigyan nito ang pamamahala ng isang plataporma upang magsalita tungkol sa order book, mga margin at estratehiya, isang sesyon ng impormasyon na kadalasang mas nakapagtuturo kaysa sa isang press release.
Mga Kakumpitensya ng Dassault Aviation sa Depensa at Pangnegosyong Abyasyon
Sa merkado ng mga sasakyang panghimpapawid na pangkombat, ang Rafale ay makakalaban ang Eurofighter Typhoon ng Europa, ang American F-35 ng Lockheed Martin at ang Saab Gripen ng Sweden; sa mga jet pangnegosyo, ang Falcons ay makakalaban ang mga Gulfstream jet ng General Dynamics, ang Global aircraft ng Bombardier at ang pamilyang Cessna Citation ng Textron. Sa France mismo, ang nakalistang aerospace ecosystem ay nag-aalok ng iba't ibang profile: Mga share ng Airbus, ang nangunguna sa abyasyong sibil, Mga pagbabahagi ng Thales, ang espesyalista sa elektronikong depensa, higit pa Mga pagbabahagi ng Lockheed Martin at Mga share ng Boeing sa panig ng Amerika.
Ang paghahambing ng mga pagpapahalagang ito — multiple ng kita, multiple ng halaga ng negosyo, dividend yield — ay nakakatulong upang maiposisyon ang premium o diskwento ng Dassault Aviation sa loob ng sektor nito.
Mga Rating ng Analyst at Mga Target na Presyo para sa Stock ng Dassault Aviation
Ang mga investment bank na sumasaklaw sa stock ay naglalathala ng mga rekomendasyon — bumili, maghawak o magbenta — kasama ang mga target na presyo para sa labindalawang buwan. Ang mga pagsusuring ito ay nakabatay sa mga modelo ng discounted cash flow na naka-calibrate sa order book, mga margin ng produksyon, at bilis ng paghahatid: ang pagkakalat ng mga target sa pagitan ng mga institusyon ay pangunahing sumasalamin sa mga pagpapalagay na pinagtibay para sa mga order sa pag-export sa hinaharap at ang pagbawi ng mga margin sa mga pinakabagong batch ng Rafale.
Pinagsasama-sama ng pinagkaisahang opinyon ng mga analyst ang mga rekomendasyong ito sa isang average rating, na kadalasang ipinapahayag sa apat o limang antas (strong buy, buy, hold, reduce, sell). Ang pagbibigay-kahulugan dito ay nangangailangan ng tatlong pag-iingat: ang pinagkaisahang opinyon ay mas sumusunod sa presyo kaysa sa inaasahan nito — ang mga target na pag-upgrade ay madaling dumarating pagkatapos ng mga pagtaas; ito ay may istrukturang bias patungo sa mga rating ng pagbili; at ito ay mabilis na binabago pagkatapos ng isang malaking kaganapan, tulad ng isang malaking order sa pag-export o isang insidente sa industriya.
Tandaan ang lohika sa halip na ang pigura: ang target na presyo ay isang lumang snapshot, binabago sa bawat publikasyon, hindi kailanman isang pangako.
|Punto ng sanggunian
|Kung ano ang sinusukat nito
|Pag-iingat sa pagbabasa
|Target na panggitnang presyo
|Target ng mga price analyst sa loob ng 12 buwan
|Binabago pagkatapos ng bawat paglalabas o utos ng kita
|Rating ng pinagkasunduan
|Ang karaniwang rekomendasyon (bumili → magbenta)
|Istruktural na bias patungo sa mga rating ng pagbili
|Bilang ng mga analyst
|Ang lalim ng saklaw ng stock
|Nag-iiba-iba ayon sa interes ng mamumuhunan
Dapat Ka Bang Bumili ng Stock ng Dassault Aviation sa 2026? Mga Kalakasan at Panganib
Matibay ang mga kalakasan ng kaso. Isang order book na puno ng mga taon ng produksyon; isang natatanging posisyon bilang isang independiyenteng tagagawa ng sasakyang panghimpapawid na kayang ibenta ang parehong sasakyang panghimpapawid at ang panghabambuhay nitong suporta; tumataas na badyet sa depensa ng Europa; matatag na pamamahala at isang maliit na utang na balanse; at isang dibisyon ng business jet na ang mga pinakabagong modelo ay nagpapanibago sa saklaw sa loob ng isang dekada.
May mga panganib na umiiral at dapat timbangin. Ang pagdepende sa mga utos ng estado at mga negosasyon sa pag-export, na likas na hindi regular; direktang kompetisyon mula sa F-35 sa ilang mga merkado; pagpapatupad ng industriya — anumang pagkaantala o labis na gastos sa Falcon 10X ay makakaapekto sa mga kita; ang sensitibidad ng merkado ng mga business jet sa paghina ng ekonomiya; at panghuli, isang pagtatasa na nagpepresyo na sa malaking bahagi ng magandang balitang ito, na naglilimita sa margin ng kaligtasan kung sakaling magkaroon ng pagkabigo.
Tulad ng anumang nakalistang stock, wala sa mga kalakasang ito ang garantiya ng presyo ng kinabukasan: ang pag-iiba-iba ng portfolio ay nananatiling sagot sa kakaibang panganib.
|Lakas
|Mga panganib
|Order book na sumasaklaw sa ilang taon ng produksyon
|Mga order sa pag-export na iregular at pampulitika ang katangian
|Ang mga badyet sa depensa ng Europa ay nasa isang napapanatiling pataas na landas
|Kompetisyon mula sa F-35 sa mga tender
|Matatag na pamamahala ng pamilya, matibay na balanse
|Isang pinababang free float na nagpapalakas ng mga pagbabago-bago ng presyo
|Ni-renew ang saklaw ng Falcon hanggang sa Falcon 10X
|Mga posibleng pagkaantala o paglampas sa gastos habang isinasagawa ang pag-unlad
|Dibidendo na binabayaran bawat taon
|Ang pagtatasa ay mayroon nang mataas na inaasahan
Ang Dassault Aviation, isang stock sa Pransya na nakalista sa Euronext Paris, ay karapat-dapat para sa Plano ng pagtitipid sa equity ng Pransya (PEA), ang pinaka-matipid sa buwis na pambalot para sa isang residenteng Pranses pagkatapos ng limang taon ng paghawak, pati na rin para sa isang ordinaryong account ng seguridad kung naubos mo na ang limitasyon sa kontribusyon.
Ang proseso ay may tatlong hakbang: buksan ang account sa broker na iyong napili, pondohan ito sa pamamagitan ng bank transfer, pagkatapos ay maglagay ng buy order sa ticker AM — ang mga uri ng order (market, limit) ay nakadetalye sa aming gabay sa mga order sa stock market.
Sa panig ng gastos, ang pagbili ng stock na CAC 40 ay kabilang sa mga pinakamurang kalakalan: karamihan sa mga online broker ay isinasagawa ito sa halagang ilang euro lamang kada order, at ang buwis sa transaksyong pinansyal ay nalalapat sa mga pagbili ng malalaking shares sa France. Dalawang gawi ang lalong magbabawas sa singil: pagpapangkat-pangkat ng iyong mga binili sa halip na pagpaparami ng maliliit na order, at pagtatakda ng regular na plano sa pamumuhunan kung gusto mong unti-unting buuin ang posisyon — isang paraan na nagpapakinis sa batayan ng gastos sa mga siklo na partikular sa sektor ng depensa.
Para pumili ng platapormang angkop sa dami ng iyong order, tingnan ang aming paghahambing ng mga online na broker, At ang aming Vantage suriin kung isinasaalang-alang mo ang isang multi-regulated platform — maaari mo ring buksan ang a Vantage account →Sa wakas, ang aming gabay paano bumili ng mga shares detalyadong inilalahad ang bawat hakbang para sa isang katiwalang unang pagbili.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Stock ng Dassault Aviation
Ano ang Pananaw para sa Dassault Aviation?
Ang pananaw sa industriya ay nananatili sa dalawang haligi: ang Rafale, na ang mga order book mula sa Pransya at mga order sa pag-export ay pumupuno sa produksyon nang lampas sa dekada, at ang pagpapanibago ng hanay ng Falcon hanggang sa Falcon 10X. Nakikilahok din ang grupo sa mga talakayan sa Europa tungkol sa mga sistema ng labanan sa hinaharap, na nagpapalawak sa trajectory nito nang lampas sa kasalukuyang mga programa.
Magandang Pamumuhunan ba ang Dassault Aviation?
Depende ito sa iyong time horizon at alokasyon ng asset: pinagsasama ng stock ang isang depensibong profile ng industriya na may hindi regular na mga cycle ng order. Ang mga kalakasan — isang kumpletong order book, matatag na pamamahala, isang dibidendo — ay nakatakda laban sa mga panganib sa pagpapatupad at pagpapahalaga. Ang pagsusuri sa iyong sariling mga layunin at pag-diversify ay mas mahalaga kaysa sa anumang pangkalahatang rekomendasyon.
Ano ang Kasalukuyang Dividend Yield ng Dassault Aviation?
Ang ani ay nakukuha sa pamamagitan ng paghahati ng taunang dibidendo sa presyo ng bahagi: kung ang pinakahuling dibidendo ay € at ang presyo ay €, ito ay lumalabas sa humigit-kumulang %. Ang bilang na ito ay gumagalaw araw-araw kasabay ng presyo at sa bawat anunsyo ng dibidendo.
Ano ang Inaasahang Presyo para sa Stock ng Dassault Aviation?
Naglalathala ang mga analyst ng mga target na presyo para sa labindalawang buwan, na ipinamamahagi ayon sa kanilang mga pagpapalagay sa order at margin. Ang mga pagtatayang ito ay binabago sa bawat paglabas ng kita: ituring ang mga ito bilang mga gumaganang reference point, hindi kailanman bilang mga katiyakan, at i-cross-check ang mga ito laban sa mga pangunahing kaalaman ng order book.
Kasama ba ang Dassault Aviation sa CAC 40?
Oo: ang stock ay pagmamay-ari ng CAC 40 index, na pinagsasama-sama ang pinakamalaking market caps sa Euronext Paris. Ginagarantiyahan ng membership na ito ang mataas na pang-araw-araw na liquidity at presensya sa karamihan ng mga French index fund, kabilang ang mga ETF na gumagaya sa index.
Oo: bilang isang kompanyang Pranses na nakalista sa Euronext Paris, ito ay karapat-dapat para sa PEA. Ang mga dibidendo at capital gains ay hindi sakop ng income tax pagkatapos ng limang taon ng paghawak; tanging ang mga social security levies lamang ang nalalapat sa mga withdrawal na lampas sa panahong iyon.