Review ng DEGIRO (2026): Mga Bayarin, Kaligtasan, at Hatol

Pagsusuri sa DEGIRO sa loob ng 30 Segundo: Ang Aming Hatol
DEGIRO ay ang online broker na nagpababa ng gastos sa pamumuhunan sa buong Europa: mga komisyon kabilang sa pinakamababa sa merkado, access sa humigit-kumulang tatlumpung internasyonal na palitan at isang gumagana at walang-komplikadong plataporma. Ipinanganak sa Netherlands at ngayon ay bahagi ng flatexDEGIRO group ng Germany, ito ay naging pamantayan para sa mga self-directed European investors — kabilang ang marami sa France — na nagpaparami ng mga order at merkado. Tinitimbang ng pagsusuring ito ng DEGIRO para sa mga mamumuhunan sa UK at kanilang mga katapat sa kontinente ang mababang gastos laban sa mga kompromiso.
Ang mga babala: walang PEA (ang plano sa pagtitipid sa equity ng Pransya) para sa mga residente ng Pransya, isang natatanging istruktura ng kustodiya para sa iyong mga share, at isang serbisyo na nagpapalagay na maaari kang maglagay ng mga order nang mag-isa. Hatol: ang pagpipiliang abot-sa-gastos-laban-sa-merkado na may kahusayan para sa internasyonal na self-directed investor; para sa isang French PEA core portfolio, ipinapares ito sa isang online bank sa halip na palitan ito.
Sino si DEGIRO? Mula sa Dutch Disruptor patungong German-Group Heavyweight
Ang DEGIRO ay itinatag sa Amsterdam ng mga dating propesyonal sa pananalapi na may misyong gawing demokrasya ang brokerage: ang ideya ng pagtatatag — mga bayarin na maliit lamang ang bahagi kumpara sa mga singil ng tradisyonal na bangko, isang malinis na plataporma at access sa lahat ng pangunahing palitan — ay nakahanap ng mga tagapakinig nito at lumago ang plataporma sa milyun-milyong kliyente sa buong Europa.
Ang punto ng pagbabago sa industriya ay dumating kasabay ng pakikipagtulungan sa flatex group ng Germany, na produkto mismo ng isang European online broker, na lumikha ng isa sa pinakamalaking retail broker sa kontinente — isang saklaw na nagpalakas sa katatagan ng pananalapi ng kabuuan at maayos na pangangasiwa sa ilalim ng regulator ng Germany para sa mga kliyenteng Europeo. Ang trajectory na iyon ang nagpapaliwanag sa posisyon ngayon: isang napakalaking manlalaro na may mababang gastos sa istruktura na patuloy na sumusunod sa agresibong pagpepresyo noong mga unang araw nito.
Ligtas ba ang DEGIRO? Regulasyon at Proteksyon ng Mamumuhunan
Oo: simula nang sumali sa flatexDEGIRO group, ang mga kliyenteng Europeo ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng entidad ng Germany. BaFin — Ang awtoridad sa pananalapi ng Alemanya — sa ilalim ng pasaporte ng Europa na nagpapahintulot dito na maglingkod sa mga kliyenteng Pranses. Ang katayuan ng regulated-broker ay may kasamang mga kaugnay na proteksyon: mga account ng kliyente na ihiwalay mula sa sariling pondo ng kompanya, pagiging miyembro ng isang scheme ng kompensasyon ng mamumuhunan kung sakaling mabigo ang tagapamagitan, at transparency sa mga gastos sa pagpapatupad.
Mga partikular na punto ng pagbabantay ng DEGIRO Pagbabahagi ng pangangalaga: nakabatay sa kasaysayan sa isang istrukturang kolektibong kustodiya — mga share na hawak sa pangalan ng custodian sa ngalan ng mga kliyente — ito ay umunlad kasabay ng integrasyon ng Alemanya tungo sa mas malawak na seguridad na nakabatay sa pangalan. Ang mga mahahalagang bagay: kung mabigo ang broker, ang mga share ay babalik sa mga kliyenteng nagmamay-ari ng mga ito; ang mekanismo ng kabayaran ay sumasaklaw sa cash at mga natitirang sitwasyon sa loob ng mga legal na limitasyon.
Iyan ay isang pamantayan, antas ng proteksyon sa antas ng merkado — na babasahin kasama ng opisyal na dokumentasyong may bisa.
Mga Account at Merkado: Tunay na Internasyonal na Abot
Ang pagbubukas ng DEGIRO account ay nagbibigay ng access sa humigit-kumulang tatlumpung palitan — siyempre, Euronext Paris, pati na rin sa Amsterdam, Frankfurt, mga lugar sa US (NYSE, Nasdaq), London, Zurich, Tokyo, Hong Kong, Sydney at marami pang iba — isang lawak na bumubuo sa pangunahing argumento laban sa mga domestic broker.
Ang mga uri ng account: isang karaniwang share dealing account na may built-in na multi-currency exchange, at depende sa sitwasyon ng regulasyon sa kasalukuyan, limitadong mga wrapper ng buwis sa Pransya — ang PEA ay hindi inaalok sa mga residente ng Pransya, na nagdidirekta sa pangmatagalang core patungo sa isang komplementaryong online bank. mga produkto: mga share, ETF, bond, option at futures para sa mga advanced na profile — ang tipikal na hanay ng isang generalist international broker.
Ang lawak na iyan ay binabayaran bilang responsibilidad: ipinapalagay nito na nauunawaan mo ang mga bayarin sa pagpapalit ng pera, ang mga oras ng kalakalan ng bawat lugar at ang pagtrato sa buwis ng bawat uri ng kita — ang broker ang magpapatupad, ang mamumuhunan ang magpapasya.
Mga Bayarin at Komisyon ng DEGIRO: Ang Listahan ng Presyo na Nagpabago sa Merkado
Ang patakaran sa bayarin ng DEGIRO ay nananatili sa tatlong prinsipyo: mababa at mababang komisyon ng brokerage ayon sa merkado, isang seleksyon ng mga ETF na ipinagpapalit nang walang gastos sa ilalim ng ilang partikular na kundisyon (isang tinukoy na listahan, isang transaksyon bawat ETF bawat buwan), at pinababang mga karagdagang singil — walang bayad sa kustodiya sa mga share at ETF, isang bayad sa pagpapalit ng pera bawat transaksyon. Ang talahanayan ang bumubuo sa pagbasa; ang mga numero, na pana-panahong binabago, ay pinapanatiling napapanahon ng aming pangkat ng datos.
|Uri ng bayad
|dami
|Mga Tala
|Brokerage ng share/ETF ng Euronext
|-
|Bawat order, walang pagbabagong bayad
|Brokerage ng palitan ng US
|-
|+ bayad sa pagpapalit ng pera
|Bayad sa kustodiya
|€0 sa mga share/ETF (kukumpirmahin pa)
|-
|Mga bayarin sa conversion ng pera
|-
|Bawat transaksyon sa dayuhang pera
|Mga bayarin sa hindi aktibo
|-
|-
|Minimum na deposito
|-
|-
Ang paraan ng paghahambing ay nananatiling sarili mong gamit: isang tipikal na taon ng mga order, ayon sa merkado, na itinakda laban sa dalawa o tatlong kakumpitensya — ang aming online na broker paghahambing at ang eToro laban sa DEGIRO head-to-head Pagtabingiin ang mga listahan ng presyong ito.
Ang Plataporma at mga Kasangkapan ng DEGIRO: Pagiging Simple ng Paggana
Ang plataporma ng DEGIRO ay nagmamay-ari ng posisyon nito: gumagana, mabilis, at simple — paghahanap ng seguridad ayon sa ticker o pangalan, paglalagay ng order sa ilang pag-click lamang, pamamahala ng multi-currency, nada-download na history at mga ulat sa buwis. Taglay ng mobile app ang mga mahahalagang bagay — pagsubaybay at mga order — na may parehong pilosopiya. Ang hindi katulad ng plataporma: isang analysis center na may advanced screening, sopistikadong mga chart o signal — iniiwan ito ng broker sa mga espesyalistang tool at nakatuon sa pagpapatupad at gastos.
Para sa isang self-directed investor na nagdedesisyon sa ibang lugar at nagsasagawa ng operasyon sa DEGIRO, isa itong kalamangan; para sa isang baguhan na naghahanap ng built-in na gabay sa edukasyon, isa itong limitasyon na dapat malaman bago magbukas ng account.
Serbisyo sa Kustomer at ang Karanasan sa Pransya
Ang serbisyo sa customer ay gumagana sa pamamagitan ng email at help center, na may alok na Pranses; ang mga oras ng pagtugon ay nasa loob ng mga pamantayan ng online brokerage — makatwiran sa labas ng mga peak period, mas mabagal sa panahon ng mga kaganapan sa merkado. Ang kawalan ng mga sangay at isang wealth adviser ay bahagi ng modelo: Naniningil ang DEGIRO para sa pagpapatupad, hindi para sa relasyon.
Ang mga dokumento — mga pahayag, taunang ulat para sa mga layunin ng buwis sa Pransya (ang pahayag ng buwis sa Pransya ay makukuha ng mga kliyenteng residente ng Pransya) — ay nabubuo mula sa platform, at sinasaklaw ng help wiki ang mga pinakakaraniwang sitwasyon. Ang pangkalahatang karanasan ay parang isang teknikal na broker: mahusay kung alam mo ang iyong ginagawa, walang pakialam kung inaasahan mo ang isang bangko.
Mga Kalamangan at Kahinaan ng DEGIRO
|Lakas
|Mga kahinaan
|Ang mga komisyon ay kabilang sa pinakamababa sa Europa
|Walang PEA para sa mga residenteng Pranses
|Mga tatlumpung internasyonal na palitan
|Espesipikong (kolektibong) istruktura ng kustodiya
|Walang bayad sa kustodiya sa mga shares/ETFs
|Minimal na plataporma — kaunting suporta sa paggawa ng desisyon
|flatexDEGIRO group — lakas sa pananalapi at regulasyon ng BaFin
|Bayad sa pagpapalit ng pera sa bawat pamilihan ng dayuhang pera
|Mga piling ETF na walang bayad (may mga kundisyon na nalalapat)
|Serbisyo sa customer na nakasulat lamang, walang tagapayo
Para saan ang Profile ng Mamumuhunan?
Angkop ang DEGIRO sa mamumuhunan sa maraming pamilihan na may sariling direksyon: ang pumipili ng sarili nilang mga seguridad, alam ang mga limit order, at nagnanais ng internasyonal na access sa pinakamababang gastos — mga share ng US, European ETF, Swiss o Japanese stock mula sa iisang account. Sinusundan nito ang Profile ng pagpapayaman sa Pransya less — ang mamumuhunan na nagnanais ng PEA, life insurance, at isang tagapayo sa iisang bubong — kung saan ang klasikong kombinasyon ay DEGIRO para sa internasyonal na panig at isang online bank para sa mga tax wrapper, gaya ng nakadetalye sa aming PEA o share dealing account gabay.
Laban sa Interactive broker, bilang direktang kakumpitensya nito, ang kapalit ay ang ergonomya sa wikang Pranses laban sa pinakamataas na abot; laban sa mga neobroker, ang lawak ng merkado laban sa pagiging simple.
Paano Magbukas ng DEGIRO Account
Ang pag-sign-up ay ginagawa online sa loob ng humigit-kumulang labinlimang minuto: mga detalye sa pakikipag-ugnayan, personal na sitwasyon, talatanungan ng kaalaman, mga na-upload na dokumento ng ID. Ang pagpapatunay ay karaniwang tumatagal mula ilang oras hanggang ilang araw, na sinusundan ng unang paglilipat — nang walang mataas na minimum na pagpasok, ang pagbubukas ay nananatiling naa-access ng mga katamtamang portfolio. Bago ang iyong unang order, dalawang kapaki-pakinabang na pagsusuri: i-set up ang listahan ng pera at ang mga kaugnay na bayarin sa conversion, at hanapin ang seleksyon ng ETF na walang bayad kung plano ng iyong diskarte na gamitin ito.
Ang aming pagbili ng mga shares Saklaw ng gabay ang kumpletong paglalakbay sa unang antas, at ang mga order sa stock market Ipinapaalala ng pahina ang mga mekanismo — mga order sa merkado o limitasyon — sa likod ng malinis na pagpapatupad. Para sa pangangalakal ng maraming asset na higit pa sa mga share, ang mga espesyalisadong platform ay mananatiling maa-access ng pagbubukas ng account gamit ang Vantage →.
DEGIRO vs Online Banks and Neobrokers: The Positioning
Ang merkado ng brokerage sa Pransya ay nahahati sa tatlong pamilya, at ang DEGIRO ay nagpoposisyon sa loob nito nang may pambihirang kalinawan. mga online na bangko — Nangunguna ang Fortuneo — panalo ito sa mga bayarin at internasyonal na abot, ngunit talo sa mga tax wrappers: walang PEA, walang life insurance, walang pang-araw-araw na pagbabangko.
Laban sa neobrokers mobile, nananalo ito sa bilang ng mga palitan at mga tool sa paglalagay ng order — mga stop order, mga advanced na uri ng order, palitan ng multi-currency — ngunit nangangailangan ng higit na kahusayan. Laban sa Interactive broker, ang pinakamalapit nitong karibal, ang kompromiso ay bumababa sa mga detalye: ang interface at pagiging simple ng DEGIRO sa wikang Pranses kumpara sa 150 na merkado at multi-currency account ng IBKR.
Ang kombinasyong lalong karaniwan sa mga aktibong mamumuhunang Pranses ay nagbubuod ng posisyon: isang online na bangko para sa PEA, DEGIRO para sa internasyonal — bawat isa ay may kasamang tagapamagitan na humahawak dito sa pinakamagandang halaga.
Ang tanong tungkol sa kustodiya ay nararapat sa isang tumpak na sagot, dahil ito ang nagpapaiba sa DEGIRO sa mga broker na Pranses. Ang pera ay nasa mga account na nakahiwalay mula sa sariling pondo ng broker, ayon sa hinihingi ng regulasyon. Ang mga share ay itinatala sa isang istruktura ng kustodiya kung saan hawak ito ng custodian sa ngalan ng mga kliyente ng broker — isang arkitektura na kilala bilang kolektibong kustodiya, na matagal nang katangian ng modelong Dutch, na unti-unting pinapalakas ng mga pamantayang Aleman ng grupo.
Sa konkretong paraan, kung mabigo ang broker, ang mga shares na kinilala bilang ari-arian ng kliyente ay hindi papasok sa ari-arian ng mga nagpautang — at ang mekanismo ng kompensasyon ng mamumuhunan ay sumasaklaw sa mga natitirang sitwasyon sa loob ng mga legal na limitasyon. Dahil ang paksa ay teknikal at regular na nagbabago, ang opisyal na dokumentasyon na may bisa — mga tuntunin sa kustodiya at ang protection scheme — ay nananatiling sanggunian na maaaring konsultahin bago mangako ng malalaking halaga.
Ang Paglalakbay ng Isang Orden sa DEGIRO: Mula Desisyon Hanggang sa Pagpatupad
Sa konkretong paraan, ang pagbili ng isang dayuhang bahagi ay may sumusunod na limang hakbang sa plataporma. Naghahanap ng seguridad ayon sa pangalan o ISIN code, kung saan ipinapakita ng pahina ng seguridad ang quote ng napiling merkado — ang bawat palitan ay may sariling linya para sa parehong seguridad, na may sariling oras ng kalakalan at mga bayarin. Pagpasok ng order: dami o halaga, uri ng merkado o limitasyon, bisa ng araw o good-till-cancelled.
Kumpil, kasama ang tinatayang bayarin na nakadetalye bago ka mag-validate — ang sandali para suriin ang pera sa merkado at ang nauugnay na halaga ng palitan. Pagpapatupad, halos agaran sa sesyon ng kaugnay na merkado — isang utos sa Tokyo na isinagawa noong gabi ng Europa, isang utos sa New York noong huling bahagi ng hapon ng Pransya. At pagmamanman: ang kumpirmasyon ng kalakalan, ang posisyon sa portfolio ng multi-currency, at pagsasama-sama ng buwis sa katapusan ng taon.
Ang mekanismong ito, na magkapareho sa prinsipyo sa bawat broker, ay may kakaibang istilo ng multi-market sa DEGIRO: ang parehong interface ang nagpapatakbo ng tatlumpung palitan — kaya naman mahalaga ang pagsuri, bago i-validate, na ipinagpapalit mo ang linya ng nilalayong merkado.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Mga Madalas Itanong Tungkol sa DEGIRO
Nag-aalok ba ang DEGIRO ng PEA?
Hindi: para sa mga residenteng Pranses, ang DEGIRO ay hindi nag-aalok ng PEA — mga share dealing account lamang. Samakatuwid, ang tax-optimized core ay dumadaan sa isang online bank o isang French broker para sa PEA, kung saan ang DEGIRO ay kumukumpleto dito para sa internasyonal na pagkakalantad.
Mapagkakatiwalaan ba ang DEGIRO?
Oo: ang broker ay nagpapatakbo sa ilalim ng regulasyon ng Alemanya (BaFin) na may pasaporte sa Europa, mga nakahiwalay na pondo ng kliyente, at isang iskema ng kompensasyon ng mamumuhunan. Ang laki ng grupong flatexDEGIRO ay nagdaragdag ng katatagan sa pananalapi na wala sa unang DEGIRO.
Ano ang mga Bayarin ng DEGIRO sa mga Palitan ng Kumpanya sa US?
Isang patag na komisyon kada order na itinakda ng merkado — kabilang sa pinakamababa sa merkado ng Pransya para sa internasyonal na pag-access — kasama ang bayad sa pagpapalit ng pera kada transaksyon sa dolyar. Ang talahanayan ng bayad sa itaas, na in-update ng aming koponan, ay nagbibigay ng mga halagang may bisa.
Oo: Ang Euronext Paris ay kabilang sa mga sakop na merkado, sa karaniwang mga kondisyon ng pakikipagtransaksyon ng broker. Nalalapat ang mga patakaran sa buwis sa Pransya — ang pahayag ng buwis sa Pransya ay magagamit para sa paghahain ng iyong return.
DEGIRO o Interactive Brokers: Alin ang Dapat Mong Piliin?
Dalawang mahuhusay na internasyonal na broker: Ang DEGIRO ay tumataya sa pagiging simple at mababang bayarin sa mga pangunahing merkado; Ang Interactive Brokers ay nasa pinakamataas na abot — 150+ na merkado, mga multi-currency account, mga advanced na tool. Ang paggamit ang nagpapasya: ang ilang lugar at mga simpleng order ay pumapabor sa DEGIRO; ang malalim na aktibidad sa multi-market ay pumapabor sa IBKR.
Naniningil ba ang DEGIRO ng mga Bayarin para sa Hindi Aktibidad?
Nag-iba-iba ang patakaran sa kawalan ng aktibidad sa paglipas ng mga taon — ang talahanayan ng bayarin sa itaas ay sumasalamin sa kasalukuyang mga kondisyon, na ina-update ng aming koponan. Ang mabuting kasanayan ay nananatiling pareho: suriin ang linyang "hindi aktibo" ng iskedyul bago magbukas kung madalang kang mag-trade.
Ano ang Dapat Mong Suriin Bago Magbukas ng DEGIRO Account?
Tatlong linya ng kontrata: ang iskedyul ng brokerage para sa mga merkado na aktwal mong gagamitin, ang mga kondisyon ng pagpili ng zero-fee ETF, at ang mga bayarin sa conversion bawat pera. Idagdag ang dokumentasyon sa share custody — ang kamakailang ebolusyon nito ay nagpalakas ng proteksyon — at ang pagkakaroon ng pahayag ng buwis sa Pransya para sa iyong tirahan. Labinlimang minuto ng pagbabasa na pumipigil sa mga sorpresa sa unang taon.
Isang huling praktikal na payo: Ang mga pahayag ng buwis sa France ay awtomatikong nabubuo para sa mga residente — ang pahayag ng buwis ay dumarating sa platform sa simula ng taon, at pinagsasama-sama ng taunang ulat ang lahat ng transaksyon para sa iyong deklarasyon.
Mainam ba ang DEGIRO para sa mga Baguhan?
Kung tatanggapin mo ang awtonomiya: ang platform ay nagsasagawa ng mga order nang walang built-in na gabay sa edukasyon, at ang internasyonal na abot ay ipinapalagay na naiintindihan mo ang mga pera, oras ng pangangalakal, at mga buwis. Ang disiplinadong baguhan — na natututo sa wiki, nagsasanay gamit ang maliliit at simpleng mga order sa Euronext, pagkatapos ay nagpapalawak — ay makakahanap ng mga walang kapantay na gastos; ang baguhan na gustong magabayan ay mas pipiliin ang isang online na bangko na may tagapayo, kahit na sa mas mataas na presyo.
Ang Ika-Line
- Kalikasan: isang internasyonal na broker ng flatexDEGIRO group — BaFin regulation, European passport.
- lakas: Pinakamababang bayarin sa Europa sa humigit-kumulang tatlumpung palitan, na walang bayad sa kustodiya.
- Limitasyon ng Pransya: walang PEA — makipagtulungan sa isang online bank para sa core.
- Mainam para sa: ang self-directed multi-market investor na nagsasagawa at nagpapasya nang mag-isa.
- Alternatiba: isang online na bangko para sa mga French wrapper, isang broker ng kalakalan para sa aktibidad na may maraming asset.