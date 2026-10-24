Dow Jones (DJIA): Indeks, Mga Bahagi at Kasaysayan 2026

Dow Jones (DJIA) Live: Presyo at Tsart sa Real-Time
Sa ngayon, ang Dow Jones Industrial Average ay nakalakal sa 52 215,16 puntos, isang galaw na -1,24% sa sesyon, mayroon tayong volume na 348,500,000 shares na ipinagpalit. Sa loob ng labindalawang buwan, ang index ay nasa pagitan ng $45,057.28 at $54,744.33 puntos. Ang karaniwang ticker nito ay DJIA — minsan ay isinusulat bilang DJI o Dow 30 — at ito ay ipinagbibili sa NYSE at Nasdaq, ang mga palitan ng New York na ang mga nangungunang listahan ang siyang nagtatagpo nito.
Ano ang Dow Jones? Kahulugan at Ano ang Nagiging Natatangi Dito
Ang Dow Jones Industrial Average ang pinakamatandang stock market index sa mundo na gumagana pa rin: nilikha noong 1896 ni Charles Dow, isang mamamahayag sa pananalapi at isa sa mga nagtatag ng Wall Street Journal, orihinal nitong sinubaybayan ang labindalawang nangungunang Amerikanong kompanya ng industriya — kaya naman ang "industriyal" sa pangalan nito, kahit na ang mga miyembro ngayon ay mula sa teknolohiya hanggang sa pagbabangko. Isang teknikal na katangian ang nagpapaiba dito sa lahat ng iba pang pangunahing indeks: ang Dow ay tinimbang sa presyoSa katunayan, habang tumataas ang presyo ng isang stock, mas malaki ang impluwensya nito sa index — ang isang $500 na stock ay may bigat na halos sampung beses kaysa sa isang $50 na stock, anuman ang aktwal na laki ng mga kumpanya. Ang pamamaraang ito, na minana mula noong ika-19 na siglo nang pinadali nito ang manu-manong pagkalkula, ay nakakagulat sa pagiging simple nito: ang S&P 500, sa kabilang banda, ay nagbibigay ng bigat ayon sa market capitalization, na ginagawa itong isang mas tapat na snapshot ng merkado ng US.
Bakit nananatiling sanggunian ng media ang Dow sa kabila ng kakaibang ito? Ang edad nito, ang pagpapatuloy ng kasaysayan nito — mahigit isang siglo ng pang-araw-araw na datos — at ang palayaw nito bilang "barometro ng ekonomiya ng Amerika." Kapag iniulat ng balita na "mas mataas ang pagsasara ng Wall Street," halos palaging ang Dow ang unang binabanggit na indeks.
Mga Kumpanya ng Dow Jones: Ang 30 Bahagi, Awtomatikong Ina-update
Pinagsasama-sama ng DJIA 30 nangungunang kompanya sa US, pinili hindi sa pamamagitan ng isang mekanikal na pormula kundi sa pamamagitan ng isang komite ng indeks — ang Komite sa Pangangasiwa ng S&P Dow Jones Indices — na nagdaragdag, nag-aalis o pumapalit sa mga miyembro batay sa reputasyon, paglago, at pang-aakit ng mga mamumuhunan. Samakatuwid, ang komposisyon ay nagbabago sa pamamagitan ng mga minsanang desisyon: ang kamakailang pagdating ng mga bagong pangalan ng teknolohiya ay tinanggap, habang ang ilang makasaysayang institusyon ay nagbigay-daan. Narito ang kasalukuyang komposisyon, awtomatikong ina-update:
|Lipunan
|simbolo
|sektor
|Lugar
|Idinagdag sa DJIA
|3M
|MMM
|Industriyal
|NYSE
|1976-08-09
|Alpabeto (Klase A)
|GOOGL
|Mga Serbisyo sa Komunikasyon
|NASDAQ
|2026-06-29
|american Express
|AXP
|Pampinansya
|NYSE
|1982-08-30
|Amgen
|AMGN
|Health Care
|NASDAQ
|2020-08-31
|Birago
|AMZN
|Discretionary ng Consumer
|NASDAQ
|2024-02-26
|Apple
|AAPL
|Information Technology
|NASDAQ
|2015-03-19
|Boeing
|BA
|Industriyal
|NYSE
|1987-03-12
|Uod
|CAT
|Industriyal
|NYSE
|1991-05-06
|Chevron
|CLC
|lakas
|NYSE
|2008-02-19
|Cisco
|CSCO
|Information Technology
|NASDAQ
|2009-06-08
|Coca-Cola
|KO
|Mga Staples ng Consumer
|NYSE
|1987-03-12
|Disney
|Di
|Mga Serbisyo sa Komunikasyon
|NYSE
|1991-05-06
|Goldman Sachs
|GS
|Pampinansya
|NYSE
|2013-09-23
|Home Depot
|HD
|Discretionary ng Consumer
|NYSE
|1999-11-01
|Mga Teknolohiya ng Honeywell
|HON
|Industriyal
|NASDAQ
|2020-08-31
|IBM
|IBM
|Information Technology
|NYSE
|1979-06-29
|Johnson at Johnson
|JNJ
|Health Care
|NYSE
|1997-03-17
|JPMorgan Chase
|JPM
|Pampinansya
|NYSE
|1991-05-06
|McDonald ni
|MCD
|Discretionary ng Consumer
|NYSE
|1985-10-30
|Merck
|MRK
|Health Care
|NYSE
|1979-06-29
|microsoft
|MSFT
|Information Technology
|NASDAQ
|1999-11-01
|Nike
|NKE
|Discretionary ng Consumer
|NYSE
|2013-09-23
|NVIDIA
|NVDA
|Information Technology
|NASDAQ
|2024-11-08
|Procter & Gamble
|PG
|Mga Staples ng Consumer
|NYSE
|1932-05-26
|Salesforce
|CRM
|Information Technology
|NYSE
|2020-08-31
|Sherwin-Williams
|SHW
|kagamitan
|NYSE
|2024-11-08
|Travelers
|TRV
|Pampinansya
|NYSE
|2009-06-08
|UnitedHealth Group
|UNH
|Health Care
|NYSE
|2012-09-24
|Makita
|V
|Pampinansya
|NYSE
|2013-09-23
|Walmart
|WMT
|Mga Staples ng Consumer
|NASDAQ
|1997-03-17
Ang masusing pagbasa sa kolum na “Idinagdag sa DJIA” ay nagsasalaysay ng kwento ng ekonomiya ng Amerika: mula sa mga founding member na naroon simula noong dekada 1970 at 1980 hanggang sa mga higanteng kumpanya ng teknolohiya na inamin sa nakalipas na dekada — kakaunti na lamang ang natitirang “industriyal” sa Dow Jones index ngayon, ngunit nanatili itong papel bilang thermometer para sa mga korporasyon sa Amerika.
Kasaysayan ng Dow Jones: 130 Taon ng mga Rekord at Pagbagsak
Ang kasaysayan ng Dow ay ang kasaysayan ng modernong pananalapi. Simula sa unang pagsasara ng humigit-kumulang 40 puntos noong 1896, ang indeks ay dumaan sa Great Depression — ang pagbagsak noong 1929 at ang floor index noong 1932 na humigit-kumulang 41 puntos, isang pagbabalik sa halos orihinal na sitwasyon — bago itayo ang panahon pagkatapos ng digmaan: 1,000 puntos ang naitawid sa unang pagkakataon noong 1972, pagkatapos ng mabagal na pagsisimula at pagkatapos ay mabilis na pag-unlad. Pagkatapos ay dumating ang malalaking modernong dagok: ang Oktubre 1987 pagbagsak (−22% sa isang sesyon, ang rekord sa lahat ng panahon), ang pagsabog ng dot-com bubble noong 2000, ang 2008-2009 krisis sa pananalapi na nagpababa sa index mula sa humigit-kumulang 14,000 puntos patungo sa humigit-kumulang 6,500, at pagkatapos ay ang dekada ng walang patid na pagtaas pagkatapos ng 2010. 40,000-puntos Ang hangganan ay nalampasan sa unang pagkakataon noong 2024, sa isang kapaligirang dala ng mga higanteng kumpanya ng teknolohiya — na ilan sa mga ito ngayon ay may tunay na bigat sa isang Dow na napatunayang kayang muling baguhin ang sarili nito.
|Milyahe
|petsa
|Antas
|pangyayari
|Unang pagsasara
|Mayo 1896
|≈ 40 puntos
|Nilikha ni Charles Dow (12 stock)
|Mababa ang depresyon
|Hulyo 1932
|≈ 41 puntos
|Balik sa unang yugto pagkatapos ng 1929
|1,000-puntong hadlang
|Nobyembre 1972
|1,000 pts
|Unang tawiran sa loob ng isang araw
|Black Monday
|Oktubre 19, 1987
|−22.6%
|Pinakamasamang pagbaba sa kasaysayan sa loob ng isang araw
|Tugatog bago ang krisis
|Oktubre 2007
|≈ 14,100 puntos
|Huling rekord bago ang krisis sa pananalapi
|Mababa ang krisis
|Marso 2009
|≈ 6,500 puntos
|-54% mula sa rurok
|40,000-puntong hadlang
|2024
|40,000 pts
|Unang tawiran sa kasaysayan
Ang aral ng talahanayang ito: mahigit 130 taon, bawat pagbagsak ay sinundan ng isang bagong rekord — ngunit ang mga oras ng paghihintay ay mula sa ilang taon hanggang sa isang-kapat ng isang siglo. Ginagantimpalaan ng indeks ang dokumentadong pasensya, hindi ang pagmamadali.
Mga Oras ng Pangangalakal ng Dow Jones para sa mga Internasyonal na Mamumuhunan
Ang Dow ay nakikipagkalakalan sa New York: ang pangunahing sesyon ay tatakbo mula 9:30 am hanggang 4:00 pm Eastern Time — iyon ay 3:30 n.h. hanggang 10:00 n.g., oras sa Paris (4:30 pm hanggang 11:00 pm sa tag-araw, depende sa daylight-saving calendar ng US). Sa sesyong ito: isang pre-market mula 4:00 am, oras sa New York (nadadagdagan ang mga order, nag-aadjust ang indicative price), at isang after-hours session hanggang 8:00 pm, oras sa New York, kung saan lumiliit ang volume at lumalawak ang mga spread. Para sa mga European investor, dalawang praktikal na window: ang pagbubukas ng US sa 3:30 pm — ang pinaka-abalang sandali ng araw, kapag ang mga overnight order at mga macroeconomic release ng US ay inilalabas sa merkado — at ang huling oras bago mag-10:00 pm, ang oras ng mga closing adjustment. Ang mga pampublikong holiday ng US (Thanksgiving, Araw ng Kalayaan…) ay nagsasara ng merkado: tingnan ang aming nakalaang pahina sa oras ng kalakalan sa stock market para sa buong kalendaryo.
Paano Mamuhunan sa Dow Jones: Ang Apat na Pangunahing Sasakyan
Ang Dow Jones ETF, ang ruta ng mamumuhunan. Para masubaybayan ang index nang hindi pumipili ng mga indibidwal na stock, ginagaya ng mga ETF ang DJIA — kabilang ang mga bersyong karapat-dapat para sa mga European account, na nakalista sa euro sa mga European exchange. Ito ang pangmatagalang instrumento: mababang bayarin, diversification sa 30 kumpanya sa US, at ang parehong regular na mekanismo ng pagbili gaya ng anumang malawak na index. Ang aming Seksyon ng ETF mga detalye ng mga tracker na magagamit, at ang aming gabay sa paano mamuhunan sa stock market Itinatakda ang pangkalahatang balangkas — account, broker, mga unang order.
Mga CFD, futures at option — ang toolkit ng negosyante. Ang Dow ay isa rin sa mga pamilihang may pinakamadalas na kalakalan sa mundo, sa pamamagitan ng tatlong pamilya ng mga instrumento. CFDs hinahayaan kang kumuha ng posisyon sa pagtaas o pagbaba ng presyo gamit ang leverage, sa pamamagitan ng mga espesyalistang broker — kasama ang pinalaking panganib na kaakibat ng leverage. Futures (ang kontrata ng e-mini Dow) ay ang pamantayang institusyonal: pambihirang likididad, halos 24/5 na operasyon. Options buksan ang pinto sa mga pinong estratehiya — hedging, pagbuo ng kita, disiplinadong mga direktang kalakalan. Ang mga instrumentong ito ay nangangailangan ng pagsasanay at disiplina: pinapalakas nila ang mga paggalaw ng index, sa parehong direksyon, at ang karamihan sa mga retail investor na nangangalakal sa mga ito ay aktibong nalulugi. Magsimula sa ating kalakalan para sa mga nagsisimula at futures mga gabay bago isugal ang kahit isang euro.
Ano ang Nagpapagalaw sa Dow Jones: Ang mga Pangunahing Nagtutulak
Tulad ng anumang equity index, pinagsasama-sama ng Dow ang tatlong pamilya ng impormasyon. Una, ang kita kada quarter ng 30 miyembro nito — na may kakaibang pagbabago sa presyo: ang paggalaw ng isang mataas na presyong stock (isa sa mga mamahaling pangalan ng index) ay maaaring magbago sa Dow nang mag-isa, habang ang parehong porsyento ng paggalaw sa isang murang stock ay hindi napapansin. Pagkatapos, Datos ng makroekonomiko ng US: mga trabaho, implasyon, mga desisyon ng Fed — inilabas noong 2:30 pm oras sa Paris, ang mga ito ang nagpapasiklab ng pinakamatatalas na galaw sa sesyon. At ang geopolitical at monetaryong konteksto: ang mga siklo ng rate ng Federal Reserve, mga internasyonal na tensyon, mga halalan sa US — bilang hindi opisyal na barometro ng pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang Dow ay tumutugon sa lahat ng nakakaapekto dito.
Dow Jones, S&P 500 o Nasdaq: Alin ang Dapat Mong Sundin?
Magkakaiba ang kwentong isinalaysay ng tatlong indeks ng New York. Dow (30 stock, price-weighted) ang makasaysayang barometro ng mga Amerikanong lider ng korporasyon — mapili, prestihiyoso, teknikal na hindi pangkaraniwan. S&P 500 (500 stocks, cap-weighted) ang benchmark ng mga propesyonal: ito ay kumakatawan sa humigit-kumulang 80% ng market capitalization ng US at nagsisilbing sukatan para sa mga pondo sa buong mundo. Nasdaq pinagtutuunan ng pansin ang mga stock ng teknolohiya: mas pabago-bago, mas nakatuon sa paglago, mas sensitibo sa mga siklo ng rate. Para sa pangmatagalang mamumuhunan, ang S&P 500 ay nag-aalok ng pinakamalawak na dibersipikasyon; ang Dow ay umaakit sa 30 de-kalidad na pangalan nito; ang Nasdaq ay umaakit sa mga mamumuhunang mapagparaya sa pabagu-bago ng teknolohiya. Ang tatlo ay nagkakasagutan — ang paghahambing ng kanilang mga landas sa loob ng isang linggo ay kadalasang nagpapakita ng pag-ikot ng sektor na nagaganap.
Sampung Tip para sa Pag-trade sa Dow Jones nang May Disiplina
Para sa mga profile ng negosyante — basahin bago ang unang order. 1. I-trade lamang ang liquidity: ang unang dalawang oras pagkatapos ng 3:30 pm na pagbubukas at ang huli bago mag-10:00 pm 2. Suriin ang kalendaryong pang-ekonomiya bago ang bawat sesyon: sa ganap na 2:30 ng hapon, ang paglabas ng datos ay maaaring baligtarin ang trend sa loob ng ilang minuto. 3. Itakda ang iyong stop at target BAGO ang order, hindi kailanman habang ginagawa ito. 4. Limitahan ang iyong leverage: sa isang volatile index, sapat na ang katamtamang leverage — at magpapatuloy ito. 5. Isang direksyon sa bawat pagkakataon: ang pag-iba-ibahin ang iyong mga pagkakamali ay hindi isang estratehiya. 6. Magtago ng trading journal — ang alaala ng iyong mga pagkakamali ay mas mahalaga kaysa sa iyong mga natamo. 7. Mag-ingat sa mga pagbubukas ng puwang: ang Dow ay maaaring magbukas nang malayo mula sa nakaraang pagsasara, na nagwawalis ng mga stop at katiyakan. 8. Panoorin ang VIX — ang volatility index — na nagpapahiwatig ng magulong mga sesyon sa hinaharap. 9. Ang mga hapon ng Biyernes at ang bisperas ng mga pista opisyal sa US ay isang patibong: kakaunti ang bilang ng mga papasok, at nakaliligaw na mga galaw. 10. Kung kailangan mong basahin muli ang tip na ito: nandoon pa rin ang merkado bukas — nandoon lamang ang iyong kapital kung poprotektahan mo ito.
Paano Kinakalkula ang Dow Jones? Mga Puntos, Dolyar at ang Dow Divisor
Ang Dow ay sinipi sa puntos — ngunit ano nga ba ang punto? Ang sagot ay nasa "Dow divisor": teknikal na, ang index ay ang kabuuan ng mga presyo ng 30 stock nito, na hinati sa isang adjustment factor. Ang divisor na ito, na sa simula ay katumbas ng bilang ng mga stock, ay naitama nang daan-daang beses sa kasaysayan — sa bawat paghahati, pagpapalit o muling pamamahagi — upang garantiyahan ang pagpapatuloy ng index: ngayon ay mas mababa sa 1, nangangahulugan ito na ang isang dolyar na paggalaw sa isang partikular na stock ay nagbabago sa index ng higit sa isang punto. Ang praktikal na kahihinatnan para sa mga mamumuhunan: "ang Dow ay nakakuha ng 300 puntos" ay hindi mekanikal na isinasalin sa isang porsyentong pagtaas — palaging suriin ang % na pagbabago (ipinapakita nang live sa itaas ng pahinang ito) kapag naghahambing ng mga sesyon. Ang mekanismo ng divisor din ang nagpapahintulot sa komite na palitan ang isang stock nang hindi ginagalaw ang index: maayos na nasisipsip ng divisor ang paglipat.
Mga Sektor ng Dow Jones: Isang Konsentradong Pananaw sa Ekonomiya ng US
Dahil 30 miyembro lamang ang Dow, hindi nito sinusubukang gayahin ang ekonomiya ng US — pinipili nito ang mga pangunahing kompanya nito. Ang resulta ay isang balanse ngunit malinaw na pinaghalong sektor: financials mabigat ang bigat — mga investment bank, mga payment card, mga insurer — isang repleksyon ng lalim ng mga pamilihan ng Amerika; teknolohiya ay gumanap ng isang papel na hindi kailanman maiisip ng orihinal na indeks ng industriya; healthcare naghahanay ng ilang higanteng kompanya ng mga gamot at mga aparatong medikal; industrya — ang pamana sa pangalan — ay nananatiling kinakatawan ng aerospace, kagamitan at mga materyales; at mga pangunahing pangangailangan ng mamimili dalhin ang kanilang mga monumento: mga inumin, tingian, fast food. Para sa mga mamumuhunan, ang konsentrasyong ito ay may kalamangan — tatlumpung kumpanyang napili dahil sa kanilang katatagan — at may limitasyon: ang isang sector shock (regulasyon sa pagbabangko, isang pagwawasto sa teknolohiya) ay mas malakas na tumatama sa index kaysa sa maitutulong ng mas malawak na S&P 500.
Mga Dibidendo ng Dow Jones: Ang Tahimik na Yield ng mga Blue Chip
Ang Dow ay isa ring makinarya ng dibidendo: Malalim ang kultura ng pamamahagi ng Amerika rito, at ilan sa mga miyembro nito ay kabilang sa mga "dividend aristokrata" — mga kumpanyang nagtataas ng kanilang payout taon-taon sa loob ng mga dekada. Ang pangkalahatang ani ng index ay nananatiling katamtaman — idinidikta rin ito ng mga pagtatasa sa US — ngunit ang pagkakapare-pareho ng mga pamamahagi nito ay ginagawa itong isang malugod na pinagmumulan ng kita para sa mga pangmatagalang portfolio. Ang kulturang ito ay nagbigay inspirasyon pa nga sa isang sikat na estratehiya, ang "Mga Aso ng Dow": bumili ng sampung pinakamataas na ani na stock ng Dow tuwing Enero at magbalanse muli pagkalipas ng isang taon — isang simpleng disiplina na pinagtatalunan sa literaturang pinansyal sa loob ng apatnapung taon, na mas mahusay kaysa sa anumang iba pang halimbawa na naglalarawan kapwa sa potensyal at mga limitasyon ng mga mekanikal na estratehiya sa dibidendo. Para sa isang pananaw sa merkado ng Pransya sa parehong prinsipyo, ang aming pagpili ng magbahagi ng stock inililipat ang lohika sa merkado ng Paris.
Mga Karaniwang Pagkakamali ng mga Baguhan sa Dow Jones
Apat na patibong ang sistematikong bumabalik sa mga bagong dating. Nakakalitong mga puntos at porsyentoAng 400 puntos na nawala sa mataas na antas ng indeks ay mas mababa sa 1% — kabaligtaran ng dalawampung taon na ang nakalilipas; palaging gamitin ang pangangatwiran sa %. Paglimot sa pagkakaiba ng oras: ang pagbubukas ng posisyon sa ganap na 11:30 ng gabi, pagkatapos magsara ang sesyon, ay nangangahulugang pangangalakal pagkatapos ng oras ng trabaho — malawak na spreads, skeletal liquidity. Pagpapabaya sa panganib ng peraPara sa isang mamumuhunang nakabase sa euro, pinagsasama ng Dow sa dolyar ang equity risk at EUR/USD currency risk — ang isang flat Dow ay maaaring kumita (o magkahalaga) ng mga percentage point sa pera lamang. Pagmamadali sa paggamitAng pagbubukas ng 3:30 ng hapon ay kahanga-hanga; ang pangangalakal sa window na iyon gamit ang novice leverage ay nangangahulugan ng pagbabayad nang maaga para sa palabas. Ang panlunas ay nakasalalay sa isang panuntunan: magsimula sa unleveraged ETF, at magdagdag ng aktibong pangangalakal kapag naipaliwanag mo na ang bawat pagkakamali sa iyong journal.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Dow Jones
Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Dow Jones, DJIA at Dow 30?
Wala: lahat ng tatlo ay tumutukoy sa iisang index — ang Dow Jones Industrial Average at ang 30 stock nito. Ang "DJI" ay ang ticker symbol na ginagamit sa mga quoting platform; ang "Dow 30" ay nagbibigay-diin sa bilang ng mga miyembro.
Bakit Nakabatay sa Timbang ang Presyo ng Dow Jones?
Makasaysayang pagmamana: noong 1896, ang pag-average ng mga presyo ang pinakasimpleng paraan na magagamit. Pinanatili ito ng modernisasyon para sa kapakanan ng pagpapatuloy — sa kapalit ng pagiging hindi gaanong representatibo kaysa sa market-cap weighting ng S&P 500.
Ilang Kumpanya ang Nasa Dow Jones?
Tatlumpung kompanya sa US, pinili ng isang komite ng indeks dahil sa kanilang reputasyon at kaakit-akit sa mga mamumuhunan. Nagbabago ang komposisyon sa pamamagitan ng mga minsanang desisyon — awtomatikong ina-update ang talahanayan sa itaas.
Anong Oras Magbubukas ang Dow Jones para sa mga Mamumuhunan sa Europa?
Alas-3:30 ng hapon, oras sa Paris (4:30 ng hapon tuwing US Daylight Saving Time, depende sa shift), at nagsasara ito ng alas-10:00 ng gabi — mula 9:30 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon sa New York. Ang sesyon ay isasara tuwing mga pista opisyal ng US.
Maaari Mo Bang Bilhin nang Direkta ang "Dow Jones"?
Hindi — ang isang index ay hindi maaaring ikalakal nang mag-isa. Ginagaya mo ito gamit ang mga ETF (ang ruta ng mamumuhunan), o ikalakal ito sa pamamagitan ng mga CFD, futures at options (ang ruta ng negosyante, na may leverage at pinalaking panganib).
Dow Jones o S&P 500 para sa Unang Pamumuhunan?
Ang S&P 500, na mas malawak at may limitasyon sa limitasyon, ang pinakamalawak na inirerekomendang entry point para sa pangmatagalang pagkakalantad sa US; ang Dow, kasama ang 30 piling pangalan nito, ay gumagana bilang pandagdag o para sa kasaysayan nito — ang dalawa ay nagsasama nang walang kontradiksyon.