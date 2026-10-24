Kalendaryong Pang-ekonomiya: Mga Pangunahing Pangyayari at Paano Ikalakal ang mga Ito

Ano ang Kalendaryong Pang-ekonomiya?
Pinagsasama-sama ng kalendaryong pang-ekonomiya ang lahat ng mga estadistikal na paglabas at mga anunsyo sa makroekonomiya na malamang na magkaroon ng epekto sa iba't ibang merkado: mga indeks ng stock, equities, mga kalakal, mga bono at mga pares ng pera.
Ang mga anunsyo sa ekonomiya na tumatalakay sa mga estadistika ay may mas malakas na epekto sa mga indeks ng stock at mga pamilihan ng equity. Ang mga anunsyo mula sa mga sentral na bangko ay nagpapalitaw ng mga paggalaw sa mga pera — kaya naman tinawag itong kalendaryong pang-ekonomiya ng forex. Ang lahat ng ito ay inilalabas sa mga petsang alam nang maaga: hinahayaan ka ng kalendaryo na ianunsyo ang mga ito sa halip na tiisin ang mga ito.
Huling na-update: Oktubre 23, 2026
Paano Magbasa ng Economic Calendar
Lahat ng kalendaryo — mula man sa mga broker, website sa pananalapi, o platform ng pangangalakal — ay nagpapakita ng parehong mga kolum, at ang pagbabasa ng mga ito nang tama ay nagbabago ng lahat:
- Ang oras ng paglabas: ang eksaktong sandali na isasapubliko ang estadistika, kasama ang oras sa Paris. Ang pabagu-bago ay nakapokus sa mismong minutong iyon.
- Ang bansa o rehiyon: bawat pera at bawat merkado ay unang tumutugon sa mga balita mula sa sarili nitong ekonomiya — ang trabaho sa US ay nagpapagalaw sa dolyar at mga indeks ng US, ang implasyon sa Europa ang nagpapasigla sa European Central Bank (ECB).
- Ang kahalagahan ng anunsyoKaramihan sa mga kalendaryo ay sumisimbolo dito gamit ang mga toro o bituin. Tatlong simbolo = isang malaking paglabas, na may mataas na pabagu-bago; isang simbolo = isang pangalawang istatistika.
- Ang nakaraang halaga, ang pinagkasunduan at ang aktwal na bilang: naitakda na ng merkado ang inaasahang halaga — ang agwat sa pagitan ng pinagkasunduan at ng inilabas na pigura ang nagpapasimula ng reaksyon, hindi ang pigura mismo.
Ang ginintuang tuntunin ay bumababa sa isang pangungusap: Ang merkado ay hindi tumutugon sa balita, ito ay tumutugon sa sorpresaWalang epekto ang pagtaas ng implasyon na inanunsyo nang maaga; ang pagtaas na dalawang ikasampung bahagi ng pinagkasunduan ay maaaring magpataas ng isang indeks ng ilang porsyento sa loob ng ilang minuto.
Mga Pangunahing Paglabas sa Ekonomiya na Nagpapagalaw sa mga Pamilihan
Labindalawang pangyayari ang nangingibabaw sa merkado sa taon. Ang pag-alam sa mga ito ay nangangahulugan ng pag-alam kung kailan lilitaw ang pabagu-bagong pananaw:
- pagpintog: CPI ng US at European, inilalabas buwan-buwan. Ito ang estadistikang tumaas ang bigat simula noong 2021 — direktang humuhubog ito sa mga desisyon sa rate.
- Trabaho sa US: ang buwanang ulat sa trabaho at kawalan ng trabaho sa US (“Mga Payroll na Hindi Pang-bukid”), na inilalabas tuwing unang Biyernes ng bawat buwan — isa sa mga pinakapabago-bagong sesyon ng taon para sa dolyar.
- GDP: paglago kada quarter, inilabas sa tatlong bersyon (paunang pagtatantya, pangalawa, pinal) — ang una ang pinakanakakagulat.
- Mga desisyon ng bangko sentral: ang Fed, ang ECB at ang Bank of England, kada anim hanggang walong linggo, na sinusundan ng bawat isang press conference na kadalasang higit na nagpapagalaw sa mga merkado kaysa sa mismong desisyon.
- Ang mga PMI: mga indeks ng aktibidad ng negosyo para sa pagmamanupaktura at mga serbisyo, na tumatakbo ilang buwan bago ang siklo ng ekonomiya.
- Kumpiyansa at paggastos ng mamimili: sa Estados Unidos tulad ng sa Europa, hudyat ang mga ito ng lakas o kahinaan ng demand sa hinaharap.
- Lingguhang mga claim sa kawalan ng trabaho sa US: ang barometrong may mataas na dalas ng ekonomiya ng US, na inilalabas tuwing Huwebes.
Idagdag pa rito ang mga quarterly release mula sa mga pangunahing kumpanya — mga kita at gabay — na nasa ilalim ng corporate news sa halip na macro calendar, ngunit nakatuon pa rin sa mga kilalang petsa.
Ang mga Pangyayaring Pang-ekonomiya na Nagbubuo ng Taon
Higit pa sa mga buwanang paglabas, ilang siklo ang nagtatakda ng ritmo ng taon sa merkado. Kinikita, apat na beses sa isang taon (Enero, Abril, Hulyo, Oktubre), kapag inilalathala ng mga pangunahing kumpanya ang kanilang mga quarterly account — ang bawat indibidwal na paglabas ay maaaring magpagalaw ng isang stock ng sampung porsyento. Mga pagpupulong ng Fed, walo kada taon, ang ilan sa mga ito ay may kasamang mga proyeksyon sa ekonomiya at ang sikat na "dot plot" na nagpapakita ng mga intensyon sa rate ng bawat miyembro.
Mga desisyon ng ECB sundin ang parehong ritmo, na may isang press conference na kadalasang may mas malaking epekto kaysa sa mismong pahayag.
Dalawang taunang kaganapan ang kumukumpleto sa larawan: ang Jackson Hole simposium sa huling bahagi ng Agosto, kung saan ilalarawan ng mga sentral na bangkero ang kanilang paninindigan sa patakaran para sa taglagas, at mga badyet at mga panukalang batas sa pananalapi, na nagpapagalaw sa mga stock na sensitibo sa pagbubuwis. Panghuli, mag-ingat sa Huwebes at Biyernes sa katapusan ng buwan: ang mga opsyon ay mag-e-expire at ang muling pagbabalanse ng pondo ay nagdaragdag ng pabagu-bago na hindi nakalagay sa macro calendar, kundi sa market calendar.
Paano Asahan ang Desisyon ng Bangko Sentral
Ang mga desisyon sa rate ay hindi kailanman bigla na lang nabubuo: ang mga merkado ay nagtatalaga sa kanila ng mga probabilidad nang maaga, batay sa mga talumpati ng mga tagagawa ng patakaran at mga pinakabagong estadistika. inaasahan sa merkado, na inilathala ng mga tagapagbigay ng datos, ang tunay na benchmark — ang isang inaasahang pagtaas ng rate ay walang nagagawa; ang isang nakakagulat na paghawak ay maaaring magdulot ng rally.
Ang ritwal ng isang pagpupulong ng Fed ay nagaganap sa tatlong yugto: ang pahayag ng patakaran, sa ganap na 8 ng gabi, oras sa Paris; ang mga proyeksyon sa ekonomiya at ang dot plot, tatlumpung minuto ang lumipas; pagkatapos ay ang press conference ng Tagapangulo. Ipinapakita ng karanasan na ang pinakamalaking galaw ay kadalasang nangyayari sa press conference — isang salita, isang pagbabago sa tono, at binabago ng merkado ang buong pagbasa nito. Para sa mamumuhunan, ang aral ay praktikal: husgahan ang isang pagpupulong hindi batay sa desisyon nito, kundi batay sa agwat sa pagitan ng desisyong iyon at ng inaasahan ng merkado.
Isang Tunay na Halimbawa: Isang Araw ng mga Trabaho sa US, Minuto bawat Minuto
Para maunawaan ang mekanismo, sundan natin ang karaniwang unang Biyernes ng buwan (lahat ng oras ay oras sa Paris). 2: 25 p.m.: binawasan ng mga negosyante ang kanilang mga posisyon, nagsimulang lumawak ang mga spread; ang mga pinaka-maingat ay nasa cash na. 2: 29 p.m.: pagpasok ng mga huling order, pigil ang hininga ng merkado. 2: 30 p.m.: bumaba ang ulat — mga trabahong nalikha, kawalan ng trabaho, sahod. Tatlong numero, tatlong posibleng pagbasa: ang malakas na bilang ng trabaho na may kasamang pagbilis ng sahod ay nagpapalala ng mga alalahanin sa implasyon at maaaring magpababa ng mga stock habang tumataas ang mga rate.
2: 31 p.m.: hilaw na reaksyon — ang dolyar at ang mga indeks ay sabay na tumatalbog, ang mga paghinto ay nati-trigger nang paikot. 2: 35 p.m.: ang unang pagbabalik, habang inaayos ng mga algorithm ang mga detalye ng ulat. 3: 00 p.m. at higit pa: ang pinagbabatayang trend ng sesyon ay napagpapasyahan — minsan sa unang galaw, minsan sa ganap na pagbaligtad. Ipinapakita ng timeline na ito kung bakit magastos ang "pagpapalit ng balita" nang walang karanasan: ang pinakamakumikitang panahon ay siya ring pinakamabigat na nakulong.
Ang Checklist Bago ang Isang Malaking Paglabas
- Ano: aling pagpapakawala, at gaano kahalaga (isa, dalawa o tatlong toro)?
- Kailan: ang eksaktong oras ng paglabas, oras sa Paris — hindi "bandang umaga".
- Ano ang inaasahan ng merkado: ang pinagkasunduan, at ang mga inaasahan para sa mga anunsyo ng bangko sentral.
- Aling mga posisyon ang nakalantad: ang mga stock, indeks, at perang apektado — direkta o hindi direkta.
- Anong tuntunin sa paglabas: binawasan nang maaga ang laki ng posisyon, pinalawak na mga stop, o nakaimbak sa cash sa panahon ng release window.
Limang tanong, dalawang minutong pagsisiyasat — at halos lahat ng hindi magandang sorpresa sa araw ng paglabas ay naiwasan. Ang natitira ay disiplina.
Pagpapalit ng Kalendaryong Pang-ekonomiya: Paano Ito Gamitin
Para sa negosyante at aktibong mamumuhunan, ang kalendaryo ay nagsisilbi ng tatlong layunin:
- Pag-iwas sa mga hindi magagandang sorpresa: walang stop-loss na ganap na nagpoprotekta laban sa isang release gap — ang pagkaalam na ang isang malaking anunsyo ay darating sa ganap na 2:30 ng hapon ay nangangahulugan na maaari mong sukatin ang iyong mga posisyon bago, hindi pagkatapos.
- Pagtukoy sa mga bintana ng pabagu-bagong pananaw: ang mga minuto pagkatapos ng isang malaking paglabas ay lumilikha ng mga saklaw na hindi naaabot ng natitirang bahagi ng araw; doon ginagamit ang mga estratehiya sa pangangalakal ng balita, at doon nabibitag ang mga nagsisimula.
- Pag-unawa sa mga hindi maipaliwanag na galawisang biglaang pagbaligtad ng 2:30 ng hapon, isang pagtaas ng presyo ng 8:00 ng gabi — siyam sa sampung beses, ang sagot ay nasa kalendaryo.
Ang aming pagpapakilala sa kalakalan ibinabalik ang mga pangyayaring pang-ekonomiyang ito sa mas malawak na larawan ng merkado, at ang aming gabay sa CFDs nagpapaliwanag kung bakit ginagawang mas kritikal ng leverage ang pamamahala ng mga anunsyo.
Mga Pangunahing Paglabas: Ang Mga Bitag na Dapat Malaman
Pansamantalang binabago ng mga pangunahing paglabas ang mga kondisyon ng merkado, sa apat na paraan na dapat mong malaman bago mo pa man ito matagpuan:
- Lumalawak ang mga spread: ang agwat sa pagitan ng presyo ng pagbili at pagbenta ay maaaring dumami ng lima o sampu kasunod ng isang anunsyo — ang isang order na inilagay sa pinakamasamang posibleng sandali ay mas mahal kaysa sa inaasahan.
- Slippage: ang pagpapatupad ay nagaganap sa ibang presyo mula sa hiniling; ang mga paghinto ay minsan tumatalon ng ilang dosenang puntos.
- Ang maling paunang galaw: ang unang reaksyon ay kadalasang nababaligtad sa mga sumusunod na minuto, habang pinag-aaralan ng merkado ang detalye ng paglabas.
- Asimetrikong likididad: sa loob ng ilang segundo pagkatapos ng anunsyo, ang mga mamimili o nagbebenta ay maaaring maglaho nang sandali — ang mga presyo ay tumataas sa isang direksyon, pagkatapos ay bumabalik nang biglaan.
Ang depensa ng retail investor ay nakasalalay sa isang simpleng taktika: bawasan ang laki ng mga nakalantad na posisyon bago ang isang malaking paglabas, o manatili sa cash sa panahon ng paglabas. Ipinapakita ng datos ng broker sa mga retail account na ang karamihan sa mabilis na pagkalugi ay nagtitipon sa mga pangyayaring ito.
Ang Kalendaryo para sa Iyong Pamilihan
Hindi lahat ng merkado ay nanonood ng parehong mga anunsyo:
- Forex: mga desisyon sa rate, implasyon, trabaho — bawat pares ay tumutugon sa interaksyon ng dalawang ekonomiyang kasangkot; ang aming pahina sa kalakalan ng euro-dolyar Ipinapakita kung paano binabasa ang pinaka-kinakalakal na pares sa mundo sa pamamagitan ng mga istatistika ng US at Europe.
- Mga stock at indeks: kita kada quarter, implasyon, GDP — ang mga indeks tulad ng CAC 40 at mga indibidwal na stock ay sensitibo sa magkabilang panig ng Atlantiko.
- Commodity: lingguhang imbentaryo ng langis sa US (Miyerkules), mga ulat sa agrikultura, mga desisyon ng OPEC+ para sa krudo.
- Bonds: mga subasta ng utang, implasyon, mga desisyon sa rate — ang merkado ng bono ang pinakadirektang nakatali sa kalendaryo.
Saan Makakahanap ng Maaasahang Kalendaryong Pang-ekonomiya
Maraming libreng kalendaryo — mga online broker, mga website sa pananalapi, mga charting platform. Tatlong pamantayan ang naghihiwalay sa kanila: pagkakumpleto (bawat rehiyon, bawat paglabas), katumpakan ng mga panahon (pababa sa time zone), at kung gaano kabilis ipinapakita ang aktwal na pigura — ang mga propesyonal na provider ay naglalathala sa millisecond, ang mga libre naman ay may pagkaantala ng ilang segundo, na mahalaga sa pangangalakal ng balita.
Ang mga kalendaryong nakapaloob sa mga trading platform ay may isang bentahe: ipinapakita nila ang epekto nang direkta sa mga tsart, at ang ilan ay nagbibigay-daan sa iyong lumikha ng mga alerto bago ang bawat pangunahing paglabas. Ganito ang kaso sa mga nangungunang broker na itinatampok sa aming paghahambing ng broker; para sa pangangalakal ng mga panandaliang balita, ang Vantage Kasama rin sa platform ang isang kalendaryong pang-ekonomiya sa alok nito — suriin ang mga tuntunin at ang pagkakaroon ng mga instrumento.
Mga Simpleng Istratehiya sa Kalendaryo
Tatlong klasikong pamamaraan, sa pamamagitan ng pagtaas ng antas ng pakikilahok:
- Passive na pag-iingat: pamumuhunan sa pamamagitan ng mga pondo o sari-saring ETF — gaya ng nakasaad sa aming mga gabay sa pamumuhunan sa stock market — at hindi pinapansin ang kalendaryo, pinapadali ng mahabang abot-tanaw ang mga pangyayari. Ito ang sagot ng karamihan sa mga nag-iipon.
- Pagpaplano: pamumuhunan sa mga takdang petsa ngunit iniiwasan ang pagbubukas ng mga leveraged na posisyon sa isang oras bago ang isang malaking paglabas; simple at epektibo.
- Pakikipagpalitan ng balita: pagkuha ng posisyon sa sorpresa sa paglabas — isang espesyalidad ng mga bihasang mangangalakal na nangangailangan ng mabilis na pagpapatupad, mahigpit na mga patakaran sa paglabas at ganap na kamalayan sa mga patibong na inilarawan sa itaas. Ang mga istatistika ng broker sa mga retail account ay nagpapayo sa mga nagsisimula laban sa pamamaraang ito.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa Kalendaryong Pang-ekonomiya
Ano ang isang pang-ekonomiyang kalendaryo?
Inililista ng kalendaryong pang-ekonomiya, sa mga petsa at oras na alam nang maaga, ang lahat ng mga estadistikal na paglabas at mga opisyal na anunsyo na nakakaimpluwensya sa mga merkado: implasyon, trabaho, GDP, mga desisyon ng bangko sentral. Para sa bawat anunsyo, ipinapakita nito ang kahalagahan, ang pinagkasunduan ng mga analyst at ang aktwal na inilabas na bilang.
Ano ang mga pinakamahalagang anunsyo sa kalendaryo?
Implasyon sa US at Europeo, ulat ng mga trabaho sa US tuwing unang Biyernes ng buwan, mga desisyon sa rate ng Fed at ECB, GDP at mga PMI. Ang mga pangunahing paglabas ng ekonomiya na ito ay nakatuon sa halos lahat ng pabagu-bago: mga pagbabago-bago ng ilang porsyento sa mga minuto sa mga indeks at pera.
Bakit minsan kabaligtaran ang reaksyon ng merkado sa magandang balita?
Dahil naitakda na ng merkado ang inaasahang halaga. Kung maganda ang isang estadistika ngunit hindi kasingganda ng pinagkasunduan, maaaring pababain ng pagkadismaya ang mga presyo; sa kabaligtaran, ang masamang balita na lubos na inaasahan ay maaaring magdulot ng ginhawa. Ang reaksyon ay napupunta sa pagkagulat, hindi sa bilang.
Dapat ka bang mag-trade habang may malalaking release?
May pag-iingat, o hindi talaga para sa isang baguhan. Lumalawak ang mga spread, nadudulas ang execution at madalas ang maling initial move. Ang pinakasimpleng taktika: bawasan ang laki ng iyong mga posisyon bago ang isang malaking release, o hintaying mag-subsidize ang volatility.
Anong oras lumalabas ang mga istatistika ng US?
Karamihan sa mga pangunahing pahayag sa US ay inilalabas ng 8:30 am US Eastern Time — iyon ay 2:30 pm sa Paris, 3:30 pm sa daylight saving time. Ang mga desisyon ng Fed ay lumalabas ng 2 pm Eastern time, ibig sabihin, 8 pm sa Paris.
Kapaki-pakinabang ba ang kalendaryong pang-ekonomiya para sa mga pangmatagalang mamumuhunan?
Kaunti para sa pagpapasya, mas marami para sa pag-unawa. Ang isang nag-iimpok na may hawak na sari-saring ETF ay maaaring balewalain ang pang-araw-araw na paglabas; sa kabilang banda, ipinapaliwanag ng kalendaryo ang matinding pagbaba sa kanilang portfolio at tinutulungan silang maiwasan ang pagkataranta habang inihahayag ang isang kaganapan.
Ang Susing Takeaways
- Depinisyon: ang napetsahan na adyenda ng mga macro release na nagpapagalaw sa mga merkado.
- Pagbabasa: oras, kahalagahan, pinagkasunduan, aktwal na pigura — ang reaksyon ay napupunta sa pagkabigla, hindi sa pigura.
- Mga pangunahing petsa: implasyon, mga trabaho sa US, mga rate ng Fed/ECB, GDP, PMI.
- Traps: mas malawak na spreads, slippage, maling inisyal na galaw — bawasan ang laki bago ang paglabas.
- paggamit: mahalaga para sa aktibong negosyante, nakapagbibigay-kaalaman para sa pangmatagalang mamumuhunan.