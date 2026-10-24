Emmanuel Faber: Karera at Pamana ng Danone

Magkano ang ginawa Emmanuel Faber Kumita sa pamumuno ng Danone? Madalas na lumalabas ang tanong na ito, dahil iniiba ng dating pinuno ng food group ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kasamahan sa CAC 40 sa pamamagitan ng ilang pampublikong pagtalikod: walang top-up pension, walang severance package, at boluntaryong pagbawas sa kanyang fixed salary noong panahon ng krisis ng Covid-19. Tinitipon ng pahinang ito ang mga magagamit na numero, palaging kasama ang kanilang taon at pinagmulan, inilalagay ang kanyang suweldo sa konteksto ng kanyang karera, at ipinapaliwanag kung ano ang maaaring makuha ng isang shareholder mula rito sa 2026.
Sino si Emmanuel Faber?
Ang talambuhay ni Emmanuel Faber ay parang isang klasikong landas sa piling negosyanteng Pranses: ipinanganak noong Enero 22, 1964, sa Grenoble, isang nagtapos sa HEC Paris (1986), nagsimula siya sa Bain & Company, nagtapos sa Barings bank, pagkatapos ay sumali sa Legris Industries noong 1993 bilang punong opisyal sa pananalapi at administratibo, at naging punong ehekutibo nito noong 1996.
Sumali siya sa Danone noong 1997 bilang direktor ng pananalapi, estratehiya at mga sistema ng impormasyon, naging punong opisyal ng pananalapi at miyembro ng komite ehekutibo noong 2000, pagkatapos ay bise-presidente ng Asia-Pacific zone noong 2005. Mula 2008 hanggang Setyembre 2014, nagsilbi siyang pangalawang punong ehekutibo, bago humalili sa Franck Riboud as punong executive officer noong Oktubre 2014. Noong 2017, pinagsama niya ang parehong papel at naging chairman at chief executive officerUmalis siya sa grupo noong Marso 2021.
Ang kanyang karera ay hindi mapaghihiwalay sa ekonomiyang panlipunan: inilunsad niya ang magkasanib na pakikipagsapalaran ng Grameen Danone Foods sa Bangladesh kasama si Muhammad Yunus (2006), pinangasiwaan ang paglikha ng pondo ng Danone Communities SICAV, at noong 2020 ay itinaguyod ang pag-aampon ng Danone sa negosyo sa misyon katayuan ng (kumpanya na nakatuon sa layunin), na inaprubahan ng mahigit 99% ng mga shareholder.
Ang suweldo ni Emmanuel Faber sa Danone: ang mga numero taon-taon
Ang mga halaga sa ibaba ay nagmula sa impormasyong inilathala sa mga pangkalahatang pagpupulong ng Danone at iniulat ng mga business press at ng Wikipedia. Para sa opisyal na detalye (fixed pay, annual variable pay, performance shares), ang sanggunian ay nananatiling ang dokumento ng pangkalahatang rehistrasyon ng Danone para sa taong nababahala.
|Taon ng pananalapi
|Posisyon
|Naiulat na bayad
|pinagmulan
|2016
|Punong opisyal ng executive
|€4.82 milyon (mga 170 beses ang karaniwang suweldo ng mga empleyado ng grupo)
|Pahayagan sa negosyo, ayon sa ulat ng Wikipedia
|2018
|Chairman at CEO
|€2.8 milyon, inaprubahan ng 98% sa pangkalahatang pagpupulong noong Abril 25, 2019
|Pangkalahatang pagpupulong ng Danone 2019
|2020
|Chairman at CEO
|Nakatakdang bawas sa suweldo ng 30% para sa natitirang bahagi ng taon, sa sarili niyang kahilingan
|Desisyon ng Lupon ng mga Direktor, Mayo 2020
Dalawang obserbasyon ang dapat isaalang-alang. Una, ang mga halaga ay hindi direktang maihahambing sa bawat taon: ang pabagu-bagong bahagi at ang pagpapahalaga ng mga bahagi ng pagganap ay nakadepende sa mga resulta at sa presyo ng bahagi. Pangalawa, ang pagbaba sa pagitan ng 2016 at 2018 ay hindi sumasalamin sa pagbawas sa base salary, kundi pangunahin na sa pagbabago sa mga pabagu-bago at pangmatagalang bahagi.
Ang mga pagtalikod na naging laman ng mga balita
Top-up na pensiyon at pakete ng severity (2019)
Sa pangkalahatang pagpupulong noong Abril 25, 2019, inanunsyo ni Emmanuel Faber na isusuko na niya ang kanyang pakete ng severance at ang kanyang mga karagdagang pensiyon na may takdang benepisyo, na kilala sa France bilang isang "hat retirement", na tinatayang nasa €1.2 milyon bawat taon. Sinabi niya na gusto lamang niyang makatanggap ng karaniwang pensiyon ng mga empleyado ng grupo. Ang hakbang na ito ay lubhang kabaligtaran ng mga kontrobersyang nakapalibot sa iba pang mga ehekutibo ng CAC 40 noong panahong iyon.
30% na bawas sa takdang sahod noong krisis sa kalusugan (2020)
Noong Mayo 2020, tinanggap ng board of directors ang kanyang panukala na bawasan ang kanyang fixed pay ng 30% para sa natitirang bahagi ng taon, bilang pakikiisa sa mga empleyado at sa konteksto kung saan dumaranas ng epekto ng mga lockdown ang Danone, lalo na sa mga mineral water nito na ibinebenta sa malayo sa kanilang bansa.
Ang paglabas noong Marso 2021: kapag naabutan ng merkado ang misyon
Sa huling bahagi ng 2020, ang pondo ng mga aktibista Kapital ng Bluebell bumili sa share capital at pinuna ang "nakakadismayang" performance ng grupo sa presyo ng share. Noong Pebrero 2021, Mga Kasosyo sa Artisan, na noon ay pangatlong pinakamalaking shareholder na may humigit-kumulang 3% ng kapital, ay nanawagan naman para sa pag-alis ng CEO. Ang mga numero ang nagpasiklab sa debate: sa pagitan ng Disyembre 1, 2017 at Disyembre 31, 2020, ang presyo ng bahagi ng Danone ay bumaba ng halos 23%, habang ang CAC 40 ay tumaas ng 4.5% sa parehong panahon. Sa kabaligtaran, itinuro ng kanyang mga tagapagtanggol na ang stock ay umabot sa pinakamataas na presyo noong Setyembre 2019, tumaas ng 58% mula noong siya ay itinalaga bilang chief executive noong 2014.
Noong Marso 1, 2021, nagpasya ang lupon na hatiin ang mga tungkulin ng chairman at chief executive. Noong Marso 14, 2021, agad nitong tinapos ang mga tungkulin ni Emmanuel Faber. Si Gilles Schnepp, dating CEO ng Legrand, ang pumalit bilang chairman; si Antoine de Saint-Affrique ay naging chief executive noong Setyembre 2021, na sumulat ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng CEO ng Danone. Matapos isuko ang kanyang severity package dalawang taon na ang nakalilipas, hindi nakatanggap si Emmanuel Faber ng "golden parachute" nang umalis siya.
Ang kaso ay naging isang halimbawang pinag-aralan sa mga paaralan ng negosyo: ipinapakita nito na ang isang pinuno ay maaaring purihin dahil sa kanyang pananaw sa lipunan at kapaligiran habang pinaparusahan ng mga shareholder na hinuhusgahan ang paglikha ng halaga na hindi sapat kumpara sa mga kakumpitensya tulad ng Nestlé o Unilever. Para ihambing ang mga trajectory, maaari mong tingnan ang aming mga pahina sa Pagbabahagi ng Danone at ang Bahagi ng Nestlé.
Pagkatapos ng Danone: venture capital at mga pamantayang hindi pinansyal
Noong Oktubre 2021, si Emmanuel Faber ay naging kasosyo para sa Europa sa Astanor Ventures, isang venture capital fund na dalubhasa sa agrikultura at pagkain. Noong Disyembre 2021, siya ay hinirang na pinuno ng ISSB (International Sustainability Standards Board), ang lupong nilikha ng IFRS Foundation upang tukuyin ang mga pandaigdigang pamantayan sa pagsisiwalat ng sustainability. Noong Hunyo 2023, inilathala ng ISSB ang unang dalawang pamantayan nito, ang IFRS S1 at IFRS S2 (klima), na ngayon ay nagsisilbing sanggunian para sa maraming hurisdiksyon.
Para sa mga mamumuhunan, hindi ito detalye: tinutukoy ng mga pamantayang ito ang kalidad ng datos ng ESG na inilathala ng mga nakalistang kumpanya, at samakatuwid ay ang kakayahang ihambing ang mga kumpanya sa mga pamantayang hindi pinansyal.
Ang kaso ng Faber ay nag-aalok ng isang kapaki-pakinabang na balangkas, na naaangkop sa anumang kumpanya ng CAC 40:
- Pag-iba-ibahin ang fixed, variable at long-term pay. Walang gaanong sinasabi ang nakapirming bahagi; ang mga pamantayan sa likod ng pabagu-bagong bahagi (paglago, margin, daloy ng salapi, pamantayan ng ESG) ang siyang nagpapakita ng mga prayoridad ng lupon.
- Tingnan ang equity ratio. Simula nang ipatupad ang batas ng France noong 2019 Pacte, inilalathala na ng mga nakalistang kumpanya ang ratio sa pagitan ng sahod ng ehekutibo at ng average at median na sahod ng mga empleyado.
- Sundan ang mga boto sa mga pangkalahatang pagpupulong. Ang botong "magbigay ng opinyon tungkol sa suweldo" na mas mababa sa 80% ay isang senyales ng kawalan ng tiwala na dapat seryosohin. Noong 2019, inaprubahan ng 98% ang suweldo ni Emmanuel Faber, na hindi naging hadlang sa kanyang pag-alis makalipas ang dalawang taon: ang pinagkasunduan sa suweldo ay hindi garantiya ng pinagkasunduan sa estratehiya.
- Mag-ingat sa mga ipinagpaliban na pangako. Ang mga top-up pension, severity package, at non-compete clause ay maaaring mas mabigat kaysa sa taunang suweldo.
Para masubaybayan nang mabuti ang mga paksang ito at makaboto sa mga pangkalahatang pagpupulong, kailangan mong direktang hawakan ang mga bahagi. PEA nananatiling pinakaangkop na pambalot ng buwis para sa mga bahagi ng Europa tulad ng Danone; ang mga online broker na nag-aalok ng mga CFD, tulad ng ipinakita sa aming Vantage suriin, ay nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng posisyon sa presyo na may pinababang bayarin, ngunit nang hindi pagmamay-ari ng mga share, walang karapatan sa pagboto at may mataas na panganib na nauugnay sa leverage. Ang artikulong ito ay nagbibigay-kaalaman at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.
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FAQ
Magkano ang suweldo ni Emmanuel Faber sa Danone?
Ang kanyang iniulat na kabuuang suweldo ay €4.82 milyon para sa 2016 at €2.8 milyon para sa 2018 (isang halagang inaprubahan ng 98% sa pangkalahatang pagpupulong noong Abril 2019). Kabilang sa mga halagang ito ang fixed pay, variable pay, at mga pangmatagalang bahagi.
Nakatanggap ba si Emmanuel Faber ng severity package?
Hindi. Isinuko niya noong Abril 2019 ang kanyang severity package at ang kanyang top-up pension, na tinatayang nasa €1.2 milyon kada taon.
Bakit tinanggal si Emmanuel Faber sa Danone?
Sa ilalim ng presyur mula sa mga pondo ng mga aktibista (Bluebell Capital, Artisan Partners) na nagpahayag na hindi sapat ang performance sa presyo ng bahagi, nagpasya ang lupon ng mga direktor sa kanyang pag-alis noong Marso 14, 2021.
Ano ang ginagawa ni Emmanuel Faber ngayon?
Si Emmanuel Faber ngayon ang pinuno ng ISSB, isang posisyong hinawakan niya noong Disyembre 2021, pagkatapos sumali sa Astanor Ventures fund noong Oktubre 2021.
Ang artikulong ito ay may katangiang pang-edukasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan.