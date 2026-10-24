Forex Trading: Mga Merkado, Pares at Paano Magsimula (2026)

ForexAng pamilihang pinansyal na nasa puso ng balitang pinansyal ngayon ay ang forex. Ang pang-araw-araw na dami ng pangangalakal nito sa forex ay tinatayang nasa humigit-kumulang $7.5 trilyon, ayon sa 2022 triennial survey ng Bank for International Settlements. Nag-aalok ang platform na ito ng ilang pares ng pera na maaari mong paglaanan anumang oras. Tuklasin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa forex dito.
Forex: Ano Ito?
Kahulugan - Sa Ingles, ang forex ay nangangahulugang Foreign Exchange Market: isang pandaigdigang over-the-counter na merkado kung saan ang mga internasyonal na pares ng pera ay ipinagpapalit sa isang presyong alam nang maaga. Bukod pa rito, ang forex ay isang plataporma na nagbibigay ng napakalaking serbisyo sa:
- Mga indibidwal;
- mga negosyo; at
- mga bangko sentral.
Para saan ginagamit ang forex? Ginagawa nitong posible ang pag-convert ng mga pondo mula sa isang pera patungo sa isa pa. Mula pa noong mga unang araw nito, ang forex ay isang pamilihang pinansyal na tumutugon sa mga praktikal na pangangailangan ng mga kumpanyang naghahanap ng dayuhang pera upang maisagawa ang kanilang negosyo sa pandaigdigang saklaw. Pinapayagan din nito ang mga mamumuhunan na makipagpalitan ng kanilang pera bago magsimula sa isang paglalakbay.
Forex sa pamilihang pinansyal – Ang Forex EUR/USD ay kilala rin bilang pamilihan ng pera, pamilihan ng palitan ng FX o pamilihan ng pera kalakalanIto ang pinakamalaking pamilihang pinansyal sa mundo at ito ay desentralisado. Sa forex, hindi ka nakikitungo sa mga palitan tulad ng:
- ang pamilihan ng sapi at;
- ang merkado ng indeks.
Ano ang Forex Trading?
Ang Forex trading ay isang operasyon na nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng posisyon sa pagbabago-bago at pabagu-bago ng mga presyo ng pera.
Sa platform ng pagsusuri ng forex, nilalayon ng mga mangangalakal na kumita mula sa pabagu-bagong presyo ng pera, pataas man o pababa ang mga ito. Upang makabuo ng kita, bumibili at nagbebenta sila ng mga pera laban sa isa't isa batay sa pagsusuri sa ekonomiya o tsart.
Sino Trades Forex?
- Mga bangko sentral;
- Mga pondo ng bakod;
- Mga bihasang mamumuhunan at mga negosyanteng nagtitingi;
- Mga tradisyunal na bangko;
- Mga broker;
- Mga pondo ng pamumuhunan;
- Mga pamahalaan.
Mga Pares ng Pera sa Pamilihan ng Forex
Bilang isang forex trader o forex investor, dapat mong malaman na ang pangangalakal sa forex market ay batay sa pagbili ng reference currency at pagkatapos ay pagbebenta ng quote currency. Ito ang dahilan kung bakit ang mga presyo ng pera ay palaging naka-quote nang pares. Bilang isang patakaran, forex broker uriin ang mga pares ng pera gaya ng sumusunod:
- Mga pangunahing pares ng peraAng lahat ng ito ay naglalaman ng dolyar ng US, bilang kanilang base currency o bilang kanilang quote currency. Ang mga pares ng pera na ito ay may pinakamurang spreads at pinakamataas na trading volume. Bilang sanggunian, ang mga pangunahing pares ay kinabibilangan ng: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD at USD/CHF.
- Mga menor de edad na pares ng peraAng ilan ay tinatawag itong cross rates at ang iba naman ay cross pairs. Karaniwang binubuo ang mga ito ng lahat ng pangunahing pera maliban sa dolyar ng US. Kasama sa kategoryang ito ang mga sumusunod na pera: EUR/GBP, EUR/CHF at GBP/JPY.
- Mga kakaibang pares ng peraPinagsasama nito ang isang pangunahing pera sa isang menor de edad na pera, o sa pera ng isang umuusbong na ekonomiya. Kabilang sa mga halimbawa sa kategoryang ito ang: USD/PLN, GBP/MXN at EUR/CZK.
- Mga pares ng pera sa rehiyonAng kategoryang ito ay nakagrupo ayon sa mga rehiyong heograpiko, tulad ng Scandinavia o Oceania. Kasama sa mga pares dito ang: EUR/NOK, AUD/NZD at AUD/SGD.
Mga Pangunahing Pares ng Pera: Mga Rate at Gabay
Narito ang mga pares na pinakamasusing binabantayan ng mga retail trader, kasama ang kanilang palayaw sa merkado at kung ano ang nagtutulak sa kanilang rate. Tampok sa bawat gabay ang live chart, ang pinakaaktibong oras ng pangangalakal at ang mga bagay na dapat malaman bago ka mag-trade.
|pares
|Palayaw
|Ano ang nagpapagalaw sa rate
|patnubayan
|EUR / USD
|Hibla
|Pagkakaiba ng rate ng ECB / Fed, implasyon, trabaho sa US
|Halaga ng EUR/USD
|GBP / USD
|Kable
|Ang Bangko ng Inglatera, implasyon sa UK, ang dolyar
|Mag-trade ng GBP/USD
|USD / JPY
|Gopher
|Pagkakaiba sa rate ng Fed / Bank of Japan, mga interbensyon sa Tokyo
|Mag-trade ng USD/JPY
|EUR / CHF
|Euro-Swiss
|Ang SNB, pag-iwas sa panganib, ang ligtas na apela ng Swiss franc
|Mag-trade ng EUR/CHF
|XAU / USD
|Ginto (Gold)
|Mga totoong rate ng US, dolyar, mga pagbili ng bangko sentral
|Rate ng XAU/USD (ginto)
Ang Base Currency at ang Quote Currency
Sa isang pares ng forex, ang unang currency na sinipi ay ang base currency. Ang pangalawang currency na sinipi ay ang quote currency. Tandaan na sa loob ng isang pares ng currency, ang bawat currency ay kinakatawan ng 3 letra. Ang unang dalawang letra ay nagpapahiwatig ng bansa o rehiyon, at ang huling letra ay nagpapahiwatig ng currency. Bilang sanggunian, sa pares ng GBP/USD, ang unang dalawang letra ay nagpapahiwatig na ang GBP ay nangangahulugang pagbili ng British pound, at ang USD ay nangangahulugang pagbebenta ng US dollar.
Ang PIP
Sa Ingles, ang terminong PIP ay nangangahulugang "punto sa porsyento". Sa merkado ng forex, ang PIP ay ang yunit ng pagsukat na ginagamit upang ipahiwatig ang pinakamaliit na pagbabago sa sipi ng isang pares ng pera. Ito ay tumutukoy sa ikaapat na decimal place, ngunit para sa mga pares ng forex na Japanese yen, ang PIP ay tumutukoy sa pangalawang decimal place. Sa madaling salita, kapag ang pares ng EUR/USD ay lumipat mula 1.1000 patungong 1.1001, ang pares ay sinasabing tumaas ng 1 PIP.
Ang Lot
Sa forex trading, ang lot ay ang yunit ng halaga na ginagamit upang sukatin ang laki ng isang transaksyon. Sa madaling salita, ang halaga ng iyong puhunan sa forex market ay lumalaki kasabay ng bilang ng mga lot na iyong ikinakalakal. Sa forex, ang isang lot ay nagkakahalaga ng 100,000 yunit ng base currency, ito man ay EUR, USD, GBP, atbp. Tandaan na sa pangkalahatan ay mayroong tatlong kategorya ng lot, katulad ng:
- ang karaniwang lote;
- ang mini-lot; at
- ang micro-lot.
Magkano ang kailangan mong pera para mag-trade ng forex? Ang laki ng lot na iyong pipiliin ay higit na tumutukoy sa kinakailangang kapital. Dapat mo ring malaman na ang konsepto ng lot ay nag-iiba depende sa mga sumusunod na instrumento:
- Ang pares ng pera ay nakipagkalakalan;
- Ang indeks ng stock;
- Ang kalakal na ipinagpalit; at
- Ang mga shares ay ipinagpalit.
Margin at Leverage
Ang margin, na tinatawag ding cover, ay ang halagang inilalagay ng mamumuhunan sa merkado kapag nagbabalak na magbukas at magpanatili ng isang posisyon na bukas na sa stock market. Ang halagang ito ay inilalabas kapag ang transaksyon ay sarado na.
Ang leverage, sa bahagi nito, ay isang instrumentong pinansyal na tumutulong sa iyong magkaroon ng exposure sa malalaking posisyon ng pera nang hindi ginagastos ang buong halaga ng bukas na posisyon sa merkado ng forex. Tandaan na sa forex, ang leverage ay nag-iiba depende sa derivative product na iyong napagpasyahan na i-trade. Gayunpaman, kapag pinili mong bumili ng mga sumusunod na produkto:
- Turbo24s;
- mga produktong pangharang; at
- mga opsyon ng banilya.
Ang unang kabuuan ng iyong transaksyon — sa madaling salita, ang presyo ng Turbo24 o ng premium na opsyon — ay tumutugma sa iyong pinakamataas na panganib.
Paano Magkalakalan ng Forex?
Kumusta naman ang pangangalakal ng forex? Ang operasyon ng forex trading ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbili ng isang pera na sinusundan ng agarang pagbebenta ng isa pa. Ang layunin ng forex trader ay kumita mula sa mga paggalaw ng presyo sa merkado, pataas man o pababa. Medyo kumplikado ang Forex. Upang maging dalubhasa kung paano ito gumagana, maaari kang magsanay sa isang forex simulator.
Karamihan sa mga operasyon na isinasagawa sa forex ay dating pinamamahalaan ng mga broker. Sa pagdating ng online trading, maaari mo na ngayong pamahalaan ang iyong sariling mga operasyon gamit ang mga sumusunod na produkto:
- Turbo24s;
- mga opsyon; at
- CFDs
Ano ang Pamilihan ng Forex?
Ang pamilihang pinansyal ng forex ay pinapatakbo ng isang malawak na internasyonal na network ng mga bangko. Ang network na ito ay nakakalat sa 4 na pangunahing sentro ng pangangalakal na sumasaklaw sa iba't ibang mga time zone, katulad ng:
- London;
- Bagong York;
- Sydney; at
- tokyo.
Hindi tulad ng pangangalakal ng stock at kalakal, na nagaganap sa iisang palitan, ang pangangalakal ng forex ay batay sa mga transaksyong over-the-counter at mga kalakalan 24 oras sa isang araw. Sa madaling salita, ang mga transaksyon ay direktang natatapos sa pagitan ng dalawang partido. Ang merkado ay mapupuntahan mula saanman, hanggang sa puntong forex Morocco at Forex Tunisia Available din.
Ano ang Nakakaimpluwensya sa Forex Market?
- Central bangkoDapat mong malaman na ang suplay ng mga pera ay nasa ilalim ng kontrol ng mga sentral na bangko. Samakatuwid, ang kanilang iba't ibang mga hakbang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa rate ng forex.
- Economic dataTandaan na ang mga komersyal na bangko at mamumuhunan ay may posibilidad na paboran ang mga umuusbong na ekonomiya. Bilang resulta, ang mabuti o masamang balita sa ekonomiya na tumatama sa anumang bahagi ng mundo ay maaaring magpataas o magpataas ng demand para sa isang pera. Samakatuwid, ang mga pera ay karaniwang nakadepende sa kalusugan ng ekonomiya ng bawat rehiyon ng mundo.
- Damdamin ng merkadoAng sentimyento ng merkado ay kadalasang tumutukoy sa reaksyon sa balita at maaaring gumanap ng pangunahing papel sa mga presyo ng pera. Kapag ang isang grupo ng mga mamumuhunan o mangangalakal ay naniniwala na ang isang pera ay lilipat sa isang partikular na direksyon, magbubukas sila ng posisyon sa direksyong iyon; kapag sapat na ang mga tao na kumuha ng posisyong iyon, hinihikayat nito ang iba pang mga mamumuhunan at mangangalakal na naghahanap upang mamuhunan sa forex na sumali sa parehong kilusan.
Pangangalakal ng Forex gamit ang Turbo24
Kahulugan ng Turbo24 – Ang Turbo24 ay isa sa mga produktong pinansyal na tumutulong sa iyong maglagay ng pondo sa merkado ng pananalapi ng forex nang may leverage, sa malawak na hanay ng mga pinansyal na asset, katulad ng:
- Mga pahiwatig;
- Mga stock;
- Mga kalakal;
- at iba pa
Ano ang nakakaapekto sa gastos ng isang Turbo24? – Tandaan na ang halaga ng isang Turbo24 ay hango sa presyo ng isang pinagbabatayang pinansyal na asset, tulad ng:
- Isang indeks ng stock; o
- Isang pares ng pera, at sinusundan ang pabagu-bago nito.
Ang mga Turbo24 ay ipinagpapalit sa Spectrum venue, isang alternatibong trading venue na kilala rin bilang MTF o Multilateral Trading Facility. Maaari mong ma-access ang venue na ito sa pamamagitan ng IG platform.
Pagsulong: Pagsasagawa ng Forex Trading
Ang mga sumusunod na seksyon ay masusing susuriin ang kasanayan sa pangangalakal ng forex: pagpili ng broker, mga plataporma, automated trading at mga estratehiya — ang kumpletong gabay, mula sa baguhan hanggang sa batikang mangangalakal.
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Pinakamahusay na Forex Trading Broker para sa mga Baguhan
Dahil sa mga opsyon nito sa social trading at copy-trading, na nakakaakit sa lahat, Vantage ay napakapopular — walang duda dahil sa pagiging simple at kadalian ng pag-access nito. Tinatanggap ng platform ang mga baguhang mamumuhunan at mga eksperto sa forex trading.
Vantage Nagawa nitong pagsamahin ang kadalian ng paggamit para sa mga baguhan at ang pagbuo ng mga tampok na kailangan ng mga bihasang mangangalakal. Bukod pa rito, para sa mabilis na pag-access sa site, nag-aalok ito ng dalawang opsyon. Maaaring tingnan ng mga gumagamit nito ang impormasyong kailangan nila mula sa kanilang mga computer pati na rin sa kanilang mga smartphone.
Ang Vantage Kilala rin ang brokerage site sa pag-aalok ng mga serbisyo sa transaksyon na walang komisyon. Ito ay kinokontrol ng ilang kilalang awtoridad sa pananalapi at nag-aalok ng malawak na hanay ng mga instrumento at produkto sa pananalapi (mga stock, forex, mga kalakal...), na maituturing na ginagawa itong pinakamahusay na platform ng pangangalakal ng forex para sa sinumang nagsisimula ng kurso sa pangangalakal.
Isang Pangkalahatang-ideya ng Ilang Plataporma ng Pangangalakal
Ang mga platform ng Forex ay mga website ng brokerage kung saan maaari kang magbukas ng forex account at mga palitan ng pera. Ang plataporma ng pangangalakal ay isang mahalagang kagamitan pagdating sa pangangalakal ng ForexNag-iiba-iba ang mga ito sa bawat site, depende sa iyong antas ng kaalaman sa pangangalakal, iyong mga layunin at iyong kakayahang pinansyal.
Kaya naman mahalagang malaman ang iba't ibang opsyon na magagamit pagdating sa mga plataporma. Alamin ang tungkol sa bawat isa bago pumili ng pinakaangkop sa iyo.
- MetaTrader – Binuo ng MetaQuotes, isang kumpanyang dalubhasa sa pagbuo ng makapangyarihan at mahusay na mga platform ng pangangalakal ng multi-asset. Mayroon na ngayong dalawang napakasikat na bersyon: MetaTrader (MT4) at MetaTrader 5 (MT5). Ang pinaka-interesante sa amin ay ang MetaTrader (MT4), dahil binuo ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga forex trader. Parehong gumagana ang platform sa PC, Mac, web browser at mobile.
- TradingView – Ang TradingView ay mas nakikita bilang isang plataporma para sa impormasyon at ideya sa pangangalakal sa real-time kaysa sa isang purong plataporma ng pangangalakal. Madaling gamitin para sa mga nagsisimula at makapangyarihan para sa mga bihasang mangangalakal, ang TradingView ay nag-aalok ng maraming kagamitan at tampok. Nakakatulong ito sa iyo magsagawa ng kumpletong teknikal na pagsusuri sa maraming merkado, kabilang ang merkado ng forex. Isa rin itong social trading platform, dahil maaaring ibahagi ng mga user ang kanilang mga ideya sa pangangalakal o sentimyento sa merkado.
Paano Pumili ng Pinakamahusay na Plataporma ng Pangangalakal ng Forex?
Ang pagpili ng pinakamahusay na plataporma sa pangangalakal ay nagsisimula sa pag-alam kung saang kategorya ka nabibilang. Ikaw ba ang tipo ng mangangalakal na mahilig sa kalayaan sa pangangalakal gamit ang isang forex trading app? O mas gusto mo bang gumamit ng online platform? O baka mas gusto mo ang forex trading software? Kung ganoon, marahil ay dapat kang pumili ng isang automated trading strategy?
Iyon ang dahilan kung bakit ang pagpili ng plataporma ng pangangalakal ay dapat batay sa iyong mga pangangailangan, at sa istilo ng pangangalakal na gusto mong ipatupad. Bago pumili ng plataporma ng pangangalakal, isipin ang iyong estratehiya sa pangangalakal, pati na rin ang mga kagamitang kakailanganin mo upang masulit ito. Maaari itong depende sa iyong lokasyon, tulad ng forex Morocco or Forex Tunisia.
Automated Trading
- Ang automated forex trading ay isang operasyon na binubuo ng paglalagay ng mga order sa stock market sa pamamagitan ng isang autonomous computer trading program. Bagama't hindi nito ginagarantiyahan ang mas malaking kita kaysa sa manual trading, ang automated forex trading ay nananatiling malawakang ginagamit.
- Sa katunayan, ang karamihan sa mga order sa pananalapi na isinasagawa ngayon sa mga merkado ay isinasagawa ng mga automated trading algorithm. Ang automated trading software na ito, na kilala rin bilang Expert Advisor o EA, ay nakaprograma upang tumakbo sa isang partikular na trading platform.
- Ang plataporma ng MetaTrader ay malayong ang ginustong plataporma ng pangangalakal para sa algorithmic trading, para sa parehong MT4 EA at MT5 EA. Mas partikular, ang komplementaryong forex trading robot ay naka-install at ginagamit sa MetaTrader 4 forex platform.
Ang Papel ng Software sa Pangangalakal ng Forex
Ang software sa pangangalakal ng Forex ay gumaganap ng mga sumusunod na tungkulin:
- Pagsusuri ng merkado: teknikal na pagsusuri at/o pundamental na pagsusuri batay sa estratehiya sa pangangalakal
- Awtomatikong pagbubukas ng mga kalakalan kapag natugunan ang mga tinukoy na kondisyon
- Pagsasara ng mga bukas na posisyon ayon sa mga tinukoy na kondisyon (take profit, stop loss, reversal…)
- Panganib sa pamamahala: laki ng mga bukas na posisyon, bilang ng mga posisyong bukas nang sabay-sabay.
Mga Bentahe ng Automated Forex Trading
Ang awtomatikong pangangalakal ay nagbibigay-daan sa iyo na awtomatikong magsagawa ng mga transaksyon sa mga pamilihang pinansyal. Nag-aalok ito ng maraming bentahe, tulad ng:
- Mga awtomatikong pangangalakal
- Accessibility nang walang paunang karanasan
- Dali ng paggamit
- Walang panganib ng pagkakamali ng tao.
Ang mga Disbentaha ng Pangangalakal ng Forex
Tulad ng anumang pamumuhunan, ang pangangalakal ng forex ay may kasamang mga panganib — sulit na timbangin kung patuloy mong itatanong sa iyong sarili: kumikita ba ang pangangalakal ng forex? Kabilang dito ang mga partikular na:
- Pabagu-bago ng halaga ng palitan.
- Ang pagkahumaling sa mga kapanapanabik na dulot ng pangangalakal.
- Isang walang regulasyong over-the-counter na merkado.
Mga Tampok ng Pinakamahusay na Plataporma ng Pangangalakal ng Forex
Anuman ang iyong antas sa forex trading, ang iyong mga layunin o ang iyong kapasidad sa pamumuhunan, ang pinakamahusay na plataporma ay dapat mag-alok sa iyo ng mga sumusunod na serbisyo:
- Mabilis na pagpapatupad ng mga gawain.
- Mga maaasahang tsart, sipi, at iba pang kagamitan na makakatulong sa iyong bumuo ng iyong estratehiya.
- Seguridad at regulasyon ng isang matibay at kapani-paniwalang regulatory body.
- Mga bayarin at komisyon sa malinaw at abot-kayang halaga.
- Pagkakaiba-iba sa mga pagpipilian sa pamumuhunan.
Istratehiya sa Forex Trading
Mayroong ilang mga estratehiya sa pangangalakal ng forex, na bawat isa ay ginagamit ng iba't ibang mamumuhunan na nagpapatakbo sa merkado. Kabilang dito ang:
- ScalpingAng ganitong istilo ng pangangalakal ay patok sa mga agresibong forex trader na aktibo sa merkado. Ang layunin ng estratehiyang ito ay bumili at magbenta ng isang pares ng pera sa loob ng ilang minuto, upang mabilis na kumita.
- Araw ng kalakalan: binubuo ito ng pagpapanatili ng iyong mga posisyon sa pangangalakal ng forex nang kahit saan mula ilang minuto hanggang ilang oras sa loob ng parehong araw ng pangangalakal.
- Forex swing tradingHindi gaanong agresibo kaysa sa unang dalawang estratehiya, ginagamit ito ng mga medium-term trader. Sinasamantala nito ang malalaking direksyon ng paggalaw na kilala bilang swings.
Pagsusuri ng Forex Market
Mahalaga para sa isang mahusay na negosyante na magsagawa ng pagsusuri sa merkado ng forex bago kumuha ng posisyon sa pamumuhunan. Maaari itong maging teknikal na pagsusuri o pundamental na pagsusuri.
- Teknikal na pagsusuri ng Forex – Ito ang pag-aaral ng galaw ng presyo ng mga pares ng pera. Karaniwan itong nangangahulugang purong pagsusuri ng tsart sinamahan ng teknikal at matematikal na pagsusuring inilalapat sa mga presyo. Ang ideya sa likod ng teknikal na pagsusuri ay ang aksyon ng presyo ay sumasalamin na sa lahat ng impormasyong makukuha sa anumang oras, kaya ang pagsusuri lamang ng mga presyo ay sapat na upang makipagkalakalan. Bukod pa rito, ipinapalagay ng teknikal na pagsusuri na ang mga makasaysayang paggalaw ng presyo ay nauulit. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga nakaraang presyo, maaari mo samakatuwid mahulaan ang potensyal na paggalaw sa hinaharap ng isang pares ng pera.
- Pangunahing pagsusuri ng Forex – Hindi tulad ng una, hindi ito nakatuon sa galaw ng presyo kundi sa mga pundamental na salik ng isang bansa. Ginagamit ito upang masuri ang pangkalahatang kalusugan ng ekonomiya ng bansa, na may layuning hulaan kung tataas o bababa ang demand para sa pera nito. Upang magawa ito, sinusuri nito ang lahat ng istatistika at ulat sa ekonomiya upang matukoy ang mga galaw ng presyo ng pera. Ang pamamaraang ito ay kadalasang ginagamit ng mga bangko sentral, lalo na upang gabayan ang kanilang mga desisyon sa rate ng interes.
5 Susi sa Isang Matagumpay na Istratehiya sa Pangangalakal ng Forex
- Huwag kailanman maglagay ng higit sa 1% hanggang 2% ng iyong kapital sa bawat posisyon – Kung mayroon kang humigit-kumulang €100, limitahan ang bawat taya sa €1 o €2 — ang tuntuning sinusunod ng mga maingat na mangangalakal. Ang layunin ay matanggap ang mga pagkalugi kung sakaling magkamali.
- Limitahan ang iyong mga pagkalugi sa forex trading gamit ang mga stop-loss order – Maaari mong limitahan ang iyong mga pagkalugi sa pamamagitan ng pagsasama ng stop-loss order na may maximum na 2% na exposure ng iyong mga pondo sa forex trading.
- Pamahalaan ang iyong pagpaparaya sa panganib – Kaya mo bang harapin ang mga pagkalugi habang ikaw ay nasa forex strategy? Ang risk tolerance ay nagpapakita ng iyong kakayahang pamahalaan at malampasan ang mga panahon ng krisis.
- Alamin ang pinakamagandang oras para bumili at magbenta sa forex – Dito kailangan mong malaman ang agwat sa pagitan ng iyong presyo at ng sa iyong broker. Ang mga halaga ng asset ay hindi palaging magkapareho. Nag-aalok ang iyong broker na bumili o magbenta ng mga forex asset sa presyong kanais-nais para sa kanila.
- Kalkulahin ang iyong potensyal na kita sa hinaharap – Kapag nabawas mo na ang spread sa iyong mga trade, kunin ang iyong trading calculator para malaman kung magkano ang kinita mo sa iyong mga operasyon.
Ang artikulong ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang pangangalakal ng mga pera gamit ang leverage ay may mataas na panganib na mawala ang iyong kapital; karamihan sa mga retail investor account ay nalulugi.