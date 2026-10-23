XAU/USD: Presyo ng Ginto sa Dolyar at Paano Ito Ikalakal

Ang XAU/USD ay simbolo ng presyo ng ginto na ipinapahayag sa dolyar ng US, para sa isang troy ounce. Isa ito sa mga asset na pinaka-kinakalakal ng mga retail trader, pangalawa lamang sa EUR/USD, at ang pinaka-pabagu-bago sa mga pangunahing merkado na sinusubaybayan sa mga platform ng Forex. Ipinapaliwanag ng pahinang ito kung paano basahin ang presyo ng XAUUSD, ano ang nagpapagalaw dito, kailan ito pinaka-aktibo, at kung paano ito i-trade habang pinamamahalaan ang panganib.
Live na halaga ng palitan ng XAU/USD: Tsart ng ginto sa dolyar
Sinusubaybayan ng tsart sa ibaba ang simbolong OANDA:XAUUSD. Baguhin ang tagal ng panahon kung kinakailangan: ipinapakita ng pang-araw-araw na view ang mga paggalaw ng sesyon, habang inilalagay ng isang taon o limang taon na view ang presyo sa loob ng pangmatagalang trend nito. Ang pinakabagong presyo ay depende sa provider ng data at sa oras ng pagkarga ng pahina: palaging suriin ang timestamp bago gumamit ng quote sa isang kalkulasyon.
Ano ang ibig sabihin ng XAU/USD?
Sa pamantayang ISO 4217, na nagtatalaga ng isang kodigo sa bawat pera, XAU tumutukoy sa isang troy ounce ng ginto: ang "X" ay nakalaan para sa mga yunit na hindi umaasa sa isang estado, at ang "AU" ay nagmumula saaurum, ang Latin na pangalan para sa ginto. Ang parehong prinsipyo ay nagbibigay ng XAG para sa pilak at XPT para sa platinum.
Samakatuwid, ang XAU/USD ay binabasa na parang isang pares ng pera: ang ginto ang "base currency" at ang dolyar ang "quote currency." Halimbawa, ang presyong 4,000 ay mangangahulugan na ang isang onsa ng ginto ay nagkakahalaga ng $4,000. Kapag tumaas ang presyo, tataas ang halaga ng ginto laban sa dolyar; kapag bumaba ito, kabaligtaran ang totoo.
Ang isang minsang troy Ito ay may bigat na 31,1035 gramo, bahagyang mas mataas kaysa sa ordinaryong onsa (28,35 g). Upang makuha ang presyo ng isang gramo ng ginto sa dolyar, hatiin lamang ang halaga ng palitan ng XAU/USD sa 31,1035. Upang makuha ang presyo ng onsa sa euro, hatiin ang halaga ng palitan ng XAU/USD sa halaga ng palitan. EUR / USD : ito ang pares ng XAU/EUR.
Ang pamantayang presyo: ang Presyo ng Ginto ng LBMA
Ang pamilihan ng ginto ay patuloy na tumatakbo, ngunit mayroong isang opisyal na presyong sanggunian: ang Presyo ng Ginto ng LBMAAng presyo ng XAU/USD ay itinatakda dalawang beses araw-araw sa London (10:30 AM at 15:00 PM oras sa London) sa panahon ng isang elektronikong subasta na pinangangasiwaan ng ICE Benchmark Administration. Ang presyong ito ang nagsisilbing batayan para sa maraming kontrata, ang pagpapahalaga sa mga reserba ng sentral na bangko, at mga pondo ng index na may ginto. Gayunpaman, ang rate ng XAU/USD na ipinapakita ng mga broker ay isang "spot" na presyo na pabago-bago bawat segundo.
Ano ang dahilan ng pabago-bagong presyo ng ginto?
Ang ginto ay hindi nagbabayad ng mga dibidendo o interes. Samakatuwid, ang presyo nito ay hindi gaanong nakadepende sa pagganap ng kumpanya kundi sa kapaligirang pang-ekonomiya at sentimyento ng mamumuhunan. Limang salik ang nangingibabaw.
1. Mga totoong rate ng interes ng US
Ito ang pinakamasusing binabantayang salik. Ang mga totoong rate ng interes ay mga rate ng interes na inayos para sa inaasahang implasyon. Kapag tumaas ang mga ito, ang paghawak ng ginto, na walang ani, ay nagiging mas mahal dahil sa nawalang kita: bumababa ang demand. Kapag bumaba ang mga ito, nagiging kaakit-akit muli ang ginto. Samakatuwid, ang mga desisyon at pahayag ng US Federal Reserve (Fed) ay may direktang epekto sa halaga ng palitan ng XAU/USD.
2. Ang dolyar
Dahil ang ginto ay naka-presyo sa dolyar, ang malakas na dolyar ay nagpapamahal dito para sa mga dayuhang mamimili at may posibilidad na magdulot ng pababang presyon sa presyo nito. Sa kabaligtaran, ang mahinang dolyar ay sumusuporta sa presyo. Ang kabaligtaran na ugnayang ito ay hindi awtomatiko: sa mga panahon ng krisis, ang ginto at dolyar ay maaaring tumaas nang magkasama, na parehong nagsisilbing mga ligtas na asset.
3. Mga pagbili ng bangko sentral
Mula noong 2022, ang mga sentral na bangko, lalo na ang mga nasa mga umuusbong na bansa tulad ng Tsina, Poland, Turkey, at India, ay bumibili ng ginto sa walang kapantay na rate sa loob ng mga dekada, na lumalagpas sa 1,000 tonelada bawat taon sa loob ng ilang magkakasunod na taon. Ang istrukturang demand na ito, na medyo hindi sensitibo sa mga pagbabago-bago ng presyo, ay bahagyang nagpapaliwanag sa katatagan ng ginto sa kabila ng mataas na mga rate ng interes.
4. Panganib na heopolitikal at ang paghahanap ng mga ligtas na kanlungan
Mga tunggalian, tensyon sa kalakalan, krisis sa pagbabangko: sa panahon ng kawalan ng katiyakan, ang mga mamumuhunan ay bumabaling sa ginto. Ang mga paggalaw na ito ay kadalasang mabilis at maaaring magdulot ng malalaking pagbabago-bago ng presyo sa loob lamang ng ilang oras.
5. Implasyon at pisikal na pangangailangan
Ang ginto ay dating itinuturing na isang bakod laban sa pagguho ng pananalapi. Dagdag pa rito ang napakalakas na demand para sa alahas sa India at Tsina, at ang daloy ng mga gold-backed exchange-traded funds (ETFs), na ang mga pagbili at benta ay inilalathala araw-araw.
Mga Oras ng Pangangalakal ng XAU/USD
Ang XAU/USD ay nakikipagkalakalan halos 24 oras sa isang araw, mula Linggo ng gabi hanggang Biyernes ng gabi (oras sa Paris), na may maikling araw-araw na pahinga na ang tiyempo ay depende sa broker. Hindi lahat ng oras ng kalakalan ay pare-pareho:
|Séance
|Talaorasan (oras sa Paris)
|Aktibidad sa pangangalakal ng ginto
|Asya (Tokyo, Shanghai, Singapore)
|humigit-kumulang 0pm – 9pm
|Katamtamang lakas ng tunog, kadalasang pinigilan ang paggalaw
|London
|humigit-kumulang 2:00 PM – 5:30 PM
|Mataas na likididad, pag-aayos ng LBMA sa umaga
|Pagsasanib ng London – New York
|humigit-kumulang 2:00 PM – 5:30 PM
|Pinaka-aktibong panahon, mga publikasyong pang-ekonomiya ng Amerika
|New York
|humigit-kumulang 14pm – 22pm
|Mataas na pabagu-bagong takbo sa simula ng sesyon, kalmado sa pagtatapos ng araw
Ang datos pang-ekonomiya ng US na inilabas noong 14:30 PM (oras sa Paris), tulad ng ulat ng Non-Farm Payrolls at ng Consumer Price Index (CPI), kasama ang mga desisyon sa patakaran ng Fed, na inanunsyo bandang 20 PM, ay regular na nagpapalitaw ng pinakamalakas na paggalaw ng merkado ngayong linggo. Kumonsulta sa kalendaryong pang-ekonomiya bago kumuha ng posisyon.
Pagbabago-bago ng ginto: ano ang aasahan?
Ang ginto ay mas pabago-bago nang malaki kaysa sa mga pangunahing pares ng pera. Bagama't ang EUR/USD ay kadalasang nagbabago-bago nang wala pang 0,5% sa isang araw, ang mga pagkakaiba-iba ng 1% hanggang 2% sa XAU/USD ay hindi pangkaraniwan, at ang mga araw ng paglabas ng mga pangunahing kita ay maaaring lumampas sa antas na ito. Sa ganap na termino, ito ay kumakatawan sa ilang sampu-sampung dolyar bawat onsa.
Isang praktikal na kahihinatnan: ang isang stop-loss na masyadong malapit sa presyo ng pagpasok ay kadalasang nati-trigger ng simpleng "ingay" sa merkado. Maraming mangangalakal ang nag-calibrate ng kanilang stop-loss distance batay sa...ATR (Average True Range), na sumusukat sa kamakailang average na saklaw ng mga paggalaw, at binabawasan ang laki ng kanilang posisyon nang naaayon.
Paano mag-trade ng XAU/USD?
Para sa isang indibidwal na mamumuhunan, ang XAU/USD ay pangunahing ipinagpapalit sa anyo ng CFD gamit ang isang Forex broker. Pinapayagan ka ng mga CFD na kumuha ng long (buy) o short (sell) na posisyon nang hindi nagmamay-ari ng pisikal na ginto. Narito ang ilang konsepto na dapat maunawaan bago magbukas ng posisyon:
- Laki ng kontrata Sa karamihan ng mga broker, ang isang karaniwang lot ay katumbas ng 100 onsa. Samakatuwid, ang paggalaw ng presyo na $1 ay kumakatawan sa $100 na pakinabang o pagkalugi bawat lot. Binabawasan ng mga mini lot (0,1) at micro lot (0,01) ang pagkakalantad na ito.
- Ang pagkalat : ang agwat sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta, na mas malawak kaysa sa EUR/USD at lumalawak sa panahon ng mga publikasyong pang-ekonomiya at sa pagbubukas ng sesyon sa Asya.
- Ang pagpapalit : mga bayarin sa financing (o kredito) na inilalapat bawat gabi sa isang posisyon na nananatiling bukas.
- L 'pakikinabangan Pinararami nito ang parehong kita at pagkalugi. Sa isang asset na pabago-bago gaya ng ginto, ang mataas na leverage ay maaaring magbura ng isang account sa loob lamang ng ilang sesyon ng pangangalakal.
Bago ka magsimula, magsanay sa isang demo account na may parehong laki ng posisyon gaya ng plano mong i-trade gamit ang totoong pera.
Tatlong karaniwang pamamaraan
Pagsubaybay sa uso. Sinusundan ng ginto ang mga pangmatagalang trend, na hinihimok ng mga totoong interest rate at mga pagbili ng bangko sentral. Gumagamit ang mga trend trader ng mga moving average (50 at 200 periods) para bumili lamang nang higit sa pangmatagalang average at maghintay para sa pagpasok ng mga pullback. Ang aming gabay sa...teknikal na pagsusuri mga detalye ng mga kagamitang ito.
Ang pahinga sa saklaw. Sa panahon ng sesyon sa Asya, ang ginto ay kadalasang nakikipagkalakalan sa loob ng isang makitid na saklaw. Ang isang breakout mula sa saklaw na ito sa pagbubukas ng London ay maaaring mag-trigger ng paggalaw sa araw na ito. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng malinaw na mga patakaran tungkol sa mga maling breakout.
Mga anunsyo ng makroekonomiko sa pangangalakal. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga nailathalang numero at mga inaasahan ay nagdudulot ng matalim na paggalaw ng presyo. Ito ang pinakamapanganib na pamamaraan: malawak na spreads, pagbaba ng presyo sa pagpapatupad, at mabilis na pagbaligtad. Hindi ito inirerekomenda para sa mga nagsisimula.
Pamamahala ng panganib una sa lahat
Sa ginto, higit sa kahit saan pa, ang pangunahing tuntunin ay ang pagtatakda nang maaga ng pinakamataas na katanggap-tanggap na pagkalugi sa bawat posisyon, kadalasan ay 1% ng kapital, at ibawas ang laki ng posisyon mula sa distansya ng stop-loss. Halimbawa: na may €5,000 na kapital at panganib na 1%, handa kang mawalan ng €50; kung ang iyong stop-loss ay $30 mula sa presyo ng pagpasok, ang laki ng posisyon ay dapat na humigit-kumulang 0,02 lots (2 onsa × $30 = $60, o humigit-kumulang €50), at hindi isang buong lot.
Pangangalakal ng ginto o pamumuhunan sa ginto: dalawang magkaibang pamamaraan
Ang pangangalakal ng XAU/USD sa pamamagitan ng mga CFD ay naglalayong kumita mula sa mga pagbabago-bago ng presyo sa loob ng maikling panahon, mula ilang minuto hanggang ilang linggo. Ang pamumuhunan sa ginto ay isang pangmatagalang estratehiya sa pamamahala ng kayamanan: dibersipikasyon, proteksyon laban sa implasyon at mga krisis. Samakatuwid, ang mga paraan ng pamumuhunan ay magkakaiba:
- Ngpisikal na ginto (mga ingot, mga barya tulad ng Napoleon o Krugerrand), na may mga bayarin sa pag-iimbak at mga partikular na pagbubuwis;
- Les Mga ETF at ETC sinusuportahan ng ginto, nakalista sa stock exchange at maa-access mula sa isang securities account;
- Les mga bahagi ng kumpanya ng pagmiminana ang presyo ay kadalasang mas mataas kaysa sa ginto, pataas man o pababa;
- Les mga kontrata sa hinaharap (futures) sa ginto, na nakalaan para sa mga sopistikadong mamumuhunan.
Para sa proseso ng pamumuhunan, sumangguni sa aming gabay. mamuhunan sa ginto at ang aming pahina sa mga hilaw na materyales.
Mga kapaki-pakinabang na ugnayan para sa pagsubaybay sa XAU/USD
- XAU/USD at EUR/USD : ang ugnayan ay kadalasang positibo, parehong nakikinabang mula sa mahinang halaga ng dolyar.
- Indeks ng XAU/USD at dolyar (DXY) : ang ugnayan ay karaniwang negatibo.
- XAU/USD at 10-taong totoong interest rate ng US : may negatibong ugnayan sa kasaysayan, bagama't humina ito simula nang magsimulang bumili nang malakihan ang mga bangko sentral.
- Ginto at pilak (XAG/USD) : mga katulad na pag-unlad, kung saan ang pilak ay mas pabago-bago dahil mas nauugnay ito sa demand sa industriya.
Ang mga ugnayang ito ay nag-iiba sa paglipas ng panahon: suriin ang mga ito sa nakalipas na panahon bago isama ang mga ito sa isang estratehiya.
Mga Madalas Itanong: XAU/USD
Ano ang ibig sabihin ng XAU/USD?
Ang XAU/USD ay ang presyo ng isang troy ounce ng ginto (31,1035 g) na ipinapahayag sa dolyar ng US. Ang XAU ay ang ISO code para sa ginto, ang USD naman ay ang ISO code para sa dolyar.
Paano i-convert ang halaga ng palitan ng XAU/USD sa presyo kada gramo?
Hatiin ang XAU/USD rate sa 31,1035 para makuha ang presyo ng isang gramo sa dolyar, pagkatapos ay hatiin ang resulta sa EUR/USD rate para makuha ito sa euro.
Ano ang pinakamagandang oras para mag-trade ng XAU/USD?
Ang pagsasanib ng mga sesyon sa London at New York, sa pagitan ng 2:00 PM at 5:30 PM, oras sa Paris, ang siyang nagbibigay ng pinakamalaking likididad at mga galaw, lalo na sa mga publikasyong Amerikano tuwing 2:30 PM.
Magkano ang halaga ng isang pip sa XAU/USD?
Nag-iiba ang kahulugan depende sa broker. Kadalasan, sa isang karaniwang lote na 100 onsa, ang $0,01 na pagbabago sa presyo ay nagkakahalaga ng $1, at ang $1 na pagbabago ay nagkakahalaga ng $100. Suriin ang specifications sheet ng iyong broker.
Bakit tumataas ang halaga ng ginto kapag bumababa ang halaga ng dolyar?
Dahil ang ginto ay naka-presyo sa dolyar: ang mas mahinang dolyar ay nagpapamura sa ginto para sa mga mamimiling gumagamit ng ibang mga pera, na sumusuporta sa demand at samakatuwid ay sa presyo.
Delikado ba ang pangangalakal ng XAU/USD?
Oo. Pabagu-bago ang ginto at gumagamit ng leverage ang mga CFD: ang mga pagkalugi ay maaaring mabilis at lumampas sa iyong inaasahan. Mamuhunan lamang ng mga halagang kaya mong mawala at itakda ang iyong stop-loss order bago pumasok sa isang posisyon.
Iba pang mga pares na dapat bantayan sa Forex
- EUR/USD: Halaga ng palitan at conversion ng Euro/dolyar
- GBP/USD: Pag-trade ng British pound laban sa dolyar
- USD/JPY: Pagpapalit ng dolyar laban sa yen
- EUR/CHF: Pagpapalit ng euro laban sa Swiss franc
Para sa mga pangunahing kaalaman sa merkado ng foreign exchange, tingnan ang aming Kumpletong gabay sa Forex.
Forex, mga indeks, mga kalakal at mga crypto sa pamamagitan ng mga CFDMagbukas ng account na may Vantage →