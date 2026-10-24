Paano Bumili ng Stocks: Gabay na Hakbang-hakbang para sa 2026

Paano Bumili ng Stocks: Ang Kailangan Mong Malaman Bago Ka Magsimula
Ang pag-aaral kung paano bumili ng mga stock ay nagsisimula sa pag-alam kung ano talaga ang iyong pagmamay-ari. Ang isang share ay isang yunit ng pagmamay-ari sa isang nakalistang kumpanya: binibigyan ka nito ng karapatan sa isang bahagi ng kita (ang mga dibidendo), isang boto sa taunang pagpupulong ng mga shareholder at isang stake sa halaga ng kumpanya, na pinapresyuhan araw-araw sa stock market.
Ang mga stock ay may iba't ibang anyo — bearer o registered depende sa kung paano ang mga ito ay hawak, nakalista o hindi nakalista — ngunit ang karamihan sa mga retail investor ay bumibili lamang ng mga nakalistang share, na maaaring ikalakal sa loob ng ilang segundo sa isang regulated market. Taliwas sa popular na paniniwala, hindi mo kailangang maging mayaman para makapagsimula: karamihan sa mga online broker ay nagbibigay-daan sa iyo bumili ng stocks sa halagang kasingbaba ng ilang dosenang euro, o mas mababa pa sa mga praksyonal na order.
Bago mo bilhin ang iyong unang share, tandaan ang isang pangunahing tuntunin: ang puhunan ay hindi garantisado. Ang isang stock ay maaaring tumaas ang halaga sa loob ng ilang taon, ngunit maaari rin itong mawala, minsan ay biglaan. Kaya naman ang bawat pagbili ng stock ay dapat magkasya sa isang pangmatagalang abot-tanaw — mas mainam kung limang taon o higit pa — na may nakalaan nang emergency fund. Upang maunawaan kung paano gumagana ang merkado, ang aming presentasyon ng pamilihan ng sapi Dinedetalye ang papel ng mga palitan tulad ng Euronext Paris.
Bakit Bibili ng Stocks? Mga Return, Dibidendo at Mga Panganib
Pinipili ng mga retail investor na bumili ng mga stock para sa tatlong pangunahing dahilan. Ang una ay ang performance: sa mahabang panahon, ang stock market ay nakaugalian nang maghatid ng mas mataas na kita kaysa sa mga ligtas na produkto ng savings, kapalit ng mas mataas na pabagu-bagong presyo. Ang pangalawa ay ang kita: maraming kumpanya ang nagbabayad ng dibidendo bawat taon, na maaaring muling ipuhunan upang makinabang mula sa compound growth. Ang pangatlo ay ang proteksyon laban sa implasyon: inaayos ng mga kumpanya ang kanilang mga presyo, at masusubaybayan ng kanilang mga kita ang tumataas na halaga ng pamumuhay.
Ang dibidendo ay nararapat na masusing suriin, dahil hinuhubog nito ang kita ng maraming portfolio. Ang isang kumpanyang lumilikha ng kita ay maaaring ipamahagi ang bahagi nito sa mga shareholder nito, karaniwang minsan sa isang taon sa France at bawat quarter sa Estados Unidos. Ang halaga, na iminungkahi sa pangkalahatang pagpupulong, ay hindi kailanman ginagarantiyahan: sumusunod ito sa kalagayan ng negosyo, at mas gusto ng ilang kumpanya na pondohan ang kanilang paglago kaysa magbayad.
Ang dividend yield — ang taunang dibidendo na hinati sa presyo ng share — ay nagbibigay-daan upang ihambing ang mga stock sa isa't isa, at ang awtomatikong muling pamumuhunan sa mga pagbabayad na ito ay, sa paglipas ng panahon, ang pinakamalakas na pingga ng pangmatagalang pagganap.
May kapalit ang mga bentaheng ito. Ang presyo ng isang stock ay nakadepende sa mga resulta ng kumpanya, sa pananaw nito, at sa mood ng merkado: ang isang share ay maaaring mawalan ng 20% sa loob lamang ng ilang linggo dahil sa isang babala sa kita. Ang diversification — ang pagpapakalat ng iyong kapital sa ilang kumpanya, ilang sektor, at ilang rehiyon — ay nananatiling pinakamabisang depensa laban sa kakaibang panganib, sa madaling salita, ang panganib na partikular sa iisang kumpanya. Ang panganib sa pera ay idinaragdag kapag bumili ka ng mga share na may denominasyon sa ibang pera maliban sa euro.
Para makabili ng mga stock sa France, kailangan mo munang magbukas ng dedikadong account sa isang broker: isang Plan d'Épargne en Actions (PEA, ang French tax-advantaged equity savings plan) o isang ordinaryong securities account (CTO, isang karaniwang securities account). Ang pagpiling ito ang magtatakda ng iyong tax treatment at ng iyong investment universe, at nararapat itong pag-isipan nang dalawang minuto.
Ang PEA: Isang Benepisyo sa Buwis para sa mga Stock ng Europa
Pinapayagan ka ng PEA na bumili ng mga share sa mga kompanyang Europeo sa loob ng isang paborableng tax wrapper: pagkatapos ng limang taon ng paghawak, ang mga capital gains ay hindi na babayaran ng income tax (mga kontribusyong panlipunan lamang ang natitira). Gayunpaman, ang mga kontribusyon ay may limitasyon sa €150,000, at ang mga kompanyang hindi Europeo ay hindi kasama, kasama ang karamihan sa mga stock sa US.
Ang karaniwang securities account ay walang limitasyon sa kontribusyon at nagbibigay ng access sa bawat stock exchange sa mundo: New York, Tokyo, London, Frankfurt o Paris. Kapalit nito, ang capital gains at dividends ay binubuwisan bawat taon, alinman sa progressive income tax scale o sa French flat tax (PFU, 30%).
|Saligan
|PEA
|Karaniwang account ng pagbabahagi (CTO)
|Sandaigdigan ng pamumuhunan
|Mga stock at ETF sa Europa
|Lahat ng stock exchange sa mundo
|Hangganan ng kontribusyon
|€150,000
|Wala
|Buwis sa mga kita ng kapital
|Eksepsiyon sa buwis sa kita pagkatapos ng 5 taon
|Pantay na buwis sa Pransya (PFU) na 30% o progresibong sukat
|Pag-withdraw bago ang 5 taon
|Maaaring kailanganing isara ang plano, kailangang bayaran ang buwis
|Walang limitasyon sa panahon ng paghawak
|Mga stock ng US
|Hindi direktang karapat-dapat
|Oo
Sa pagsasagawa, maraming mamumuhunan ang pinagsasama ang dalawa: ang PEA para sa European core, ang standard account para sa mga internasyonal at US stock. Paris Stock Exchange nananatiling natural na pasukan para sa isang PEA, kasama ang mga blue chips ng CAC 40.
Paano Bumili ng Stocks sa 4 na Hakbang
Ang pagbili ng mga stock ay naging isang simpleng proseso na maaari mong kumpletuhin nang buo online: karamihan sa mga mamumuhunan sa France ngayon ay ginagawa na ito, gamit ang isang computer o smartphone. Narito kung paano bumili ng mga stock sa exchange sa apat na hakbang, mula sa pagbubukas ng account hanggang sa pagsasagawa ng order.
Hakbang 1: Pumili ng Angkop na Online Broker
Ang broker ang mandatoryong tagapamagitan sa pagitan mo at ng merkado: ito ang broker na nagpapadala ng iyong mga order sa palitan. Samakatuwid, ang pag-aaral kung paano bumili ng mga stock online ay nagsisimula sa pagpiling ito. Tatlong pamantayan ang makakatulong sa iyong pumili ng pinakamahusay na site para bumili ng mga stock para sa iyong profile: ang mga totoong gastos (mga komisyon, bayarin sa pag-iingat, bayarin sa pagpapalit ng pera), regulasyon ng isang kinikilalang awtoridad tulad ng AMF (regulator ng mga pamilihan sa pananalapi ng Pransya), at kung gaano kaaya-aya gamitin ang platform.
Ang tanong ay hindi na kung saan makakabili ng mga stock — marami ang mga platform — kundi kung alin sa mga broker na ito ang nagsasama ng seguridad, kontroladong mga gastos, at mga madaling maunawaang kagamitan. mga broker na inihambing sa aming nakalaang pahina saklawin ang halos lahat ng alok na available sa mga mamumuhunang Pranses. Kung naghahanap ka ng isang multi-regulated, trading-oriented platform, maaari mo ring magbukas ng isang account sa Vantage →.
Hakbang 2: Buksan at Pondohan ang Iyong Account
Ang pagbubukas ng isang standard share account o PEA ay ginagawa online sa loob ng humigit-kumulang labinlimang minuto: isang dokumento ng pagkakakilanlan, patunay ng address, mga detalye ng bangko at isang palatanungan ng kaalaman ang karaniwang kailangan. Kapag naaprubahan na, popondohan mo ang account sa pamamagitan ng bank transfer; karamihan sa mga broker ay nangangailangan ng paunang deposito na €100 hanggang €500, habang ang ilan ay wala nang hinihingi.
Hakbang 3: Piliin ang mga Stock na Bibilhin
Pagkatapos ay darating ang pagpipilian. Dalawang pamamaraan ang magkakasamang ginagamit: ang pundamental na pagsusuri, na nag-aaral sa mga account ng kumpanya (paglago ng kita, kakayahang kumita, utang, patakaran sa dibidendo), at ang teknikal na pagsusuri, na nagbabasa ng mga tsart ng presyo.
Tatlong sukatan ang sapat para sa isang baguhan upang masuri ang mga stock: ang P/E ratio (presyo na hinati sa kita bawat share), na naghahambing sa presyong ibinayad sa nalikhang kita; ang dividend yield, na sumusukat sa kita na ibinayad; at net debt kaugnay ng shareholders' equity, na nagpapakita ng lakas ng istrukturang pinansyal. Ang isang kumpanyang mababa ang utang, kumikita, at madaling maunawaan ay mas mahusay kaysa sa isang kaakit-akit ngunit malabong konsepto.
Para sa unang pagbili, ang malalaking caps ng CAC 40 — mga kumikita at likidong kumpanya na regular na sinasaklaw ng mga analyst — ay nag-aalok ng isang kalmadong entry point kaysa sa pabagu-bagong small caps. Ang aming detalyadong mga pahina ng stock, tulad ng isa na nakatuon sa Ang stock ng LISI, isang espesyalista sa mga kritikal na asembliya ng aerospace, ipakita kung paano basahin ang mga pundamental na impormasyon ng isang stock na nakalista sa Paris.
Hakbang 4: Maglagay ng Iyong Order sa Pagbili
Ang huling hakbang: mula sa platform ng broker, hahanapin mo ang stock gamit ang pangalan o code nito (mnemonic o ticker), ilagay ang dami — ang mga share ay maaari nang mabili nang kada unit o sa mga fraction sa karamihan ng mga broker — piliin ang uri ng order, pagkatapos ay kumpirmahin. Sa unang pagkakataon na bibili ka ng mga stock sa exchange, planuhing ilagay ang iyong order malayo sa opening, sa isang tahimik na merkado: pagkatapos ay mapapanood mo ang order book na mabubuhay at ang execution price na lilitaw.
Ang pagpapatupad ay halos agaran tuwing oras ng merkado; ang mga shares ay lilitaw sa iyong portfolio, kasama ang pahayag ng kumpirmasyon ng kalakalan.
Paglalagay ng Stock Order: Paliwanag sa mga Uri ng Order
Ang isang buy order ay hindi iisang konsepto lamang: ang uri ng order na iyong pipiliin ang siyang magtatakda ng presyo kung saan ka pupunan, at kung minsan ay pupunan ka ba talaga. Ang isang market order (o isang limit order na walang limitasyon sa ilang broker) ay agad na bumibili sa pinakamagandang presyong magagamit: ginagarantiyahan nito ang pagpapatupad, hindi ang presyo. Ang isang limit order ay pupunan lamang sa presyong itinakda mo, o mas mabuti pa: ginagarantiyahan nito ang presyo, hindi ang pagpapatupad.
Ang stop order ay nagiging market order kapag ang presyo ay umabot sa trigger level: ito ay pangunahing ginagamit upang protektahan ang isang posisyon laban sa pagbagsak.
Isang halimbawa ang nagpapatibay sa mekanismo. Isipin ang isang stock na naka-quote sa halagang €50 na gusto mong bilhin nang hindi nagbabayad nang higit pa: maglalagay ka ng limit order sa halagang €50, na may bisa hanggang sa kanselahin. Kung ang merkado ay ikalakal sa halagang €49.80, ang iyong order ay mapupuno sa €49.80 — ang pinakamagandang presyong magagamit sa ilalim ng iyong limitasyon. Kung ang share ay umakyat sa €52, ang iyong order ay maghihintay sa order book hanggang sa bumalik sa pagbaba ang presyo, o hanggang sa ito ay kanselahin.
Sa parehong sitwasyon, agad sana kayong napunan ng order, ngunit sa halagang €52. Samakatuwid, ang tamang uri ng order ay nakasalalay sa inyong prayoridad: katiyakan ng pagbili, o katiyakan ng presyo.
Nangunguna ang mga setting ng validity: ang isang order sa araw ay mag-e-expire sa pagsasara kung hindi pa ito napupunan, habang ang isang order na "good-till-canceled" ay mananatiling aktibo hanggang sa ito ay bawiin. Mahalaga rin ang timing: sa pagbubukas, ang mga presyo ay maaaring pabago-bago habang tinatalakay ng order book ang mga balita sa gabi. Kadalasang mas gusto ng mga pasyenteng mamumuhunan na ilagay ang kanilang mga order sa kalagitnaan ng sesyon, kapag ang liquidity ay nasa pinakamataas na antas sa malalaking kapital.
Anong mga Bayarin ang Aasahan Kapag Bumili Ka ng Stocks
Nakakabawas ang mga bayarin sa performance, lalo na sa isang maliit na portfolio: ang pagtukoy sa mga ito bago pumili ng broker ay isa sa mga gawi na nagpapaiba sa isang handang mamumuhunan. Apat na kategorya ang nangingibabaw. Ang mga komisyon sa pangangalakal, na sinisingil sa bawat order, ay mula sa libre (mga promotional offer o mga broker na walang komisyon sa ilang partikular na exchange) hanggang sa ilang dosenang euro depende sa broker at sa merkado. Ang mga custody fee, na sinisingil taun-taon sa mga share na hawak mo, ay halos wala na sa mga online broker ngunit umiiral pa rin sa ilang tradisyonal na bangko.
Ang mga bayarin sa pagpapalit ng pera ay nalalapat sa mga share sa dayuhang pera: ang kanilang gastos, kadalasan sa pagitan ng 0.1% at 0.5% ng transaksyon, ay dapat bayaran sa bawat pagpapalit ng euro-dollar o euro-pound. Panghuli, ang French financial transaction tax (FTT) na 0.3% ay nalalapat sa mga pagbili ng malalaking stock ng France, hanggang sa limitasyon ng buwis na dapat bayaran sa bawat transaksyon.
Ang praktikal na tuntunin: magdagdag ng mga komisyon + pera + FTT upang matantya ang buong halaga ng isang pagbili, at ihambing ang kabuuang iyon sa halagang ipinuhunan. Mayroon tayong €500 na pagbili, ang €5 na bayarin ay nangangahulugan na mayroon ka nang 1% na halagang kailangan mong bayaran bago ka kumita.
Paano Binabayaran ang mga Stock: PFU, Progressive Scale at mga Benepisyo ng PEA
Sa isang karaniwang share account, ang mga kita ay binubuwisan sa isa sa dalawang paraan. Bilang default, ang single flat rate tax (PFU), na kilala bilang French flat tax, ay nagbubuwis sa capital gains at dividends sa 30% — ang kabuuan ng 12.8% income tax at 17.2% social contributions.
Bilang opsyon, maaari mong piliin ang progresibong iskala ng buwis sa kita: sulit kung mababa ang iyong marginal bracket, lalo na't ang mga dibidendo ay makikinabang sa 40% na allowance, na higit sa €50,000 na kita para sa isang tao depende sa sitwasyon. Ang opsyon ay idineklara sa susunod na taon at maaaring isaayos ayon sa kategorya ng kita.
Binabago ng PEA ang equation: pagkatapos ng limang taon ng paghawak, ang mga withdrawal ay hindi na sisingilin ng income tax; tanging ang 17.2% na kontribusyong panlipunan lamang ang nalalapat sa mga kita. Bago ang limang taon, ang isang withdrawal ay nagdaragdag ng mga kita sa iyong taxable income (o sa PFU depende sa kung kailan binuksan ang plano), na nagpapamahal sa mga padalus-dalos na paglabas. Ang mga dibidendo na natanggap sa loob ng plano ay hindi nahaharap sa pagbubuwis hangga't ang mga ito ay muling ipinuhunan: iyon ang makina ng compounding sa pangmatagalan.
Paano Bumili ng Stocks para sa mga Baguhan: Aling Stocks ang Pipiliin?
Ang unang pagkakamali ng baguhan ay ang paghahanap ng "tamang" stock. Hindi ito umiiral: may mga kumpanyang naiintindihan mo ang negosyo, na matatag ang kalagayang pinansyal at ang presyo ng pagbili ay nag-iiwan ng margin of safety. Tatlong pamilya ng stock ang nagpapadali sa pagsisimula. Ang malalaking stock na nakalista sa Paris — liquid at kadalasang nagbabayad ng regular na dibidendo — ang bumubuo sa gulugod.
Inilalarawan ng mga stock ng depensa at aerospace ang mga sektor na may mataas na hadlang sa pagpasok: ang Stock ng Dassault Aviation halimbawa, ang pahinang ito ay nagdedetalye ng isang order book na tumatagal ng maraming taon, isang profile na pinahahalagahan ng mga pangmatagalang mamumuhunan.
Ang mga cyclical stock, tulad ng sasakyan o kemikal, ay nangangailangan ng higit na pagbabantay: pinapalakas nila ang mga siklo ng ekonomiya sa magkabilang direksyon — ang kwento ng Stock ng Rheinmetall ipinapakita kung gaano kabilis makakatugon ang isang bahagi ng depensa sa geopolitics pati na rin sa mga order books.
Para sa mga ayaw pumili ng indibidwal na stock, awtomatikong kinokopya ng mga ETF (exchange-traded index fund) ang isang index tulad ng CAC 40 o ng MSCI World sa halagang ilang ikasampung bahagi ng isang porsyento bilang taunang bayarin: ang pagbili ng mga stock sa pamamagitan ng isang ETF ay nangangahulugan ng pagbili ng buong merkado sa isang order lamang. Ang aming mga pahina tungkol sa mga internasyonal na stock, tulad ng Stock ng Ericsson or Stock ng Honeywell, ipinapakita rin kung paano mag-iba-iba lampas sa mga hangganan ng Pransya habang pinapanatili ang isang pangunahing pamamaraan.
Pagbili ng mga Stock ng US mula sa France
Malaking bahagi ng pandaigdigang kapitalisasyon ng merkado ang kinokolekta ng mga stock exchange sa US: ang kawalan ng mga ito ay nagpapaliit sa iyong investment universe. Para makabili ng mga stock sa US, kailangan mo ng isang standard share account (ang mga stock sa US ay hindi direktang karapat-dapat para sa PEA), isang broker na may access sa Nasdaq at NYSE, at malapit na atensyon sa pera: ang mga share ay binibili sa dolyar, at ang bawat conversion ay may gastos — isang karaniwang bahagi ng pamumuhunan sa mga stock sa labas ng euro zone. Karamihan sa mga broker ay nag-aalok ng mga currency account upang limitahan ang pabalik-balik na mga conversion.
Mga fractional share, na makukuha sa mga internasyonal na broker tulad ng Interactive broker, hinahayaan kang mamuhunan ng isang takdang halaga — €50, halimbawa — sa mga stock na ang presyo ng yunit ay higit sa ilang daang dolyar. Sa panig ng buwis, ang mga dibidendo ng US ay nahaharap sa 15% na withholding tax kapag ang form na W-8BEN ay naihain nang tama sa iyong broker; ang halagang iyon ay maaaring i-kredito sa ilalim ng kasunduan sa buwis sa pagitan ng France at US.
Ang 6 na Pagkakamali na Dapat Iwasan Bago Bumili ng Iyong Unang Stock
Ang pag-uugali ay kasinghalaga ng pagpili ng stock. Anim na pagkakamali ang sistematikong lumilitaw sa mga baguhan.
- Pamumuhunan ng perang kakailanganin moAng perang inilagay sa mga stock ay dapat na manatiling namuhunan sa loob ng ilang taon; ang sapilitang paglabas sa isang bumabagsak na merkado ay ginagawang permanenteng pagkalugi ang isang pagbabago-bago.
- Pagtaya ng lahat sa iisang stock: pinapakinabangan ng konsentrasyon ang potensyal na pakinabang — at ang potensyal na pagkalugi; ang dibersipikasyon ay nananatiling tanging libreng pananghalian sa pananalapi.
- Naghahanap ng perpektong pasukan: walang bumibili sa pinakamababang halaga; ang dollar-cost averaging (isang takdang halaga bawat buwan) ay nagpapakinis sa iyong average na presyo ng pagbili.
- Kasunod ng karamihanAng mga pinakapinag-uusapang stock ay kadalasang pinakamahal; kailangan ang deposito kapag iisang stock lang ang pinag-uusapan ng lahat.
- Hindi pinapansin ang mga bayarin: ang mga komisyon, pagpapalit ng pera, at mga bayarin sa kustodiya ay bumubuo ng mga gastos na nadaragdagan sa bawat kalakalan.
- Pagpapabaya sa mga buwisAng pagpili sa pagitan ng PFU at ng progresibong iskala, o ng petsa ng pagbubukas ng isang PEA, ay maaaring kapansin-pansing magpabago sa iyong netong kita.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Ang Iyong mga Tanong Tungkol sa Pagbili ng mga Stock
Paano Bumili ng Stocks Online para sa mga Baguhan?
Magbukas ng PEA o share account sa isang online broker na kinokontrol ng AMF, pondohan ang account sa pamamagitan ng bank transfer, pagkatapos ay magsimula sa ilang malalaking liquid caps o isang broad-market ETF. Mamuhunan ng mga halagang maaari mong iwanan sa merkado sa loob ng limang taon, at mas piliin ang mga regular na pagbili kaysa sa isang lump sum na itinakda nang perpekto.
Sulit ba ang Pagbili ng mga Stock?
Sa katagalan, ang mga stock ay may kasaysayang nakahigit sa mga ligtas na produkto ng pag-iimpok, kasama na ang mga dibidendo na muling namuhunan. Ang pagganap na iyon ay kapalit ng mga posibleng negatibong taon: ang mga kita ay nakasalalay sa iyong abot-tanaw, sa iyong dibersipikasyon at sa iyong disiplina — hindi kailanman sa isang garantisadong kita.
Ano ang Pinakamagandang Stock na Bilhin Ngayon?
Walang pangkalahatang pinakamahusay na stock: ang pagpili ay nakadepende sa iyong abot-tanaw, sa iyong risk tolerance, at sa kasalukuyang mga pagpapahalaga. Sinusuri ng mga pahina ng stock ng edubourse ang mga pangunahing kaalaman ng kumpanya ayon sa kumpanya — kalusugan sa pananalapi, dibidendo, posisyon sa kompetisyon — upang suportahan ang desisyong iyon.
Saan Ako Dapat Mamuhunan ng €100 kada Buwan?
Sa halagang €100 kada buwan, ang PEA na pinapakain ng isang sari-saring ETF ang pinakasimpleng solusyon: walang stock picking, mababang bayarin, at bentahe sa buwis pagkatapos ng limang taon. Ginagawang tugma ng mga broker na walang minimum order ang ritmong ito na may mababang komisyon, at pinapayagan ka ng mga fractional shares na bumili ng mga mamahaling stock sa maliliit na hulugan.
Magkano ang Kailangan Mo para Magsimulang Bumili ng Stocks?
Sapat na ang ilang dosenang euro sa karamihan ng mga online broker, salamat sa mga fractional shares at mga minimum na presyo. Ang mahalaga ay hindi ang panimulang halaga kundi ang consistency: ang katamtaman at awtomatikong buwanang kontribusyon ay mas maaasahang nakakabuo ng portfolio kaysa sa isang malaking lump sum.
Dapat Ka Bang Bumili ng Stocks sa 2026?
Hindi gaanong mahalaga ang taon ng iyong pagbili kaysa sa kung gaano katagal mo hawak ang stock: ang mga merkado ay palaging may salitan na pagtaas at pagwawasto. Makatuwiran ang pagbili ng mga stock sa 2026 kung mahaba ang iyong saklaw, may nakahanda nang pondo para sa emergency, at ang iyong alokasyon ay iba-iba sa iba't ibang sektor at rehiyon.