Jérôme Kerviel: Ang Mangangalakal sa Likod ng Pagkalugi ng Société Générale

Jérôme Kerviel ay ang dating negosyante ng Société Générale na nasa sentro ng pinakamalaking pagkalugi sa kalakalan na naitala ng isang bangko bilang resulta ng mga aksyon ng isang empleyado: 4.9 bilyong euro, na natuklasan noong Enero 2008. Ang kanyang paglalakbay, mula sa Finistère hanggang sa mga palapag ng kalakalan ng La Défense, pagkatapos ay mula sa mga korte hanggang sa pampublikong buhay, ay naging isang pandaigdigang sanggunian para sa pagtalakay sa panganib sa operasyon, mga panloob na kontrol at ang pigura ng "rogue trader". Sinusubaybayan ng talambuhay na ito ang napatunayan at napetsahan na mga katotohanan ng kaso.
Sino si Jérôme Kerviel? Ang Kanyang mga Unang Taon
Si Jérôme Kerviel ay ipinanganak noong Enero 11, 1977 sa Pont-l'Abbé, sa departamento ng Finistère ng Brittany. Ang kanyang ina ay nagpatakbo ng isang salon sa pag-aayos ng buhok; ang kanyang ama, isang panday na naging master instructor sa isang boilermaking apprenticeship center, ay namatay noong 2006. Nakuha niya ang kanyang baccalaureate sa ekonomiks at agham panlipunan noong 1995 sa sekundaryang paaralan ng Laënnec, pagkatapos ay isang DEUG sa ekonomiks sa Quimper, kung saan niya natuklasan ang hilig sa mga numero.
Nagpatuloy siya upang makumpleto ang master's degree (bachelor's-level degree) sa pagbabangko at pananalapi sa University of Nantes, na noon ay master's degree sa market operations management sa Lyon-II University, na nakuha noong 2000 na may honors mention na "assez bien", sa pamamagitan ng work-study basis — kabilang ang anim na buwan sa BNP Arbitrage. Isang detalyeng madalas banggitin simula noon: ang edukasyong ito ang mas naghanda sa kanya para sa kalakalan ng operations control kaysa sa pagiging isang mangangalakal.
Jérôme Kerviel, Société Générale Trader (2000-2008)
Kinuha siya ng Société Générale noong Agosto 2000, sa edad na 23, sa loob ng dibisyon ng investment banking at financing nito sa La Défense. Gumugol siya ng limang taon sa Gitnang opisina, ang departamentong nagmomonitor sa mga operasyon ng mga mangangalakal: pagpasok ng datos, pagsubaybay, pag-verify ng limitasyon. Ang malalim na kaalamang ito sa mga pamamaraan ng pagkontrol ay gaganap ng mahalagang papel sa susunod na usapin.
Noong 2005, lumipat siya sa front office, sa mesa na nag-arbitrate ng mga kontrata ng futures ng stock index — Eurostoxx 50, DAX, FTSE 100Ang kanyang misyon ay hindi ang tumaya sa direksyon ng mga merkado, kundi ang samantalahin ang maliliit na puwang sa pagitan ng mga kaugnay na produkto, isang aktibidad na karaniwang mababa ang panganib na pinamamahalaan ng mahigpit na mga limitasyon sa posisyon.
Enero 2008: Ang Pagkatuklas sa Kaso
Noong Enero 18, 2008, isang control check ang nagpakita ng isang kahina-hinalang transaksyon. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan ng bangko ang malalaking posisyon na nakatago sa loob ng ilang buwan, na kumakatawan sa kabuuang pagkakalantad ng humigit-kumulang 50 bilyong euro — higit pa sa sariling kapital ng bangko. Sinuspinde ang negosyante bilang pag-iingat noong Enero 20.
Noong Enero 24, sa taunang anunsyo ng mga resulta, isiniwalat ng CEO na si Daniel Bouton ang pangyayari sa publiko. Sinabi ng bangko na ang negosyante ay kumuha ng mga long position na lampas sa mga limitasyon nito at itinago ang mga ito sa pamamagitan ng pagpasok mga kathang-isip na kalakalan sa pag-offset sa mga sistema, na nagkansela sa mga tunay na sistema sa paningin ng mga kontrol.
Paliwanag sa Kaso ni Jérôme Kerviel: Paano Gumagana ang Pandaraya
Ang mekanismo ay nanatili sa tatlong pingga. Una, mga kathang-isip na utos: ang mga transaksyong ipinasok ay kinansela o nilagyan ng backdate, na siyang dahilan kung bakit nawala ang tunay na exposure mula sa mga control screen. Susunod, tumpak na kaalaman sa mga pamamaraanDahil dumaan siya sa middle office, alam ni Kerviel kung kailan at paano nagaganap ang mga kontrol, kung aling mga sumusuportang dokumento ang sinusuri at kung paano sasagutin ang mga ito. Sa wakas, unti-unting normalisasyonAyon sa mga natuklasan ng imbestigasyon, ang mga paglabag ay nagsimula noon pang 2005-2006, sa maliliit na dami, bago lumaki nang husto.
Isang punto ang nagpapaiba sa kasong ito sa mga klasikong pandaraya: ayon sa mga pahayag ng bangko at ng tanggapan ng tagausig sa Paris noong panahong iyon, walang personal na pagpapayaman ay itinatag. Ang mga kita pati na rin ang mga pagkalugi ay sarili ng bangko; ang nakasaad na layunin ay propesyonal na pagkilala at ang bonus na kaakibat nito. Gayunpaman, sa huling bahagi ng 2007, ang nakatagong posisyon ay nagpakita ng nakatagong kita na humigit-kumulang 1.4 bilyong euro, na hindi nakikitang naipon sa buong taon.
Ang Pagkalugi sa Pangangalakal ni Jérôme Kerviel: Mula sa Natatagong Kita patungo sa 4.9 Bilyong Pagkalugi
Matapos ang pagkakatuklas, nagdesisyon ang bangko na mag-alis ng mga posisyon nang mabilis at maingat, mula Enero 21 hanggang 23, 2008. Sa kasamaang palad, ang mga araw na iyon ay kasabay ng isang napaka-mababang linggo para sa mga pandaigdigang pamilihan — at ang Enero 21 ay Araw ni Martin Luther King, isang pampublikong holiday sa Estados Unidos, kung kailan nabawasan ang likididad. Ang mga benta ng mga kontrata, na humigit-kumulang 60 bilyong euro sa loob ng tatlong araw, ay naganap sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga kondisyon.
Ang resulta: isang kabuuang pagkalugi na 6.3 bilyong euro sa pag-unwind. Matapos ibawas ang nakatagong kita na 1.4 bilyon na naipon noong 2007, ang nailathalang netong pagkalugi ay umabot sa 4.9 bilyong euro, sa isang taong pinansyal ng 2007 na inaasahang magbubunga ng humigit-kumulang 7 bilyong tubo. Pagkatapos ay mahaharap ang bangko sa mga tanong tungkol sa sarili nitong mga kontrol: paano magiging hindi napapansin ang ganitong pagkakalantad sa loob ng ilang buwan?
Ang Paglilitis at Paniniwala
Nagsampa ng reklamo ang Société Générale noong Enero 24, 2008. Ang imbestigasyon, na pinangunahan ng mga mahistradong nag-iimbestiga na sina Renaud Van Ruymbeke at Françoise Desset, ay humantong sa isang paglilitis sa unang pagkakataon noong Hunyo 2010: Si Jérôme Kerviel ay nahatulan ng paglabag sa tiwala, pamemeke at paggamit ng mga pamemeke, at mapanlinlang na pagpapasok ng datos sa isang IT system, at sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan, tatlo sa kanila ay nasa kustodiya, kasama ang magkasamang pananagutan para sa mga pagkalugi — isang sibil na desisyon na 4.9 bilyong euro na nagdulot ng pagkamangha at debate.
Pinagtibay ng Versailles Court of Appeal ang hatol na kriminal noong Hunyo 2012. Ngunit noong Marso 19, 2014, ang Hukuman ng Cassation (ang pinakamataas na hukuman ng apela ng Pransya) ay bahagyang nagpawalang-bisa sa desisyon sa panig sibil: ipinasiya nito na ang responsibilidad para sa mga pagkalugi ay hinahati sa pagitan ng negosyante at ng kanyang bangko, na ang mga kontrol ay nabigo, at inalis ang 4.9 bilyong hinihinging danyos. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa unang kaso ng pag-uusig.
Ang Paglalakad at Pagkulong sa Roma-Paris
Noong Pebrero 19, 2014, sa Roma, sinalubong ni Jérôme Kerviel si Pope Francis sa pagtatapos ng isang pagpupulong sa St. Peter's Square. Pagkatapos ay sinimulan niya ang isang kilalang paglalakad pabalik sa France, kasama si Padre Patrice Gourrier. Naaresto sa hangganan ng Franco-Italyano noong Mayo 19, 2014, siya ay nabilanggo sa bilangguan ng Santé sa Paris.
Pagkatapos ng halos limang buwang pagkakakulong, ang kanyang sentensya ay ibinago sa pagpapalabas sa ilalim ng elektronikong tag, pagkatapos ay sa suspensyon ng natitirang parusa. Samakatuwid, hindi niya pinaglingkuran ang buong bahagi ng kanyang pagkakakulong sa bilangguan, isa na namang pangyayaring madalas komentohan.
Ang Legal na Resulta: Isang Tatlong-Aktong Saga
Hindi natapos ang kaso sa mga korte kriminal. Sa harap ng Paris labor tribunal (prud'homme) noong Hunyo 7, 2016, ang Société Générale ay napatunayang may kaugnayan sa pagpapaalis nang walang tunay at seryosong dahilan at inutusang bayaran ang dating empleyado nito ng 455,000 euros — isang desisyon na babaguhin ng Paris Court of Appeal noong Disyembre 2018. Noong Setyembre 23, 2016, ang Versailles Court of Appeal, na muling duminig sa mga sibil na kaso, ay inutusan si Kerviel na bayaran 1 milyong euro sa mga danyos sa bangko: napakababa sa orihinal na 4.9 bilyon.
Noong Pebrero 2019, isang imbestigasyon ng hukuman sa concussion — pangingikil ng mga opisyal ng publiko — ang binuksan kasunod ng kanyang mga akusasyon tungkol sa mga kondisyon ng kanyang interogasyon noong 2008. At noong Disyembre 2024, nang lumabas bilang panauhin sa programang "C l'hebdo", inanunsyo niya na mayroon siyang "mga bagong ebidensya" at pinag-aaralan ang isang kahilingan para sa isang muling paglilitisSamakatuwid, ang salaysay ng hukuman ay hindi naman kinakailangang nagsara, labimpitong taon pagkatapos ng mga pangyayari.
Isang Kaso na Naging Penomeno sa Media at Kultura
Mula Enero 2008, ang pangalan ni Kerviel ay naging isa sa mga pinakahinahanap sa Internet sa France. Isang botohan ni Figaro noong huling bahagi ng Enero 2008 ang nagbuod sa magkasalungat na damdamin ng publiko: 13% lamang ng mga respondent ang nag-isip sa kanya bilang pangunahing responsable, laban sa kalahati na sinisisi ang pamamahala ng bangko. Ang negosyante ay naging isang tanyag na pigura sa kabila ng kanyang sarili, naipit sa pagitan ng pagkahumaling sa media at kawalan ng tiwala sa pananalapi.
Ang kaso ay nagbigay inspirasyon sa isang masaganang kalipunan ng mga akda. Inilathala ni Kerviel ang kanyang mga memoir noon pang 2010, ang "L'Engrenage, memoirs of a trader", kasama ang Flammarion.
Isang dula ang hango sa kuwento noong 2009, at isang pelikulang “L'Outsider” ni Olivier Assayas ang ipinalabas noong 2016 kasama si Arthur Dupont sa pangunahing papel. Noong Nobyembre 2024, ang seryeng dokumentaryo na “Kerviel, un trader, 50 billion”, na ipinalabas kay Max, ay nagsama-sama sa mga pangunahing bida, kabilang si Kerviel mismo at si Daniel Bouton. Simula nang siya ay mapatunayang nagkasala, muling binago ni Jérôme Kerviel ang kanyang sarili bilang isang tagapagsalita at manunulat sa kumperensya, na regular na iniimbitahan upang talakayin ang panganib sa pagbabangko — isang paradoks na awtoridad na nagmula sa kanyang sariling kasalanan.
Ano ang Binago ng Kaso para sa mga Bangko
Higit pa sa kapalaran ng isang tao, ang kaso ni Kerviel ay naging isang aklat-aralin na halimbawa ng panganib sa pagpapatakboIpinakita nito na ang isang nag-iisang empleyado, na walang personal na pagpapayaman, ay maaaring maglagay sa panganib sa isang malaking bangko sa pamamagitan lamang ng pag-iwas sa mga kontrol na alam na alam niya. Malalaki ang praktikal na mga kahihinatnan: pinalakas na paghihiwalay sa front office / middle office, mga cross-check sa mga pagkansela ng order, mga awtomatikong alerto sa mga volume, mga pagsusuri sa mga karapatan sa pag-access at ang prinsipyong "kilalanin ang iyong empleyado".
Matagal din nitong pinasigla ang debate sa Pransya tungkol sa mga bonus ng mga mangangalakal at kultura ng panganib sa pagbabangko, dalawang taon bago ang krisis sa pananalapi noong 2008 na bahagyang natabunan ito. Upang maunawaan ang mga propesyong ito at ang kanilang mga kalabisan, bisitahin ang aming mga pahina sa propesyonal na mangangalakal at sa kalakalan detalyado kung paano talaga gumagana ang mga trading floor, malayo sa mga alamat.
Ang Kaso sa mga Pangunahing Pigura
|metric
|dami
|Kaugnay na kahulugan
|Lihim na pagkakalantad
|≈ €50 bilyon
|Mas malaki kaysa sa sariling kapital ng bangko
|Pagrerelaks (Enero 21-23, 2008)
|≈ €60 bilyong naibenta
|Tatlong araw ng kalakalan, kasama ang holiday ng US sa ika-21
|Kabuuang pagkalugi sa pag-unwind
|€ 6.3 billion
|Mga kondisyon ng merkado na lubhang hindi kanais-nais
|Naipon na nakatagong pakinabang noong 2007
|€ 1.4 billion
|Ibinabawas mula sa kabuuang pagkalugi
|Nailathalang netong pagkalugi
|€ 4.9 billion
|Laban sa inaasahang taunang kita na humigit-kumulang 7 bilyon
|Sentensya (2010, pinagtibay 2012)
|5 taon, 3 kustodiya
|Paglabag sa tiwala, pamemeke, pandaraya sa IT
|Mga Pinsala (2016)
|€ 1 milyong
|Matapos mapawalang-bisa ang 4.9 bilyong paghahabol
|Hukuman ng paggawa (2016, binaligtad noong 2018)
|€455,000
|Pagtanggal sa trabaho nang walang tunay at seryosong dahilan
Bakit pa rin nakakaakit ang kasong ito? Dahil pinagsasama-sama nito ang lahat ng tensyon sa modernong pananalapi sa isang tao: isang ordinaryong empleyado, na sinanay na kontrolin ang mga panganib sa halip na kunin ang mga ito, isang makinarya sa pagbabangko na sabik sa mga resulta, mga kontrol na pinaniniwalaang hindi malalampasan, at isang resulta kung saan ang negosyante ay magmumukhang parehong may sala at isang simbolo. Muling natutuklasan ng bawat henerasyon ng mga bangkero ang kanyang kwento bilang isang babala.
FAQ: Ang Iyong Mga Tanong Tungkol kay Jérôme Kerviel
Anong pagkalugi sa kalakalan ang idinulot ni Jérôme Kerviel?
Nagtala ang Societe Generale ng netong pagkalugi na 4.9 bilyong euro noong Enero 2008, matapos ang sapilitang pagtanggal ng mga nakatagong posisyon na kumakatawan sa humigit-kumulang 50 bilyong euro ng pagkakalantad.
Personal bang Kumita si Jérôme Kerviel?
Hindi. Hindi nakapagtatag ang bangko o ang prosekusyon ng anumang personal na pagpapayaman: ang mga natamo at nalugi ay sa Société Générale. Ang kaniyang nakasaad na layunin ay pagkilala at ang bonus, hindi ang tahasang pagnanakaw.
Anong sentensya ang ipinataw niya?
Hinatulan ng limang taon sa bilangguan, tatlo sa mga ito ay may kasong custodial, siya ay nabilanggo noong Mayo 2014 sa Santé, pagkatapos ay inilagay sa ilalim ng electronic tag pagkatapos ng humigit-kumulang limang buwan, bago ang pagsasaayos ng sentensiya.
Kailangan ba Niyang Bayaran ang 4.9 Bilyon?
Hindi. Pinawalang-bisa ng Court of Cassation ang kasong ito noong 2014, na naghati sa responsibilidad sa pagitan niya at ng bangko. Noong 2016, inutusan siya ng Versailles Court of Appeal na magbayad ng 1 milyong euro bilang danyos.
Bakit Pinuna Rin ang Bangko?
Dahil nabigo ang mga internal control nito sa loob ng ilang buwan na matukoy ang pagkakalantad na mas malaki kaysa sa sariling kapital ng establisyimento, at dahil hinikayat ng kultura ng bonus ang pagkuha ng panganib. Kalahati ng mga Pranses na sinurbey noong 2008 ang humatol sa pamamahala bilang pangunahing responsable.
Nasaan na si Jérôme Kerviel?
Ngayon ay isang tagapagsalita, manunulat, at screenwriter sa kumperensya, regular siyang nagsasalita tungkol sa panganib at pananalapi sa pagbabangko. Sa huling bahagi ng 2024, binanggit niya ang mga bagong ebidensya at isang posibleng muling paglilitis, labimpitong taon pagkatapos ng mga pangyayari noong Enero 2008.
Talambuhay na tinipon mula sa beripikado at napetsahan na mga pampublikong katotohanan (mga ulat sa balita, mga paglilitis sa korte, Wikipedia). Buhay na tao: ang mga elemento ay inilalahad nang walang paghatol sa halaga. Ang artikulong ito ay may layuning pang-edukasyon at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan.