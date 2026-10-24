Nasdaq: Composite, Nasdaq 100 at Paano Mamuhunan (2026)

Ang Nasdaq ay isang Amerikanong elektronikong stock exchange at isang pamilya ng mga indeks, ang pinakasikat sa mga ito — ang Nasdaq Composite — ang pinakamasusing binabantayang barometro ng mga stock ng teknolohiya sa mundo. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon at Alphabet ay pawang nakilala rito, at sila pa rin ang may pinakamalaking impluwensya. Mga live na presyo, kahulugan, ang pagkakaiba sa pagitan ng Composite at ng Nasdaq 100, kasaysayan, oras ng kalakalan at mga paraan upang mamuhunan: narito ang kumpletong gabay.
Presyo at Tsart ng Live na Nasdaq Composite
Ang tsart at mga indicator sa ibaba ay awtomatikong pinapakain ng datos ng merkado. Samakatuwid, ipinapakita ng mga ito ang pinakabagong presyong magagamit, hindi isang numerong nakapirmi sa panahon ng pagsulat.
- Huling presyo: 25 955,34 puntos
- Pagbabago ngayon: -0,21
- Pinakamataas sa loob ng 52 linggo: 27 722,75 $
- Pinakamababang antas sa loob ng 52 linggo: 20 690,25 $
Ang Nasdaq Composite ay patuloy na kinakalkula sa panahon ng sesyon ng kalakalan sa US. Sa labas ng mga oras ng kalakalan, ipinapakita nito ang nakaraang pagsasara, habang ang mga futures at mga pondo na nakalista sa Europa ay nagbibigay ng maagang pagbasa ng direksyon bago magbukas ang Wall Street.
Ano ang Nasdaq? Kahulugan
Ang salitang Nasdaq ay sumasaklaw sa dalawang realidad. Una sa lahat, ito ay isang palengke: ang National Association of Securities Dealers Automated Quotations, na nilikha noong 1971 ng mga Amerikanong broker bilang kauna-unahan sa mundo ganap na elektroniko stock market, na walang pisikal na trading floor — hindi tulad ng New York Stock Exchange. Isa rin itong kumpanya, ang Nasdaq Inc., na nagpapatakbo ng exchange at nagkakalkula ng libu-libong indeks sa buong mundo.
Sa pang-araw-araw na wika, ang "Nasdaq" ay karaniwang tumutukoy sa pangunahing indeks nito, ang Nasdaq Composite, na pinagsasama-sama ang karamihan sa mga stock na nakalista sa palitan. Libu-libong kumpanya ang nakalista doon, mula sa maliit na makabagong kumpanya hanggang sa mga higanteng pandaigdigang kompanya, na may makasaysayang pangingibabaw sa sektor ng teknolohiya.
Bakit Nauugnay ang Nasdaq sa Teknolohiya?
Sing-aga pa noong dekada 1980, ang palitan ay nakaakit ng mga high-tech na kumpanya na kadalasang napakabata o napakaliit para sa mga pamantayan sa paglilista ng NYSE: Microsoft, Apple, ang Intel, Oracle at Dell ay pawang nakalista doon. Ang tradisyong iyon ay nagpatuloy sa Google, Facebook, Amazon at Tesla, pagkatapos ay sa bawat bagong henerasyon ng mga kumpanya ng biotech at software. Ang resulta: ang Nasdaq ay naging simbolo ng stock market ng digital na ekonomiya, na may partikular na sensitibidad sa mga siklo ng teknolohiya.
Nasdaq Composite vs. Nasdaq 100: Ano ang Pagkakaiba?
Maraming indeks ng Nasdaq ang magkakasamang umiiral, at mahalagang huwag itong malito.
|Index
|Komposisyon
|Pangunahing Tampok
|Nasdaq Composite (^IXIC)
|Halos lahat ng stock na nakalista sa Nasdaq
|Ang makasaysayan, napakalawak na barometro
|Nasdaq 100 (NDX)
|Ang 100 pinakamalaking kumpanya sa labas ng sektor ng pananalapi
|Ang pinakamalawak na ginagamit ng mga ETF at derivatives
|Susunod na Henerasyon ng Nasdaq
|Isang seleksyon ng mga mid-tier stock
|Ang pinakakaunting sinusundan ng mga retail investor
Ang Pinaghalo binibilang ang libu-libong stock, na ginagawa itong isang malawak na snapshot ng merkado. Nasdaq 100, na nakatuon sa daan-daang pinakamalalaking kumpanyang hindi pinansyal, ay mas pabago-bago at mas nalalantad sa mga higanteng tech. Karamihan sa mga "Nasdaq" ETF na makukuha sa Europa ay sinusubaybayan ang Nasdaq 100, hindi ang Composite. Palaging suriin ang pinagbabatayan na index ng isang produkto bago ka bumili.
Ang parehong indeks ay tinimbang ayon sa market capitalization, na may mga weight cap upang maiwasan ang pangingibabaw ng kahit anong stock. Hindi kasama sa Nasdaq 100 ang mga bangko at insurer, na nagpapatalas sa hilig nito sa teknolohiya kumpara sa S&P 500, na sumasaklaw sa bawat sektor ng ekonomiya ng Amerika.
Paano Gumagana ang Nasdaq Stock Exchange
Ang Nasdaq ay hindi kailanman nagkaroon ng trading floor: mula sa simula, ang mga order ay tinutugma ng mga computer system. Ang paggana nito ay nakasalalay sa tatlong haligi:
- Mga gumagawa ng merkado: mga institusyong patuloy na naniningil ng mga presyo ng pagbili at pagbenta sa bawat stock, na ginagarantiyahan ang likididad kahit sa mga pangalang hindi gaanong ipinagbibili.
- Pagbubukas at pagsasara ng mga subasta: ang mga order na naipon magdamag at sa pagtatapos ng sesyon ay tinutugma sa iisang presyo, na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng pang-araw-araw na kalakalan.
- Isang istrukturang may patong-patongAng mga nakalistang kumpanya ay pinagsama-sama sa mga ikatlong partido na may patuloy na hinihinging mga kinakailangan, mula sa Nasdaq Capital Market hanggang sa Nasdaq Global Select Market, batay sa kanilang laki, likididad, at pamamahala.
Ang elektronikong modelong ito, na naging makabago noong 1971, ay naging pandaigdigang pamantayan: ngayon, karamihan sa mga pangunahing stock exchange ay walang trading floor. Upang maunawaan ang mga mekanismong ibinabahagi ng lahat ng merkado, tinatalakay ng aming gabay sa stock market para sa mga nagsisimula ang mga pangunahing kaalaman.
Nangungunang Nasdaq Stocks: Ang Pinakamalalaking Kumpanya
Ang tuktok ng ranggo ng Nasdaq 100 ay nagbabago kasabay ng mga presyo ng bahagi, ngunit ang pinakamalalaking kumpanya ng teknolohiya sa mundo ay nananatili roon sa pangmatagalan: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Broadcom, Tesla at Netflix. Kasama nila ang mga nangungunang pangalan sa pangangalagang pangkalusugan at modernong mga mamimili, at ng unti-unting pagbubukas sa mga nakalistang kumpanya ng crypto-asset.
Ang mga malalaking stock na ito ay bumubuo ng napakalaking bahagi ng index: samakatuwid, ang performance ng Nasdaq ay nakasalalay sa iilang stock na higit pa sa S&P 500 o sa Dow JonesPara sa mga mamumuhunan na mas gustong suportahan ang kanilang mga paniniwala sa bawat kumpanya, ang aming detalyadong mga profile, tulad ng nasa Apple stock, suriin ang mga modelo ng negosyo at mga panganib ng bawat kumpanya.
Kasaysayan ng Nasdaq: Mga Mahahalagang Petsa
|petsa
|pangyayari
|Key Takeaway
|Pebrero 8, 1971
|Nabuo ang Nasdaq
|Ang unang elektronikong pamilihan ng sapi sa mundo
|Oktubre 13, 1985
|Paglulunsad ng Nasdaq 100
|Isang indeks ng 100 pinakamalaking stock na hindi pinansyal
|Marso 2000
|Tugatog ng dot-com bubble
|Ang Composite ay aabot sa 5,048 puntos
|2000-2002
|Pumutok ang bula
|Nawalan ng halos 78% ang index, ang pinakamalalang pagbagsak sa kasaysayan nito
|2007-2009
|Krisis pinansiyal na
|Pagbagsak ng halos kalahati ng halaga nito, tulad ng Wall Street sa kabuuan
|2020
|Ang pagkabigla at pagbangon ng Covid
|Ang Nasdaq ang unang pangunahing index na nakabawi sa mga pagkalugi nito, na pinapatakbo ng digital
|2022
|bear market
|Isang pagbaba ng halos isang-katlo, ang pinakamatindi simula noong 2008, na dulot ng pagtaas ng mga rate
Ang mga pangyayaring ito ay nagbubuod sa ugali ng Nasdaq: paglago na higit sa karaniwan sa katagalan, na nababayaran ng mas matalas na pagbaba kaysa sa mga diversified indices. Doon matatagpuan ng mamumuhunan ang puso ng inobasyon ng Amerika, ngunit dapat tanggapin ang mataas na pabagu-bago.
Mga Oras ng Kalakalan sa Nasdaq: Kailan Nagbubukas ang Pamilihan?
Ang regular na sesyon ng Nasdaq ay tumatakbo mula Lunes hanggang Biyernes 9:30 am to 4 pm Oras sa New York, na karaniwang nangangahulugang 3:30 pm hanggang 10 pm sa France. Sa ilang linggo ng Marso at huling bahagi ng Oktubre kapag ang mga pagbabago sa orasan ng US at Europeo ay hindi magkatugma, ang sesyon ay tatakbo mula 2:30 pm hanggang 9 pm Oras sa Paris.
Bago ang pagbubukas, isang yugto ng pre-market ang nangongolekta ng mga order na pupunan sa pagbubukas ng subasta; pagkatapos ng pagsasara, isang pinahabang sesyon ang nagpapahintulot sa pangangalakal na may pinababang likididad. Dahil ang mga stock ng US ay ipinagpapalit sa dolyar, ang isang mamumuhunan sa Pransya ay mayroon ding panganib sa pera ng euro-dollar, na gumagana para o laban sa kanila depende sa panahon.
Paano Mamuhunan sa Nasdaq
Nasdaq ETF
Ang pinakasimpleng solusyon ay isang ETF na sumusubaybay sa Nasdaq 100. Maraming provider ang nag-aalok ng mga bersyong denominasyon ng euro, na may naipon o namamahaging mga klase ng share. Paghambingin ang mga patuloy na singil, ang paraan ng pagkopya at ang pagkakaiba sa pagsubaybay bago ka pumili.
Aling Account ang Dapat Mong Gamitin?
- Karaniwang account ng mga seguridad: access sa bawat Nasdaq ETF, karaniwang pagbubuwis ng mga capital gains at mga dibidendo ng US, kung saan ang withholding tax credit ay babawiin.
- PEAAng mga ETF na gumagamit ng sintetikong replikasyon sa mga indeks ng US ay karapat-dapat, na may paborableng pagtrato sa buwis ng plano pagkatapos ng limang taon.
- Seguro sa buhay: ang ilang kontrata ay nag-aalok ng mga produktong unit-linked na naka-index sa Nasdaq 100.
Mga Indibidwal na Stock at Derivatives
Ang pagbili ng mga sikat na stock ng Nasdaq nang direkta sa pamamagitan ng isang securities account ay posible pa rin sa mga internasyonal na broker: ito ang conviction play, kapalit ng concentration risk. Mayroon ding mga futures, options at CFDs sa Nasdaq 100: nakalaan para sa mga bihasang mangangalakal, mayroon silang leverage na nagpapalaki ng mga pagkalugi gaya ng mga kita.
Nasdaq vs. NYSE: Dalawang Pananaw ng Stock Market
Ang Estados Unidos ay may dalawang pangunahing nakalistang palitan, na nagmula sa magkasalungat na kasaysayan. NYSE, itinatag noong 1792 sa paligid ng isang kasunduan sa pagitan ng mga broker sa ilalim ng isang puno ng buttonwood sa Wall Street, matagal nang nagpatakbo ng isang trading floor kung saan ang mga kalakalan ay sinaktan ng hayagang pagtutol. Nasdaq, sa kabilang banda, ay isinilang na elektroniko noong 1971: walang trading floor, walang pisikal na lokasyon, isang network lamang na tumutugma sa mga order.
|Saligan
|Nasdaq
|NYSE
|Itinatag
|1971
|1792
|Orihinal na modelo ng pangangalakal
|100% elektroniko
|Palapag ng kalakalan, mula nang maging hindi na mahalaga
|Mga makasaysayang espesyalidad
|Teknolohiya, biotech, paglago
|Industriya, pagbabangko, ang makasaysayang "halagang" tahanan
|Mga pangunahing kumpanya
|AppleMicrosoft, Nvidia, Amazon
|Berkshire, JPMorgan, Coca-Cola
Lumabo na ang hangganan sa paglipas ng panahon: pinili ng ilang kompanya ng teknolohiya ang NYSE, at tinatanggap ng Nasdaq ang mga kompanya mula sa bawat sektor. Ngunit iba ang kultura: ang Nasdaq ay nananatiling lugar para sa mga IPO ng mga kompanyang may mataas na paglago, na may mga kinakailangan sa listahan na nakabatay sa laki at kapanahunan ng kompanya. Ang aming pahina sa US stock market nagdedetalye kung paano inorganisa ang Wall Street at ang mga palitan nito.
Mga Sektor na Kinakatawan sa Nasdaq
Ang Nasdaq ay hindi isang iisang sektor na indeks, ngunit ang pagkasira nito ay malinaw na nakakiling patungo sa digital na ekonomiya at makabagong pangangalagang pangkalusugan:
|Bahagi
|Timbang sa Nasdaq 100
|Mga Halimbawang Gawain
|Teknolohiya ng impormasyon
|Nangingibabaw
|Mga semikonduktor, software, hardware, cloud
|Mga serbisyo sa komunikasyon
|Sobrang laki
|Mga social network, search engine, video, telecom
|Consumer discretionary
|Malaki
|Online na tingian, mga de-kuryenteng sasakyan, libangan
|Healthcare
|Makabuluhan
|Biotech, mga aparatong medikal, mga kagamitang pang-diagnostic
|Mga industriyal at serbisyo
|Mababang-loob
|Transportasyong panghimpapawid, logistik, kagamitan
|Mga staples ng consumer
|Mababang-loob
|Mga inumin, pamamahagi ng tingian, mga produktong pang-araw-araw
Ipinaliliwanag ng pagsusuring ito kung bakit matalas ang reaksyon ng Nasdaq sa mga siklo ng pamumuhunan sa teknolohiya at sa mga desisyon ng bangko sentral: ang halaga ng mga kumpanya nito ay nananatili pangunahin sa mga kita sa malayong hinaharap, na sensitibo sa halaga ng pera. Sadyang hindi isinama ang sektor ng pananalapi sa Nasdaq 100, hindi tulad ng S&P 500.
Mga Dibidendo at Pagganap ng Nasdaq
Mas mababa ang dibidendo na binabayaran ng mga kompanya ng Nasdaq kumpara sa Dow Jones o S&P 500: mas gusto ng mga higanteng kompanya ng teknolohiya na bumili muli ng mga share o muling mamuhunan sa paglago. Samakatuwid, ang price index ay isang hindi kumpletong sukatan ng yaman na nalikha; ang mga bersyong "kabuuang kita," na muling namuhunan sa mga dibidendo, ay nagpapakita ng malaking pinagsama-samang mga puwang sa mahabang panahon.
Sa nakalipas na dalawang dekada, ang Nasdaq ay nakapaghatid ng ilan sa pinakamahusay na pagganap kumpara sa anumang pangunahing index sa mundo, una ay dala ng internet wave at pagkatapos ay ng cloud computing at artificial intelligence. Tinatakpan ng karaniwang tao ang mga malupit na pangyayari: isang mamumuhunan na pumasok sa tuktok ng bubble noong Marso 2000 ay naghintay ng humigit-kumulang labinlimang taon upang mabawi ang kanilang pera batay sa presyo. Ang aral ay nananatiling pareho: isang mahabang abot-tanaw, regular na mga kontribusyon, at dibersipikasyon na may hindi gaanong purong mga indeks.
Pagbubuwis sa Nasdaq para sa isang French Saver
Mga produktong nauugnay sa Nasdaq na hawak sa isang securities account kasunod ng karaniwang pagbubuwis ng mga dayuhang securities. Ang mga dibidendo ng US ay napapailalim sa mga Amerikanong pagpigil sa buwis, nababawasan sa 15% kung naghain ka ng form na W-8BEN sa iyong broker, at pagkatapos ay maaaring buwisan sa France na may tax credit para sa withholding na nabayaran na. Ang capital gains ay nasa ilalim ng flat tax.
Sa isang PEA, sa pamamagitan ng mga kwalipikadong ETF, ang mga dibidendo at kita ay makakatakas sa buwis sa kita pagkatapos ng limang taon ng pagmamay-ari, na may mga kontribusyong panlipunan lamang na dapat bayaran. Sa seguro sa buhay, ang sariling balangkas ng kontrata ang nalalapat, na may taunang allowance pagkatapos ng walong taon. Bawat taon, dapat ideklara ang mga account na hawak sa ibang bansa, kabilang ang mga securities account sa isang Amerikano o Europeong broker sa labas ng France.
Ano ang Nagpapagalaw sa Nasdaq?
- Mga kita ng mga higanteng tech: iilang kumpanya ang nagmamaneho sa buong index sa bawat panahon ng kita.
- Mga rate ng interes: binabawasan ng tumataas na mga rate ang kasalukuyang halaga ng mga kita sa hinaharap, na unang tinatamaan ang mga growth stock.
- Patakaran sa pananalapi ng Fed at datos ng implasyon at mga trabaho, na siyang nagtatakda ng ritmo ng mga sesyon ng kalakalan.
- Mga siklo ng teknolohiya: personal computing, internet, mobile, cloud, artificial intelligence — bawat alon ay nagtaguyod ng kani-kanilang mga kampeon, pagkatapos ay iniwan sila.
- Regulasyon: aksyong antitrust, ang pagbubuwis ng malalaking plataporma, mga kontrol sa pag-export ng semiconductor.
Ang mga Panganib ng isang Pamumuhunan sa Nasdaq
- Walang halo: isang malaking bahagi ng index ay nananatili sa ilang mga stock; ang pagkadismaya sa isa sa mga ito ay kumakalat sa kabuuan.
- PagkasumpunginMas malakas ang pagbagsak ng Nasdaq kaysa sa merkado ng US sa mga pagbagsak, gaya ng ipinakita noong 2000-2002 at 2022.
- Panganib sa pera: ang paghina ng dolyar ay nakakabawas sa kita ng euro.
- Paghahalaga: ang mga panahon ng sigasig ay nagtutulak sa marami sa mga antas na maaaring abutin ng maraming taon bago matunaw.
- Pagdepende sa siklo ng teknolohiya: ang paghina ng paggastos sa IT o advertising ay mabilis na lumilitaw sa mga kita.
Dahil sa mga kadahilanang ito, ang Nasdaq ay kadalasang ginagamit bilang makina ng isang sari-saring portfolio, kasama ang mas malawak na mga indeks at mga asset na hindi gaanong nauugnay, sa halip na bilang isang nakapag-iisang pamumuhunan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Nasagot na ang Iyong mga Tanong sa Nasdaq
Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Nasdaq at Nasdaq 100?
Pinagsasama-sama ng Nasdaq Composite ang halos lahat ng stock na nakalista sa Nasdaq exchange — libu-libong kumpanya. Inilalaman lamang ng Nasdaq 100 ang 100 pinakamalaking kumpanya, hindi kasama ang mga bangko at kompanya ng seguro. Karamihan sa mga mainstream ETF ay sinusubaybayan ang Nasdaq 100.
Anong Oras Nagbubukas ang Nasdaq sa France?
Sa ganap na 3:30 ng hapon, oras sa Paris sa mga karaniwang linggo, at ang pagsasara ay sa ganap na 10 ng gabi. Sa mga panahon ng hindi pagtutugma ng orasan, sa Marso at huling bahagi ng Oktubre, ang sesyon ay tatakbo mula 2:30 ng hapon hanggang 9 ng gabi.
Maaari Mo Bang Bilhin ang Nasdaq sa isang PEA?
Oo, sa pamamagitan ng mga ETF na gumagamit ng synthetic replication na karapat-dapat para sa PEA, na sumusubaybay sa Nasdaq 100 habang sumusunod sa mga patakaran ng plano. Ang mga stock sa US na direktang hawak ay hindi karapat-dapat.
Nasdaq vs. S&P 500: Bakit Mas Pabagu-bago ang Nasdaq?
Dahil ito ay nakatuon sa mga stock ng paglago ng teknolohiya, na ang inaasahang kita ay mas malayo at ang mga presyo ay mas matalas na tumutugon sa mga rate ng interes, mga siklo ng inobasyon, at mga pagkabigo sa kita.
Kailan ang Pinakamagandang Panahon para Mamuhunan sa Nasdaq?
Walang nakakaalam nang maaga. Ang dollar-cost averaging, na may regular na kontribusyon, ay nakakabawas sa panganib ng pagpasok sa maling oras at ginagamit ang volatility upang gumana sa halip na maranasan ito.
Angkop ba ang Nasdaq para sa mga Baguhan?
Bilang isang maliit na bahagi ng isang sari-saring portfolio, oo: ito ay isang simpleng pagkakalantad sa digital na ekonomiya ng Amerika. Bilang isang standalone na pamumuhunan o may leverage, hindi: ang mga pagbagsak noong 2000-2002 at 2022 ay nagpapakita kung gaano kalaki ang maaaring maging pagkalugi.
Ang mga presyong ipinapakita ay nagmula sa datos ng merkado na awtomatikong ina-update. Ang artikulong ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan sa stock market ay may kaakibat na panganib ng pagkalugi sa kapital.