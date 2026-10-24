Paano Magbukas ng PEA + 5 Murang Stock para Magsimula (2026)

Bakit magbubukas ng PEA sa 2026?
Pagpili na magbukas ng isang PEA — ang plano sa pagtitipid sa equity ng Pransya — ay nangangahulugan ng pagpili sa pinaka-matipid sa buwis na pambalot ng pamumuhunan sa France para sa pamumuhunan sa stock: pagkatapos ng limang taon ng paghawak, ang mga nabawing kita ay hindi na sisingilin ng buwis sa kita, at sa buong buhay ng plano, ang mga dibidendo at capital gains ay itinatambal nang walang pagtagas ng buwis. Sa pamamagitan ng limitasyon ng kontribusyon na €150,000 — doble para sa isang pares — ang iskema ay nagsisilbi sa unang €50 pati na rin sa malalaking portfolio.
Ang detalyadong mekanismo, ang taunang pagtrato sa buwis at ang mga espesyal na kaso (mga pagwi-withdraw, mana, paglilipat) ay sakop sa aming kumpletong gabay sa Equity Savings Plan; ang pahinang ito ay nakatuon sa mga mahahalagang bagay: kung saan bubuksan ang iyong PEA account — na may malapitang paghahambing ng mga provider — at kung aling mga low-ticket stock ang itatago dito mula sa unang araw, kasama ang kanilang mga live na presyo ng share.
Saan Magbubukas ng PEA: Ang Tatlong Pamilya ng mga Tagapagbigay ng Serbisyo
Ang mga alok ay nahahati sa tatlong pamilya na may magkakaibang kultura. online na bangko (Fortuneo, Boursorama, Hello bank!) ay nagkokonekta ng PEA sa isang current account at isang card: mainam para sa pamamahala ng lahat sa isang lugar, na may accessible na tagapayo at mid-range na presyo. online na broker (Bourse Direct, DEGIRO, Interactive Brokers) ay nag-o-optimize ng pagpapatupad at mga bayarin: ang pinaka-matipid na pagpipilian para sa isang self-directed investor na naglalagay ng sarili nilang mga order.
Ang neobroker mobile (Trade Republic nangunguna sa grupo) awtomatiko ang pag-iipon: naka-iskedyul na mga kontribusyon, mga praksyonal na order, isang minimal na interface — perpekto para sa katamtamang buwanang halaga, na may mas makitid na saklaw ng merkado. Sa ikaapat na kalsada, pamamahalang diskresyonaryo (Yomoni, o ang mga alok na mandato mula sa mga bangko), itinatalaga ang mga desisyon sa isang portfolio manager para sa taunang bayad. Ang aming online na paghahambing ng broker detalyadong impormasyon tungkol sa tunay na gastos ng bawat isa.
Paghahambing ng mga Bayarin sa Pagbubukas ng PEA: Magkano ang Gastos ng isang PEA?
Walang bayad ang pagbubukas ng PEA: walang bayad sa pag-set up na pinapayagan sa plano sa ilalim ng regulasyon ng free-mandate. Ang mga gastos ay darating pagkatapos, sa apat na linya. mga bayad sa brokerage bawat order — ilang euro lamang sa Euronext sa mga online broker, mas marami sa isang tradisyunal na bangko — ay dapat timbangin laban sa dalas ng iyong pag-order. mga bayarin sa pagpapanatili ng account, bibihira na ngayon sa mga online na manlalaro ngunit hindi para sa lahat.
Ang mga bayarin sa mga ETF na hawak mo (taunang patuloy na singil, ibabawas sa loob ng pondo) para sa bahagi ng indeks. At ang mga bayarin sa pamamahala, para sa mga discretionary mandate lamang. Sa loob ng sampung taon, ang isang planong pinopondohan ng €200 kada buwan sa halagang €2 brokerage kada order ay karaniwang may kasamang ilang daang euro na kabuuang bayarin sa isang online broker — ang paghahambing ng kabuuang iyon, at hindi lamang ang "€0 para magbukas", ang siyang nagpapaiba sa mga alok.
Paglipat sa isang PEA Nang Hindi Nawawala ang Iyong Seniority sa Buwis
Nabuksan na ba sa ibang lugar? Ang paglilipat ng PEA account sa pagitan ng mga provider ay ganap na nagpapanatili ng seniority nito: ang isang apat na taong gulang na plano na inilipat ay nagpapanatili ng apat na taon nito at umaabot sa limang taong marka nang hindi nagsisimulang muli. Ang mekanismo: hinihiling ng institusyong tumatanggap ang paglilipat, at ang mga share at cash ay inililipat nang iba, sa halagang karaniwang sinisingil sa pagitan ng €50 at €150 depende sa halaga at bilang ng mga linya — isang gastos na kadalasang sinasagot ng tumatanggap na provider, nang buo o bahagi, upang makuha ang account.
Maghintay ng dalawa hanggang anim na linggo, huwag maglagay ng mga order sa loob ng palugit, at suriin ang portfolio statement pagdating. Kung ang iyong kasalukuyang plano ay papalapit na sa limang taon at mataas ang mga bayarin nito, ang paglilipat ang siyang hakbang na magpapahusay sa susunod na gagawin.
Paano Magbukas ng PEA: Ang 3 Hakbang
Kapag napili na ang provider, ang buong paglalakbay ay tatagal ng tatlong hakbang, na ganap na online. Pagpili ng tagapagbigay ng serbisyo: online na bangko, online broker o discretionary management, depende kung gusto mong ikaw mismo ang maglagay ng mga order o magtalaga ng mga order. Pagbubukas ng account: ID, patunay ng address at isang palatanungan sa loob ng humigit-kumulang labinlimang minuto; ang pag-apruba ay tumatagal mula ilang minuto hanggang ilang araw. Unang deposito at unang order: ang bank transfer ang siyang nagbubuo ng cash account, at ang unang pagbili ng share ay nagti-trigger sa sikat na limang-taong tax seniority — mas maaga dumating ang unang kontribusyon, mas maaga dumating ang tax exemption, kahit na unti-unti mo lang ipuhunan ang balanse.
Paghahambing: Saan Magbubukas ng PEA sa 2026
Ang tamang provider ay nakadepende sa kung paano ka namumuhunan: dalas ng order, hilig sa mga ETF o indibidwal na stock, at gana sa delegadong pamamahala. Narito ang pinakamahusay na mga stock broker sa France — ang mga alok na nangingibabaw sa kasalukuyang mga paghahambing, lahat ay nasubukan sa aming detalyadong mga review.
Para masukat ang halaga ng pagpipilian, sapat na ang isang order ng magnitude: ang isang planong pinopondohan ng €200 kada buwan sa loob ng dalawampung taon ay kumakatawan sa €48,000 na kontribusyon — at depende sa iskedyul ng bayarin, mula ilang daan hanggang mahigit dalawang libong euro sa pinagsama-samang bayarin. Ang agwat sa pagitan ng dalawang alok ay binabayaran bilang pangwakas na kapital: iyon lamang ang linyang mahalaga, at kinakalkula ito bago buksan.
|Profile
|Tagabigay
|Mga kalakasan ng PEA
|Ang aming pagsusuri
|PEA sa isang online na bangko
|Kapalaran
|Kompetitibong PEA, buong alok sa pagbabangko, pamumuhunang pansarili o pinamamahalaan
|Pagsusuri ng Fortuneo
|Direktang kalakalan sa Paris Bourse
|Bourse Direct
|Transparent na presyo kada order, PEA at share dealing account
|Bourse Direct suriin
|Buwanang pag-iipon
|Trade Republic
|Mga awtomatikong plano sa pamumuhunan, mga fractional order
|Trade Republic suriin
|Mga internasyonal na stock at ETF
|XTB
|Mga totoong stock sa mas mababang bayarin, platform ng xStation
|XTB suriin
|Kasimplehan ng mobile
|eToro
|Madaling gamiting interface, komunidad, copy trading
|eToro suriin
Para mas malalimang maunawaan ang mga pamantayan sa pagpili — mga totoong bayarin, paglilipat ng plano, pamamahala ayon sa pagpapasya — ang aming online na paghahambing ng broker sinusuri ang bawat alok linya-linya.
Anong Istratehiya para sa Unang PEA?
Ang istrukturang nag-uutos ng pinagkasunduan para sa mga nagsisimula ay akma sa iisang larawan: ang core at ang mga satellite. ubod — ang karamihan ng plano — ay napupunta sa isa o dalawang sari-saring kwalipikadong ETF (European o global equities), upang makuha ang performance ng merkado nang walang indibidwal na taya. satellite — isang mas maliit na bahagi — kunin ang mga piling indibidwal na stock, tulad ng mga low-ticket share na ipinapakita sa ibaba, kung saan ang iyong pagsusuri ay maaaring makapagdulot ng pagkakaiba.
Nililimitahan ng alokasyong ito ang epekto ng isang pagkakamali sa pagpili sa buong plano, habang nag-iiwan ng espasyo para matuto gamit ang mga sensitibong laki ng posisyon. Ang pangkalahatang tuntunin: walang satellite na mas malaki kaysa sa core, at mga regular na kontribusyon na unang nagpapakain sa core.
TOP 5 Murang Stock ng Pransya na may Malakas na Potensyal para sa Iyong PEA
Ang "mura" sa terminong stock-market ay nangangahulugang isang maliit na tiket sa pagpasok: ilang dosenang euro ay sapat na para makabili ng isang share, na ginagawang mas madali ang regular na kontribusyon at unti-unting pag-diversify. Narito ang isang seleksyon ng mga murang stock ng Pransya na nakalista sa Euronext Paris, lahat ay karapat-dapat sa PEA, pinili dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang mga profile — dibidendo, depensiba, paglago, imprastraktura, cyclical. Ang mga presyo ay ipinapakita nang real time; ang buong fundamentals ay nasa bawat nakalaang pahina ng stock.
TotalEnergies (TTE.PA) — ang Dibidendo Core
Sa €83,45 € isang share, pinagsasama ng French major ang isang accessible ticket na may isa sa mga pinaka-consistent na dividend yields sa CAC 40, na binabayaran sa tatlong taunang hulugan. Ang kumpletong detalye ay nasa aming Stock ng TotalEnergies pahina.
BIC (BB.PA) — ang Defensive Pick na may Katamtamang Tiket
Sa €65,90 € isang bahagi, ang nangunguna sa mundo sa mga panulat at lighter ay nag-aalok ng napatunayang depensibong profile, matibay na margin at makatwirang market cap — isang halimbawa ng isang stock na "mura" sa pangunahing kahulugan, hindi lamang sa nominal na halaga. Katamtaman ang paglago: ang papel nito sa isang portfolio ay ang magpatatag, hindi ang bumilis. Profile: Stock ng BIC.
Abivax (ABVX.PA) — ang Growth Biotech
Sa €78,70 € isang share, ang biotech na ito na nakabase sa Paris ay sumasalamin sa malakas na potensyal — at sa panganib na kaakibat nito — ng isang clinical pipeline na kasalukuyang binubuo, para sa bahagi ng paglago ng portfolio. Ang risk profile ay walang pagkakatulad sa isang income stock: ang share ay sumusunod sa mga klinikal na resulta at mga regulatory milestone, na may malawak na pagbabago sa magkabilang direksyon — kaya naman isang sadyang maliit na laki ng posisyon. Pagsusuri: Stock ng Abivax.
Getlink (GET.PA) — ang Anuidad sa Imprastraktura
Sa €19,43 € isang bahagi, ang operator ng Channel Tunnel ay nagkakakita ng hindi mapapalitan na imprastraktura, na may mga paulit-ulit na kita (mga toll, shuttle, pagkakabit ng kuryente) at isang patakaran sa pamamahagi na nakakaakit sa mga namumuhunan sa kita. Ang leverage ng utang ay nananatiling pangunahing puntong dapat bantayan. Profile: Stock ng Getlink.
Rexel (RXL.PA) — ang Sikolohikal na Elektripikasyon
Sa €32,63 € isang bahagi, ang distributor ng mga kagamitang elektrikal ay sumasabay sa istruktural na trend ng elektripikasyon at pag-retrofit ng enerhiya, na may bukas na paikot na profile: ang demand ay sumusunod sa mga siklo ng industriyal at ari-arian, na siyang dahilan kung bakit bumababa ang stock — ang pagpasok ay pinakamahusay na isinasaalang-alang sa mga diskwentong iyon. Pagsusuri: Stock ng Rexel.
Ang pagpiling ito ay tumutugma sa mga komplementaryong profile — kita, depensa, paglago, imprastraktura, siklo — at hindi isang pangako ng pagganap: ang bawat stock ay nararapat sa sarili nitong pagsusuri bago bumili, at ang dibersipikasyon ay nananatiling panuntunan. Upang mapalawak ang saklaw sa mga kalapit na merkado, ang aming pagpili ng mga stock sa Europa na may mataas na potensyal ipagpatuloy ang pagbabasa.
Paano Pumili ng Murang PEA Stock?
Walang sinasabi ang nominal na presyo ng isang share tungkol sa kalidad nito: ang isang €5 stock ay maaaring magastos sa fundamentals, ang isang €500 stock ay isang baratilyo. Isang halimbawa ang nagpapatibay sa ideya: ang isang kumpanyang nakikipagkalakalan sa €10 na may €4 na kita kada share ay nakikipagkalakalan sa 2.5 beses ng kita nito — isang katamtamang multiple; ang isa pang nakikipagkalakalan sa €2 na walang kita ay maaaring maging mas "mahal". Tatlong pamantayan ang mas mahusay na nag-uuri ng field kaysa sa nakasaad na presyo.
Paghahalaga: ang multiple ng kita at ang dividend yield kumpara sa sektor, sa halip na ang presyo ng bawat yunit. pagkatubig: sapat na pang-araw-araw na dami para bumili at magbenta nang walang matinding spreads — ang mga stock na CAC 40 at SBF 120 ay nag-aalok ng kaginhawahang iyon, ang mas maliliit na listahan ay halos kapantay nito. Tsaa thesis sa pamumuhunan: isang malinaw na dahilan para bumili, takdang panahon, at isang tiyak na punto ng paglabas.
Inilalapat ng mga pahina ng stock ng edubourse ang balangkas na ito ayon sa stock; ang aming paano bumili ng stocks mga detalye ng gabay sa bawat hakbang.
Murang Stocks Higit Pa sa PEA: Pagiging Internasyonal
Hindi direktang kinukuha ng PEA ang mga stock ng US o Asya: para makumpleto ang isang portfolio gamit ang mga internasyonal na share sa katamtamang halaga, ang standard share dealing account ang nananatiling daan, kasama ang sariling mga patakaran sa buwisNag-aalok ang mga internasyonal na broker ng mga fractional order doon — sapat na ang ilang dosenang euro para sa isang piraso ng stock sa US — kasama ang access sa mga pangunahing multi-asset trading platform, halimbawa ng pagbubukas ng account gamit ang Vantage →.
Ang 4 na Pagkakamali na Dapat Iwasan Kapag Nagbukas Ka ng PEA
- Pagpili batay lamang sa welcome bonus: ang isang opening bonus ay matatapos sa loob ng ilang buwan, habang ang mataas na bayarin sa brokerage ay may bigat sa loob ng sampung taon — ihambing ang buong iskedyul ng bayarin sa iyong sariling paggamit.
- Pagpapaliban ng unang depositoAng limang taon ay tumatakbo mula sa unang kontribusyon; ang pagbubukas nang walang pondo ay nagpapaantala sa exemption nang kasingtagal din.
- Hindi pinapansin ang mga tuntunin ng mga alok na "zero commission": mga saklaw na merkado, minimum na halaga bawat order, mga bayarin sa pagpapalit ng pera sa mga share na may dayuhang pera — kung minsan ay itinatago ng mga bituin ng advertising ang mga linyang ito.
- Pagbubukas ng PEA para sa panandaliang kalakalan: ang bentahe sa buwis ay nabubuo sa loob ng limang taon at higit pa; ang masinsinang paggamit ng mga rapid-fire order ay nabibilang sa isang share dealing account at may broker ng kalakalan.
PEA at mga Buwis: Ano ang mga Pagbabago sa Pagbubukas Mula Ngayong Taon
Ang pagbubukas at pagpopondo ng isang PEA ay hindi nagti-trigger ng pagbubuwis: hangga't walang lumalabas sa plano, walang linyang lilitaw sa iyong tax return, anuman ang laki ng mga hindi pa natanto na kita o mga muling namuhunan na dibidendo. Ang buwis ay nagigising lamang sa mga kaganapan sa paglabas — pag-alis o pagsasara — sa ilalim ng limang-taong tuntunin na nakadetalye sa aming kumpletong gabay sa PEA.
Ipapasa ng tagapagbigay ng serbisyo ang impormasyon sa mga awtoridad sa buwis at ibibigay sa iyo ang kinakailangang buod: walang kusang deklarasyon na ihahain, at para sa karamihan ng mga may hawak, walang kailangang punan sa mga unang taon. Bahagi rin iyon ng bentahe ng PEA: ang pagiging simple ng administrasyon ay may kasamang bentahe sa buwis.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Magbukas ng PEA at Bumili ng Murang Stocks
Saan Ka Dapat Magbukas ng PEA sa 2026?
Sa pamamagitan ng isang online na bangko tulad ng Fortuneo upang pagsamahin ang isang PEA sa mga serbisyo ng pagbabangko, isang broker tulad ng Bourse Direct para sa transparent na pagpepresyo kada order, o isang neobroker tulad ng Trade Republic para sa awtomatikong buwanang pag-iipon. Itinutugma ng aming talahanayan ng paghahambing sa itaas ang bawat profile sa tamang alok.
Magkano ang Kailangan Mo para Magbukas ng PEA?
Walang legal na minimum: ang ilang provider ay tumatanggap ng bakanteng posisyon nang walang paunang deposito, ang iba ay humihingi ng ilang daang euro. Dahil ang unang deposito ay nagsisimula sa limang-taong tax advantage clock, sulit na gawin ito nang maaga, kahit na katamtaman lang.
Maaari Ka Bang Bumili ng Murang Stocks sa isang PEA?
Oo: lahat ng shares na nakalista sa Euronext Paris ay maaaring mabili nang paisa-isa, kabilang ang ilang dosenang euro — ang "mura" ay depende sa presyo ng share, at karamihan sa mga stock ng France ay ipinagpapalit nang mas mababa sa €100 bawat share.
Ano ang mga pinakamurang stock na bibilhin sa PEA bilang isang baguhan?
Ang mga stock na Liquid CAC 40 at SBF 120 na may madaling maunawaang fundamentals — isang regular na dibidendo, kontroladong utang, at madaling maunawaang negosyo — ay mas mainam na entry point kaysa sa mga volatile micro-caps, na may opsyon na magdagdag ng growth pocket tulad ng mga biotech sa ibang pagkakataon.
Maaari bang magbukas ng PEA ang isang kabataan?
Oo, sa pamamagitan ng PEA Jeune na nakalaan para sa mga may edad 18-25 na hindi nagbabayad ng income tax (mga estudyante o apprentice), na may limitasyon sa €20,000 na kontribusyon: isang paraan upang simulan ang pagbabayad ng buwis bago pa man matapos ang iyong pag-aaral.
Paano Mo Susuriin Kung ang Isang Stock ay Karapat-dapat sa PEA?
Dalawang mabilisang palatandaan: ang punong tanggapan ng kumpanya (European Union, o Norway, Iceland, Liechtenstein) at ang paglilista nito sa isang regulated na merkado ng Europa. Sa pagsasagawa, malinaw na nakasaad sa pahina ng seguridad sa iyong platform ang pagiging karapat-dapat sa PEA, at ang order ay basta na lamang tinatanggihan kung ang stock ay hindi kwalipikado — hindi ka maaaring bumili sa plano nang hindi sinasadya.
Maaari bang Magbukas ang Isang Magkasintahan ng Dalawang PEA?
Oo: ang bawat asawa o civil partner (PACS) na residente ng buwis ay maaaring magkaroon ng sarili nilang PEA — €300,000 na pinagsamang kontribusyon bawat sambahayan — kung saan ang bawat isa ay malayang mamamahala ng kanilang plano sa provider na kanilang napili.
Hindi: ang PEA ay magbubukas nang mag-isa, nang walang kinakailangang humawak ng anumang ibang account. Ang kabaligtaran ay totoo rin — ngunit para sa isang unang equity portfolio sa France, ang pagbubukas muna ng PEA ay nagpapalaki sa bahagi ng mga kita na protektado ng exemption.
Maaari Ka Bang Magbukas ng PEA Nang Walang Bangko sa France?
Oo: ang mga regulated European online broker at neobroker ay nagbubukas ng mga PEA nang hindi nangangailangan ng current account sa kanila — sapat na ang isang external bank details slip (RIB) para sa mga transfer. Mayroon ding kabaligtaran: ang ilang mga bangko ay nagbubukas lamang ng PEA para sa kanilang sariling mga customer, isang limitasyon na dapat suriin bago mo simulan ang form.
Gaano katagal ang pagbubukas?
Mga labinlimang minuto para sa online form at mga sumusuportang dokumento, pagkatapos ay aabutin ng ilang minuto hanggang ilang araw depende sa provider. Ang unang paglilipat ay maaaring sundin kaagad pagkatapos ng pag-apruba, at ang unang order ng pagbili kasama nito.