PEA: Gabay sa Plano ng Pagtitipid sa Equity ng Pransya (2026)

PEA: Kahulugan at Paano Gumagana ang French Equity Savings Plan
Ang Equity Savings Plan (PEA) — ang French equity savings plan — ay isang French tax wrapper na nagbibigay-daan sa iyong mamuhunan sa mga European shares habang binabawasan ang buwis sa iyong mga kinita. Sa pagsasagawa, ang PEA ay isang securities account na ipinares sa isang cash account: magbabayad ka ng pera, bibili ng mga kwalipikadong securities, at ang mga kinita — capital gains at dividends — ay mabubuo sa loob ng plano nang walang buwis hangga't walang kinukuha. Ang tax-free compounding na ito ang nagpapalakas sa scheme sa katagalan.
Ang isang residente ng buwis sa Pransya ay maaari lamang humawak ng isang PEA bawat tao (dalawa para sa mag-asawa), gaano man karaming institusyon ang pinagbuksan ng mga plano.
Itinatag noong 1992 upang ilipat ang mga ipon ng sambahayan sa mga equities sa France, ang PEA ay regular na pinino mula noon: ang kisame ay itinaas mula €132,000 patungong €150,000 noong 2014, ang listahan ng mga kwalipikadong securities ay pinalawak, at ang mga patakaran sa pag-withdraw ng PEA ay pinagaan noong 2024. Ang mahabang buhay na ito ng batas — mahigit tatlumpung taon na sumasaklaw sa bawat gobyerno — ay nagpapaliwanag sa tiwala na ibinibigay dito ng mga nagtitipid at mga propesyonal: ang bentahe sa buwis ay nakaligtas sa bawat reporma at lumakas pa sa paglipas ng panahon.
Ang PEA ay hindi isang produkto o isang pamumuhunan sa sarili nito: ito ay isang lalagyan. Ang kinikita ng isang PEA ay lubos na nakadepende sa kung ano ang inilalagay mo dito — mga indibidwal na share, mga kwalipikadong ETF o mga discretionary portfolio. Upang mapili ang mga tamang securities para sa wrapper na ito, ang aming gabay sa pagbili ng mga shares nagpapaliwanag kung paano gumagana ang paglalagay ng order at pagpili ng stock.
Paano gumagana ang isang PEA sa pagsasagawa
Ito ay bumababa sa tatlong yugto. Deposito: popondohan mo ang cash account sa pamamagitan ng bank transfer, nang walang legal na minimum at walang kinakailangang iskedyul — lahat ay depende sa provider. NamumuhunanMula sa cash account, bibili ka ng mga kwalipikadong shares at ETFs; ang mga securities ay hawak sa loob ng plan, at ang mga dividends at capital gains ay awtomatikong babalik sa cash account o muling ipinupuhunan.
withdrawalsMaaari kang maglabas ng pera anumang oras, ngunit ang mga patakaran sa pag-withdraw ng PEA ay lubhang nagbabago depende sa kung ang plano ay mahigit limang taong gulang o mas mababa pa — iyan ang paksa ng seksyon ng buwis sa ibaba.
Isang punto ang kadalasang hindi nauunawaan: ang sikat na "limang-taong tuntunin" ay tumatakbo mula sa petsa ng unang deposito, hindi mula sa administratibong pagbubukas ng plano. Anumang pag-withdraw bago ang ikalimang anibersaryo ng depositong iyon ay magti-trigger ng buwis sa mga kita at, maliban sa ilang eksepsiyon, isasara ang plano. Pagkatapos ng limang taon, ang mga pag-withdraw ay hindi na sasailalim sa income tax at maaaring manatiling bukas ang plano — ang makasaysayang paghihigpit sa paggawa ng mga deposito pagkatapos ng isang pag-withdraw ay inalis noong 2024.
Dalawang istilo ng pamamahala ang magkakasamang umiiral sa loob ng isang PEA. self-directed na pamumuhunan (libreng pamamahala), pipiliin mo ang bawat seguridad at ilalagay ang bawat order: ang mga pagpipilian — at ang responsibilidad — ay sa iyo, at ang mga gastos ay limitado sa brokerage. Gamit ang pamamahalang diskresyonaryo (pinamamahalaang pamamahala), inilalaan ng isang propesyonal na tagapamahala ang plano ayon sa iyong profile ng peligro, para sa mga taunang bayarin na karaniwang mula sa ilang ikasampu ng isang porsyento hanggang sa mahigit isang porsyento lamang.
Ang discretionary management ay angkop sa mga mas gustong mag-delegate; ang self-directed investing ay angkop sa mga nagnanais ng pinakamalapit na posibleng kontrol sa mga gastos — parehong naninirahan sa loob ng iisang tax wrapper.
PEA ceiling: €150,000 sa mga deposito — at kung paano ito lalampasan sa matalinong paraan
Ang kisame ay naaangkop sa deposito, hindi kailanman kapantay ng halaga ng plano: €150,000 ang pinakamataas na maaari mong bayaran sa isang pamantayan ng PEA. Kung dumoble ang halaga ng iyong mga pamumuhunan, ang €300,000 na lumalaki sa loob nito ay mananatili sa loob ng wrapper na may bentahe sa buwis.
Mayroong dalawang ruta para sa mas malayong pagsulong: maaaring pagsamahin ng mag-asawa ang dalawang PEA — €300,000 sa mga deposito sa sambahayan — at ang PEA-SME, na nakatuon sa maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya, ay nagdadagdag ng sarili nitong €225,000 na limitasyon — na may mga deposito sa parehong plano na nililimitahan sa €225,000 bawat may-ari.
Ang paglampas sa limitasyon ay hindi isang sakuna: ang mga sobrang deposito ay itinuturing na nasa labas ng PEA, binubuwisan tulad ng isang securities account, at may mga pamamaraan ng pagwawasto depende sa mabuting hangarin ng may-ari.
Aling mga seguridad ang maaaring mapasama sa isang PEA? Ang mga tuntunin sa pagiging karapat-dapat
Ang pagiging karapat-dapat ang puso ng usapin: hindi lahat ay maaaring makapasok. Ang mga tinatanggap ay mga bahagi sa mga kumpanyang may punong tanggapan sa European Economic Area (o may punong tanggapan sa labas ng EU ngunit nakalista sa isang estadong miyembro ng EU, sa ilalim ng mga kundisyon), ang mga kwalipikadong ETF na sumusubaybay sa mga pamilihang iyon — ang karamihan sa mga alok sa Europa — at, simula ng ilang reporma, pati na rin sa mga debt securities.
Hindi kasama sa direktang batayan: Mga bahagi ng US, Japan at British pagkatapos ng Brexit — ang mga ito ay binibili sa isang ordinaryong securities account, gaya ng ipinaliwanag sa aming paghahambing ng PEA vs. account ng seguridad.
Ang mga ETF na sumusubaybay sa mga pandaigdigang indeks — ang S&P 500, MSCI World — ay nagbabangon ng isang teknikal na tanong: sa loob ng mahabang panahon, tanging ang mga format na "pisikal na replikasyon" sa Europa lamang ang karapat-dapat, at ang mga sintetikong ETF ay nagpasiklab ng kamakailang debate sa regulasyon. Ang aming pangkalahatang-ideya ng ETF Nakakatulong ito sa iyo na makita nang malinaw kung aling mga kategorya ang maaaring isama sa isang PEA at kung paano nagkakaiba ang mga pamamaraan ng pagkopya ng mga ito.
Mga benepisyo sa buwis ng PEA: ipinaliwanag ang pangunahing bentahe
Sa administratibong aspeto, ang institusyong may hawak ng account ay gumagawa ng taunang buod ng mga transaksyon bawat taon, at ang buwis sa mga pagwi-withdraw ay awtomatikong kinakalkula ng mga awtoridad sa buwis mula sa datos na ipinasa — hindi kailangang maghain ang may hawak ng anumang partikular na bagay sa ilalim ng karaniwang rehimen.
Ang pagbubuwis ng PEA ay nahahati sa dalawang rehimen, na pinaghihiwalay ng ikalimang taon ng plano. Bago ang limang taonAnumang pag-withdraw ay gagawing buwisan ang mga kita sa progresibong iskala ng buwis sa kita o, sa iyong kagustuhan, sa flat-rate levy, na may 17.2% na kontribusyong panlipunan na dapat bayaran sa lahat ng mga kaso — at ang pag-withdraw ay magsasara sa plano. Pagkatapos ng limang taonAng mga withdrawal ay hindi sisingilin ng income tax; tanging ang 17.2% na social contributions lamang ang natitira sa mga kinita, na nakolekta habang ikaw ay nagwi-withdraw.
Sa loob ng plano, walang anumang buwis na ibinabababa: ang mga dibidendo at capital gains ay pinagsama-sama sa ganap na kalayaan sa buwis, na nagpaparami sa epekto ng compounding kumpara sa isang securities account, kung saan ang bawat dibidendo ay binubuwisan bawat taon.
Mga pag-withdraw, pagsasara at mana: ang mga espesyal na kaso
Tatlong sitwasyon ang dapat basahing mabuti. pag-alis pagkatapos ng limang taon iniiwan ang plano na bukas at aktibo: patuloy mong pinamamahalaan ang mga natitirang seguridad; ang kakayahang magdagdag ng bagong pera lamang ang mawawala. MAY boluntaryong pagsasara ay sumusunod sa parehong pagtrato sa buwis gaya ng buong pag-withdraw na nag-udyok nito.
Sa kaganapan ng pagkamatay ng may-ari, sarado na ang plano: ang mga kristal na kita ay makakatakas sa buwis kung ang plano ay higit sa limang taong gulang, at ang halaga ay papasok sa ari-arian — ang nabubuhay na asawa ay makikinabang mula sa mga paborableng tuntunin sa paglilipat ng rehimen ng ari-arian ng mag-asawa. Panghuli, paglilipat Pinapanatili ng PEA sa pagitan ng mga institusyon ang seniority nito sa buwis: ang limang taon na nadagdag na ay hindi nire-reset sa zero, at kadalasang sinasagot ng tumatanggap na institusyon ang bahagi ng mga bayarin sa paglilipat.
Mga kalamangan at kahinaan ng PEA: ang tapat na mesa
|Bentahe
|drawbacks
|Mga kita na hindi sakop ng buwis sa kita pagkatapos ng 5 taon
|Buong buwis kung mag-withdraw ka bago ang 5 taon
|Mga dibidendo na walang buwis
|Direktang uniberso na limitado sa mga pamilihan sa Europa
|Mataas na limitasyon sa deposito (€150,000)
|Isang PEA lang kada tao
|Gumagana kasama ang mga kwalipikado at pandaigdigang sari-saring ETF
|Ang mga bayarin sa brokerage ay kadalasang mas mataas kaysa sa isang securities account
|Maaaring ilipat nang hindi nawawala ang seniority tax
|Nangangailangan ng disiplina: ang bawas sa buwis ay nagbibigay ng gantimpala sa pananatili ng lakas
Basahin ang talahanayang ito na parang isang kontrata: ang kaliwang kolum ay nagbabayad para sa kanang kolum. Ang eksepsiyon na "bansa para sa" disiplina ng unang limang taon; ang sansinukob ng Europa ay "nagbabayad para sa" paborableng pagtrato sa buwis; ang kisame ay "nagbabayad para sa" mga dibidendo na muling namuhunan nang walang buwis. Sa kabaligtaran, ang bawat disbentaha ay may sagot — ang mga securities ay nagbibilang para sa internasyonal na pagkakalantad, isang maagang unang deposito para sa limang-taong tuntunin, negosasyon sa bayad para sa brokerage.
Kumikita ba ang isang PEA, at anong "kita" ang maaari mong asahan?
Ang PEA ay walang interest rate: hindi ito isang savings account. Ang performance nito ay katulad ng sa mga securities na hawak nito. Ang isang PEA na namuhunan sa isang karapat-dapat na European o global equity ETF ay matagal nang sinusubaybayan ang pangmatagalang pagtaas ng mga stock market — kasama na ang mga negatibong taon.
Dalawang salik ang nagpapabago sa kabuuang kita na iyon: ang tax-free compounding, na karaniwang nagdaragdag ng ilang ikasampung bahagi ng porsyento bawat taon sa loob ng dalawampung taon kumpara sa parehong portfolio sa isang securities account, at mga bayarin, na nakakabawas din ng malaki kung maingat na pipiliin. Kaya ang tapat na sagot sa "anong kita ang ibinibigay ng isang PEA?" ay: anuman ang kinikita ng iyong allowance, pinapalakas ng tax treatment at binabawasan ng mga gastos.
PEA-PME at PEA Jeune: ang mga variant na dapat malaman
Ang PEA-PME-ETI — ang plano para sa maliliit at katamtamang laki ng mga kumpanya (Plan d’Épargne en Actions PME-ETI) — kumukuha ng mga bahagi sa mga European SME at mid-caps, na may sarili nitong €225,000 na kisame — binibilang kasama ng karaniwang PEA sa loob ng pinagsamang limitasyon na €225,000 kada tao. Nagbibigay ito ng access sa mga lumalagong kumpanya sa katamtamang laki ng ticket, kapalit ng mas mataas na volatility at mas manipis na liquidity.
Ang Kabataan AEP, nakalaan para sa mga taong may edad 18-25 na hindi nagbabayad ng buwis (mga estudyante at aprentis), nililimitahan ang mga deposito sa €20,000 at nagbibigay ng maagang daan papasok sa wrapper. Ang mga variant na ito ay sumusunod sa parehong limang-taong mekanismo ng buwis gaya ng pamantayan ng PEA.
Mga bayarin sa PEA: ano ang dapat ikumpara bago ka magbukas ng PEA
Tahimik na kinukunsinti ng mga bayarin ang compounding: mga komisyon sa pangangalakal, mga bayarin sa paghawak ng account, mga gastos sa pagpapalit ng pera sa mga seguridad ng dayuhang pera, mga singil sa discretionary management. Dalawang gawi ang sapat upang mapanatili ang mga ito sa ilalim ng kontrol: ihambing ang iskedyul ng bayad sa broker laban sa iyong totoong dalas ng pangangalakal, at paboran ang mga ETF na may mababang patuloy na singil bilang sentro ng plano.
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Ang 5 magastos na pagkakamali na dapat iwasan sa isang PEA
- Pag-withdraw bago ang limang taon: ang ilang linggong pagkainip ay ginagawang buong pagbubuwis ang exemption — suriin ang petsa ng anibersaryo ng unang deposito bago ang anumang paglabas.
- Pagkalito sa limitasyon ng deposito at sa halaga ng plano: ang mga kita ay hindi mabibilang sa €150,000.
- Pagparada ng mga hindi karapat-dapat na seguridad dito: ang mga direktang pagbili ng mga bahaging hindi mula sa Europa ay tinatanggihan o ginagawang regular; ang account ng mga seguridad ang tamang lalagyan para sa internasyonal na pagkakalantad.
- Hindi pinapansin ang mga bayarin sa loob ng sampung taonAng 1% sa taunang bayarin ay pangmatagalang nakakabawas sa compounding — higit pa kaysa sa karamihan ng mga agwat sa pagganap sa pagitan ng mga katulad na ETF.
- Pagbubukas ng PEA at pag-iiwan nito nang cash: ang cash account ng isang PEA ay halos walang kinikita; ang bentahe sa buwis ay gumagana lamang sa mga securities na aktwal na hawak.
PEA vs securities account: alin ang dapat mong unang buksan?
Para sa isang nagsisimulang residenteng Pranses, halos palaging pareho ang pagkakasunod-sunod: unahin ang PEA. Kinakailangan nito ang mga European shares at ETFs — ang pinakamadaling i-diversify — na may pinakamahusay na pagtrato sa buwis sa merkado ng Pransya. Ang securities account naman ang mangunguna sa internasyonal na exposure: mga US at Asian shares, o mga non-eligible global ETFs. Ang dalawang wrapper ay hindi magkaribal: magkakapatong sila, bawat isa ay may kanya-kanyang mga patakaran. Binubuod ng talahanayan ang mahahalagang trade-offs.
|Saligan
|PEA
|Ordinaryong account ng seguridad
|Sansinukob
|Mga share at ETF sa Europa
|Lahat ng stock exchange sa mundo
|Buwis sa kita
|Hindi sakop ng buwis sa kita pagkatapos ng 5 taon
|30% flat tax (PFU) o progresibong iskala, bawat taon
|Kisame ng deposito
|€150,000
|Wala
|Dividends
|Walang buwis sa compound
|Binubuwisan kapag natanggap na ang mga ito
|Pinakamahusay para sa
|Ang pangmatagalang sentro ng Pransya/Europeo
|Internasyonal na pagkakalantad at kakayahang umangkop
Ang detalyadong pagbasa ng parehong diyeta ay matatagpuan sa aming paghahambing ng Pagkakaiba sa pagitan ng isang securities account at isang PEA, at ang mga paraan ng paggamit nito sa ating gabay sa ordinaryong account ng seguridad.
Gaano kabilis mo dapat pondohan ang iyong PEA?
Kung magsisimula ka sa isang lump sum, dalawang paaralan ng paniniwala ang magkasalungat. solong deposito agad na namumuhunan: ayon sa istatistika, natatalo ng estratehiyang ito ang pagkalat ng pagpasok sa halos dalawang kaso sa bawat tatlo, dahil mas madalas na tumataas ang merkado kaysa sa pagbaba — kapalit ng mapait na panghihinayang kung ang pagpasok ay dumating bago ang isang pagbagsak. Mga naka-iskedyul na deposito Ikinakalat nila ang entry sa paglipas ng panahon: isinusuko nila ang pinakamataas na average na performance kapalit ng mahalagang sikolohikal na regularidad, at ginagawang mga pagkakataon ang mga pansamantalang pagbaba upang bumili nang may diskwento.
Para sa karamihan ng mga nag-iipon na may suweldo, hindi na kailangang itanong pa: ang buwanang deposito na katumbas ng kita ang natural na solusyon, at ang unang deposito — ang deposito na magsisimula sa limang taong clock — ay dapat gawin sa sandaling mabuksan ang plano, anuman ang laki.
Mga Madalas Itanong (FAQ): mga karaniwang tanong tungkol sa PEA
Ano ang saysay ng pagkakaroon ng PEA?
Ang pangunahing benepisyo ng plano sa pagtitipid sa equity ng Pransya ay ang buwis: pagkatapos ng limang taon, ang mga nabawing kita ay hindi na sisingilin ng buwis sa kita, at sa buong buhay ng plano, ang mga dibidendo at capital gains ay hindi na sisingilin ng buwis. Ito ang pinakapakinabangan na pambalot para sa pamumuhunan sa mga shares sa Europa sa pangmatagalan.
Ano ang mga disbentaha ng isang PEA?
Limitado ang sansinukob sa mga seguridad sa Europa na direktang binibili, ang mga pag-withdraw bago ang limang taon ay nawawalan ng bentahe sa buwis at nagsasara ng plano, at isang PEA lamang bawat tao ang pinapayagan. Ang mga bayarin sa brokerage ay maaari ring bahagyang mas mataas kaysa sa isang account sa seguridad na may parehong provider.
Kumikita ba ang isang PEA?
Ang isang PEA ay kasing-kumikitang gaya ng mga security na hawak nito: hindi ito isang garantisadong pamumuhunan. Sa kasaysayan, ang sari-saring European o global equity portfolio ay lumago sa katagalan, na may mga drawdown na minsan ay malala — ang paborableng pagtrato sa buwis ay nagbibigay ng gantimpala sa mga nananatiling namumuhunan.
Magkano ang interest rate na binabayaran ng PEA?
Wala: isang bansang PEA na walang interes. Ang mga kita ay nagmumula sa mga dibidendo at mula sa paglago ng mga share o ETF na hawak. Tanging ang hindi pa namuhunan na balanse ng pera ang maaaring kumita ng katamtamang kita, depende sa provider.
Magkano ang kailangan mo para magbukas ng PEA?
Walang legal na minimum: ang ilang provider ay nagbubukas ng plano nang walang paunang deposito, ang iba ay humihingi ng ilang daang euro. Dahil ang petsa ng unang deposito ay nagpapasimula sa limang-taong tuntunin, ang pagbubukas at pagpopondo ng plano nang maaga — kahit na katamtaman — ay nagtatakda ng mas maagang pagtakbo ng bentahe sa buwis.
Ano ang mangyayari sa isang PEA na walang deposito o order?
Ang plano ay nananatiling bukas at ang seniority tax nito ay patuloy na gumagana: hindi kinakailangan ang mga deposito o transaksyon upang mapanatiling buhay ang isang PEA. Ang mga securities na hawak na ay nagpapatuloy sa kanilang market life, ang mga dibidendo ay napupunta sa cash account, at ang limang-taong exemption ay nakukuha lamang sa paglipas ng panahon — sa katunayan, iyon ang estratehiya sa maagang pagbubukas: magdeposito ng maliit na halaga, hayaan itong tumakbo, at mag-top up mamaya.
Garantisado ba ang kapital sa isang PEA?
Hindi: ang isang PEA na namuhunan sa mga share ay maaaring mawalan ng halaga, minsan ay biglang mawalan ng halaga sa panahon ng krisis. Tanging ang mismong tax wrapper lamang ang "garantisado" ng batas — ang exemption pagkatapos ng limang taon — at ang mga securities ay nananatiling pag-aari ng may-ari, na iniingatan ng isang custodian. Ang mga hindi namuhunan na balanse ng cash ay hindi sakop ng bank deposit guarantee scheme na lampas sa karaniwang mga limitasyon, depende sa kanilang anyo.
Maaari ka bang magkaroon ng higit sa isang PEA?
Hindi: isa lamang karaniwang PEA bawat nasa hustong gulang na residente ng buwis sa Pransya, anuman ang bilang ng mga bangko. Ang isang mag-asawa ay maaaring humawak ng dalawa, at ang PEA-PME ay bumubuo ng pangalawa, hiwalay na pambalot, sa loob ng pinagsamang limitasyon sa deposito na €225,000.