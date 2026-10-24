Mandatory PER (PERO): Plano ng Pagreretiro ng Kumpanya ng France

Mabilis na nagbabago ang mundo ng trabaho. Hindi na lamang kaakit-akit na suweldo ang hinahanap ng mga empleyado: mas pinahahalagahan na nila ngayon ang mga benepisyo ng empleyado, kalidad ng buhay sa trabaho, at pangmatagalang seguridad sa pananalapi. Sa kontekstong ito, ang PER Obligatoire (PERO) ay namumukod-tangi bilang isa sa mga pinakakaakit-akit na iskema para sa mga kumpanyang gustong palakasin ang kanilang apela habang tinutulungan ang kanilang mga koponan na maghanda para sa pagreretiro.
Habang patuloy na dumarating ang mga reporma sa pensiyon at lumalaki ang mga pagdududa tungkol sa antas ng mga pensiyon ng estado sa hinaharap, parami nang paraming mga employer ang pumipiling magtatag ng isang mandatoryong plano sa pag-iipon para sa pagreretiro ng kumpanya. Ang iskemang ito ay nagbibigay-daan sa mga empleyado na unti-unting bumuo ng mga ipon na nakalaan para sa kanilang pagreretiro, kasama ang suportang pinansyal mula sa kanilang kumpanya.
Ngunit higit pa sa papel nito bilang isang paraan ng pag-iipon para sa pagreretiro, ang PER Obligatoire ay naging isang tunay na kasangkapan sa pamamahala ng yamang-tao, isang paraan upang mapanatili ang talento, at isang paraan upang palakasin ang branding ng employer.
Ano ang mandatoryong PER?
Ang Obligatory Retirement Savings Plan, kadalasang tinatawag na PERO, ay isang kolektibong iskema ng pagtitipid sa pagreretiro na itinatag ng isang kumpanya para sa kapakinabangan ng mga empleyado nito o ng isang obhetibong tinukoy na kategorya ng mga kawani.
Nilikha sa ilalim ng batas ng PACTE, pinapalitan nito ang mga lumang kontrata ng "Artikulo 83" habang nag-aalok ng higit na kakayahang umangkop at mas maraming opsyon sa pamamahala.
Ang natatanging katangian nito ay ang pagiging mandatoryo nito: kapag ang isang empleyado ay kabilang sa kategoryang sakop ng programa, ang pagsali ay sapilitan. Ginagarantiyahan ng kinakailangang ito ang pare-parehong saklaw at hinihikayat ang pangmatagalang ipon para sa pagreretiro.
Ang pangunahing layunin ng PER Obligatoire ay bigyan ang mga benepisyaryo, kapag sila ay nagretiro, ng karagdagang pinagkukunan ng kita bukod pa sa mga pensiyon na binabayaran ng mga compulsory scheme ng estado.
Bakit nagiging prayoridad ang pagpaplano ng pagreretiro
Sa loob ng mahabang panahon, ang pagreretiro ay itinuring na isang malayong paksa. Maraming empleyado ang nag-akala na ang mga sapilitang programa ng estado ay sapat na upang mapanatili ang kanilang pamantayan ng pamumuhay.
Sa kasalukuyan, ang pananaw na iyan ay mabilis na nagbabago.
Ang mas mahabang inaasahang haba ng buhay, tumatandang populasyon, at regular na mga pagsasaayos sa sistema ng pensiyon ay nagtutulak sa maraming tao sa France na magduda sa kanilang kita sa hinaharap.
Ipinapakita ng mga pag-aaral na maraming manggagawa ang nangangamba sa malaking pagbaba ng kanilang antas ng pamumuhay kapag sila ay nagretiro. Ang pag-aalalang ito ang dahilan ng lumalaking interes sa mga iskema ng pag-iipon para sa pagreretiro, indibidwal man o kolektibo.
Sinasagot ng PER Obligatoire ang tanong na ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa unti-unting pagdami ng kapital sa buong propesyonal na karera.
Paano gumagana ang PER Obligatoire sa France?
Ang PER Obligatoire ay gumagana sa pamamagitan ng mga regular na kontribusyon na ibinabayad sa isang indibidwal na account na binuksan sa pangalan ng bawat kwalipikadong empleyado.
Maaaring pondohan ang mga kontribusyong ito:
– ng kompanya lamang;
– magkasamang pinagtibay ng kompanya at ng empleyado;
– dinagdagan ng mga boluntaryong bayad mula sa empleyado.
Depende sa mga patakaran ng plano, ang iba pang mga halaga ay maaari ding bayaran sa:
– mga paglilipat mula sa mga nakaraang programa sa pagreretiro;
– mga karapatan mula sa mga plano sa pagbabahagi ng kita at pagtitipid ng empleyado;
– mga natatanging minsanang pagbabayad na ginawa ng empleyado.
Ang lahat ng mga halagang ito ay inilalaan sa iba't ibang paraan ng pananalapi upang makabuo ng pangmatagalang paglago.
Ang iba't ibang paraan ng pamamahala ng mga ipon
Isa sa mga malalaking bentahe ng PER Obligatoire ay ang iba't ibang solusyon sa pamamahala na inaalok.
Pinamamahalaang pamumuhunan: ang pinakasikat na opsyon
Ang managed investing ay mas pinipili na ngayon ng mga nag-iipon.
Simple lang ang prinsipyo: ang alokasyon ng asset ay awtomatikong nagbabago ayon sa edad ng empleyado.
Bagama't malayo pa ang pagreretiro, ang ipon ay mas malaki ang ipinupuhunan sa mga dynamic na sasakyan na malamang na maghatid ng mas mataas na kita sa pangmatagalan.
Sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumilipat ang mga pamumuhunan patungo sa mas ligtas na mga sasakyan upang protektahan ang naipong kapital.
Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa mga nag-iimpok na makinabang mula sa potensyal ng mga pamilihang pinansyal habang unti-unting binabawasan ang panganib.
Malayang pamamahala: mas maraming awtonomiya
Ang malayang pamamahala ay nagbibigay-daan sa mga empleyado na pumili ng sarili nilang mga paraan ng pamumuhunan.
Kaya naman maaari nilang iakma ang kanilang estratehiya ayon sa:
– ang kanilang kakayahang tiisin ang panganib;
– ang kanilang mga layunin sa kayamanan;
– ang kanilang abot-tanaw sa pamumuhunan;
– ang kanilang kaalaman sa mga pamilihang pinansyal.
Ang opsyong ito ay nag-aalok ng higit na kalayaan ngunit nagpapahiwatig din ng mas malaking responsibilidad sa mga desisyon sa pamumuhunan.
Isang partikular na kaakit-akit na benepisyo para sa empleyado
Sa panahong naglalaban-laban ang mga kumpanya para makaakit ng pinakamahuhusay na profile, ang PER Obligatoire ay isang natatanging benepisyo.
Para sa empleyado, ito ay isang uri ng ipon na bahagyang pinopondohan ng employer. Ang kontribusyong ito ay kadalasang nakikita bilang isang partikular na katanggap-tanggap na anyo ng hindi direktang kabayaran.
Ang mga pangunahing bentahe para sa mga empleyado ay kinabibilangan ng:
– awtomatikong pagbuo ng mga ipon para sa pagreretiro;
– ang pagsisikap sa pananalapi na ibinahagi sa kumpanya;
- ang kakayahang gumawa ng mga karagdagang pagbabayad;
– pag-access sa mga propesyonal na pinamamahalaang pinansyal na sasakyan;
– mas mahusay na paghahanda para sa hinaharap.
Ang pangmatagalang dimensyong ito ng proteksyon ay lubos na nagpapatibay sa positibong pananaw ng employer.
Ang Mandatory PER bilang isang kasangkapan sa pagpapanatili ng talento
Ang digmaan para sa talento ngayon ay nakakaapekto sa maraming industriya.
Mahirap na ang recruitment. Kadalasan, mas mahirap pa ang pagpapanatili ng pinakamahuhusay na empleyado.
Sa kontekstong ito, ang mga kumpanya ay kailangang mag-alok ng higit pa sa isang kompetitibong suweldo.
Ang PER Obligatoire ay aktibong nakakatulong sa pagpapanatili ng empleyado sa ilang kadahilanan.
Una, ito ay sumasalamin sa isang konkretong pangako ng employer para sa kinabukasan ng mga tao nito.
Pangalawa, lumilikha ito ng pangmatagalang ugnayan sa pagitan ng kumpanya at ng empleyado. Habang tumatagal ang karera sa loob ng organisasyon, mas lumalaki ang ipon sa pagreretiro.
Panghuli, pinatitibay nito ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa pamamagitan ng pagpapakita na tunay na nagmamalasakit ang kumpanya sa kinabukasan ng mga koponan nito.
Isang mabisang paraan upang palakasin ang branding ng employer
Ang branding ng employer ay naging isang pangunahing isyung estratehiko.
Tinitingnan ng mga kandidato ngayon ang social media, mga review mula sa mga dating empleyado at ang mga benepisyong inaalok bago pa man sila mag-apply.
Samakatuwid, ang isang ambisyosong patakarang panlipunan ay isang mahalagang kalamangan sa kompetisyon.
Ang pag-set up ng PER Mandatory ay nagbibigay-daan upang maipabatid ang ilang positibong halaga:
– responsibilidad sa lipunan;
– pangmatagalang pananaw;
- pangako sa mga empleyado;
– isang tunay na pagnanais na protektahan ang mga kawani.
Ang mga elementong ito ay nagpapabuti sa pangkalahatang imahe ng kumpanya, kapwa sa mga kandidato at sa mga kasalukuyang empleyado.
Ang mga benepisyo sa buwis ng PER Mandatory
Ang tagumpay ng PER Obligatoire ay ipinaliwanag din ng partikular na kanais-nais na balangkas ng buwis nito.
Para sa kompanya, ang mga kontribusyon sa pangkalahatan ay tumatanggap ng mas kanais-nais na pagtrato kaysa sa karaniwang pagtaas ng suweldo.
Pinapabuti ng pag-optimize na ito ang cost/benefit ratio ng mga patakaran sa kompensasyon.
Para sa mga empleyado, ang ilang partikular na bayad ay maaaring maging kwalipikado para sa mga bentahe sa buwis sa loob ng mga limitasyong itinakda ng mga patakaran — isang uri ng pamumuhunan sa pagreretiro sa France na nagbibigay ng gantimpala sa magkabilang panig.
Ipinapaliwanag ng dobleng pag-optimize na ito kung bakit ang PER Obligatoire ay kadalasang nakikita bilang isang panalong kasangkapan para sa lahat.
Ang mga benepisyo ng built-in na proteksyon
Ang PER Obligatoire ay hindi lamang limitado sa pagbuo ng ipon para sa pagreretiro.
Maraming kontrata ang mayroon ding mga benepisyo sa proteksyon.
Maaaring kabilang sa mga pananggalang na ito ang:
– benepisyo sa pagkamatay;
– may garantiyang minimum na kapital;
– mga opsyon sa pensiyon ng nakaligtas;
– mga kaayusan sa proteksyon ng mga benepisyaryo.
Ang mga garantiyang ito ay nagdudulot ng karagdagang seguridad sa mga empleyado at kanilang mga pamilya.
Ano ang mangyayari sa ipon sa pagreretiro?
Kapag ang mga empleyado ay umabot na sa edad ng pagreretiro, maraming mga opsyon sa pag-alis ang magagamit.
Depende sa pinagmulan ng mga pagbabayad at sa mga naaangkop na patakaran, maaari silang pumili ng:
Ang opsyon sa annuity sa buhay
Ginagarantiyahan ng solusyong ito ang regular na kita hanggang sa pagkamatay ng benepisyaryo.
Nagbibigay ito ng pangmatagalang seguridad sa pananalapi at ginagawang mas madali ang pagbabadyet sa pagreretiro.
Opsyon sa pag-withdraw ng kapital
Ang benepisyaryo ay tumatanggap ng lahat o bahagi ng kanilang ipon bilang lump sum.
Ang format na ito ay partikular na popular para sa pagpopondo ng isang malaking proyekto o pagpupuno sa kasalukuyang kayamanan.
Ang halo-halong solusyon
May ilang sitwasyon na nagpapahintulot sa pagsasama ng annuity at kapital para sa karagdagang kakayahang umangkop.
Bakit dapat patuloy na lumago ang PER Obligatoire
May ilang pangmatagalang trend na pumapabor sa paglago ng PER Obligatoire.
Ang una ay ang mga demograpiko at ang patuloy na kawalan ng katiyakan tungkol sa mga pensiyon sa hinaharap.
Ang pangalawa ay ang pag-usbong ng mga patakaran sa HR na nakasentro sa karanasan ng empleyado.
Panghuli, ang pangatlo ay ang patuloy na paghahanap ng mga epektibong kasangkapan upang makaakit at mapanatili ang mga talento.
Sa harap ng mga hamong ito, ang Bawat Mandatory ay namumukod-tangi bilang isang partikular na mahalagang solusyon — isang tunay na plano sa pagtitipid sa pagreretiro sa Pransya para sa mga pangkat ng kumpanya.
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Konklusyon: isang matagumpay na pamumuhunan para sa kumpanya at empleyado
Ang PER Obligatoire ay isa sa mga pinakakumpletong kolektibong programa sa pagreretiro ngayon.
Para sa mga empleyado, nag-aalok ito ng epektibong paraan upang maghanda para sa hinaharap, dagdagan ang mga sapilitang pensiyon, at makinabang mula sa pangmatagalang suportang pinansyal.
Para sa mga kumpanya, ito ay isang makapangyarihang pingga ng kaakit-akit, pagpapanatili, at halaga ng tatak ng employer.
Sa panahong mas mahalaga kaysa dati ang mga usapin tungkol sa pagreretiro at proteksyong panlipunan, ang PER Obligatoire ay tila isang estratehikong pamumuhunan na kayang matugunan ang mga inaasahan ng mga employer at empleyado.