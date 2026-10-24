Mga Personal na Pautang sa France: Mga Rate at Paano Gumagana ang mga Ito

A personal na pautang ay isang halaga ng perang ipinahihiram ng isang bangko o isang espesyalistang tagapagpahiram, na sinasang-ayunan ng nanghihiram na bayaran sa loob ng isang napagkasunduang panahon, na nagbabayad ng interes. Ang mga personal na pautang sa France ay mahigpit na kinokontrol ng batas, ikaw man ay nagpopondo ng kotse, mga pagpapabuti sa bahay o pagbili ng bahay.
Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang iba't ibang uri ng kredito at kung paano gumagana ang mga personal na pautang, kung paano basahin ang tunay na halaga ng pangungutang, ang mga proteksyon na karapatan mo, at ang mga bagong patakaran na ilalapat simula Nobyembre 20, 2026. Dinedetalye rin nito ang mga gawi na dapat gawin upang makahiram nang hindi nahihirapan.
Ano ang Personal na Pautang? Kahulugan
Sa legal na paraan, ang personal loan ay isang kontrata kung saan ang isang tagapagpahiram nagbibigay ng isang halaga ng pera na magagamit sa isang Borrower, na nagbabalik nito sa isang takdang iskedyul. Ang presyo ng serbisyong ito ay interes, kung saan maaaring idagdag ang iba't ibang bayarin: mga bayarin sa pagproseso, seguro, mga garantiya. Ang pagbabayad ay kadalasang ginagawa sa buwanang pag-install na kinabibilangan ng bahagi ng kapital at bahagi ng interes.
Dalawang malawak na kategorya ang nalalapat sa mga indibidwal:
- Credit ng konsyumer, na nagpopondo sa mga kalakal at serbisyong hindi pang-ari-arian: kotse, kagamitan, mga pagpapabuti sa bahay, paglalakbay, edukasyon.
- Kredito sa mortgage, na nagpopondo sa pagbili, pagtatayo o pagsasaayos ng isang bahay, sa mas mahabang panahon.
Ang bawat isa ay sumusunod sa kani-kaniyang mga patakaran sa ilalim ng French Consumer Code. Ang mga negosyo, sa kanilang bahagi, ay may mga nakalaang opsyon sa financing (mga pautang sa negosyo, pagpapaupa, mga overdraft ng korporasyon) na hindi sakop ng mga proteksyong ito.
Mga Pautang na Nagbabayad ng Amortisasyon at Revolving Credit
An utang na nagpapautang nagtatakda ng halaga, termino, at buwanang bayad na nakapirmi mula sa simula: ang bawat bayad ay binabawasan ang natitirang kapital hanggang sa sero. HAS revolving credit facility Nagbibigay ito sa iyo ng access sa isang reserbang pera na napupuno habang binabayaran mo ito. Ito ay mas flexible, ngunit mas mahal at mas mapanganib din, dahil maaari nitong mapanatili ang utang sa pangmatagalan.
Ang Pangunahing Uri ng Kredito sa Mamimili sa France
Ang Ministri ng Ekonomiks at Pananalapi ng Pransya ay naglilista ng ilang uri ng kredito para sa mga mamimili. Sa ilalim ng kasalukuyang mga patakaran, sakop nito ang mga halagang nasa pagitan ng €200 at €75,000.
|Uri ng kredito
|Paggamit ng pondo
|rate
|Pangunahing tampok
|Inilaang pautang
|Tanging ang pagbiling tinukoy sa kontrata
|Nakapirmi
|Kaugnay ng benta: kung ang pagbili ay nakansela, gayundin ang utang
|Personal na pautang
|Libreng gamitin, hindi kinakailangan ng patunay ng pagbili
|Nakapirmi
|Buwanang bayad at termino na alam nang maaga
|Revolving credit
|Isang magagamit muli na reserbang pera
|Variable, mas mataas
|Panahon ng pagbabayad na itinakda ng batas
|Uupahang pagbili na may opsyon na bumili (LOA)
|Paggamit ng isang asset kapalit ng buwanang pagbabayad
|Kasama sa mga bayad
|Opsyon na bumili sa katapusan ng kontrata, kadalasan para sa isang kotse
|Personal na microcredit
|Proyekto para sa pagsasama sa lipunan (trabaho, mobilidad, kalusugan)
|Mababa
|Suporta mula sa isang non-profit o municipal social action center (CCAS)
|Utang pang-estudyante na ginagarantiyahan ng estado
|Pagtustos sa iyong pag-aaral
|Itinakda ng bangko
|Para sa mga wala pang 28 taong gulang, maaaring ipagpaliban ang pagbabayad
Mga Inilaang Pautang (Point-of-Sale Credit)
Karaniwang inaalok sa punto ng pagbebenta, isang inilaang pautang ang isang partikular na produkto o serbisyo, na nakasaad sa alok. Ang bentahe nito ay ang legal na kaugnayan sa pagbili: kung ang mga produkto ay hindi naihatid, ang kredito ay kakanselahin, at ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa paghahatid.
Ang Personal na Pautang
Ito ang pinakaklasikong anyo ng kredito para sa mga mamimili. Ginagamit mo ang pera ayon sa gusto mo, nang hindi kinakailangang bigyang-katwiran ang pagbili. Ang rate ay nakapirmi at ang mga buwanang bayad ay alam na mula sa sandaling pumirma ka, na nagpapadali sa pagbabadyet.
Revolving Credit: Personal Loan vs Credit Card Loan
Kadalasang nakakabit sa isang store card, kung saan ito gumagana tulad ng credit line ng credit card, ang revolving credit, na kilala rin bilang "revolving", ay matagal nang pangunahing sanhi ng labis na pagkakautang. Samakatuwid, mahigpit itong pinaghigpitan ng batas. Higit sa €1,000, dapat ding mag-alok sa iyo ang nagpapautang ng amortizing loan kasama nito. Ang panahon ng pagbabayad ay may limitasyon sa 36 na buwan para sa mga halagang hanggang €3,000 at 60 buwan pataas. Ang rate nito ay pabagu-bago at karaniwang mas mataas kaysa sa isang personal na pautang.
Pag-upa ng Pagbili (LOA) at Pangmatagalang Pagpapaupa
Ang hire purchase na may opsyon na bumili ay nagbibigay-daan sa iyong gumamit ng isang asset, kadalasan ay isang sasakyan, kapalit ng buwanang bayad, na may opsyon na bilhin ito sa katapusan ng kontrata. Ang long-term leasing (LLD), na walang kasamang opsyon sa pagbili, ay hindi legal na isang kasunduan sa kredito. Sa parehong kaso, ihambing ang kabuuang halaga ng mga bayad sa isang pagbili na pinondohan ng isang karaniwang pautang.
Mga Mortgage sa France: Paano Gumagana ang mga Ito at ang mga Patakaran
Pinopondohan ng mortgage credit ang pagbili ng bahay, konstruksyon nito, o malalaking renobasyon. Kabilang dito ang malalaking halaga at pangmatagalang termino, kadalasan sa pagitan ng 15 at 25 taon. Halos palaging may kasamang garantiya (isang mortgage sa ari-arian, pribilehiyo ng tagapagpahiram o isang garantiya mula sa isang espesyalistang katawan) at seguro sa nanghihiram, na kinakailangan ng mga bangko sa pagsasagawa.
Mga Pamantayan sa Pagpapautang na Itinakda ng HCSF
Mula noong 2022, isang pamantayang itinakda ng High Council for Financial Stability (ang French High Council for Financial Stability) ang ipinatupad sa mga bangko. ratio ng utang-sa-kita — ang bahagi ng kita na nakalaan sa pagbabayad ng lahat ng kredito, kasama ang seguro — ay hindi dapat lumagpas sa 35%. termino Ang termino ng utang ay sa prinsipyo ay limitado sa 25 taon, na may tolerance hanggang 27 taon sa ilang mga kaso ng konstruksyon o renobasyon. Ang mga bangko ay may limitadong derogation margin, na nakalaan bilang prayoridad para sa mga pangunahing tirahan at mga unang beses na mamimili.
Isinasaalang-alang sa pagkalkula ng iyong kapasidad sa pangungutang ang matatag na kita at mga umiiral na pangako at, para sa isang mamumuhunan, bahagi ng inaasahang kita sa pag-upa. Tatalakayin natin ang puntong ito sa aming artikulo tungkol sa kung paano binibilang ang kita sa pag-upa sa iyong kapasidad sa pangungutang.
Mga Proteksyon na Espesipiko sa mga Mortgage
- Ang alok ng pautang ay ipinadala nang nakasulat at nananatiling may bisa nang hindi bababa sa 30 araw.
- Ang nanghihiram ay may 10-araw na panahon ng pagpapalamig: hindi maaaring tanggapin ang alok bago ang ikalabing-isang araw pagkatapos itong matanggap.
- Kung hindi maibigay ang utang, kakanselahin ang pagbili ng ari-arian dahil sa kondisyong suspendido ng pagkuha ng utang na nakasulat sa paunang kasunduan sa pagbebenta.
- Simula ng batas ni Lemoine noong 2022, ang seguro ng nanghihiram ay maaaring kinansela anumang oras at papalitan ng katumbas na polisiya. Ang health questionnaire ay inaalis na para sa mga pautang na ang halaga ng nakaseguro ay hindi hihigit sa €200,000 bawat tao at magtatapos bago ang nangungutang ay umabot sa edad na 60.
Mga Rate ng Interes sa Pautang: APR, Kabuuang Gastos at ang Usury Cap
APR: Ang Bilang na Maihahambing
Ang taunang porsyento ng singil (APR, na kilala sa France bilang TAEG) ay pinagsasama ang nominal na rate ng interes at lahat ng mandatoryong bayarin: mga bayarin sa pagproseso, insurance kung kinakailangan, at mga gastos sa garantiya. Ito lamang ang tagapagpahiwatig na nagbibigay-daan sa iyong tapat na paghambingin ang dalawang alok. Dapat itong lumitaw sa anumang mga inaanunsyong numero at sa alok ng kredito. Ang dalawang pautang sa parehong nominal na rate ay maaaring magpakita ng magkakaibang APR depende sa kanilang mga pantulong na bayarin.
Ang Kabuuang Gastos ng Pautang
Ang kabuuang gastos ay ang kabuuan ng lahat ng babayaran mo bukod pa sa kapital na hiniram. Depende ito sa rate at higit sa lahat sa terminoAng pagpapahaba ng pagbabayad ay nagpapababa sa buwanang bayad, ngunit lubhang nagpapataas sa kabuuang interes. Palaging ihambing ang kabuuang halagang dapat bayaran, hindi lamang ang buwanang bayad.
Isang simpleng halimbawa ang naglalarawan ng epekto ng termino. Para sa parehong utang sa parehong rate, ang paglipat mula tatlo patungong limang taon ng pagbabayad ay nagbabawas sa buwanang bayad ng halos isang-katlo. Ngunit ang kabuuang interes na binabayaran ay tumataas ng mahigit kalahati. Samakatuwid, ang isang mababang buwanang bayad ay may kapalit.
Ang Takdang Usura: Isang Legal na Takdang-Aralin
Walang kredito ang maaaring ibigay sa isang APR na higit sa limitasyon sa usura (antas ng paggamit). Ang limitasyong ito ay kinakalkula at inilalathala bawat quarter ng Banque de France, ayon sa kategorya ng pautang at banda ng halaga. Pinoprotektahan nito ang mga nangungutang laban sa mga mapang-abusong rate. Upang suriin ang mga limitasyon na ipinapatupad, sumangguni sa quarterly publication ng Banque de France sa halip na isang lumang numero.
Ang Iyong mga Proteksyon bilang isang Nangungutang
Ang French Consumer Code ay nagbibigay ng ilang mga pananggalang para sa anumang kasunduan sa kredito ng mamimili:
- Impormasyon bago ang kontrataBago ang anumang lagda, ang tagapagpahiram ay dapat magbigay ng isang istandardisadong papel ng impormasyon na naglalarawan sa utang, mga katangian nito, at ang halaga nito.
- Isang alok na nakabukas sa loob ng 15 araw: ang mga iminungkahing tuntunin ay mananatiling may bisa para sa panahong ito, na magbibigay sa iyo ng oras upang paghambingin.
- Isang pagsusuri ng iyong credit worthinessDapat suriin ng tagapagpahiram ang iyong kapasidad sa pagbabayad at sumangguni sa repayment incident file (FICP) ng Banque de France.
- Isang karapatan sa pag-atras sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo pagkatapos tanggapin, gamitin ang form na nakalakip sa kontrata. Hindi maaaring ilabas ang pondo sa unang pitong araw.
- Maagang pagbabayadMaaari mong bayaran ang lahat o bahagi ng kredito bago matapos ang termino. Maaaring may limitadong kabayaran depende sa halaga at uri ng pautang.
Walang Credit Score na Istilo ng US sa France
Maraming nilalaman na isinalin mula sa Ingles ay tumutukoy sa isang "credit score" o isang "credit report" na maaari mong suriin at pagbutihin. Walang ganitong sistema sa France. Ang bawat bangko ay gumagamit ng sarili nitong pagsusuri: kita, katatagan ng trabaho, mga umiiral na pangako, ipon, kung paano pinamamahalaan ang account. Ang tanging nakabahaging file ay ang FICP, na naglilista ng mga napatunayang insidente ng reimbursement at mga proseso ng labis na pagkakautang. Ang isang listahan ng FICP ay nagpapahirap sa pag-access sa bagong kredito hangga't ito ay tumatagal.
Ano ang mga Pagbabago mula Nobyembre 20, 2026
Isang ordinansa (isang atas ng gobyerno ng Pransya) noong Setyembre 3, 2025 ang nagpapalit ng bagong direktiba ng Europa sa kredito ng mamimili. Ang mga bagong patakaran ay nalalapat sa mga kontratang nilagdaan mula Nobyembre 20, 2026. Ayon sa Ministry of Economics and Finance, ang mga pangunahing pagbabago ay ang mga sumusunod:
- Mas malawak na saklaw: mga mini-loan, hating bayad (bumili ngayon, magbayad mamaya), mga kredito na wala pang tatlong buwan at mga kredito na hanggang €100,000 ay pawang pumapasok sa proteksiyon na rehimen ng kredito ng mamimili.
- Mas mahigpit na mga obligasyon sa pagsisiwalat para maging mas malinaw ang mga alok.
- Mga kinakailangang hakbang na iniayon: bago ang anumang litigasyon, ang mga nagpapautang ay kailangang magmungkahi ng mga solusyon sa mga nangungutang na nahihirapan.
Hindi maaapektuhan ang mga umiiral na kasunduan sa kredito, maliban sa mga bukas ang kasunduan tulad ng ilang umiikot na kredito o overdraft, kung saan awtomatikong nalalapat ang bahagi ng mga bagong patakaran. Samakatuwid, mas maayos na mare-regulate ang mga split payment scheme, na kadalasang inihaharap bilang isang simpleng serbisyo sa pagbabayad.
Paano Kumuha ng Personal Loan sa France: Isang 6-Hakbang na Paraan
- Tukuyin ang tunay na pangangailangan: isang tiyak na halaga, isang makatwirang termino, at suriin kung ang pagpopondo mula sa ipon ay isang opsyon.
- Kalkulahin ang iyong kapasidad sa pagbabayad: ang buwanang bayad ay dapat manatiling abot-kaya kahit na mangyari ang hindi inaasahan, isinasaalang-alang ang lahat ng umiiral na kredito.
- Piliin ang tamang uri ng kredito: isang personal na pautang o isang allocated loan sa halip na revolving credit para sa isang minsanang pagbili lamang.
- Paghambingin ang mga APR at ang kabuuang gastos ng ilang alok, mula sa iyong bangko at mula sa mga espesyalistang nagpapautang.
- Suriin ang seguro ng nanghihiram: hindi ito palaging sapilitan para sa kredito ng mamimili, at para sa isang mortgage maaari kang pumili ng ibang tagaseguro.
- Basahin nang buo ang alok at gamitin ang panahon ng pag-withdraw kung may dumating na mas mainam na opsyon.
Ang tinatawag na "libreng" kredito, na iniaalok ng ilang nagbebenta, ay nagbibigay-daan sa iyong magbayad nang hulugan nang walang interes. Suriin lamang kung ang kabuuang halaga ng mga hulugan ay tumutugma sa naka-advertise na presyo at walang idinagdag na karagdagang bayarin.
Kredito, Ipon at Pamumuhunan: Paggawa ng Tamang Kalakalan
Ang kredito ay hindi mabuti o masama sa sarili nito: lahat ay nakasalalay sa kung ano ang pinansya nito. Ang pangungutang upang makuha ang iyong pangunahing bahay o isang paupahang ari-arian ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng kayamanan. Sa kabilang banda, ang pangungutang upang pondohan ang pang-araw-araw na gastusin ay nagpapabayad sa iyo ng interes sa mga konsumo na walang kinikita.
Bago mangutang para sa isang pagbili ng mamimili, mas mainam na tanungin kung ang nakalaang ipon ay maaaring magpahintay sa iyo ng ilang buwan. Sa pangkalahatan ay hindi makatuwiran na maghawak ng mababang ani na ipon habang nagbabayad para sa isang mamahaling umiikot na kredito. Para sa isang pangkalahatang estratehiya, ang aming pamamaraan para sa pagbuo ng kayamanan nang paunti-unti nagpapaliwanag kung paano pagsamahin ang pagbabadyet, isang emergency fund, pagbabayad ng mamahaling utang at pamumuhunan.
Ginagamit ng ilang nagtitipid ang kanilang patakaran sa seguro sa buhay Bilang alternatibo: ang isang paunang bayad sa polisiya ay nagbibigay ng pera nang hindi isinasara ang puhunan, o ang polisiya ay maaaring magsilbing kolateral para sa isang pautang. Ang mga solusyong ito ay may kasamang gastos at mga partikular na kundisyon, na dapat ihambing sa isang karaniwang pautang.
Ano ang Gagawin Kung Nahihirapan Kang Magbayad
Mahalaga ang pagkilos nang maaga. Sa unang senyales ng kahirapan, makipag-ugnayan sa iyong tagapagpahiram: maaari itong mag-alok ng pagpapaliban ng pagbabayad, isang mas mahabang termino, isang pansamantalang suspensyon o isang muling negosasyon. Kung sakaling magkaroon ng hindi pagbabayad, dapat nitong ipaalam sa iyo ang mga panganib na iyong kinakaharap bago simulan ang mga paglilitis.
- Seguro ng nanghihiram maaaring masakop ang lahat o bahagi ng mga hulugan kung sakop ng iyong polisiya ang sanhi ng iyong mga kahirapan, tulad ng kapansanan o, depende sa mga garantiyang binili, pagkawala ng trabaho.
- Isang palugit: maaaring suspindihin o ipagpaliban ng hukom ng lokal na hukuman ang iyong mga pagbabayad nang hanggang dalawang taon, nang walang mga multa.
- Pagpapatatag ng utang Pinagsasama ang ilang pautang sa isa, na may mas mababang buwanang bayad ngunit kadalasan ay mas matagal ang termino at mas mataas ang kabuuang gastos. Magiging makatuwiran lamang ito pagkatapos ng isang tumpak na kalkulasyon.
- Ang proseso ng labis na utangKung ang iyong mga utang ay matagal nang lumampas sa iyong kakayahang magbayad, maaari kang mag-aplay nang libre sa komisyon para sa labis na utang ng Banque de France.
Mag-ingat sa mga alok na kredito na "walang tanong" o mga tagapamagitan na humihingi ng mga bayarin bago ilabas ang mga pondo: ito ay mga klasikong senyales ng isang panloloko. Tiyaking ang isang tagapagpahiram ay awtorisado sa rehistro ng REGAFI, o sa rehistro ng ORIAS para sa mga tagapamagitan.
Mga Pautang sa Pagitan ng mga Indibidwal
Legal ang panghihiram mula sa isang kamag-anak, basta't mapatunayan mo na ito ay isang pautang at hindi isang regalo. Isang nakasulat na pagkilala sa utang (pagkilala sa utang) ay lubos na inirerekomenda. Higit sa €5,000, ang utang ay dapat ideklara sa mga awtoridad sa buwis. Anumang interes na binayaran ay maituturing na kita na maaaring buwisan para sa nagpapautang. Ang ganitong uri ng utang ay umiiwas sa mga bayarin sa bangko, ngunit maaari nitong masira ang mga ugnayan ng pamilya kung mahuli ang pagbabayad.
Mga Pagkakamali sa Pangungutang na Dapat Iwasan
- Tinitingnan lang ang buwanang bayad, nakakalimutan ang termino at ang kabuuang gastos.
- Pagsasama-sama ng ilang mga kredito ng mamimili, lalo na ang mga umiikot, hanggang sa mawala mo na ang iyong utang.
- Pagtanggap sa unang alok nang hindi pinaghahambing ang mga APR.
- Paggamit ng hating bayad para sa pang-araw-araw na paggastos, na katumbas ng pamumuhay nang nakautang.
- Pangungutang para mamuhunan sa stock market o mga crypto-asset: ang pagbagsak ng merkado ay nag-iiwan sa utang na buo habang ang pamumuhunan ay nawalan ng halaga.
- Naghihintay ng sobrang tagal bago iulat ang mga problema sa iyong tagapagpahiram.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Ang Iyong mga Tanong Tungkol sa mga Personal na Pautang at Kredito
Ano ang Pagkakaiba ng Kredito at Pautang?
Sa pang-araw-araw na wika, ang dalawang termino ay magkatumbas. Sa legal na paraan, ang kredito ay isang mas malawak na konsepto na sumasaklaw sa utang, awtorisadong overdraft, umiikot na reserba at hire purchase na may opsyon na bumili.
Gaano Katagal Ka Kailangang Mag-withdraw mula sa isang Kasunduan sa Kredito ng Mamimili?
Mayroon kang 14 na araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap ng alok, sa pamamagitan ng pagbabalik ng withdrawal form na nakasaad sa kontrata. Para sa isang inilaang pautang kung saan hinihiling ang agarang paghahatid, maaaring paikliin ang panahong ito, ngunit hindi bababa sa tatlong araw.
Pareho ba ang APR at mga rate ng interes sa pautang?
Hindi. Ang nominal na rate ng interes ay sumasaklaw lamang sa interes. Idinaragdag ng APR ang lahat ng mandatoryong bayarin, tulad ng mga bayarin sa pagproseso o kinakailangang seguro. Ito ang APR na dapat mong ihambing sa pagitan ng dalawang alok.
Magkano ang Maaari Mong Hiramin para sa Pagbili ng Ari-arian?
Depende ito sa iyong kita, sa iyong mga pangako, at sa termino ng utang. Ilalapat ng mga bangko ang tuntunin ng HCSF: isang maximum na debt-to-income ratio na 35% ng kita, kasama ang insurance, sa loob ng terminong hindi hihigit sa 25 taon, maliban sa mga limitadong eksepsiyon.
Maaari Mo Bang Mabayaran nang Maaga ang Isang Personal na Pautang?
Oo, anumang oras, nang buo o bahagi lamang. Maaaring may kabayaran sa maagang pagbabayad, sa loob ng mga limitasyong itinakda ng batas depende sa uri ng kredito.
Ano ang Dapat Mong Gawin Kung Hindi Ka Na Makabayad?
Makipag-ugnayan kaagad sa iyong tagapagpahiram upang makipag-ayos para sa isang pagsasaayos. Maaari ka ring humingi ng palugit sa hukom o, kung sakaling magkaroon ng labis na utang, maghain ng libreng aplikasyon sa Banque de France.
Mga Pinagmulan: Ministry of Economics and Finance, “Lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kredito ng mamimili” (information sheet na na-update para sa mga patakarang naaangkop mula Nobyembre 20, 2026); French Consumer Code; High Financial Stability Council; Bank of France. Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi maituturing na personalized na payo. Ang isang kredito ay nagpapataw sa iyo ng obligasyon at dapat itong bayaran: suriin ang iyong kapasidad sa pagbabayad bago ka mangako.