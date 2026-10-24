Mga Bihirang Barya: Mga Halaga at Paano Ito Matukoy (2026)

Rare Coins: Kilala sa mga kolektor, ang ilang barya na umiikot ay bihira dahil nagpapakita ang mga ito ng mga kapansin-pansing pagkakamali o dahil kakaunti lamang ang mga ispesimen na umiiral. Kung mas bihira ang isang barya, mas tumataas ang halaga nito: mas hinahanap ng mga numismatist ang isang bihirang barya, mas mabilis itong tumataas. Tuklasin ang mahahalagang barya na dapat hanapin — ang mga bihirang barya na may pinakamataas na presyo sa merkado.
Paano Malalaman Kung Mahalaga ang Isang Barya?
- NumismatikaIto ang agham ng mga barya, na nakatuon sa detalyadong pag-aaral ng bawat piraso. Sinasaklaw ng pag-aaral na ito ang halaga ng isang barya, kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon, at marami pang ibang aspeto ng barya. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa larangang ito, madali mong matutukoy ang halaga ng isang bihirang barya. Kung hindi, maaari kang bumaling sa isang propesyonal sa Ginto at Pilak.
- Mga tip para makilala ang isang bihirang baryaAng mga bihirang barya ay ginagawa sa maliliit na dami. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ito, maaari mong tingnan ang mga opisyal na dokumentong makukuha online. Tandaan din na ang mga bihirang barya ay bihirang lumitaw sa sirkulasyon at kadalasang nasa maayos na kondisyon. Madalas itong nagmumula sa maliliit na bansa tulad ng Vatican City, San Marino, Luxembourg at Monaco.
- Iba pang mga paraan upang matukoy ang mga bihirang barya: ang bigat ng barya, ang halaga nito, ang mga sukat nito, ang mga natatanging marka nito at ang metal na gawa sa ito. Panghuli, ang ilang bihirang barya ay may mataas na halaga dahil ang mga ito ay mga isyung pang-alaala.
Saan Bibili at Magbebenta ng mga Bihirang Barya, at Magkano?
- Pagbili o pagbebenta ng mga bihirang baryaPara makabili ng mga bihirang barya, maaari kang bumisita sa isang propesyonal na numismatist tulad ng Godot & Fils, isang Pranses na eksperto sa pagbebenta at pagbili ng mga mahahalagang metal at numismatika. Tandaan na Gintong Pilak Ang mga propesyonal na nagsasagawa ng mga pagtatasa ay bumibili muli ng mga bihirang barya at naniningil ng mga komisyon na hanggang 30%.
- Ang halaga ng mga bihirang barya ng francAng isang 1 franc na barya ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa €15 kung ito ay ginawa bago ang 1912. Para sa mga bihirang barya na ginawa sa pagitan ng 1913 at 1920, ang halaga ay €2 bawat barya. Ang ilang mga bihirang barya ay ibinebenta pa nga ayon sa timbang dahil sa kanilang karaniwang kondisyon.
- Ang pinakamahal na barya: ito ang bihirang sampu Louis d'or ibinenta noong 2014. Hanggang ngayon, ang bihirang baryang iyon ang nananatiling pinakamahal sa lahat, na may halagang €298,750. Ang pagbebenta ay naganap sa isang subasta.
Ano ang mga bihirang baryang euro at ang kanilang kasalukuyang halaga?
- Ang 2 euro na Grace Kelly: ang baryang ito na umiikot sa halagang €2 ay itinuturing na pinakamahal sa gintong barya nasa sirkulasyon. Sa katunayan, ang taong 2007 ang ika-25 anibersaryo ng pagkamatay ni Prinsesa Grace Kelly. Bilang pagpupugay sa kanya, ang Prinsipalidad ng Monaco ay naglabas ng eksaktong 20,000 €2 na barya na may larawan ng kanyang larawan. Sa kasalukuyan, ang bihirang baryang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa €600 at hanggang €1,200 sa merkado.
- Ang bihirang 2 euro na barya ng San MarinoDahil napakabihirang makita ang mga bihirang barya sa Republika ng San Marino, maraming numismatist ang bumibisita sa bansa. Ang bihirang barya nito ay ang 2 euro na barya na inilabas noong 2004. Ito ay isang bihirang barya na inialay sa Italyanong numismatist at historyador na si Bartolomeo Borghesi. Ito rin ang unang bihirang barya na inilabas ng San Marino. Ang halaga nito ay mula €200 hanggang €300 depende sa kondisyon nito.
- Ang 1 euro ng MonacoKadalasan, ang mga baryang 1 euro ng Monaco ay may napakataas na halaga. Gayunpaman, dalawa sa mga ito ang lalong hinahanap-hanap: ang mga baryang inilabas noong 2006 at ang isa mula noong 2011. Sa kasalukuyan, ang mga baryang ito ay nagkakahalaga ng mahigit €100. Para maging tumpak, ang baryang 2006 ay nagkakahalaga ng €115 at ang 2011 ay nasa €120.
Ano ang mga Bihirang Centime Coins at ang Kasalukuyang Halaga ng mga Ito?
- Ang 2 sentimong VaticanAng mga baryang 2 sentimo ay maaaring maging abala sa iyong bulsa, ngunit nararapat lamang na suriing mabuti ang mga ito. Sa katunayan, ang 2 sentimo ang pangalawang bihirang barya na maaaring tumaas ang halaga anumang oras. Panghuli, tandaan na ang baryang ito na may dalawang sentimo ay ginawa sa Vatican noong 2002. Ang halaga nito ay €100.
- Ang 1 sentimo ng MonacoSa loob ng ilang taon, maaaring mawala sa sirkulasyon ang isang sentimong barya. Maaaring makaapekto ito sa halaga nito sa mga darating na taon. Sa ngayon, alamin na ang isang sentimong barya ay ginawa sa Monaco sa pagitan ng 2001 at 2002. Ang kasalukuyang halaga nito ay €100.
- Ang dobleng panig na bihirang 20 sentimetroDahil sa dalawang magkaibang mukha nito, ang 20 sentimong baryang ito ay napakabihirang makita. Higit pa rito, tandaan na hindi mo ito kailanman makikita sa sirkulasyon, dahil maraming institusyong nag-isyu ang nag-screen nito. Ang bihirang 20 sentimong barya ay nagkakahalaga ng €695.
- Ang hybrid na 2 sentimoIto ay isang bihirang barya na ang halaga ay dahil sa di-kasakdalan nito. Sa katunayan, ang hybrid na 2 centime na barya na inilabas noong 2011 ay may disenyong baligtad ng isang 10 centime na barya sa gilid nito. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang presyo nito kaysa sa ibang bihirang barya: ang halaga ay €1,200.
Mga Bihirang Barya: Bakit Napakaraming Bihirang Baryang Euro?
- Kakulangan sa sirkulasyon: ang ilang mga barya na umiikot ay bihira at mahirap mahanap, kahit na ang ilan ay kamakailan lamang ginawa. Ang kakulangang iyon ay direktang humuhubog sa presyo ng isang bihirang barya, maging ito man ay euro, franc o anumang iba pang barya. Halimbawa, mayroong mga bihirang barya 50 cents mga baryang euro ang lumabas noong 2007. Mayroon ka ring mga bihirang 2 euro na barya at, higit sa lahat, ang Finnish €2 commemorative coin na lumabas noong 2004.
- Ang paggawa ng bihirang barya: ang ilang mga barya na umiikot ay bihira dahil ang mga ito ay ginawa sa maliit na dami at, higit sa lahat, inilaan para sa barya collectorsSa mga bihirang baryang ito, tandaan na may ilan na nakaligtaan ng mapagmasid na mga numismatist. Kung nagkataong mayroon ka ng isa sa mga bihirang baryang ito, alamin mong sulit ito nang husto.
- Mga bihirang barya ng euroAng pinakabihirang mga barya sa euro ay mga barya na walang mataas na halaga sa mukha. Kabilang dito ang mga baryang 1 sentimo, 2 sentimo, 5 sentimo at 10 sentimo — tulad ng 10 Francs na barya — pati na rin ang 20 sentimo at ang bihirang 50 sentimong baryaSa kabila ng kanilang katamtamang halaga, ang pambihira ng mga baryang ito ay nagbibigay sa kanila ng tunay na halaga sa paningin ng mga numismatist. Maingat na binabantayan ng mga huli ang mga kapansin-pansing pagkakamali at di-kasakdalan na maaaring magpapataas ng halaga ng isang barya.
Aling 2 Euro na barya ang nagkakahalaga ng €600?
- Ang baryang 2 euro ng Alemanya:bihira ito lumang barya ay inilabas noong 2008 sa paggawa ng mahigit 30,000 kopya. Ang 2 euro na barya ng Aleman ay tinatayang nasa €3,000, isang halaga na ipinaliwanag ng nawawalang mga hangganan ng Unyong Europeo.
- Ang baryang 2 euro ng EspanyaAng baryang ito ay inilabas noong 2012 upang ipagdiwang ang ika-10 anibersaryo ng euro. 8 milyong kopya ang nasa sirkulasyon. Gayunpaman, hindi bababa sa 70,000 yunit ang nagpapakita ng depekto sa laki ng mga bituin. Ang mga bihirang 2 euro na baryang ito ay nagkakahalaga ng €2,000.
Paano Malalaman Kung Sulit ang Iyong 2 Euro na Barya
- Bisitahin ang isang propesyonal na numismatist: ito ang pinakalohikal na opsyon, dahil ibinibigay nito sa iyo ang eksaktong halaga ng isang bihirang barya. Gamit ang isang Gintong Pilak eksperto, bumili at magbenta ng iyong mga bihirang barya nang may ganap na kaligtasan. Ang Godot & Fils ay isa sa mga pinakamahusay na propesyonal na mahahanap mo online, na may mahigit 30 taong karanasan.
- Maghanap ng mga forum ng espesyalistaUna sa lahat, tandaan na ang komunidad ng mga numismatist ay napaka-maingat. Gayunpaman, hindi ka nito mapipigilan sa paghahanap ng mga forum na tumatalakay sa paksa. Kadalasan, makakakita ka ng mga nakalaang seksyon na makakatulong sa iyong matukoy ang halaga ng mga bihirang barya.
- Gumamit ng mga search engineSa kasalukuyan, ang impormasyong hinahanap mo ay matatagpuan online. Dahil dito, posible nang matukoy ang halaga ng isang bihirang barya gamit ang mga search engine tulad ng Google. Para magawa ito, kakailanganin mo ang mga nababasang inskripsyon sa harap at likod ng bihirang barya.
Ang Pinakamahalagang Baryang Pranses na Sulit Koleksyonin
- Ang 100 Franc barya
- Ang Louis d'Or
- Ang bihira 20 Siglo barya
- Ang ginto 20 Franc
- Ang 10 Franc barya
- Ang pilak 5 Franc mga barya
- Ang bihira 50 Siglo barya
Basahin ang susunod: Aling mga Bihirang 20 Centimes na Barya ang Sulit na Sulit?
Mga Bihirang Baryang Pranses: Magkano ang Halaga ng Isang Baryang Franc?
- Ang halaga ng metal ng mga bihirang barya ng francIto ang intrinsic value ng isang bihirang barya. Upang matukoy ang mga halaga ng gintong barya at ang halaga ng anumang iba pang barya, maaari mong pagbukud-bukurin ang mga barya sa ilang kategorya. Kabilang sa mga ito ang mga bihirang barya na gawa sa ordinaryong metal at ang mga naglalaman ng mga metal tulad ng pilak o gintong barya.
- Mga bihirang barya ng gintong franc ng Pransya na may tunay na halaga: kabilang sa kategoryang ito ang mga baryang ginto na 5 franc, ang mga baryang ginto na 10 franc at ang mga bihirang 20 Gintong FrancAng mga baryang ito ay kilala rin bilang mga baryang Napoleon. Idinagdag pa rito ang mga bihirang baryang gintong franc na 40, 50 at ang 100 Franc barya.
- Mga bihirang baryang pilak na may tunay na halagaKabilang sa mga bihirang baryang pilak ang mga baryang 20 sentimo noong 1889, ang mga baryang 25 sentimo noong 1803 hanggang 1848, ang mga baryang 50 sentimo noong 1920 at ang mga baryang pilak na 5 Franco noong 1795 hanggang 1889.
- Mga baryang ginto ng PransyaBilang tuntunin, ang mga baryang Pranses ay naglalaman ng 90% purong ginto. Halimbawa, ang mga bihirang 20 franc na gintong barya noong 1899 at 1914 ay naglalaman ng humigit-kumulang 6 na gramo ng ginto. Ang mga ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa 6.45 gramo. Samakatuwid, ang intrinsic value ng bihirang baryang ito ay 6 na gramo ng ginto.
Ang artikulong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang halaga ng mga bihirang barya ay pabago-bago at ang kanilang likididad ay limitado.