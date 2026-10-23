Ang kompensasyon ni Bruno Lafont ay isa sa mga pinakamahusay na naidokumento sa SBF 120 index para sa dekada 2010, dahil nga ito ay naging kontrobersyal: €2,9 milyon na natanggap noong 2012, isang 81% na pagtaas taon-taon, sa panahong binabawasan ng Lafarge ang utang at lakas-paggawa nito. Tingnan natin ang mga napapatunayang bilang at ang konteksto na nakapalibot sa kompensasyong ito para sa CEO.
2,9 milyong euro noong 2012: ang pamantayang bilang
Noong 2012, ang taon ng pagsasama ng Orascom Cement at pagbebenta ng mga ari-arian upang mabawasan ang utang ng grupo, nakita ni Bruno Lafont 2,9 milyong euro sa kabuuang kabayaran, isang pagtaas ng 81,1% kumpara sa 2011. Ang antas na ito ay naglagay dito sa Ika-11 sa kompensasyon ng ehekutibo para sa SBF 120 na mga kumpanya, ayon sa ranggong itinatag noong panahong iyon ng Journal du Net. Ang bilang na ito — mga elementong nakapirmi, pabagu-bago, at may kaugnayan sa pagganap — ay nananatiling ang pinakabinabanggit na pampublikong datos sa kompensasyon ng kanyang CEO.
Ang konteksto: isang CEO ang ginantimpalaan para sa pamamahala ng utang
Ang pagtaas na ito ay dahil sa pabagu-bagong bahagi na nauugnay sa mga target sa pagganap: pagkatapos ng mabigat na pagkakautang na pagbili sa Orascom (€8,8 bilyon sa pagtatapos ng 2007), ang prayoridad ng grupo ay ang pagbawas ng utang at mga divestment (lalo na ang dibisyon ng Roofing). Ang pabagu-bagong kabayaran ng CEO ay na-index sa mga layuning pinansyal na ito—isang karaniwang mekanismo, ngunit isa na lubos na nakikita sa mga kumpanya ng CAC 40 sa mga panahon ng pagtitipid. Ang mga detalye para sa bawat taon ng pananalapi ay makukuha sa mga taunang ulat sa pananalapi ng Lafarge, na inilathala para sa panahon ng 2006-2014.
Ang panahon ng LafargeHolcim (2015-2017)
Si Bruno Lafont, ang nominal na co-CEO ng pinagsamang LafargeHolcim group noong 2015, ay nagbitiw sa kanyang pwesto bilang co-chairmanship noong Abril 2017 bilang bahagi ng restructuring ng shareholder kasunod ng merger. Ang kanyang kabayaran para sa mga panahong ito ay kasama sa mga ulat ng kabayaran ng Swiss group, na inilathala ayon sa mga pamantayan ng Swiss (pangkalahatang bloke ng kabayaran, nang walang parehong antas ng indibidwal na breakdown gaya ng sa France). Dahil kulang sa mga beripikadong numero mula sa aming mga mapagkukunan, hindi namin isinasama ang isang halaga para sa panahong ito.
Bayad sa pagdalo: Miyembro ng lupon ng EDF at ArcelorMittal
Hanggang sa suspensyon ng kanyang mga mandato, si Bruno Lafont ay umupo sa mga lupon ng mga direktor ngEDF at d 'ArcelorMittal, dalawang kumpanyang naglalathala ng kabayaran ng kanilang mga direktor (mga bayarin sa pagdalo at mga allowance ng komite) sa kanilang mga dokumento ng pangkalahatang rehistrasyon. Ang mga independiyenteng direktor na ito ang bumubuo sa pangalawang antas ng kabayaran para sa mga nangungunang ehekutibo sa Pransya — isang mekanismo na nakadetalye rin sa Sweldo ni Frédéric Oudéa simula noong pagkapangulo ng Sanofi.
Pagkatapos ng Abril 2026: isang hindi pa naganap na sitwasyon
Ang hatol noong Abril 13, 2026—anim na taon sa bilangguan, multang €225,000, na may agarang pagpapatupad, habang hinihintay ang apela—at ang kasunod na pagkakakulong ay likas na nagpapabago sa anumang inaasahang kita sa hinaharap: mga suspendidong mandato, nasirang reputasyon sa batas. Ang kanyang kumpletong karanasan ay isinalaysay sa aming talambuhay ni Bruno Lafont, mula HEC hanggang sa pinuno ng nangunguna sa mundo sa mga materyales sa konstruksyon.
sa madaling sabi
Kompensasyon noong 2012: €2,9 milyon (+81,1% kumpara sa 2011), ika-11 sa SBF 120 · Nakalista bilang ehekutibo mula 2006 hanggang 2017 (Lafarge pagkatapos ay LafargeHolcim) · Mga posisyon bilang miyembro ng lupon sa EDF at ArcelorMittal · Nakabinbin ang mga legal na proseso sa apela simula noong Abril 2026. Para sa iba pang mga detalye ng kompensasyon ng CEO ng CAC 40, tingnan ang kabayaran ni Xavier Huillard (Vinci) o ating seksyon ng suweldo.
Pinagmumulan ng
Wikipedia "Bruno Lafont" (na-access noong 23/10/2026), sanggunian: Journal du Net, "Suweldo ng SBF 120 bosses" (25/06/2013); Lafarge at LafargeHolcim taunang ulat; Le Monde (2025-2026) para sa legal na aspeto.
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