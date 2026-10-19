Ang kompensasyon ni Frédéric Oudéa: Société Générale at Sanofi, mga numero at mapagkukunan

Magkano ang kinita niya? Frederic Oudea Sa pamumuno ng Société Générale? Ang dating Inspector General of Finance ang namuno sa bangko mula 2009 hanggang 2023, isang panahon na sumasaklaw mula sa pagbagsak ng pananalapi hanggang sa pagtaas ng mga rate ng interes. Ang mga numero sa ibaba ay kinuha mula sa opisyal na komunikasyon pagkatapos ng pulong ng board ng Société Générale at mga ulat sa pulong ng mga shareholder, kasama ang isang kamakailang numero mula sa dokumento ng resolusyon ng Sanofi.
Sino si Frédéric Oudéa?
Ipinanganak noong Hulyo 3, 1963 sa Paris, si Frédéric Oudéa ay nagtapos saÉcole polytechnique at angENASumali siya sa General Inspectorate of Finance mula 1987 hanggang 1995 bago sumali sa Société Générale noong 1995.
Siya ay naging punong opisyal sa pananalapi doon, pagkatapos pangkalahatang tagapamahala noong 2008, sa bisperas ng krisis. Noong Mayo 2009, siya ay hinirang presidente at CEONoong Mayo 2015, pinaghiwalay ang mga tungkulin ng chairman at CEO: nanatili siyang CEO, habang isang non-executive chairman ang itinalaga.
Umalis siya ng bangko noong 23 Mai 2023Sa pagtatapos ng kanyang termino, si Slawomir Krupa ang humalili sa kanya. Siya ngayon ay tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng Sanofi.
Ang kompensasyon ni Frédéric Oudéa sa Société Générale: ang mga numero
|Ehersisyo
|elemento
|Montant
|pinagmulan
|2011
|Taunang pabagu-bagong kabayaran
|€682,770 (-43% kumpara sa 2010)
|Dokumento ng sanggunian, isinumite sa AMF
|2012
|Taunang pabagu-bagong kabayaran
|≈ €1,400,000 (+75%)
|Na-update na dokumento ng sanggunian, Mayo 2013
|2013
|Taunang pabagu-bagong kabayaran
|≈ €1,400,000 (+18%)
|Dokumento ng sanggunian, Marso 2014
|2023
|Taunang pabagu-bagong kabayaran (pro rata mula Enero 1 hanggang Mayo 23)
|542 088 €
|Komunikasyon Pagkatapos ng Pulong ng Lupon noong Pebrero 7, 2024
Ang takdang suweldo: €1,300,000, hindi nagbago mula 2011 hanggang 2023
Ang pinakakapansin-pansing katangian ng kompensasyon ni Frédéric Oudéa ay ang katatagan ng kanyang takdang suweldo. Ito ay katumbas ng €1,300,000 kabuuang halaga bawat taon, halagang tinukoy ng lupon ng mga direktor noong Mayo 19, 2015 at inaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong noong Mayo 18, 2016, ngunit sa katotohanan ay nanatiling hindi nagbabago simula noong 2011.
Noong Marso 8, 2023, tahasang nagpasya ang lupon ng mga direktor na panatilihin ito sa antas na ito para sa 2023, na binabanggit ang tatlong argumento: ang antas ng median fixed na kabayaran ng numero unong ehekutibo ng CAC 40 (€2,5 milyon para sa maihahambing na mga bangko sa Europa noong 2022), ang median ng merkado, at ang rekomendasyon ng AFEP-MEDEF code kung saan ang fixed ay dapat lamang suriin sa medyo mahahabang pagitan.
Ang baryabol: may limitasyon at mabigat na timbang patungo sa pagganap
Ang taunang pabagu-bagong kabayaran ay batay sa 60% ng mga pamantayan ay kwantitatibo. et 40% ng mga pamantayan ay kwalitatibo.Ang mga indikasyon sa pananalapi ay ang kabuuang kita sa pagpapatakbo, kita bawat bahagi at ratio ng gastos sa kita, sa pantay na bahagi.
Mula sa 1er Simula Setyembre 2014, ang halaga nito ay limitado sa 135% ng takdang kabayaran para sa CEO. Ang mga pangmatagalang insentibo ay ibinaba rin sa 100% ng takdang suweldo. Ang target na variable compensation ay itinakda sa 120% ng takdang suweldo para sa taong piskal 2023.
Bilang sanggunian, noong panahon ng krisis, si Frédéric Oudéa ay nagkaroon tinalikuran ang kanyang pabagu-bagong kabayaran para sa mga taon ng pananalapi ng 2008 at 2009.
Mga kondisyon sa pag-alis: walang severance pay, walang karagdagang pensiyon
Ito ang pinakamahalagang punto para sa isang shareholder. Ang ulat mula sa lupon ng mga direktor para sa pangkalahatang pagpupulong noong Mayo 22, 2024, ay malinaw: Ang pagtatapos ng termino ni Frédéric Oudéa bilang managing director ay hindi nagresulta sa anumang kabayaran sa pagtatapos ng termino., at siya hindi nakikinabang sa anumang karagdagang karapatan sa pensiyon mula sa Société Générale.
Ang tanging kabayaran: alinsunod sa kanyang non-compete clause, natanggap niya ang kanyang fixed monthly salary sa buong panahon ng aplikasyon nito, i.e. anim na buwanAng kanyang mga pangmatagalang incentive share na hindi pa naibibigay ay ibinahagi nang pro rata sa panahong lumipas sa pagitan ng grant at Mayo 23, 2023, napapailalim sa pagpapanatili ng iba pang mga kondisyon sa pagganap.
Pagkatapos ng pagbabangko: ang pagkapangulo ng Sanofi
Si Frédéric Oudéa ang Tagapangulo ng Lupon ng mga Direktor ng Sanofi. Ayon sa dokumento ng mga resolusyon para sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng 2026, ang kanyang kabayaran para sa 2025 ay itinakda sa €880,000 kabuuang takdang suweldo, kung saan idinagdag ang isang benepisyo sa uri ng 4 836 € (kotse ng kompanya na may drayber), i.e. isang kabuuang €884,836Wala siyang natatanggap na pabagu-bagong kabayaran, walang stock-based na kabayaran, walang severance pay, at walang karagdagang karapatan sa pensyon.
Ano ang maaaring makuha ng isang shareholder mula rito
Ang isang flat fixed-gear na bisikleta ay hindi tanda ng kahinaan. Ang pagpapanatili ng €1,3 milyon sa loob ng labindalawang taon ay sumasalamin sa disiplina sa pamamahala, hindi sa ekonomiya.
Ang tunay na halaga ng pag-alis ay matatagpuan sa mga apendiks. Ang kawalan ng kompensasyon at mga karagdagang benepisyo sa pensyon ay higit na nagpapahayag ng kahulugan kaysa sa bilang ng nakapirming suweldo.
Mag-ingat sa paghahambing ng mga taon. Ang mga halaga para sa 2023 ay prorated sa loob ng termino ng panunungkulan na wala pang limang buwan: walang katuturan ang paghahambing sa mga ito sa isang buong taon.
FAQ
Ano ang suweldo ni Frédéric Oudéa sa Société Générale?
Ang kanyang taunang takdang suweldo ay €1,300,000 gross, hindi nagbago mula 2011 hanggang 2023, kasama ang isang capped variable component. Ang variable component na iginawad para sa 2023, prorated hanggang Mayo 23, ay nagkakahalaga ng €542,088.
Nakatanggap ba si Frédéric Oudéa ng severance payment?
Hindi. Kinumpirma ng pangkalahatang pagpupulong noong Mayo 2024 na ang pagtatapos ng kanyang termino ay hindi nagbigay ng anumang kabayaran at hindi siya nakikinabang sa anumang karagdagang karapatan sa pensiyon.
Ano ang ginagawa ni Frédéric Oudéa ngayon?
Siya ang tagapangulo ng lupon ng mga direktor ng Sanofi, isang posisyong hawak niya na may takdang suweldo na €880,000 sa 2025 at walang pabagu-bagong bahagi.
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