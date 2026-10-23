Si Grégoire Olivier, isang nagtapos sa École Polytechnique at isang inhinyero sa pagmimina na ipinanganak sa Algiers noong 1960, ay gumugol ng labinlimang taon sa lupon ng PSA Peugeot Citroën—anim sa mga ito ay sa Asya—matapos pamunuan ang Sagem at sandali sa Faurecia. Ang kanyang sahod bilang miyembro ng lupon ng isang nakalistang kumpanya ay pampubliko: €1,362,820 para sa 2010 at €929,172 para sa 2012. Ang mga detalye ng kanyang karera at mga datos, kasama ang kanilang mga mapagkukunan, ay sumusunod.
Ang mga na-verify na bilang: €1,36 milyon (2010) at €929,172 (2012)
Bilang miyembro ng lupon ng mga direktor ng PSA Peugeot Citroën, si Grégoire Olivier ay kabilang sa mga ehekutibong opisyal na ang kabayaran ay inilalathala taun-taon sa dokumentong sanggunian ng grupo, na isinusumite para sa isang botohan sa pulong ng mga shareholder. Dalawang taon ang nakadokumento sa publiko: €1,362,820 para sa taong pinansyal ng 2010 (dokumentong sanggunian ng PSA 2010) at €929,172 sa kabuuang kabayaran para sa taong pinansyal ng 2012Ito ay isang taon na minarkahan ng mga kahirapan ng grupo ng sasakyan at ng pagdating ni Carlos Tavares. Ang pagbaba sa pagitan ng dalawang taon ng pananalapi ay nagpapakita ng pabagu-bagong bahagi ng mga kabayarang ito, na naka-index sa mga resulta ng grupo.
Sino si Grégoire Olivier?
Pumasok sa École Polytechnique bilang nangunguna sa kanyang klase noong 1979, nagtapos bilang pangatlo noong 1982, nagtapos sa École des Mines de Paris at may hawak ng MBA mula sa University of Chicago, sinimulan niya ang kanyang karera sa Ministry of Industry at pagkatapos ay nagsilbi bilang isang teknikal na tagapayo ni Michel Rocard sa Matignon (1990-1991). Kinuha ni Jean-Martin Folz sa PechineyPinamunuan niya ang Aluminium de Grèce, pagkatapos ay nagtungo sa Memphis bilang isang foreman para sa American National Can, at kalaunan ay naging bise presidente ng estratehiya. Noong 1998, siya ang pumalit sa pamamahala ng Saft, ang dibisyon ng baterya ng Alcatel.
Sagem, Safran, Faurecia: ang mga mandato ng pamamahala
Noong 2001, ang lupon ng mga namamahala ng Sagem Siya ay hinirang na chairman ng board upang pumalit kay Pierre Faurre, na biglang namatay. Muling itinuon niya ang pansin sa grupo (ibinenta ang negosyo ng automotive sa Johnson Controls) at nadagdagan ang kita mula €2,6 bilyon patungong €3,18 bilyon sa pagitan ng 2001 at 2003. Sumama ang Sagem sa Safran noong 2005: sumali siya sa board ng grupo, na kanyang iniwan noong Agosto 2006. Noong Setyembre 2006, ibinalik siya ni Jean-Martin Folz upang pumalit bilang chairman ng Faurecia (ang kasalukuyang Forvia), na ang CEO ay kakabit lang ng kanyang puwesto dahil sa isang iskandalo ng panunuhol — mananatili lamang siya roon nang anim na buwan.
PSA pagkatapos Stellantis: mga programa, Tsina, pangkalahatang kalihim
Noong Pebrero 2007, sumali siya sa lupon ng PSA Peugeot Citroën bilang Direktor ng mga Programa. Noong Hunyo 2010, siya ang naging unang permanenteng miyembro ng lupon na permanenteng itinalaga sa Tsina, bilang Direktor ng mga Operasyon sa Asya—isang mahalagang posisyon noong panahong itinatayo ng grupo ang mga joint venture nito kasama ang Dongfeng at Changan. Noong Hulyo 2016, umalis siya sa lupon upang pumalit bilang Direktor ng mga Serbisyo sa Mobility, pagkatapos ay naging Kalihim Heneral ng PSA Group noong Pebrero 2018Kasunod ng pagsasanib na lumikha sa Stellantis noong 2021, siya ay itinalagang Chief Operating Officer sa Tsina para sa bagong grupo. Ang karerang ito ay sumasalubong sa isa pang kilalang ehekutibo na dating nagtrabaho sa PSA, na kronolohikal na... talambuhay ni Guillaume Faury (Miyembro ng lupon ng PSA 2009-2013, ngayon ay pinuno ng Airbus).
Ano ang komposisyon ng kabayaran ng isang nakalistang miyembro ng lupon?
Tulad ng sinumang ehekutibong opisyal ng isang nakalistang kumpanya sa Pransya, ang kabayaran ay kinabibilangan ng isang nakapirming suweldo, isang taunang pabagu-bagong bahagi na naka-link sa mga layuning pinansyal at operasyonal, at mga pangmatagalang plano ng aksyon—lahat ay detalyado taon-taon sa dokumento ng pagpaparehistro at isinumite sa boto ng mga shareholder. Para sa iba pang mga halimbawa na dokumentado sa pamamagitan ng pigura, tingnan ang Ang suweldo ni Bruno Lafont (Lafarge). o ng ng Xavier Huillard (Vinci), at ang ating seksyon ng suweldo.
Pagkakakilanlan
Si Grégoire Olivier ay isang Knight of the Legion of Honour (2010) at isang Knight of the National Order of Merit (2002). Natanggap niya ang Eurostar "Emerging Market Leader" award noong 2014 para sa kanyang trabaho sa Asya.
Pinagmumulan ng
Entry sa Wikipedia para sa "Grégoire Olivier" (na-access noong 23/10/2026), kasama ang mga pangunahing sanggunian: dokumento ng sanggunian ng PSA Peugeot Citroën 2010 (kabayaran €1,362,820), Les Échos (10/06/2010), Le Point (07/10/2004), press release ng Groupe PSA noong 28/07/2016, Legifrance (mga dekorasyon). Ang mga halaga para sa iba pang mga taon ng pananalapi ay nakalista sa mga taunang dokumento ng sanggunian ng PSA.
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