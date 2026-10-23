Magkano ang kinikita ng pinuno ng pinakamalaking tagagawa ng sasakyang panghimpapawid sa mundo? Ang kabayaran ni Guillaume Faury, CEO ng Airbus mula noong Abril 2019, ay inilalathala taun-taon sa ulat ng ehekutibong kompensasyon ng grupo—ngunit bihirang ito ay iniuulat nang detalyado sa mga open source. Ipinapaliwanag ng pahinang ito ang eksaktong mekanismo ng kanyang kabayaran, kung saan mahahanap ang mga opisyal na numero, at ang konteksto ng kanyang landas sa karera.
Isang managing director ng isang kompanyang Dutch
Ang Airbus SE ay isang kompanyang itinatag sa ilalim ng batas ng Netherlands: ang CEO nito ay hindi isang empleyado ngunit kinatawan (direktor na itinatakda ng batas). Sa pagsasagawa, ang kanilang kabayaran ay itinatakda ng lupon ng mga direktor sa rekomendasyon ng komite ng kabayaran, sa loob ng balangkas ng patakaran sa kabayaran na inaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong ng mga shareholder—ang sikat na "say on pay," na napapailalim sa isang boto ng tagapayo ng mga shareholder. Ang istrukturang ito ay karaniwan sa malalaking nakalistang grupo sa Europa, gaya ng nakadetalye rin sa kabayaran ni Xavier Huillard (Vinci).
Ang istruktura: nakapirmi, taunang pabagu-bago, pangmatagalang plano
Ang kabayaran ni Guillaume Faury ay batay sa tatlong klasikong antas: isa takdang suweldo ; a taunang bonus na pabagu-bago naka-index sa mga layuning pinansyal at ekstra-pinansyal ng grupo (mga paghahatid, kakayahang kumita, decarbonization); at mga pangmatagalang plano ng insentibo sa anyo ng mga share, depende sa performance sa loob ng ilang taon ng pananalapi. Tinutukoy ng mga taunang ulat ng grupo ang kani-kanilang bigat ng bawat bahagi pati na rin ang pamantayang ginagamit para sa bawat taon ng pananalapi.
Saan mahahanap ang mga opisyal na halaga
Ang eksaktong mga halaga, taon-taon, ay ipinapakita sa ulat tungkol sa kabayaran ng mga ahente Inilalathala taun-taon sa taunang ulat ng grupo, makukuha sa seksyon ng mga mamumuhunan sa website ng Airbus (airbus.com), at isinumite para sa isang botohan sa pangkalahatang pagpupulong, ito ang tiyak na mapagkukunan: sa halip na kopyahin ang isang numero mula sa memorya—nang may panganib na magkamali o isang nakaliligaw na taon—itinuturo namin sa mambabasa ang opisyal na dokumentong ito, na nagdedetalye ng nakapirming at pabagu-bagong kabayaran, mga iginawad na bahagi, at mga kondisyon sa pagganap para sa bawat isa sa mga direktor ng grupo.
Ang landas bago ang Airbus: Eurocopter at PSA
Bago naging CEO ng grupo, pinamunuan ni Guillaume Faury ang Airbus Helicopters (2013-2018) — pagkatapos ng apat na taon sa board ng PSA Peugeot Citroën bilang R&D director — at pinamunuan ang Airbus Commercial Aircraft. Ang kanyang kabayaran para sa mga panahong ito ay inilalathala sa mga kaugnay na dokumento (mga taunang ulat ng EADS/Airbus Group at Groupe PSA). Ang kanyang kumpletong landas sa karera, mula sa EPNER hanggang sa pinuno ng grupo, ay isinalaysay sa aming talambuhay ni Guillaume Faury.
Ang mandato at mga tungkuling institusyonal ng AXA
Bilang miyembro ng board of directors ng AXA, natatanggap ni Guillaume Faury ang mga bayarin sa pagdalo na itinakda ng insurance group, gaya ng inilathala sa universal registration document nito. Ang kanyang mga pamumuno sa mga propesyonal na organisasyon—GIFAS simula noong 2021 at ASD simula noong 2023—ay itinuturing na mga mandato sa representasyon ng industriya. Ang pamumuno sa direktor ay isang karaniwang anyo ng karagdagang kompensasyon para sa isang ehekutibo ng CAC 40, tulad ng para sa Pierre-André de Chalendar sa Saint-Gobain.
sa madaling sabi
Mekanismo: Direktor ng Airbus SE, fixed + variable + LTI compensation na pinagbotohan sa AGM, na inilalathala taun-taon sa Directors' Compensation Report (opisyal na pinagmulan: airbus.com/investors) · Mga Direktor: Miyembro ng lupon ng AXA · Landas ng karera: Airbus Helicopters, PSA. Para sa pagsusuri ng stock na kanyang pinamumunuan, tingnan ang aming fact sheet Stock ng Airbus (AIR.PA) at seksyon ng suweldo.
Pinagmumulan ng
Wikipedia "Guillaume Faury" (na-access noong 23/10/2026); Airbus SE, pahayag sa pahayag noong ika-8 ng Oktubre 2018 at mga taunang ulat (seksyon tungkol sa kompensasyon ng mga direktor); AXA, lupon ng mga direktor. Walang taunang halaga ang muling inilathala dito nang walang beripikadong pangunahing sanggunian.
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