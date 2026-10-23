Magkano ang kinita ni Jean-Michel Aulas sa loob ng 36 na taon niyang pamumuno sa Olympique Lyonnais at OL Groupe? Bagama't hindi pa lubusang isiniwalat sa media ang kanyang taunang suweldo bilang ehekutibo, tatlong masusukat at mapapatunayang elemento ang bumubuo sa kanyang kabayaran: ang suweldo ng CEO ng isang pampublikong kumpanya, ang kanyang severance package noong 2023, at ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng kanyang mga share. Idinedetalye namin ang mga elementong ito, kasama ang kanilang mga pinagmulan.
Isang CEO ng isang nakalistang kumpanya: ang kabayaran ay inilathala at pinagbotohan sa pangkalahatang pagpupulong
Mula 1999 hanggang Mayo 2023, si Jean-Michel Aulas ang chairman at CEO ngGrupo ng OLAng OL Groupe, isang nakalistang holding company na namamahala sa Olympique Lyonnais, ay naglathala ng kanyang kabayaran—fixed, variable, at anumang bonus—sa Universal Registration Document ng grupo at napapailalim sa boto ng shareholder sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong, gaya ng kaso para sa sinumang ehekutibo ng isang nakalistang kumpanya. Ang mga opisyal na dokumentong ito, na makukuha sa website ng investor relations ng OL Groupe, ang pangunahing mapagkukunan para sa muling pagbuo ng kanyang taunang kabayaran, na hindi namin muling ipapakita rito nang pigura por pigura dahil sa kawalan ng katiyakan para sa bawat taon ng pananalapi.
2023: isang bayad sa paghihiwalay na 10 milyong euro
Ang pinakadokumentadong aspeto ng kanyang kabayaran ay ang kanyang pag-alis. Pinatalsik noong Mayo 8, 2023 ng mga bagong shareholder ng Eagle Football, umalis si Jean-Michel Aulas sa pagkapangulo na may bayad sa pagkahiwalay na 10 milyong euro, kasama ang isang posisyon bilang honorary president. Ang kabayarang ito, na isiniwalat ng mga business press noong mabilis na pag-alis tatlong taon bago ang nakatakdang petsa ng pagtatapos sa panahon ng pagkuha, ay nagpasiklab ng kontrobersiya tungkol sa "exit bonus" ng mga nangungunang ehekutibo - kahit na ang sports side ng club ay dumadaan sa isang mahirap na panahon.
Ang pagbebenta ng mga bahagi nito: 14,5 milyong euro sa halagang 3 euro
Ang pangalawang aspetong nasuri: ang muling pagbili ng stake ng kanyang kumpanyang may hawak ng pamilya. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, nagpetisyon si Jean-Michel Aulas sa Lyon Commercial Court na i-freeze ang 14,5 milyong euro sa mga account ng OL — halagang katumbas ng muling pagbili ng 4,826,540 na shares sa halagang €3 bawat isaIsang kasunduang napagkasunduan noong Disyembre 11, 2023 ang nagpapatunay na pormal ang pagkuhang ito bago ang Enero 16, 2024, kapalit ng pagtigil ng mga legal na proseso sa pagitan ng dalawang partido. Ang pag-alis na ito mula sa kumpanya ang nagtatapos sa kabanata ng kanyang karera sa stock market bilang chairman at may-ari, na aming isinalaysay sa aming talambuhay ni Jean-Michel Aulas.
Tinatayang nasa 450 milyong euro ang kayamanan
Ang pinakamahahalagang larawan ng kayamanan nito ay ang ranggo ng Challenges 2025: 450 milyong euro, ang ika-309 na pinakamayamang tao sa France. Ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan ay nagmula sa pagbebenta ng Cegid sa Groupama group noong 2007—ang software company na itinatag niya noong 1983—na dinagdagan pa ng unti-unting capital gains sa kanyang OL shares. Para sa paghahambing sa iba pang mga CAC 40 executive na nakalista sa stock exchange, tingnan ang Sweldo ni Frédéric Oudéa o ng ng Xavier Huillard sa Vinci, ang grupong nagtayo ng Groupama Stadium ng OL.
Ang kanyang kasalukuyang mga tungkulin: French Football Federation at Women's League
Mula noong Disyembre 2023, si Jean-Michel Aulas ay humawak ng posisyon bilang Pangalawang Pangulo ng French Football Federation at, mula noong Hulyo 2024, Pangulo ng Professional Women's Football League. Ang kanyang mga posisyon sa pederal na pamahalaan, kabilang ang potensyal na kabayaran, ay kasalukuyang hindi pampubliko. Sa edad na 77, ang kanyang lokal na aktibidad sa politika (Unang Pangalawang Pangulo ng Lyon Metropolitan Area mula noong Marso 2026) ay nabibilang sa kategorya ng mga halal na katungkulan, at ang kanyang kabayaran ay para sa mga halal na opisyal ng metropolitan, ayon sa itinakda ng mga regulasyon.
sa madaling sabi
Ang taunang kompensasyon ng CEO ay inilathala sa mga dokumento ng OL Groupe (1999-2023) · €10 milyong pakete ng severance (2023) · muling pagbili ng kanyang 4,826,540 na shares sa halagang €14,5 milyon sa halagang €3/share (kasunduan noong Disyembre 2023) · tinatayang kayamanan na €450 milyon (Mga Hamon 2025). Para sa mga mamumuhunan na sumusubaybay sa club, tingnan ang pahina OL Group (Grupo ng Eagle Football) nagdedetalye ng kasalukuyang sitwasyon ng stock.
Pinagmumulan ng
Entry sa Wikipedia tungkol kay Jean-Michel Aulas (na-access noong 23/10/2026) at mga pangunahing sanggunian: Challenges magazine (2025 fortunes), mga press release ng OL Groupe noong Mayo 8 at Disyembre 11, 2023, business press (Le Monde, Les Échos, Le Progrès). Ang opisyal na taunang datos ay makukuha sa mga dokumento ng pangkalahatang rehistrasyon ng OL Groupe.
Forex, mga indeks, mga kalakal at mga crypto sa pamamagitan ng mga CFDMagbukas ng account na may Vantage →