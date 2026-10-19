Magkano ang kinita niya? Pierre-André de Chalendar Sa pamumuno ng Saint-Gobain? Hindi tulad ng maraming CEO ng CAC 40, ang sagot ay napakalinaw: pagkatapos ng paghihiwalay ng mga tungkulin ng chairman at CEO noong 2021, ang kanyang sahod ay naging eksklusibong naayos, nang walang anumang pabagu-bagong bahagi. Ang mga numero sa ibaba ay kinuha mula sa mga desisyon ng lupon ng mga direktor ng Saint-Gobain at mga dokumento ng pangkalahatang pagpupulong.
Sino si Pierre-André de Chalendar?
Ipinanganak noong Abril 12, 1958 sa Vichy, si Pierre-André de Chalendar ay nagtapos saESSEC at angENA, dating inspektor ng pananalapi.
Sumali siya sa Kompanya ng Saint-Gobain noong 1989, naging pangalawang managing director noong 2005, direktor noong 2006, pagkatapos pangkalahatang tagapamahala noong Hunyo 2007Siya ay pinangalanan Pangulo at CEO noong Hunyo 3, 2010pumalit kay Jean-Louis Beffa.
Ang 1er Noong Hulyo 2021, ipinasa niya ang pangkalahatang pamamahala sa kanyang kinatawan Benoit Bazin at nagiging pangulong hindi ehekutiboAalis siya sa lupon ng mga direktor sa pagtatapos ng pangkalahatang pagpupulong sa Hunyo 6, 2024, matapos gamitin ang kanyang mga karapatan sa pagreretiro.
Siya rin ang pangulo ngInstituto ng Negosyo Siya ay naging direktor ng BNP Paribas simula noong 2023. Noong Oktubre 2025, sumali siya sa Altice France group bilang isang non-executive director.
Ang suweldo ni Pierre-André de Chalendar sa Saint-Gobain
Ang mga halaga sa ibaba ay hango sa mga desisyon ng lupon ng mga direktor noong Pebrero 29, 2024 (taong piskal 2023) at Pebrero 27, 2025 (taong piskal 2024), na inilathala ng Saint-Gobain.
|Ehersisyo
|Tungkulin
|Nakatakdang kabayaran
|Paiba-iba
|Benepisyo sa uri
|2022
|Pangulo ng konseho
|450 000 €
|hindi
|€3,301 (kotse)
|2023
|Pangulo ng konseho
|450 000 €
|hindi
|€3,301 (kotse)
|2024
|Pangulo ng konseho (Enero 1 – Hunyo 6)
|€194,262 (pro rata)
|hindi
|Kotse ng kumpanya
Malinaw ang pagkakasulat ng desisyon ng konseho: "Ang kabayaran ni G. Pierre-André de Chalendar ay binubuo ng eksklusibong isang takdang bahagi na nagkakahalaga ng €450,000 at hindi nakikinabang sawalang taunang pabagu-bagong kabayaran '.
Pagreretiro at kung ano ang kailangan mong maunawaan tungkol dito
Nakuha na ni Pierre-André de Chalendar ang kanyang mga benepisyo sa pagreretiro sa ilalim ng "SGPM" defined benefit supplementary pension scheme, kung saan siya nakinabang bilang Chairman at CEO. sa 1er juillet 2021.
Tinukoy ni Saint-Gobain na ang Ang kabuuang taunang pensiyon ay umabot sa humigit-kumulang €417,942. para sa taong pinansyal ng 2023, at sa 188 308 € para sa panahon mula 1er Enero hanggang Hunyo 6, 2024 (pro rata temporis).
Ang iskemang ito, na karaniwang kilala bilang "supplementary pension," ay napapailalim sa mahigpit na mga regulasyon simula nang ipatupad ang mga patakaran sa pamamahala ng AFEP-MEDEF: ito ay magagamit lamang ng mga kasalukuyang ehekutibo at hindi na maaaring mapabuti pagkatapos ng kanilang pag-alis. Ito rin ay sarado na sa mga bagong ehekutibo simula noong 2019.
Paghihiwalay sa chairman at CEO: ang kaso ng Saint-Gobain
Noong 2021, pinaghiwalay ni Saint-Gobain ang mga tungkulin "upang matiyak ang isang maayos at matagumpay na transisyon sa loob ng proseso ng paghalili" ni Pierre-André de Chalendar ni Benoît Bazin. Ito ay isang aklat-aralin na halimbawa ng mabuting pamamahala: ang papalabas na ehekutibo ay nananatili sa kanyang pwesto bilang non-executive chairman habang ang kanyang kahalili ay nananatili.
Bilang paalala, ang kabayaran ni Benoît Bazin bilang managing director ay €1,000,000 na takdang suweldo at €1,700,000 na pabagu-bagong suweldo (ibig sabihin, €2,700,000 na cash) sa mga taon ng pananalapi ng 2022 at 2023, bago lumipat sa €1,300,000 naayos epektibo Hunyo 7, 2024, ang petsa kung kailan niya hahawakan ang dalawahang tungkulin bilang Chairman at CEO.
Ano ang maaaring makuha ng isang shareholder mula rito
Ang isang hindi ehekutibong pangulo na binabayaran ng isang takdang suweldo ay pare-pareho. Hindi na niya namamahala sa mga operasyon: walang dahilan para bigyan siya ng baryabol na nakaugnay sa pagganap sa operasyon.
Ang tunay na problema ay ang gastos sa pag-alis. Ang isang karagdagang plano ng pensiyon na humigit-kumulang €400,000 bawat taon ay kumakatawan sa isang pangmatagalang pangako para sa kumpanya. Ito ay isang puntong dapat subaybayan sa ulat ng pamamahala ng korporasyon.
Ang paghihiwalay ng mga kapangyarihan ay nakakabawas sa tunggalian ng interes. Ito ang pangunahing aral ng transisyon sa Saint-Gobain noong 2021.
FAQ
Ano ang suweldo ni Pierre-André de Chalendar sa Saint-Gobain?
Bilang tagapangulo ng lupon, nakatanggap siya ng takdang suweldo na €450,000 bawat taon, na walang pabagu-bagong kabayaran, na dinagdagan pa ng benepisyo sa sasakyan ng kompanya na humigit-kumulang €3,300.
May golden parachute ba si Pierre-André de Chalendar?
Oo. Inangkin niya ang kanyang mga karapatan sa iskema ng SGPM noong ika-1er Hulyo 2021; Ipinapahiwatig ng Saint-Gobain ang taunang kabuuang pensiyon na humigit-kumulang €417,942 para sa taong pinansyal ng 2023.
Sino ang pumalit kay Pierre-André de Chalendar sa Saint-Gobain?
Si Benoît Bazin, CEO simula noong Hunyo 2021, ay pumalit sa posisyon ng CEO noong ika-1er Hulyo 2021 at pagkatapos ay ang mga tungkulin bilang chairman at chief executive officer mula Hunyo 7, 2024.
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