Magkano ang kinita niya? Xavier Huillard Sa pamumuno ng Vinci? Madalas na lumalabas ang tanong, kung isasaalang-alang kung gaano kalaki ang humubog ng pinuno ng grupo ng mga konsesyon sa konstruksyon, motorway, at paliparan sa loob ng dalawampung taon ng kapitalismo ng Pransya. Ang mga numero sa ibaba ay nagmula sa mga opisyal na dokumento ng Vinci: mga komunikasyon pagkatapos ng pulong ng lupon, pahina ng pamamahala ng grupo, at mga anunsyo sa pulong ng mga shareholder. Ang mga ito ay ibinibigay kasama ang kanilang taon at pinagmulan, gaya ng karaniwang kasanayan para sa ganitong uri ng datos.
Sino si Xavier Huillard?
Ipinanganak noong 1954, si Xavier Huillard ay isang nagtapos na inhinyero mula saÉcole polytechnique at angPambansang Paaralan ng mga Tulay at KalsadaSinimulan niya ang kanyang karera sa Sogea noong 1996, naging managing director nito noong 1998, at pagkatapos ay pinamunuan ang VINCI Construction mula 2000 hanggang 2002.
Sumali siya sa komite ehekutibo ng VINCI at naging direktor ng pamamahala ng grupo noong 2006Pagkatapos Pangulo at CEO noong 2010Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang VINCI ay malawakang nag-diversify sa mga konsesyon, enerhiya, at serbisyo sa mga motorway at paliparan, at nakita ang bahagi ng kita nito na nabuo sa France na bumaba mula 66% hanggang sa humigit-kumulang 42%.
Noong Abril 17, 2025, inaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong ng VINCI ang Paghihiwalay ng mga tungkulin ng chairman at chief executive officer, epektibo Mayo 1, 2025 Si Xavier Huillard ay naging tagapangulo ng lupon ng mga direktor, habang Pierre Anjolras, chief operating officer simula noong Mayo 2024, ay magiging chief executive officer sa loob ng apat na taong termino.
Suweldo ni Xavier Huillard: mga numero bawat taon
Ang talahanayan sa ibaba ay nagpapakita ng mga halagang inilathala ng VINCI. Pinag-iiba nito ang kabayaran inilaan para sa ehersisyo (Desisyon ng Lupon) sa kabayaran aktwal na binayaran sa loob ng taonna hindi naman pareho.
|Ehersisyo
|Tungkulin
|Kabayaran para sa ehersisyo
|pinagmulan
|2023
|CEO
|3 303 580 €
|VINCI, pamamahala
|2024
|CEO
|3 302 605 €
|VINCI, pamamahala
|2024
|Plano ng pangmatagalang insentibo (Abril 9, 2024)
|3 379 994 €
|VINCI, pamamahala
|2024
|Kabuuang kasama ang pagbabahagi ng kita
|6 682 599 €
|VINCI, pamamahala
|2023
|Kabuuang kasama ang pagbabahagi ng kita
|6 683 568 €
|VINCI, pamamahala
La taunang kabuuang takdang suweldo katumbas ng 1 300 000 € para sa 2024, ang halagang itinakda ng lupon ng mga direktor noong Pebrero 3, 2022 para sa termino ng panunungkulan na nagsimula noong Abril 2022. Nanatili itong pareho noong 2023 at 2024.
Ang kasama at hindi kasama sa kabayaran ni Xavier Huillard
Tinutukoy ng information sheet na inilathala ng VINCI na hindi iniulat ni Xavier Huillard hindi isang kontrata sa pagtatrabaho kasama ang grupo, na siyang kaniyang nakikinabang, gayunpaman, karagdagang plano ng pensiyon at hindi niya napapansin ni ang severance pay o ang non-competition compensation.
Ang plano ng pensiyon na may tinukoy na benepisyo, na ipinatupad noong Marso 2010 para sa mga ehekutibo, ay napapailalim sa limitasyon ng kontribusyon na katumbas ng walong beses ang taunang kisame ng seguridad panlipunan Ito ang salin sa Pranses ng mga limitasyong ipinataw sa mga ginintuang parasyut.
Sa pagtatapos ng kanyang termino bilang CEO sa 2025, hindi siya makakatanggap ng walang pangmatagalang pabagu-bagong kabayaran para sa 2025.
Ang pag-alis ng pangkalahatang pamamahala, Abril-Mayo 2025
Sa pulong nito noong Abril 17, 2025, nagpasya ang lupon ng mga direktor na paghiwalayin ang dalawang tungkulin na epektibo sa Mayo 1, 2025. Binigyang-diin ng VINCI na ang desisyon ay "bunga ng isang maingat na pinlanong transisyon." Si Pierre Anjolras, 59 taong gulang noon, isang nagtapos sa École Polytechnique at École des Ponts et Chaussées, ay namumuno na sa VINCI Construction at itinalaga bilang Chief Operating Officer noong Mayo 2024 upang pangasiwaan ang transisyon kasama si Xavier Huillard.
Inaprubahan ng pangkalahatang pagpupulong ang kanyang paghirang sa lupon ng mga direktor na may 99,35% ng mga boto. Si Xavier Huillard ay mananatiling chairman ng grupo, kahit man lang hanggang sa pangkalahatang pagpupulong sa 2026.
Sa talahanayan ng mga seguridad na hawak ng mga ehekutibo, ipinahiwatig din ng VINCI na naibenta na ni Xavier Huillard 41,999 na pagbabahagi ng VINCI sa loob ng panahong pinag-uusapan.
Paano bigyang-kahulugan ang kabayaran ng isang ehekutibo kapag ikaw ay isang shareholder
Tatlong reflex ang naaangkop sa VINCI gaya ng ibang malaking nakalistang grupo.
Paghiwalayin ang nakapirmi mula sa baryabol. Dito, ang takdang suweldo na €1,3 milyon ay katamtaman lamang kung ihahambing sa isang grupo na ganito kalaki; ang pabagu-bagong bahagi at lalo na ang pangmatagalang insentibo ang siyang nagdadala sa kabuuang halaga na higit sa €6,6 milyon.
Palaging tingnan ang kabuuan sa loob ng dalawang taon. Ang mga plano ng insentibo ay nakakalat sa loob ng tatlo hanggang limang taon: ang isang taon ay maaaring mali, sa itaas man o sa ibaba.
Ikumpara sa ani. Ang kabayaran ay makatuwiran lamang kapag isinasaalang-alang kaugnay ng halagang nalikha para sa shareholder sa parehong panahon. Iyan ang tunay na pamantayan, hindi ang nakahiwalay na kabuuang halaga.
FAQ
Magkano ang suweldo ni Xavier Huillard sa Vinci?
Ang kanyang taunang kabuuang takdang kabayaran ay €1,300,000. Ito ay dinagdagan ng isang pabagu-bagong bahagi at isang pangmatagalang insentibo: ang kabayaran para sa taong pinansyal ng 2024 ay nagkakahalaga ng €3,302,605, at sa €6,682,599 kasama ang halaga ng mga share na inilaan sa ilalim ng plano ng insentibo.
Si Xavier Huillard pa rin ba ang CEO ng Vinci?
Hindi. Simula Mayo 1, 2025, siya ang chairman ng board at si Pierre Anjolras ang CEO ng grupo.
Nakatanggap ba si Xavier Huillard ng severance payment?
Ang impormasyong inilathala ng VINCI ay nagpapahiwatig na hindi siya tumatanggap ng anumang severance pay o non-competition compensation.
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