S&P 500: Gabay sa Index at Paano Mamuhunan (2026)

Ang S&P 500 Ang index ang benchmark ng stock market ng Estados Unidos. Pinagsasama-sama nito ang humigit-kumulang 500 sa pinakamalalaking kumpanya na nakalista sa Wall Street at nagsisilbing barometro para sa buong ekonomiya ng Amerika — at kadalasan para sa pandaigdigang merkado. Ang live na presyo, kung paano ito gumagana, komposisyon, kasaysayan, oras ng kalakalan mula sa France at ang iba't ibang paraan ng pamumuhunan dito: narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa index na ito.
Live na Presyo ng S&P 500: Real-Time na Tsart at Datos
Ang tsart at datos sa ibaba ay awtomatikong ina-update mula sa mga sipi sa merkado. Samakatuwid, ang mga bilang na iyong binabasa ay sumasalamin sa pinakabagong magagamit na presyo, hindi isang halagang nakapirmi sa panahon ng pagsulat.
- Huling presyo: 7 623,68 puntos
- Pagbabago ng araw: -0,52%
- Pinakamataas sa loob ng 52 linggo: 7 844,52 $
- Pinakamababang antas sa loob ng 52 linggo: 6 316,91 $
Ang indeks ay patuloy na kinakalkula sa buong sesyon ng kalakalan sa US. Sa labas ng mga oras ng pagbubukas, ipinapakita nito ang halaga ng pagsasara ng nakaraang sesyon. Sa kabilang banda, ang S&P 500 futures ay ipinagpapalit halos 24 oras sa isang araw at nagbibigay ng maagang indikasyon ng trend bago ang opening bell.
Ano ang S&P 500?
Ang S&P 500, pinaikling Standard & Poor's 500, ay isang indeks na sumusukat sa pagganap ng humigit-kumulang 500 malalaking kompanya ng US, pangunahing nakalista sa New York Stock Exchange at Nasdaq. Sinasaklaw nito ang napakalaking bahagi ng kabuuang market capitalization ng Estados Unidos. Kaya naman itinuturing ito ng mga propesyonal bilang ang pinakatumpak na repleksyon ng equity market ng US — higit pa kaysa sa Dow Jones at sa 30 bumubuo rito.
Sa kasalukuyan, ang indeks ay kinakalkula at pinamamahalaan ng Mga Indeks ng S&P Dow Jones, isang subsidiary ng S&P Global group. Ito ay nagsisilbing sanggunian — o benchmark — para sa isang malaking bahagi ng pandaigdigang pamamahala ng asset: ang pagganap ng maraming equity fund ng US ay hinuhusgahan laban dito. Trilyong dolyar ang ipinupuhunan sa mga index fund at ETF na ginagaya ito.
Isang madalas na pinagmumulan ng kalituhan: ang S&P 500 ay naglalaman ng mahigit sa 500 na nakalistang linya. Ang ilang mga kumpanya, tulad ng Alphabet, ay lumilitaw dito na may ilang mga share class. Gayunpaman, pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang 500 na kumpanya dahil ang bilang ng mga kumpanyang kinakatawan ay nananatiling nakapirmi sa 500.
Paano Kinakalkula ang S&P 500?
Pagtimbang ayon sa Free-Float Market Capitalization
Ang S&P 500 ay isang free-float market capitalization-weighted indeks. Ang bigat ng bawat kumpanya ay nakadepende sa halaga ng mga share nito na aktwal na magagamit para sa pangangalakal, hindi kasama ang mga bloke na hawak nang pangmatagalang batayan ng mga tagapagtatag, gobyerno o iba pang mga korporasyon. Kung mas mataas ang pagtatasa ng isang kumpanya, mas malaki ang bigat nito sa indeks — at mas nakakaimpluwensya ang mga paggalaw ng presyo nito sa pangkalahatang antas.
Ito ay isang malaking pagkakaiba mula sa Dow Jones, na tinimbang ng presyo ng share. Sa Dow, ang isang $400 na stock ay may mas malaking bigat kaysa sa isang $100 na stock, anuman ang laki ng kumpanya. Sa kabilang banda, ang S&P 500 ay sumasalamin sa tunay na bigat ng ekonomiya ng bawat kumpanya sa merkado.
Ang Tagahati
Ang antas ng indeks ay nakukuha sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang free-float market capitalization ng mga miyembro nito sa isang ningningAng divisor na ito ay inaayos sa bawat pagkakataong may maganap na pangyayari na hindi tumutugma sa paggalaw ng merkado: isang kumpanyang sumasali o umaalis sa index, isang pag-isyu ng share, isang share buyback, isang pambihirang aksyon ng korporasyon. Bilang resulta, ang antas ng index ay nagbabago lamang bilang tugon sa paggalaw ng presyo, hindi dahil sa mga teknikal na pagbabago sa komposisyon nito.
Indeks ng Presyo vs. Indeks ng Kabuuang Kita
Ang S&P 500 na nakikita mong sinipi ay isang index ng presyo: hindi nito isinasaalang-alang ang mga bayad na dibidendo. Mayroong bersyong Total Return, na muling namumuhunan sa mga ito, at isang bersyong Net Total Return, na muling namumuhunan sa mga ito pagkatapos ng buwis na may hawak. Sa katagalan, malaki ang agwat, dahil ang mga dibidendo ay naitala para sa isang malaking bahagi ng historical performance ng mga stock ng US. Ang paghahambing ng isang pondo laban sa price index lamang ay nagbibigay dito ng hindi patas na kalamangan.
Mga Kumpanya ng S&P 500: Mga Pamantayan sa Pagiging Karapat-dapat at mga Sektor
Sino ang Nagpapasya kung Aling mga Kumpanya ang Sasali sa Index?
Hindi tulad ng ilang indeks na nakabatay sa mga mekanikal na tuntunin lamang, ang komposisyon ng S&P 500 ay pinagpapasyahan ng isang komite ng indeks sa S&P Dow Jones Indices. Naglalapat ang komite ng mga pamantayang pampubliko ngunit may kaunting pagpapasya, lalo na upang mapanatili ang balanseng representasyon ng mga sektor ng ekonomiya.
Upang maging kwalipikado, ang isang kumpanya ay dapat, sa partikular,:
- be naninirahan sa Estados Unidos at nakalista sa isang kwalipikadong palitan ng US;
- makilala a pinakamababang kapitalisasyon sa merkado threshold, na pana-panahong sinusuri upang makasabay sa merkado;
- magpakita ng sapat pagkatubig at isang free float na hindi bababa sa 10% ng mga share nito;
- be kapaki-pakinabang: ang kabuuan ng mga kita nito sa apat na pinakahuling quarter, pati na rin ang resulta ng pinakahuling quarter, ay dapat na positibo sa ilalim ng mga pamantayan sa accounting ng US.
Ang huling pamantayang ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang ilang mga kumpanyang may mataas na halaga ngunit nalulugi pa rin ay kinailangang maghintay ng maraming taon bago makapasok sa index. Ang mga timbang ay binabalanse muli bawat quarter, tuwing ikatlong Biyernes ng Marso, Hunyo, Setyembre at Disyembre. Gayunpaman, ang mga pagdaragdag at pagbura ay maaaring mangyari anumang oras, kasunod ng isang merger, isang acquisition o isang bankruptcy. Ang mga anunsyo ng pagsasama ng index ay kadalasang nagpapataas nang husto sa stock na kinauukulan, dahil ang mga index fund ay kailangang bilhin ito sa petsa ng pagiging epektibo.
Ang 11 Sektor ng S&P 500
Ang mga kompanya ay inuuri ayon sa balangkas ng sektor ng GICS, na kinabibilangan ng labing-isang sektor:
|Sektor ng GICS
|Mga Halimbawang Gawain
|Information Technology
|Software, semiconductor, hardware ng kompyuter
|Mga Serbisyo sa Komunikasyon
|Mga search engine, social network, media, telecom
|Discretionary ng Consumer
|Online na tingian, mga sasakyan, pamamahagi ng tingian, paglilibang
|Mga Staples ng Consumer
|Pagkain, inumin, mga produktong pambahay, tingiang grocery
|Health Care
|Mga parmasyutiko, bioteknolohiya, kagamitang medikal, segurong pangkalusugan
|Pampinansya
|Mga bangko, kompanya ng seguro, pamamahala ng ari-arian, mga sistema ng pagbabayad
|Industriyal
|Aerospace, depensa, transportasyon, makinarya
|lakas
|Mga serbisyo ng langis, gas, oilfield
|kagamitan
|Mga kemikal, pagmimina, pagpapakete
|Mga Utility
|Kuryente, gas, tubig
|real Estate
|Mga nakalistang kompanya ng ari-arian (REIT)
Ang Pinakamalaking mga Kumpanya ng S&P 500
Sa nakalipas na labinlimang taon o higit pa, ang pinakamalaking market caps ay pinangungunahan ng mga higante ng teknolohiya at mga digital na serbisyo: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta at ilan pang iba. Ang kanilang eksaktong ranggo at bigat ay patuloy na nagbabago kasabay ng mga presyo ng share. Kasama rin sa pagiging miyembro ng index ang mga pangunahing pangalan mula sa iba pang sektor, tulad ng retailer na Costco, mga bangko, mga kumpanya ng parmasyutiko at mga grupong pang-industriya.
Ang pangingibabaw na ito ay lumilikha ng isang walang halo epekto: ang sampung pinakamalaking stock ay bumubuo sa pinakamataas na bahagi ng index sa kasaysayan. Samakatuwid, ang pagbili ng S&P 500 ay nangangahulugan, ngayon, ng bahagyang pagtaya sa iilang higanteng kumpanya ng teknolohiya. Ito ay isang puntong dapat tandaan kapag nag-diversify ng iyong portfolio.
Kasaysayan ng S&P 500: Mula 1860 hanggang Ngayon
Ang kwento ng indeks ay nagsisimula sa kwento ng mga tagapagtatag nito. Noong 1860, ang analyst Henry Varnum Mahina naglathala ng kasaysayang pinansyal ng mga riles at kanal ng Amerika, na isinulat para sa mga mamumuhunan. Ang kanyang kumpanya, na naging Poor's Publishing, ay dalubhasa sa impormasyong pinansyal. Kasabay nito, ang Kumpanya ng Pamantayang Estadistika, itinatag noong 1906, naglathala ng datos ng kumpanya at inilunsad ang mga unang indeks ng stock nito noong dekada 1920.
Ang dalawang bahay ay pinagsama noong 1941 upang lumikha ng Karaniwan at MahinaNoong Marso 4, 1957, inilunsad ng kumpanya ang S&P 500 index sa kasalukuyan nitong anyo, na may 500 na bumubuo. Dahil sa mga unang computer, maaari itong kalkulahin nang tuluy-tuloy sa buong sesyon. Mabilis itong naging pamantayan para sa mga propesyonal na fund manager.
Noong 1976, inilunsad ng Vanguard ang unang index fund na maaaring ma-access ng mga indibidwal na mamumuhunan, na sinusundan ang S&P 500. Noong 1993, lumabas ang unang US ETF, ang SPDR S&P 500, na kabilang pa rin sa pinakamalaking nakalistang pondo sa mundo. Ang dalawang inobasyon na ito ang dahilan kung bakit ang S&P 500 ang pinakapinamumuhunanang index sa planeta.
Mga Makasaysayang Pagbabalik ng S&P 500: Mga Pangunahing Krisis at Pagbangon
|pangyayari
|Panahon
|Key Takeaway
|Pagbagsak noong Oktubre 1987 (Itim na Lunes)
|Oktubre 19, 1987
|Ang pinakamatarik na isang araw na pagbaba sa kasaysayan ng index, humigit-kumulang −20%
|Pagsabog ng bula ng dot-com
|2000-2002
|Pagkalugi ng halos kalahati ng halaga nito, dulot ng pagbagsak ng mga stock ng teknolohiya
|Pandaigdigang krisis sa pananalapi (subprime)
|Huling bahagi ng 2007 – Marso 2009
|Pagbagsak ng mahigit 50% mula sa pinakamataas na antas patungo sa pinakamababang antas, sa gitna ng pandaigdigang krisis sa pagbabangko
|Pagbagsak ng COVID-19
|Pebrero – Marso 2020
|Isang pagbaba ng halos isang-katlo sa loob ng ilang linggo, na sinundan ng isa sa pinakamabilis na pagbangon sa kasaysayan
|Pamilihan ng oso sa 2022
|2022
|Pagbaba ng humigit-kumulang isang-kapat dahil sa implasyon at pagtaas ng mga rate
Ang bawat isa sa mga krisis na ito ay sinundan, nang mas mabilis man o mas mabilis, ng isang pagbangon at mga bagong rekord na pinakamataas. Ang katatagan na ito ay eksakto kung ano ang ipinakita ng mga makasaysayang kita ng S&P 500 sa katagalan, at ipinapaliwanag nito ang kasikatan ng pangmatagalang pamumuhunan sa index. Ngunit wala itong ginagarantiya para sa hinaharap, at kung minsan ay inabot ng maraming taon upang mabawi ang isang tugatog: mahigit isang dekada pagkatapos ng dot-com bubble, kapag isinasaalang-alang ang inflation.
Mga Oras ng Pangangalakal ng S&P 500 mula sa France
Ang mga stock ng S&P 500 ay ipinagpapalit sa panahon ng sesyon ng Wall Street, mula 9:30 am to 4 pm Oras sa New York, Lunes hanggang Biyernes, hindi kasama ang mga pampublikong pista opisyal ng US. Para sa isang mamumuhunan sa France, ito ay karaniwang katumbas ng 3:30 pm - 10 pm Oras sa Paris.
Mag-ingat sa hindi pagtutugma ng orasan: mas maaga ang paglipat ng Estados Unidos sa daylight saving time (ikalawang Linggo ng Marso) at mas huli ang standard time (unang Linggo ng Nobyembre) kaysa sa Europa. Sa mga ilang linggong iyon, ang sesyon ay tatakbo mula 2:30 pm hanggang 9 pm Mga oras sa Paris. Mayroon ding mga sesyon bago ang merkado at pagkatapos ng oras ng trabaho sa ilang mga broker, na may mas mababang likididad.
Paano Mamuhunan sa S&P 500 mula sa France
Hindi ka maaaring bumili ng isang indeks nang direkta: ito ay isang kalkuladong basket. Mayroong ilang mga solusyon upang makakuha ng pagkakalantad, mula sa pangmatagalang pamumuhunan hanggang sa mga produktong ispekulatibo.
Mga S&P 500 ETF: Ang Pinakasimpleng Opsyon
An ETF, o tagasubaybay, ay isang nakalistang pondo na ginagaya ang pagganap ng index, sa pangkalahatan ay may napakababang bayarin sa pamamahala. Ito ang pinakasimple at pinakamurang paraan upang bilhin ang buong S&P 500 sa isang transaksyon. Lahat ng pangunahing issuer (Amundi, BNP Paribas, iShares, Vanguard, SPDR, Xtrackers…) ay nag-aalok ng isa. Bago bumili, ihambing:
- ang taunang patuloy na mga singil, na nakasaad sa dokumento ng mahahalagang impormasyon;
- ang paraan ng pagkopya: pisikal, kung saan ang mga share ay aktwal na binili, o sintetiko, sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagpapalit;
- ang patakaran ng dividend: pag-iipon (mga dibidendo na muling namuhunan) o pamamahagi;
- ang currency hedging: isang karaniwang bersyon na nakalantad sa dolyar, o isang hedged na bersyon laban sa panganib ng euro/dolyar;
- ang pondo laki at likididad, pati na rin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng pagbili at pagbenta.
Aling Investment Account ang Dapat Mong Gamitin?
- PEABagama't ang S&P 500 ay binubuo ng mga stock ng US, ang mga sintetikong kinopya na ETF ay karapat-dapat para sa PEA, ang personal equity plan ng Pransya. Pinapayagan nito ang mga mamumuhunan na makinabang mula sa pagtrato sa buwis ng plano pagkatapos ng limang taon.
- Karaniwang account ng mga seguridad: access sa bawat ETF, kabilang ang mga pisikal na kinopya, ngunit karaniwang pagbubuwis ng mga capital gains at dibidendo.
- Seguro sa buhayMaraming kontrata ang nag-aalok ng S&P 500 ETFs bilang unit-linked investments, na pinagsasama ang exposure sa index at ang life insurance wrapper.
- PARA SAAng ilang plano sa pagtitipid sa pagreretiro sa France ay nag-aalok din ng mga pamumuhunang naka-index sa index.
Mga Derivative: Para sa mga Bihasang Mangangalakal Lamang
Ang mga kontrata ng futures (kabilang ang mga mini at micro contract), mga opsyon at mga CFD ay nagbibigay-daan sa pag-espekulasyon sa index sa magkabilang direksyon, kadalasan ay may leverage. Ginagamit din ang mga ito upang i-hedge ang isang portfolio. Ang mga produktong ito ay kumplikado: pinalalaki ng leverage ang mga pagkalugi gaya ng mga kita, at karamihan sa mga retail account ay nalulugi sa mga CFD. Ang aming gabay sa Pangangalakal ng S&P 500 futures detalyadong ipinapaliwanag kung paano gumagana ang mga ito at ang mga panganib na kaakibat nito.
Pagbili ng Indibidwal na Stocks
Panghuli, maaari kang bumili ng mga share sa mga indibidwal na nasasakupan ng index nang direkta sa pamamagitan ng isang securities account — halimbawa, ang stock ng Amazon. Pagkatapos ay hindi mo na ginagaya ang index kundi pinipili mo na ang sarili mong mga paniniwala, na may mas mataas na panganib sa konsentrasyon.
Ano ang nagtutulak sa S&P 500?
- Mga kita sa korporasyonTuwing quarterly season ng pag-uulat, ang mga kita — at higit sa lahat ang pananaw — ng pinakamalalaking kumpanya ang nagtutulak sa index.
- Patakaran sa pananalapi ng Federal Reserve: ang mga desisyon sa rate at komentaryo ng Fed ay nakakaimpluwensya sa halaga ng kapital at mga pagpapahalaga sa equity, lalo na ang mga stock ng teknolohiya.
- Implasyon at trabahoAng mga buwanang paglabas ng datos, gaya ng Consumer Price Index o ng ulat sa trabaho, ay kadalasang nagdudulot ng matalim na pagbabago-bago.
- Nagbubunga ng bono: ang pagtaas ng ani sa mga bono ng gobyerno ng US ay ginagawang medyo hindi kaakit-akit ang mga equities.
- Geopolitika at patakaran sa kalakalan: ang mga tunggalian, parusa, taripa at halalan ay nakakaapekto sa sentimyento ng mga mamumuhunan.
- Paghahalaga: ang mataas na P/E ratio — ang price-to-earnings multiple — ay ginagawang mas madaling mabigo ang index. Ang Shiller P/E (CAPE) ay madalas na binabanggit upang husgahan kung gaano kamahal ang merkado ng US.
S&P 500 vs. Dow Jones, Nasdaq at CAC 40: Ano ang mga Pagkakaiba?
|Index
|Bilang ng mga nasasakupan
|Weighting
|Natatanging Tampok
|S&P 500
|Tungkol sa 500
|Free-float market capitalization
|Benchmark ng merkado ng US, lahat ng sektor
|Dow Jones (DJIA)
|30
|Ibahagi ang presyo
|Ang pinakamatanda, lubos na naisapubliko, at hindi gaanong kumakatawan
|Nasdaq 100
|100
|Binagong paggamit ng malaking titik
|Walang pinansyal na usapin, lubos na nakatuon sa teknolohiya
|CAC 40
|40
|May limitasyong free-float capitalization
|Benchmark ng Paris stock exchange
Ang Nasdaq ay mas puro sa teknolohiya at samakatuwid ay mas pabago-bago. Ang Dow Jones ay nananatiling isang simbolikong tagapagpahiwatig, ngunit ang 30 na bumubuo at ang bigat ng presyo ay ginagawa itong hindi gaanong kumakatawan. CAC 40, sa wakas, ay may hawak na mas maraming industriyal, pinansyal at mamahaling stock, na may mas malaking bahagi ng dibidendo. Samakatuwid, ang dalawang indeks ay komplementaryo sa isang sari-saring portfolio.
Ang mga Panganib ng Pamumuhunan sa S&P 500
- Panganib sa merkado: maaaring mawalan ng malaking bahagi ng halaga nito ang index sa isang krisis, gaya ng ipinakita noong 2000-2002 at 2008-2009.
- Panganib sa peraPara sa isang nag-iimpok na nakabase sa euro, ang pagbagsak ng dolyar ay nakakabawas ng kita kahit na tumaas ang index. Nine-neutralize ng mga hedged ETF ang panganib na ito, kasabay ng isang kabayaran.
- Panganib na konsentrasyonMay ilang higanteng kompanya sa teknolohiya na may napakalaking bigat. May mga bersyon ng indeks na may parehong bigat, kung saan ang bawat kumpanya ay may parehong bigat, upang pahinain ang epektong ito.
- Kapanganiban sa pagtatasaAng pagbili kapag mahal ang merkado ay maaaring humantong sa mga taon ng mahinang pagganap. Ang progresibong pamumuhunan, sa pamamagitan ng regular na mga kontribusyon, ay nakakabawas sa panganib ng isang mahinang entry point.
- Panganib sa heograpiyaAng S&P 500 ay nakalantad lamang sa mga kumpanyang Amerikano, kahit na marami sa kanila ang bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang kita sa buong mundo. Ang isang pandaigdigang ETF o isang alokasyon mula sa Europa ang kumukumpleto sa pagkakalantad.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Ang Iyong mga Tanong Tungkol sa S&P 500
Ano ang ibig sabihin ng S&P 500?
Ang S&P ay nangangahulugang Standard & Poor's, na ipinangalan sa kumpanyang lumikha ng index noong 1957, na nagmula sa pagsasanib ng Standard Statistics at Poor's Publishing. Ang bilang na 500 ay tumutugma sa bilang ng mga kumpanyang nakapaloob dito.
Maaari Ka Bang Bumili ng S&P 500 sa isang PEA?
Oo, sa pamamagitan ng mga sintetikong kinopya na ETF na karapat-dapat para sa PEA. Ginagaya nila ang pagganap ng index habang sumusunod sa mga tuntunin sa pagiging karapat-dapat ng plano.
Anong oras magbubukas ang S&P 500 sa France?
Karaniwang alas-3:30 ng hapon, oras sa Paris, at magsasara ng alas-10 ng gabi. Sa ilang linggo ng Marso at huling bahagi ng Oktubre, kapag hindi magkatugma ang mga pagbabago sa daylight saving, ang sesyon ay tatakbo mula alas-2:30 ng hapon hanggang alas-9 ng gabi.
Ano ang Pagkakaiba sa Pagitan ng S&P 500 at Dow Jones?
Ang S&P 500 ay naglalaman ng humigit-kumulang 500 kumpanya na tinimbang ayon sa free-float market capitalization, samantalang ang Dow Jones ay naglalaman lamang ng 30, na tinimbang ayon sa presyo ng shares. Ang S&P 500 ay mas kumakatawan sa merkado ng US.
Kasama ba sa S&P 500 ang mga Dibidendo?
Hindi, ang nakasaad na indeks ay isang indeks ng presyo. Ang mga bersyon ng Total Return ay muling namumuhunan ng mga dibidendo, at ang mga naipon na ETF ay awtomatikong muling namumuhunan ng mga ito sa loob ng pondo.
Magkano ang Kailangan Mong Mamuhunan sa S&P 500?
Ang presyo ng isang yunit ng S&P 500 ETF ay mula ilang euro hanggang ilang daang euro depende sa pondo. Nag-aalok din ang ilang broker ng fractional shares at regular na mga plano sa pamumuhunan na nagsisimula sa maliliit na halaga.
Ang mga presyong ipinapakita ay nagmula sa datos ng merkado na awtomatikong ina-update. Ang artikulong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang pamumuhunan sa stock market ay may kasamang panganib ng pagkawala ng kapital.