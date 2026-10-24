Pagbagsak ng Stock Market: Mga Sanhi, Epekto at Paano Maghanda (2026)

A pamilihan ng saping-puhunan pag-crash ay ang sesyon kung saan lahat ay gustong magbenta at walang gustong bumili: bumagsak ang mga presyo sa loob ng ilang oras, natutunaw ang mga portfolio, at inanunsyo ng media ang katapusan ng mundo. Mula sa Black Thursday noong 1929 hanggang sa pagbagsak ng pandemya noong 2020, binibigyang-diin ng mga episode na ito ang kasaysayan ng merkado — at babalik ang mga ito. Ang pag-unawa sa kanilang mekanismo, ang kanilang mga sanhi at ang kanilang mga bunga ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkabulag sa susunod.
Ibinibigay sa iyo ng gabay na ito ang kahulugan ng pagbagsak ng stock market, isinasalaysay ang mga malalaking pagbagsak sa kasaysayan, ipinapaliwanag kung ano ang nagpapasimula sa mga ito, at dinedetalye ang mga pag-uugaling nagpoprotekta sa iyo — o sumisira sa iyo.
Huling na-update: Oktubre 23, 2026
Ano ang Pagbagsak ng Stock Market?
Ang pagbagsak ng stock market ay isang biglaan, malaki at brutal na pagbagsak sa mga presyo sa merkado: sampu-sampung porsyento ang nawala sa loob ng ilang oras o ilang araw, sa isang alon ng pangkalahatang takot. Ang salita ay nagmula sa salitang Aleman na "Krach" — ang ingay — ang tunog ng isang bagay na nababasag, o ng mga kamaong kumakatok sa mga pinto ng mga bangkong nalugi.
Hindi lahat ng pagbagsak ay isang pagbagsak. Ang bokabularyo ay may tatlong linya:
- Isang pagwawasto: isang patak na humigit-kumulang 10%, madalas at malusog, na nakakabawas ng labis na pag-inom nang hindi umuurong.
- Isang merkado ng oso: isang pagbaba na higit sa 20%, kadalasang kumakalat sa loob ng ilang buwan.
- Isang pagbangga: ang brutal na pinsan ng bear market — isang patayo, dulot ng panik na pagbagsak na tumagal lamang ng ilang sesyon.
Kung gayon, ang nagbibigay-kahulugan sa isang pagbagsak ay hindi lamang ang laki nito kundi pati na rin ang pabilisin at ang maliwanag na kawalan ng katwiran: hindi na sumasalamin ang mga presyo sa anumang pagsusuri ng mga pinagbabatayang kumpanya — tanging ang takot ng isang mamumuhunan ang nagpapakain sa takot ng susunod.
Ang Anatomiya ng Pagbagsak ng Stock Market, Hakbang-hakbang
Halos bawat pagbagsak ay sumusunod sa parehong pagkakasunud-sunod, anuman ang panahon:
- Ang pagsisimula: ilang buwan o taon nang tumataas ang mga presyo; nananaig ang euforia, at lahat ay nanghihiram para makabili ng higit pa.
- Ang breaking point: isang balita — isang pagkabangkarote, isang pandemya, isang pagtaas ng singil, isang digmaan — ay naglalagay ng mga pagtatasa sa kaduda-duda.
- Sapilitang pagbebenta: ang mga leveraged investor ay kailangang magbenta upang mabayaran ang kanilang mga utang; ang mga pondo ay nahaharap sa mga pagtubos; ang mga stop-loss order ay nagti-trigger ng mas maraming pagbebenta.
- Pabalik-balik na pagkataranta: ang bawat taglagas ay nagpapakain sa susunod; nawawala ang likididad, walang laman ang mga libro ng order, at bumababa ang mga presyo.
- Ang ilalim: pagod na pagod ang mga nagtitinda at umatras; bumabalik ang mga pangmatagalang mamimili; nagsisimula ang pagbangon — dahan-dahan o marahas.
Ang mga modernong pagtutubero ay nagdagdag ng mga accelerant: algorithmic selling, mga leveraged na produkto na unti-unting nawawala, at ang bilis ng pagdaan ng impormasyon — at takot. Para sa mas detalyadong impormasyon kung paano gumagana ang mga merkado, ang aming pagpapakilala sa stock market naglalatag ng pundasyon.
Ang Great Stock Market ay Nagbagsak sa Kasaysayan
Limang episode ang nangingibabaw sa alaala ng merkado — at bawat isa ay nagturo ng iba't ibang aral.
Ang Pagbagsak ng Stock Market noong 1929: Kung Saan Nagsimula ang Lahat
Matapos ang isang dekada ng euphoria na pinalakas ng pagbili ng mga stock nang may utang, bumagsak ang Wall Street noong Oktubre 1929: noong Oktubre 28 at pagkatapos ay Oktubre 29, ang index ay nawalan ng humigit-kumulang 23% sa dalawang sesyon — Black Monday at Black Tuesday. Ang margin speculation ay naging sanhi ng pagbaba ng stock market sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagkabangkarote, at ang recession ay naging Great Depression. Tinatanong pa rin ng mga mamumuhunan kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng stock market noong 1929 — ang maikling sagot ay utang: nang ang lahat ng leveraged buyers ay kailangang magbenta, walang sinuman ang natirang bibili. Ang pagbagsak na ito ay nagbunga ng modernong regulasyon sa merkado: ang paglikha ng American SEC noong 1934, ang paghihiwalay ng mga aktibidad sa pagbabangko, at mga limitasyon sa kredito na ginagamit para sa speculation.
1987: Itim na Lunes
Noong Oktubre 19, 1987, ang Dow Jones ay nawalan ng 22.6% sa isang sesyon lamang — ang pinakamatinding pagbagsak sa isang araw sa modernong kasaysayan, nang walang resesyon sa likod nito. Ang salarin ay ang pinagsamang epekto ng computerized program trading at portfolio insurance, na mas lalong naibenta habang lalong bumabagsak ang merkado. Ang aral na natutunan: circuit breakers, na humihinto sa kalakalan kapag tinanggihan ang mga paglabag na itinakdang limitasyon — isang mekanismong may bisa pa rin ngayon.
2000-2002: Ang Pagsabog ng mga Bula ng Dot-Com
Ang bula ng teknolohiya — ang aming artikulo tungkol sa haka-haka bubble dinedetalye ang mekanismo nito — bumaba sa loob ng dalawa at kalahating taon: ang mga index ay nawalan ng halos kalahati ng kanilang halaga, at ang mga kumikitang startup ay bumalik sa zero. Ang aral: kapag ang mga pagtatasa ay nakasalalay sa mga pangako, ang pagbaba ay mabagal at masakit — ngunit ang mga tunay na nakaligtas (mga higante sa web ngayon) ay nagpatuloy upang yumaman.
Pagbagsak ng Stock Market 2008: Ang Pandaigdigang Krisis sa Pananalapi
Ang pagkabangkarote ng Lehman Brothers noong Setyembre 2008 ay naging dahilan ng pagbagsak ng subprime crisis sa isang planetary stock market: ang mga equity index ay nawalan ng halos kalahati ng kanilang halaga sa loob ng labingwalong buwan. Sa pagkakataong ito, ang leverage ay nasa mga bangko, hindi sa mga portfolio ng sambahayan — at ang tugon ay regulatory (Basel III, stress tests, bailouts). Para sa mga nag-iipon, pinatunayan ng gobyerno ng pagbagsak ng stock market noong 2008 ang kahalagahan ng diversification: ang mga bond at ginto ay nagbawas sa pagbagsak ng mga equities.
2020: Ang Pagbagsak ng Pandemya
Sa loob lamang ng halos isang buwan sa simula ng 2020, nabawasan ng pandemya ang halos isang-katlo ng halaga ng mga index — isa sa pinakamabilis na pagbagsak sa kasaysayan, na sinundan ng isa sa pinakamabilis na pagbangon, na dulot ng mga sentral na bangko at piskal na pampasigla. Ang aral: ang bilis ng modernong pagbagsak, na pinalakas ng mga algorithm, ay walang sinasabi tungkol sa kung gaano katagal ang pagbangon.
Mga Hindi Kapansin-pansing Pagbagsak ng Stock Market — at ang Kanilang mga Aral
Naaalala ng opisyal na kasaysayan ang limang malalaking pangalan, ngunit ang mga pangalawang pagbagsak ay nagtuturo rin ng ganito. Pagbagsak ng langis noong 1974Pagkatapos ng unang oil shock, nawalan ng kalahati ng halaga ang mga pamilihan sa Kanluran sa loob ng dalawang taon ng pagbagsak — ang mabagal na pagbagsak, ang uri na magpapahina sa iyo sa halip na magpapabagsak sa iyo.
Ang 2011 slide: ang krisis sa utang ng soberanya sa Europa ay nagpababa ng halos 20% sa CAC 40 sa loob ng ilang linggo, bago ang isang dekada ng mga pagtaas. Pagbagsak ng Tsina noong 2015Bumagsak ang mga stock exchange ng Tsina ng mahigit 40% sa loob ng tatlong buwan dahil sa retail credit bubble — isang paalala na ang mga pagbagsak ng umuusbong na merkado ay madalas at lokal.
Ang mga pangyayaring ito ay may iisang aral: ang anyo ay iba-iba — brutal, mabagal, lokal — ngunit ang prinsipyo ay nananatili: ang labis na leverage ay laging nawawala sa huli. Para sa isang sari-saring pandaigdigang mamumuhunan, ang bawat isa sa mga pagbagsak na ito ay isa lamang pagyanig sa isang mahabang pataas na landas; para sa mamumuhunan na nakatuon sa apektadong merkado, isang nawalang dekada.
Pagbebenta nang Lugi Habang Nagbabangga: Ang Anggulo ng Buwis sa Pransya
Isang puntong bihirang talakayin: sa France, ang mga pagkalugi na natamo sa isang karaniwang brokerage account (compte-titres) ay hindi nawawala — maaari itong i-carry forward at i-offset laban sa mga capital gains sa susunod na sampung taon (ang ulat ng mekanismo ng less-values). Samakatuwid, ang pagbebenta nang may pagkalugi sa panahon ng pagbagsak ay hindi palaging kalokohan sa buwis, basta't makakamit mo ang mga kita sa ibang lugar nang sabay: ang kalakalan, na kilala bilang loss offsetting, ay nagpapawalang-bisa sa buwis sa kaukulang mga kita.
Dalawang salita ng pag-iingat: dapat panatilihin ng kalakalan ang pang-ekonomiyang sustansya (pagpapalit ng isang depressed asset para sa isa pang may katumbas na kalidad — halimbawa, paglipat mula sa isang ETF patungo sa isa pa sa parehong index), at bantayan ng mga awtoridad sa buwis ang mga artipisyal na pamamaraan. Sa isang PEA (tax-sheltered equity savings plan ng France) o isang assurance-vie (life insurance wrapper), magkakaiba ang lohika: ang wrapper ay nag-iingat ng mga kita, at ang mga internal na paglipat ay walang agarang kahihinatnan sa buwis — isa pang dahilan upang panatilihin ang core ng iyong portfolio sa loob ng mga sobreng ito.
Ang Papel ng mga Bangko Sentral sa Panahon ng Pagbagsak ng Stock Market
Simula noong 1987, bawat malaking pagbagsak ay nagdulot ng interbensyon ng mga bangko sentral: mga pagbawas sa mga rate ng patakaran, mga iniksyon ng likididad, mga programa sa pagbili ng asset. Noong 2008 at muli noong 2020, ang mga tugon na iyon ay napakalaki — at ang bilis ng pagbangon ng merkado ay direktang nakasalalay sa mga ito.
Para sa mga nag-iipon, ang lambat na ito para sa kaligtasan ay may dalawang mukha. Pinaikli nito ang mga pagbangon at nabawasan ang panganib ng depresyon na parang noong 1929. Ngunit pinasigla rin nito ang paniniwala na "ang mga bangko sentral ay palaging magliligtas sa mga merkado" — isang kumpiyansang nagpapasigla sa mga mataas na pagtatasa na siyang dahilan ng mga pagbagsak. Ang proteksyon ay pareho sa parehong mundo: isang sari-saring alokasyon at isang mahabang abot-tanaw, gaya ng ipinaliwanag sa ating gabay sa Dow Jones para sa pagbabasa ng mga pangunahing indeks.
Ang mga Klasikong Sanhi ng Pagbagsak ng Stock Market
Walang crash na eksaktong kapareho ng nauna, ngunit halos palaging pareho ang kombinasyon ng mga sangkap na makikita mo:
- Isang naunang bula: mga pagpapahalaga na hiwalay sa mga kita, na binibigyang-katwiran ng "iba na ang panahong ito" — ang pinakamahal na sentensya sa pananalapi.
- Leverage: ang utang ng mamumuhunan ay ginagawang sapilitang pagbebenta ang mga pagkalugi, na siyang nagpapalaki sa mga pagkalugi.
- Isang nakaka-trigger na shock: ang pagbagsak ng isang sistematikong manlalaro, isang oil shock, isang pandemya, isang pagkalugi sa merkado ng bono, isang digmaan.
- Pagpapahigpit ng pananalapi: ang mabilis na pagtaas ng mga rate ay muling nagpapababa ng presyo ng bawat mapanganib na asset.
- Pananabik na nakakamit ang sarili: ang takot sa pagkahulog ang sanhi ng pagkahulog — ang tanging sangkap na naroroon sa bawat pagbagsak.
Ang mga Epekto ng Pagbagsak ng Stock Market
Ang mga epekto ay nagaganap sa tatlong antas. Para sa saver: mga pagkalugi sa papel, at kung minsan ay mga totoong pagkalugi para sa mga nagbenta sa pinakamasamang posibleng sandali o may utang. Para sa ekonomya: isang epekto ng pagbaba ng kayamanan, paghigpit ng kredito, pagpapaliban ng mga kumpanya sa pamumuhunan — ang pagbagsak ng stock market ay minsan ay nagpapahayag ng isang resesyon, ngunit hindi palaging nagdudulot nito. Para sa regulasyon: bawat malaking pagbagsak ay nagbunga ng mga reporma nito, mula sa SEC hanggang sa mga circuit breaker, mula sa Basel III hanggang sa mga paghinto ng kalakalan.
Isang kontra-intuitibong epekto ang nararapat malaman: sa katagalan, ang mga merkado ay palaging lumampas sa antas nito bago ang pagbagsak. Ang isang sari-saring mamumuhunan na walang ginawa noong 2008 ay nakabawi at pagkatapos ay kumita; ang isa na nagbenta ng lahat sa pinakamababang antas ay ginawang permanente ang isang pagkalugi sa papel.
Dapat Ka Bang Magbenta, Maghintay, o Bumili Habang Bumagsak ang Stock Market?
Ang sagot ay nakasalalay sa isang bagay na dapat mong malaman bago ang pagbagsak: ang iyong takdang panahon at ang iyong alokasyon.
- Maikling abot-tanaw (wala pang limang taon): na ang pera ay hindi kailanman nararapat sa stock market; ang aral ay para sa hinaharap.
- Mahabang abot-tanaw, angkop na alokasyonAng walang ginagawa ang istatistikal na pinakamahusay na tugon — ang pagbebenta sa pinakamababang halaga ang pinakamasusing naitalang pagkakamali sa behavioral finance.
- Pera at katataganAng pagbagsak ng ekonomiya ay ang sandaling mapatunayan ang halaga ng iyong emergency fund — pinipigilan ka nitong magbenta ng mga stock para mabayaran ang mga bayarin.
- Pagbili sa isang pagbagsak: ang ilan sa mga pinakamalaking kapalaran ay bahagyang nabuo sa ganitong paraan, ngunit walang makakapagtukoy sa pinakailalim; ang staggered contributions ay pumapalit sa taya sa perpektong tiyempo.
Isang simpleng tuntunin ang nagbubuod ng lahat: naghahanda ka para sa pagbagsak habang walang pagbagsak — sa pamamagitan ng pag-iiba-iba sa iba't ibang uri ng asset, mga pandaigdigang ETF tulad ng Mundo ng MSCI, isang bond o cash sleeve, at isang tapat na takdang panahon.
Paano Protektahan ang Iyong Sarili Bago ang Susunod na Pagbagsak ng Stock Market
- Pag-iba-iba: sa iba't ibang heograpiya, sektor, at uri ng asset. Bihirang tamaan ng isang pagbagsak ang lahat nang kasinglakas.
- Itugma ang iyong alokasyon sa iyong abot-tanaw: habang papalapit ang layunin, mas mababa dapat ang iyong bahagi sa mga stock — pabor sa mga bond o cash.
- Magtabi ng reserba: sapat na ang anim na buwang ipon para sa mga gastusin sa emergency para hindi ka maging sapilitang magbenta.
- Huwag gumamit ng leverage: ang mga pautang at mga produktong may leverage ay ginagawang mga personal na pagkabangkarote ang mga koreksyon.
- Mag-automate: inaalis ng mga naka-iskedyul na kontribusyon at taunang muling pagbabalanse ang emosyon sa mga desisyon.
Mga pambalot na may bentahe sa buwis — ang PEA (Plano sa pagtitipid sa equity ng France) at ang life insurance — ginagawang mas madali ang pasensya: mas kaunting aberya sa buwis kapag bumibili kumpara sa pagbebenta sa tamang oras.
Crash Psychology: Bakit Palagi Kang Nagbebenta sa Pinakamasamang Sandali
Naitala ng behavioral finance ang isang brutal na asymmetry: ang sakit ng isang pagkalugi ay halos doble ang tindi kaysa sa kasiyahan ng isang katumbas na pakinabang. Sa isang pagbagsak, ang asymmetry na iyon ang kumokontrol — ang pag-iwas sa pagkalugi ay mas malakas na sumisigaw kaysa sa plano ng alokasyon na isinulat sa mga panahong kalmado.
Tatlong kilalang pagkiling ang nagpapatuloy. Pag-uugali ng kawan: ang pagbenta dahil lahat ng iba ay nagbebenta ay mas madali kaysa sa pagtayo nang mag-isa. Pagkiling bias: tatlong sesyon ng pagbaba ay nagbabala ng walang katapusang pagbagsak, tulad ng tatlong taon ng pagtaas na minsan ay nagbabala ng walang katapusang pagtaas. At ang ilusyon ng kontrol: ang paniniwala na ang pag-arte — anumang aksyon — ay mas matimbang kaysa sa pag-upo lang.
Kilala at simple lang ang mga panlunas: isulat ang iyong estratehiya bago ang bagyo, bawasan ang pagtingin sa iyong portfolio, i-automate ang iyong mga kontribusyon. Ang mamumuhunang nagbenta sa pinakamababang presyo noong 2008 o 2020 ay hindi rin naman kasingtalino ng iba — hindi lang talaga handa.
Mga Madalas Itanong (FAQ) Tungkol sa Pagbagsak ng Stock Market: Mga Madalas Itanong
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbagsak, pagwawasto, at bear market?
Ang koreksyon ay isang pagbaba ng humigit-kumulang 10%, madalas at malusog. Ang bear market ay lumalagpas sa 20% na pagbaba, kadalasan sa loob ng ilang buwan. Ang pagbagsak ng stock market ay ang brutal na bersyon: isang malaki at biglaang pagbagsak, sa loob ng ilang oras o araw, sa isang alon ng pangkalahatang takot.
Ano ang pinakamalaking pagbagsak ng stock market sa kasaysayan?
Sa isang sesyon lamang, ang Black Monday noong Oktubre 19, 1987 ay nananatiling walang kapantay: -22.6% sa Dow Jones. Sa lalim at tagal, ang pagbagsak ng stock market noong 1929 ay higit na nalampasan ang lahat: pagkatapos ng pagbagsak ng Oktubre 1929 (-23% sa dalawang sesyon), ang merkado ay nawalan ng halos 90% pagsapit ng 1932.
Babagsak ba ang stock market, at may makakahula ba nito?
Walang sinuman ang makapaghuhula nito nang maaasahan. Ang mga klasikong babala — mataas na mga pagtatasa, malaking utang, at euforia — ay nagpapahiwatig ng mas mataas na panganib, ngunit ang kanilang presensya ay walang sinasabi tungkol sa kung kailan, o kung, darating ba ang pagbagsak. Ang proteksyon ay nagmumula sa alokasyon, hindi sa prediksyon.
Ano ang dapat mong gawin sa iyong mga stock kapag bumagsak ang merkado?
Kung mahaba ang iyong abot-tanaw at angkop ang iyong alokasyon, ang walang ginagawa ang pinakamahusay na tugon sa istatistika: ang pagbebenta sa pinakamababang halaga ay ginagawang permanente ang pagkalugi sa papel. Ang pagbagsak ay ang oras para suriin ang iyong mga ipon para sa emergency — hindi para hulaan ang pinakamababa.
Gaano katagal ang pagbangon pagkatapos ng pagbagsak ng stock market?
Lubos na pabagu-bago: ilang buwan pagkatapos ng pagbagsak ng ekonomiya noong 2020, ilang taon pagkatapos ng 2000 o 2008. Sa katagalan, ang mga pangunahing index ay palaging lumampas sa kanilang antas bago ang pagbagsak — ang pangunahing argumento para sa pamumuhunan sa index na may mahabang panahon.
Ang pagbagsak ba ng stock market ay senyales ng resesyon?
Hindi palagi. Ang pagbagsak noong 1987 ay hindi sinundan ng resesyon sa Estados Unidos. Ngunit ang isang pagbagsak ay kadalasang sumasalamin sa isang seryosong tunay o pinansyal na pagkabigla: mas kasama nito ang resesyon kaysa sa sanhi nito.
Ang Susing Takeaways
- Depinisyon: isang biglaan at napakalaking pagbagsak (sampu-sampung porsyento) sa loob ng ilang sesyon, na dulot ng takot.
- Mekanika: bula + leverage + shock + sapilitang pagbebenta = kaskad.
- kasaysayan: 1929 (regulasyon), 1987 (mga circuit breaker), 2000 (tech bubble), 2008 (bank leverage), 2020 (bilis).
- tugon: maghanda nang maaga — dibersipikasyon, takdang panahon, pagtitipid para sa mga emergency, walang leverage.
- Long term: ang mga merkado ay palaging lumampas sa antas nito bago ang pagbagsak — sulit ang pasensya.