TotalEnergies Stock (TTE): Dibidendo at Pananaw sa 2026

Mula sa mga plataporma ng langis sa laot hanggang sa mga sakahan ng hangin sa dagat, at mula sa LNG hanggang sa mga istasyon ng serbisyo: Ang stock ng TotalEnergies ang pinakakumpletong paraan upang gampanan ang sektor ng enerhiya ng Pransya — at isa sa mga pinakainit na pinagdedebatihang stock ng enerhiya sa CAC 40, naiipit sa pagitan ng malaking ani at pagdepende sa mga hydrocarbon. Ito ang kumpletong gabay sa pagpapasya kung ang stock ng TotalEnergies ay karapat-dapat sa isang lugar sa iyong portfolio.
Huling na-update: Oktubre 22, 2026
Presyo ng Stock ng TotalEnergies: Live Data (TTE.PA)
Sa ngayon, ang stock ay ipinagbibili sa halagang €, isang galaw na % simula noong pagbubukas. Sa ngayon, ang share ng TotalEnergies ay ipinagbibili sa pagitan ng € at €, pagkatapos magbukas sa halagang €.
Sa nakalipas na 52 linggo, ang stock ng TotalEnergies ay naipagpalit sa pagitan ng € at €. Ang share ay nakalista sa Euronext Paris at sa New York, kung saan ito ay ikinakalakal sa ilalim ng ticker na TTE; ito ay isa sa mga pinaka-likidong linya sa merkado ng Paris, na may pang-araw-araw na volume sa rehiyon ng mga share.
Datos sa Pananalapi — TotalEnergies SE
|ISIN
|FR0000120271
|Listing
|Paris — ticker TTE.PA
|Bahagi
|Enerhiya — Pinagsamang Langis at Gas
|Punong-tanggapan
|France — opisyal na website
|Cap ng merkado
|≈ €179.36 bilyon (noong Oktubre 23, 2026)
|P/E (TMT)
|≈ 11.9 (mula Oktubre 23, 2026)
|Dividend
|€3.60 kada share — ani ≈ 4.4%
Mga Kamakailang Taunang Resulta
|taon
|Pambansang Kita
|Netong kita
|2025
|€ 182.34bn
|€ 13.13bn
|2024
|€ 195.61bn
|€ 15.76bn
|2023
|€ 218.94bn
|€ 21.38bn
|Petsa ng Ex-Dividend
|Dividend
|Septiyembre 30, 2026
|€0.90
|Hunyo 30, 2026
|€0.85
|Mar 31, 2026
|€0.85
|Disyembre 31, 2025
|€0.85
|Oktubre 1, 2025
|€0.85
Mga Pinagmulan: Yahoo Finance — presyo, market cap, P/E, taunang mga account at kasaysayan ng dibidendo, datos noong Oktubre 23, 2026. Ang mga numero ay nagpapahiwatig at sinipi sa listahan ng pera; hindi ito maituturing na payo sa pamumuhunan.
Isang Sulyap sa TotalEnergies: Pagsasama-sama mula sa Huling Buwan
Inilalarawan ng TotalEnergies ang sarili nito bilang isang "kumpanya na may maraming enerhiya" — sa likod ng terminong iyan ay nakasalalay ang isang pinagsamang value chain: eksplorasyon at produksyon ng langis at gas (ang upstream na negosyo, ang pinakamalaking kontribyutor ng kita), integrated LNG (liquefied natural gas, mula sa pagbabarena hanggang sa pagpapadala hanggang sa pagbebenta), low-carbon power (mga renewable, imbakan, grid — ang mabilis na lumalagong sangay), at mga refining-chemical.
Ang integrasyong ito ang susi sa pagbabasa ng stock: kapag tumaas ang presyo ng langis, mas mahusay ang performance ng upstream; kapag bumaba ang mga ito, nababawasan ng refining at LNG ang epekto. Bumubuo ang Power ng ikatlong bahagi na idinisenyo upang mamahala sa katagalan — ang puso ng estratehiya sa transisyon ng grupo.
Ang grupo ay may mahigit 100,000 empleyado sa buong mundo at nagpapatakbo sa bawat kontinente. Ang profile nito ay naiiba sa profile ng kapantay nitong Italyano: ang aming gabay sa pagbili ng stock ng ENI sumasaklaw sa isang kakumpitensyang mas nakatuon sa Africa at Mediterranean gas.
Mga Resulta ng 2026: Ang Epekto ng Tunggalian sa Gitnang Silangan
Ang taong 2026 ay nagpapakita kung gaano kasensitibo ang grupo sa mga presyo ng enerhiya. Noong Hulyo 23, 2026, iniulat ng TotalEnergies ang netong kita na €4.7 bilyon para sa ikalawang quarter, kumpara sa €2.36 bilyon noong nakaraang taon, na pinalakas ng pagtaas ng presyo ng hydrocarbon na nauugnay sa tunggalian sa Gitnang Silangan.
Para sa unang kalahati sa kabuuan, ang netong kita ay umabot sa $11.2 bilyon, tumaas ng 73% taon-taon, matapos ang unang quarter na mas mataas na noon pa man. "Sa isang mataas na presyo na kapaligiran na nauugnay sa tunggalian sa Gitnang Silangan, ginagamit ng TotalEnergies ang integrated model at diversification nito upang mag-post ng adjusted net income na $6 bilyon para sa ikalawang quarter," pagbubuod ng Chairman at CEO na si Patrick Pouyanné.
|metric
|halaga
|Panahon
|Netong kita
|€4.7 bilyon (kumpara sa €2.36 bilyon noong nakaraang taon)
|Q2 2026
|Naayos na netong kita
|$ 6bn
|Q2 2026
|Netong kita
|$11.2 bilyon (+73%)
|H1 2026
Pinagmulan: press release na may petsang Hulyo 23, 2026, ayon sa ulat ng business press. Binibigyang-diin ng mga datos na ito ang mahalagang tuntunin ng gabay na ito: Sinusubaybayan ng mga kita ng TotalEnergies ang mga presyo ng langis at gas. Ang isang pambihirang quarter ay hindi awtomatikong nauulit — at totoo rin ito para sa mga mahihinang quarter.
Paano Basahin ang isang Quarter ng TotalEnergies
Ang adjusted net income ay ang metric na sinusunod ng mga analyst: inaalis nito ang mga minsanang aytem, mga pagsasaayos sa halaga ng asset, at mga epekto sa accounting. Susunod ay ang operating cash flow, na nagpopondo sa dibidendo at mga buyback, at gearing, ang net debt ratio ng grupo.
Basahin din ang breakdown ayon sa segment: kapag ang upstream ay may mga resulta, ang kakayahang kumita ay nakasalalay sa bariles; kapag ang integrated power at LNG ay lumago, ang paulit-ulit na bahagi ng modelo ay tumataas. Ang pangalawang trend na ito ang, sa paglipas ng panahon, ay maaaring magbigay-katwiran sa isang mas mataas na pagtatasa.
Ang panukat sa ibaba ay nagpoposisyon sa kasalukuyang presyo sa loob ng saklaw na 52-linggo:
Ang huling 5 sesyon ng pangangalakal:
Karaniwang ipinagbibili ang stock nang may diskwento sa mga pinakamalalaking pangalan sa merkado: ito ang sikat na "diskwento" ng mga pangunahing kompanya ng langis, na nagbabayad sa mga mamumuhunan para sa paikot na panganib at mga pagdududa sa pangmatagalang demand sa langis. Ang diskwentong iyon ay pinagdedebatihan sa loob ng maraming taon: maaaring ito ay isang pagkakataon sa pagbili, o ang senyales ng isang sektor na nasa pagbaba ng istruktura.
Dibidendo ng TotalEnergies: Tanda ng Grupo
Ito ang dahilan kung bakit narito ang karamihan sa mga shareholder: isa sa mga pinakakaakit-akit na dibidendo sa CAC 40, na binabayaran kada kwarter — isang kaginhawahan sa daloy ng salapi na pinahahalagahan ng mga retirado at mga namumuhunan sa kita.
Para sa taong piskal na 2025, ang dibidendo ay umabot sa €3.40 bawat bahagi, tumaas ng 5.6%, binayaran sa apat na hulugan na €0.85. Para sa taong piskal 2026, ang unang dalawang hulugan ay itinakda sa €0.90 bawat bahagi, tumaas ng 5.9% kumpara sa 2025: ang una ay naging ex-dividend noong Setyembre 30, 2026, at ang pangalawa ay sa Disyembre 31, 2026 (opisyal na kalendaryo ng dibidendo).
Ipinapakita ng talahanayan sa ibaba ang pinakabagong datos (halaga bawat share, ani, limang-taong average) — ihambing ito sa sarili mong kinakailangan sa ani bago bumili.
Kinukumpleto ng grupo ang dibidendo sa pamamagitan ng regular na share buybacks, na ang laki ay nag-iiba depende sa presyo ng langis at pagkalap ng pera. Sa mekanikal na paraan, ang bawat buyback ay binabawasan ang bilang ng mga natitirang share at pinapataas ang bahagi ng kita at dibidendo na mapupunta sa bawat natitirang shareholder.
Simula noong 2022, malaki ang naitulong ng patakarang ito sa stock: ang pagtaas ng mga dibidendo bawat taon at ang pinagsama-samang pagkansela ng share ay ginagawa ang TotalEnergies na isa sa mga kumpanyang CAC 40 na nagbibigay ng pinakamaraming ibinabalik sa mga shareholder nito. Para ihambing ito sa iba pang mga kita, tingnan ang aming mga pagpipilian ng pinakamahusay na mga stock ng dibidendo.
Pagbubuwis sa Dibidendo para sa isang Residenteng Pranses
Isang puntong madalas na nakaliligtaan: hindi tulad ng mga dayuhang kumpanya ng langis, ang TotalEnergies ay isang kumpanyang Pranses. Samakatuwid, walang dayuhang withholding tax na kumukuha ng bahagi sa dibidendo, hindi tulad ng ENI o ng mga pangunahing kumpanya sa US.
Sa isang karaniwang brokerage account, ang mga dibidendo ay napapailalim sa 30% flat tax ng France (ang single fixed tax), o sa income tax scale na may 40% allowance kung pipiliin mo ito. Sa isang PEA, ang plano ng pagtitipid sa equity sa Pransya, libre sila sa buwis pagkatapos ng limang taon ng paghawak — isang mahalagang bentahe para sa isang quarterly dividend na muling ipinupuhunan.
LNG at Enerhiya: Ang Iba Pang Dalawang Bahagi
Ang liquefied natural gas ay naging pangalawang haligi ng grupo. Ang prinsipyo: palamigin ang gas sa -160°C upang maipadala ito gamit ang LNG carrier, hindi na kailangan ng pipeline. Ang TotalEnergies ay isa sa mga nangungunang manlalaro sa mundo sa sektor, na nasa buong kadena — produksyon, liquefaction, transportasyon, at pagbebenta.
Binago ng digmaan sa Ukraine ang merkado na ito: Kinailangang palitan ng Europa ang gas ng Russia ng LNG ng Amerika at Qatar, at tumaas ang mga kita sa kalakalan bago pa man maging normal ang benta. Para sa shareholder, ang LNG ay nagbibigay ng pagkakalantad sa pandaigdigang gas, na hindi gaanong pabagu-bago kaysa sa langis para sa mga volume na kinontrata sa mahabang panahon.
Ang low-carbon power ang ikatlong bahagi, na ginagawa pa rin: mga solar farm, offshore wind, battery storage at mga grid. Tinatarget ng estratehiya ang isang portfolio ng mga decarbonized power asset na idinisenyo upang makabuo ng paulit-ulit na daloy ng kita, na hindi gaanong umaasa sa bariles. Gayunpaman, ang kakayahang kumita ng sangay na ito ay nananatiling mas mababa kaysa sa upstream: ito ay isang pamumuhunan sa hinaharap na timpla ng mga kita, hindi isang agarang makina ng kita.
- Presyo ng krudong Brent: ang numero unong tagapagtulak. Ang industriya ng langis sa agos ay nananatiling pinakamalaking tagapag-ambag sa kita; bawat patuloy na paggalaw sa bariles ay humahantong sa inaasahang kita.
- Mga presyo ng gas at LNGAng grupo ay isa sa mga nangungunang operator ng LNG sa mundo; Ang mga presyo sa Asya at Europa ay may direktang epekto sa dibisyon.
- Ang dolyarAng langis ay sinisingil sa dolyar habang ang bahagi ng mga gastos ay nasa euro. Ang isang malakas na dolyar ay sumusuporta sa mga na-convert na kita.
- GeopoliticsPinabilis ng tunggalian sa Gitnang Silangan ang mga resulta ng 2026, ngunit inilalarawan din nito ang panganib ng pagpapatakbo sa mga sensitibong rehiyon.
- Mga rate ng interesTulad ng lahat ng income stock, naaapektuhan ang share kapag mataas ang mga rate, dahil nagiging mas mapagkumpitensya ang mga bono.
Panghuli, may mga tuntunin sa accounting na ginagamit: ang mga kapansanan sa asset — mga refinery, mga field — ay maaaring makaapekto sa naiulat na netong kita na walang katumbas na epekto sa cash, tulad ng sa mga pangunahing pagbaba ng presyo ng langis. Idagdag pa ang mga cycle ng pagpapanatili ng refinery, mga bagong field na paparating at mga desisyon sa pamumuhunan na may kapangyarihan: sa loob ng isang taon, ang agwat sa pagitan ng mataas at mababang presyo ng stock ay regular na lumalagpas sa 25%.
Kasaysayan: Mula CFP hanggang TotalEnergies
Ang kompanya ay isinilang noong 1924 mula sa pagkakatatag ng Compagnie française des petroleums, na itinatag upang garantiyahan ang access ng France sa langis pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig. Pribatisado mula 1996 sa ilalim ng pangalang Total, ito ay pinagsama noong 1999-2000 sa Petrofina ng Belgium, pagkatapos ay sa Elf Aquitaine, isang dating kompanyang pag-aari ng estado ng France, upang maging TotalFinaElf, at pagkatapos ay Total.
Noong 2021, pinalitan ng grupo ang pangalan nito sa TotalEnergies, na nagpatibay sa pananaw nito tungo sa isang kumpanyang may maraming enerhiya: malalaking pamumuhunan sa solar, offshore wind, at grids, habang pinapanatili ang mga hydrocarbon bilang pangunahing makinang pinansyal ng transisyon.
Para sa shareholder, mahalaga ang kasaysayang ito: ipinapaliwanag nito ang pinagmulang Pranses ng stock, ang matagal na nitong presensya sa Africa at Gitnang Silangan, at ang permanenteng debate tungkol sa pagkakapare-pareho ng estratehiya nito sa klima — bawat taon, ang grupo ay dapat tumugon sa isang pangkalahatang pagpupulong na kadalasang magulo tungkol sa paksa.
Mga Target at Pinagkasunduan ng Analyst
Ang pinagkasunduan sa itaas ay nagbubuod sa mga rekomendasyon at target na presyo ng merkado. Isang kakaibang katangian ng sektor: ang mga pagtatantya ay lubos na nakasalalay sa mga pagpapalagay sa presyo ng langis at gas na pinagbabatayan ng bawat kumpanya — samakatuwid ay maaaring bigyang-katwiran ng dalawang analyst ang mga target na magkalayo nang may pangangatwiran na pare-pareho sa magkabilang panig.
Mga Kakumpitensya: Ang Majors' Club
Ang TotalEnergies ay nagpapatakbo sa loob ng isang maliit na samahan ng mga pinagsamang kumpanya, ang mga "majors," kung saan ang kompetisyon ay tungkol sa pag-access sa mga mapagkukunan at tungkol sa kakayahang kumita:
- Talukap ng alimango (United Kingdom): ang pinuno ng Europa, na may malaking impluwensya sa LNG.
- BP (United Kingdom): muling nagtuon sa mga hydrocarbon matapos bawasan ang mga ambisyon nito sa renewable energy.
- ENI (Italya): kontrolado ng estadong Italyano, malakas sa Africa at Mediterranean — ang ating Stock ng ENI Dinedetalye ng gabay ang paghahambing.
- ExxonMobil at Chevron (Estados Unidos): ang dalawang higanteng Amerikano, na ang market caps ay higit na nakahihigit sa mga manlalarong Europeo.
Laban sa mga pangalang Amerikano, ang TotalEnergies ay nagpapakita ng patuloy na diskwento sa pagtatasa, na bahagyang nababalanse ng mas mataas na ani. Ang trade-off na iyon — ani laban sa paglago at pagtatasa — ang siyang pinagkakasunduan ng mamumuhunan kapag bumibili ng stock.
Ang mga kapantay na Europeo ay may parehong realidad: sa harap ng parehong presyo ng bariles, umaasa sila sa ani upang mapanatiling tapat ang kanilang mga shareholder, samantalang ang mga Amerikano ay mas pinapaboran ang disiplina sa kapital at malawakang pagbili muli.
Magandang Stock ba para sa Dibidendo ang TotalEnergies? Mga Kalakasan at Panganib
Ang mga argumento ng mga toro:
- Mataas na ani at regular na quarterly dividend, na sinusuportahan ng matibay na cash generation;
- Isang makasaysayang katamtamang pagpapahalaga kaugnay ng mga kita (ang sikat na "diskwento" ng sektor ng enerhiya);
- Isang pag-iba-iba ng LNG + power na unti-unting nagbabawas sa pagdepende sa bariles lamang.
Ang mga panganib na tinatanggap ng mga mamimili:
- Pabagu-bagong presyo ng langis at gas, na direktang nagtutulak sa kita;
- Panganib sa transisyon: mga patakaran sa klima, mga buwis na hindi inaasahang mangyayari, pangmatagalang pagbaba ng demand sa langis;
- Malubhang pagkakalantad sa geopolitical — ang grupo ay kumikilos sa bawat kontinente, kabilang ang mga sensitibong rehiyon.
Ang karaniwang profile ng mga shareholder: isang mamumuhunan na may kita, mapagparaya sa pabagu-bagong presyo, na muling namumuhunan sa mga quarterly installment at tinatanggap na ang halaga ng kanilang kapital ay gumagalaw kasabay ng pagbabago ng presyo. Ang stock ay hindi angkop para sa sinumang naghahanap ng matatag na paglago ng kita o tumatanggi sa lahat ng asset na gawa sa fossil fuel. Ang nakaraang pagganap ay hindi gabay sa pagganap sa hinaharap.
- Kilalanin ang seguridadTotalEnergies SE, ticker na TTE, ISIN FR0000120271, Euronext Paris (at ang NYSE para sa linya ng US).
- Piliin ang pambalotbilang isang kompanyang Pranses, ang stock ay karapat-dapat para sa PEA — partikular na mahalaga para sa isang quarterly dividend na muling ipinuhunan nang walang aberya sa buwis pagkatapos ng limang taon.
- Suriin ang mga bayarin ng iyong brokerApat na hulugan kada taon, kasama ang anumang muling pamumuhunan, paramihin ang bilang ng mga order.
- Maglagay ng limit order para makontrol ang presyo ng iyong pagpapatupad.
- Tandaan ang kalendaryo: mga petsa ng ex-dividend sa huling bahagi ng Setyembre, huling bahagi ng Disyembre, huling bahagi ng Marso at huling bahagi ng Hunyo.
Huling hakbang: pagpili ng tagapamagitan — ang ating paghahambing ng broker Pinapadali ito sa pamamagitan ng pagdedetalye ng mga totoong gastos sa pangangalakal, ayon sa order.
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Stock ng TotalEnergies: Mga Madalas Itanong
Bakit nagbabayad ang TotalEnergies ng dibidendo nito kada quarter?
Ito ay isang patakaran ng mga shareholder na pinili upang pakinisin ang kita ng mga mamumuhunan: sa halip na isang konsentradong taunang pagbabayad, ipinamamahagi ng grupo ang dibidendo nito sa apat na yugto. Para sa isang portfolio ng kita, ginagawa nitong regular ang daloy ng pera sa buong taon.
Ano ang dibidendo ng TotalEnergies sa 2026?
Para sa taong piskal na 2026, ang unang dalawang hulugan ay itinakda sa €0.90 kada share, mas mataas ng 5.9% kumpara sa 2025. Ang una ay naging ex-dividend noong Setyembre 30, 2026, at ang pangalawa ay ipapamahagi noong Disyembre 31, 2026. Ang kabuuang dibidendo para sa 2025 ay umabot sa €3.40 kada share.
Tugma ba ang stock ng TotalEnergies sa isang estratehiyang ESG?
Depende ito sa iyong reading grid: malaki ang namumuhunan ng grupo sa mga renewable energy at binabawasan ang carbon intensity ng produksyon nito, ngunit karamihan sa mga kita nito ay nananatiling nakatali sa mga hydrocarbon. Hindi ito isinasama ng ilang pondo ng ESG, isinasama naman ito ng iba bilang isang "transitioner". Nasa iyo na kung saan mo iguguhit ang hangganan.
Maaari ka bang maghawak ng stock ng TotalEnergies sa isang PEA?
Oo. Ang TotalEnergies ay isang kompanyang Pranses na nakalista sa Euronext Paris: ang stock ay ganap na karapat-dapat para sa PEA. Pagkatapos ng limang taon ng paghawak, ang mga dibidendo at capital gains ay hindi na nagbabayad ng buwis sa loob nito — isang malaking bentahe para sa quarterly dividend.
Ano ang pagkakaiba ng mga listahan sa Paris at New York?
Ang stock ay ipinagbibili sa Euronext Paris (TTE) at sa NYSE (TTE). Pareho lang ang share nito, ngunit ang linya ng US ay ipinagbibili sa dolyar. Para sa isang residenteng Pranses, ang linya ng Paris sa euro ang pinakasimple at pinakaangkop sa PEA.
Bakit dumoble ang kita noong ikalawang quarter ng 2026?
Ang tunggalian sa Gitnang Silangan ay nagpataas ng presyo ng langis at gas, para sa kapakinabangan ng upstream na negosyo ng grupo. Umabot sa €4.7 bilyon ang netong kita noong ikalawang quarter ng 2026, kumpara sa €2.36 bilyon noong nakaraang taon. Ang ganitong uri ng pambihirang quarter ay hindi awtomatikong nauulit.
Ang Ika-Line
- Listing: Euronext Paris (TTE) at ang NYSE — Karapat-dapat sa PEA, na walang foreign withholding tax.
- Profile: isang pinagsamang pangunahing negosyo — upstream, LNG, low-carbon power, mga kemikal sa pagpino.
- Dividend:kada-kuwarter; mga hulugan sa 2026 na €0.90 (+5.9%), pagkatapos ng €3.40 para sa 2025.
- Kita: Higpitan ang pagtaas ng presyo sa unang kalahati ng 2026 ($11.2 bilyon ng netong kita).
- Mga panganib: ang siklo ng presyo ng langis, ang transisyon ng enerhiya, geopolitika.