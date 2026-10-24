Pangangalakal para sa mga Baguhan: Mga Merkado, Istratehiya at Plataporma

Ang pangangalakal para sa mga nagsisimula ay maaaring mukhang nakakatakot sa una, ngunit ang prinsipyo ay simple: kalakalan Ang ibig sabihin ng pagbili at pagbebenta ng mga pinansyal na asset sa mas maikli o mas mahabang panahon upang kumita mula sa mga paggalaw ng presyo. Dahil sa popularidad ng mga online trading platform at social media, umaakit ito ng maraming bagong dating bawat taon.
Gayunpaman, ang katotohanan ay mahirap: karamihan sa mga indibidwal na nangangalakal ay nalulugi. Ipinapaliwanag ng gabay na ito sa pangangalakal para sa mga nagsisimula kung paano gumagana ang pangangalakal, ang iba't ibang istilo ng pangangalakal, ang mga merkado at ang mga kagamitan. Dinedetalye rin nito kung paano magsimula, ang mga patakaran na namamahala sa aktibidad sa France at ang mga panganib na dapat maunawaan bago maglagay ng iyong unang order.
Ano ang pangangalakal? Kahulugan
Ang pangangalakal ay ang aktibidad ng pagbili at pagbebenta ng mga pinansyal na asset upang makuha ang agwat sa pagitan ng presyo ng pagbili at presyo ng pagbebenta. Hindi tulad ng pangmatagalang pamumuhunan, na tumataya sa paglago ng isang kumpanya o ekonomiya sa loob ng maraming taon, ang pangangalakal ay naglalayong kumita mula sa mga paggalaw ng presyo sa loob ng ilang minuto, araw o linggo.
Maaaring kumita ang mga negosyante sa magkabilang direksyon. Kung inaasahan nila ang pagtaas, sila bumili (isang "mahabang" posisyon) upang ibenta pabalik nang mas mataas. Kung inaasahan nila ang isang pagbagsak, sila magbenta nang maikli (isang "short" na posisyon): ibinebenta nila ang isang asset na hindi nila pag-aari, o isang derivative, umaasang mabibili ito muli nang mas mura sa kalaunan. Sa parehong mga kaso, ang isang maling tawag ay isinasalin sa isang pagkalugi.
Pangangalakal vs Pamumuhunan: Ano ang Pagkakaiba?
|Saligan
|Pangkalakal
|Namumuhunan
|Tagal ng panahon
|Mula sa ilang segundo hanggang ilang linggo
|Ilang taon
|Hinahanap ang pinagmumulan ng pakinabang
|Mga paggalaw ng presyo
|Paglago ng kumpanya, mga dibidendo, interes
|Pangunahing pamamaraan
|Teknikal na pagsusuri, daloy ng balita
|Pundamental na pagsusuri, pag-iiba-iba
|Kinakailangang oras
|Makabuluhan, na may regular na pagsubaybay sa merkado
|Limitado kapag naitakda na ang estratehiya
|Mga Gastos
|Mataas sa kabuuan (maraming transaksyon)
|Mababa
|Antas ng peligro
|Mataas, lalo na kung may leverage
|Pabagu-bago, nababawasan ng takdang panahon at pagkakaiba-iba
Para sa isang nag-iimpok na ang prayoridad ay palaguin ang kanilang kayamanan sa paglipas ng panahon, ang regular na pamumuhunan, halimbawa sa pamamagitan ng ETF, ay nananatiling pinakaligtas na landas ayon sa istatistika. Ang pangangalakal ay para sa mga tumatanggap ng mataas na antas ng panganib at naglalaan ng oras at pagsasanay dito.
Aling mga Merkado ang Maaari Mong Ikalakal?
- Stock: mga bahagi sa mga nakalistang kumpanya, na ipinagpapalit sa mga palitan sa oras ng merkado. Ito ang pinakakilalang merkado; tingnan ang aming gabay kung paano bumili ng stocks.
- Forex: ang pamilihan ng dayuhang palitan, kung saan ipinagpapalit ang mga pares ng pera tulad ng EUR/USD. Ito ang pinakamalikidong pamilihan sa mundo, bukas 24 oras sa isang araw tuwing Sabado at Linggo. Ang aming gabay sa Forex kalakalan nagpapaliwanag ng mga detalye nito.
- Mga indeks ng stock market: CAC 40, S&P 500, DAX o Nasdaq, karaniwang ipinagpapalit sa pamamagitan ng mga kontrata ng futures, CFD o ETF. Tingnan ang aming pahina sa pangangalakal ng indeks.
- Commodityginto, langis, gas, metal, mga produktong agrikultural. Ang kanilang mga presyo ay tumutugon sa suplay, demand at geopolitika. Basahin ang aming gabay sa pangangalakal ng kalakal.
- Cryptocurrency: Bitcoin, Ethereum at iba pa, sinipi sa buong araw, 7 araw sa isang linggo, na may matinding pabagu-bagong presyo. Tingnan ang aming gabay para sa cryptocurrencies.
- Mga bono at rate: kadalasang maa-access sa pamamagitan ng mga kontrata sa hinaharap, karaniwang nakalaan para sa mga propesyonal.
Ang Iba't Ibang Estilo ng Pangangalakal
Ang istilo ng pangangalakal ay higit sa lahat ay binibigyang kahulugan ng tagal ng mga posisyong hawakBawat isa ay nangangailangan ng iba't ibang kakayahang magamit at iba't ibang ugali.
|estilo
|Panahon ng paghawak ng posisyon
|Kinakailangan ang pagkakaroon
|Profile
|Scalping
|Ilang segundo hanggang ilang minuto
|Napakataas, tuloy-tuloy na oras ng paggamit
|Reaktibo, disiplinado, at napakahalagang mababa ang gastos
|Araw ng kalakalan
|Intraday, walang posisyong hawak magdamag
|Mataas sa mga sesyon ng pangangalakal
|Full-time o malapit dito
|ugoy kalakalan
|Ilang araw hanggang ilang linggo
|Katamtaman, pang-araw-araw na pagsusuri
|Tugma sa isang pang-araw-araw na trabaho
|Posisyon pangkalakal
|Ilang linggo hanggang ilang buwan
|Mababa
|Malapit sa pamumuhunan, sumusunod sa mga pangunahing uso
Scalping naglalayong makuha ang napakaliit na galaw, na inuulit nang maraming beses sa isang araw: ang mga gastos at ang pagkakaiba sa pagitan ng mga presyo ng bid at ask ay may malaking epekto rito. Araw ng kalakalan nangangahulugang pagbubukas at pagsasara ng bawat posisyon sa loob ng araw, upang maiwasan ang panganib ng isang overnight price gap. ugoy kalakalan naglalayong makuha ang mga galaw na tumatagal nang ilang araw; ito ay kadalasang ang pinaka-naa-access na istilo para sa isang baguhan na nagtatrabaho nang patagilid.
Ang mga Instrumentong Ginamit para sa Pangangalakal
Mga Seguridad na Cash
Ang pagbili ng mga stock o ETF nang cash, sa pamamagitan ng isang securities account, ang pinakasimpleng paraan. Ang pinakamataas na pagkalugi ay limitado sa halagang ipinuhunan, at ikaw talaga ang may-ari ng mga securities.
CFDs
A CFD Ang (contract for difference) ay isang kasunduan sa isang broker na sumasalamin sa paggalaw ng presyo ng isang asset nang hindi mo pagmamay-ari ang asset na iyon. Pinapayagan ka nitong mag-trade ng tumataas at bumababang merkado at mga embed. pagkilosSa €1,000 na margin, maaari kang magkaroon ng exposure na nagkakahalaga ng ilang libong euro. Tumataas ang kita, ngunit tumataas din ang pagkalugi. Ang CFD ang produktong pinakaginagamit ng mga retail trader para sa online trading sa Forex at mga indeks, at dito rin nakatuon ang mga pagkalugi.
Mga Futures at Pagpipilian
Mga kontrata sa hinaharap ay mga pamantayang pangako na bumili o magbenta ng isang asset sa isang petsa sa hinaharap, na ipinagpapalit sa mga organisadong palitan. Options nagbibigay ng karapatan, ngunit hindi ng obligasyon, na bumili o magbenta ng isang asset sa isang takdang presyo. Ang mga produktong ito ay makapangyarihan ngunit teknikal, at nakalaan para sa mga bihasang mangangalakal.
Mga Turbo at Warrant
Ang mga turbo, na mga produktong ipinagpalit sa palitan ng pera na inisyu ng mga bangko, ay nag-aalok ng leverage na may mga pagkalugi na limitado sa iyong taya, salamat sa isang knock-out barrier. Kung ang presyo ay umabot sa hadlang na iyon, ang produkto ay mawawala at ang taya ay higit o ganap na mawawala.
Leverage: Pag-unawa sa Pangunahing Panganib
Ang leverage ay nagbibigay-daan sa iyong kumuha ng exposure na mas malaki kaysa sa iyong capital. Sa leverage na 10, ang 1% na galaw sa asset ay isinasalin sa 10% na galaw sa capital na nakalaan. Ang 10% na galaw laban sa posisyon ay samakatuwid ay nagbubura sa buong stake.
Upang protektahan ang mga nagtitinda ng tingian, ipinakilala ng European Securities and Markets Authority (ESMA) ang mga limitasyon sa leverage sa mga CFD noong 2018, na ipinatupad sa France ng AMF, ang regulator sa pananalapi ng France:
|Pinagbabatayan na mga ari-arian
|Pinakamataas na leverage para sa isang kliyenteng tingian
|Mga pangunahing pares ng pera
|30:1
|Iba pang mga pera, ginto, mga pangunahing indeks
|20:1
|Mga kalakal na hindi kasama ang ginto, mga indeks na hindi pangunahing
|10:1
|Mga indibidwal na stock
|5:1
|Cryptocurrency
|2:1
Kinakailangan din ng mga patakarang ito ang awtomatikong pagsasara ng isang posisyon kapag ang margin ay bumaba sa 50% ng kinakailangang minimum, kasama ang proteksyon ng negatibong balanse: ang isang retail trader ay hindi maaaring malugi nang higit sa perang idineposito sa kanilang CFD account. Panghuli, dapat ipakita ng mga broker ang porsyento ng kanilang mga retail client na nalulugi sa mga produktong ito. Ang bilang na iyon ay kadalasang lumalagpas sa kalahati ng lahat ng account.
Kumikita ba ang Pangangalakal? Ano ang Sinasabi ng mga Numero
Ito ang mahalagang tanong, at ang tapat na sagot ay nakakadismaya para sa karamihan ng mga nagsisimula. Natuklasan sa isang pag-aaral ng AMF na sumasaklaw sa mga taong 2009 hanggang 2012 na halos 9 sa 10 na nagtitinda ng tingian na nawalan ng pera ang mga nag-trade ng Forex o CFD. Ang average na pagkalugi ay umabot sa mahigit €10,000 bawat kliyente. Ang mga babala na dapat ipakita ng mga broker ngayon ay nagpapatunay na ang karamihan sa mga retail account ay nananatiling hindi kumikita.
Maraming salik ang nagpapaliwanag nito:
- Mga Gastos: ang mga spread, komisyon at singil sa financing sa mga leveraged na posisyon ay tumataas sa bawat kalakalan.
- Leverage, na ginagawang malalaking pagkalugi ang maliliit na pagkakamali.
- Ang kakulangan sa impormasyon at mapagkukunan kapag nahaharap sa mga propesyonal at algorithm.
- Mga sikolohikal na bias: masyadong maagang pagputol sa mga nananalo, pagpapatakbo sa mga natalo, at paghabol sa mga natalo para "makaganti" pagkatapos ng isang pagkabigo.
Ang ilang mga mangangalakal ay palaging kumikita, ngunit sila ay minorya lamang, at umaasa sila sa isang nasubukang estratehiya sa pangangalakal, mahigpit na pamamahala sa peligro, at malawak na karanasan. Ang pangangalakal ay hindi isang maaasahang paraan upang madagdagan ang iyong kita o isang shortcut tungo sa kalayaan sa pananalapi.
Magkano ang suweldo ng isang negosyante?
Walang suweldo ang isang negosyante sa tingian: ang kanilang kita ay ang kanilang netong kita, na maaaring negatibo. Ang mga negosyanteng may suweldo sa mga bangko at mga kumpanya sa pamamahala ng asset ay tumatanggap ng isang takdang suweldo at mga bonus na nakatali sa kanilang mga resulta. Gumagana sila gamit ang kapital ng kanilang employer, mga propesyonal na kagamitan, at mahigpit na kinokontrol na mga limitasyon sa peligro. Ang mga pangako ng buwanang "suweldo" na ilang libong euro para sa mga nagsisimula ay nabibilang sa mundo ng marketing, o mga lantaran na panloloko.
Mga Pangunahing Kaalaman na Dapat Pag-aralan Bago Ka Mag-trade
Teknikal na Pagsusuri ng
Teknikal na pagtatasa Pinag-aaralan nito ang mga tsart ng presyo at volume upang matukoy ang mga trend, antas ng suporta, antas ng resistensya, at mga paulit-ulit na pattern. Gumagamit ito ng mga indicator tulad ng mga moving average, RSI, o MACD. Ito ang pangunahing kagamitan ng isang panandaliang mangangalakal, ngunit walang indicator ang nakakahula ng hinaharap nang may katiyakan.
Pangunahing Pagsusuri ng
Tinatasa nito ang halaga ng isang asset batay sa datos pang-ekonomiya: kita ng kumpanya, mga rate ng interes, implasyon, trabaho. Ang mga paglabas ng istatistika at mga desisyon ng bangko sentral ay kadalasang nagbubunsod ng mga matalas na galaw, na kailangan mong malaman upang maiwasan ang mabigla.
Risk Pamamahala ng
Ito ang pinakamahalagang kasanayan, at ang pinakanapapabayaan. Nanatili ito sa ilang mga patakaran:
- ipagsapalaran lamang ang isang maliit na bahagi ng iyong kapital bawat posisyon, karaniwang 1% hanggang 2%;
- laging maglagay ng itigil ang pagkawala, isang order na nagsasara ng posisyon kung ang presyo ay umabot sa isang paunang natukoy na limitasyon ng pagkalugi;
- layunin ang isang kanais-nais na ratio sa pagitan ng potensyal na pakinabang at tinatanggap na pagkalugi;
- panatilihing mababa ang leverage, o iwasan ito nang tuluyan sa simula;
- Panatilihin ang isang kalakalan journal para suriin ang iyong mga desisyon at mga pagkakamali.
Mga Uri ng Order
A order ng merkado agad na isinasagawa sa pinakamagandang presyong makukuha. MAY limitasyon ng order nagtatakda ng pinakamataas na presyo ng pagbili o pinakamababang presyo ng pagbebenta. MAY huminto sa utos Nagti-trigger kapag naabot na ang isang price threshold, para bawasan ang pagkalugi o pumasok sa isang breakout. Ang pag-master sa mga order na ito ay pumipigil sa mga execution sa hindi inaasahang presyo.
Mga Plataporma at Kagamitan sa Online Trading
Tatlong pangunahing pamilya ng software ang nangingibabaw sa tingiang kalakalan:
- MetaTrader 4 at 5: mga platapormang malawakang ginagamit ng mga Forex at CFD broker, na pinahahalagahan para sa kanilang mga indicator, automated trading robot at komunidad. Tingnan ang aming gabay sa MT4 account.
- Mga platform ng pangangalakal na pagmamay-ari ng mga broker: mga interface na binuo ng bawat broker, kadalasang mas simple para sa pagsisimula.
- TradingView: isang napakasikat na online charting tool, na may social network ng mga ideya sa pangangalakal. Maaari itong kumonekta sa ilang broker upang maglagay ng mga order.
Higit pa sa software, kailangan ng isang negosyante ng kalendaryong pang-ekonomiya, isang maaasahang news feed at isang demo account magsanay nang hindi nanganganib ng totoong pera.
Pangangalakal para sa mga Baguhan: Paano Magsimula sa 7 Hakbang
- Magsanay sa mga pangunahing kaalaman: mga merkado, mga order, teknikal na pagsusuri, pamamahala ng peligro. Ang aming gabay sa pag-aaral sa pangangalakal nag-aalok ng sunud-sunod na landas.
- Magtakda ng layunin at badyetMaglaan lamang ng perang hindi mo kailangan, pagkatapos magtipon ng emergency fund.
- Pumili ng estilo at merkado na akma sa iyong kakayahang magamit, sa halip na ipagpalit ang lahat nang sabay-sabay.
- Pumili ng isang regulated broker, lisensyado ng ACPR o ng AMF, o ng isang katumbas na awtoridad sa Europa. Paghambingin ang mga gastos, produkto at kalidad ng platform: ang aming paghahambing ng broker tumutulong sa iyo na gawin iyon.
- Magsanay sa isang demo account sa loob ng ilang linggo, na ginagamit ang parehong mga patakaran gaya ng para sa isang live account.
- Magbukas ng live kalakalan account na may maliit na halaga, walang leverage o napakababang leverage.
- Regular na suriin ang iyong mga resulta gamit ang iyong trading journal, at itigil kung ang estratehiya ay patuloy na natatalo sa paglipas ng panahon.
Ang Balangkas ng Regulasyon at Buwis sa France
Suriin Kung Awtorisado ang Broker
Sa France, ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa pamumuhunan ay dapat na lisensyado ng ACPR o awtorisadong mag-operate sa France mula sa ibang bansa ng European Union. Ang rehistro ng REGAFI at ang listahan ng mga awtorisadong provider ay nagbibigay-daan upang mapatunayan ito. Inilalathala rin ng AMF mga blacklist ng mga site na nag-aalok ng Forex, CFD o crypto-asset nang walang pahintulot. Simula ng batas ng Sapin II noong 2016, ang online advertising para sa mga pinaka-peligrong produktong pinansyal, tulad ng mga CFD at leveraged Forex, ay labis ding pinaghigpitan.
Mga Palatandaan ng Babala ng isang Scam
- mga pangako ng mataas, garantisadong kita, o mga pag-aangkin na "walang panganib";
- mga cold call sa pamamagitan ng telepono, mga messaging app o social media;
- presyon na mabilis na maglipat ng karagdagang pera;
- kahirapan o imposibilidad ng pag-withdraw ng iyong mga pondo;
- isang kompanyang nawawala sa mga opisyal na rehistro o nakabase sa labas ng European Union.
Paano Binubuwisan ang mga Kita sa Pangangalakal
Para sa mga indibidwal, ang mga capital gains sa mga stock at ETF na hawak sa isang securities account ay sa prinsipyo ay napapailalim sa single flat rate levy, ang flat tax ng France. Ang mga kita sa mga derivatives, tulad ng mga CFD o futures, ay napapailalim sa mga partikular na rehimen.
Ang PEA, ang plano ng pagtitipid sa equity na may bentahe sa buwis ng France, ay nagbibigay-daan sa iyong ikalakal ang mga share sa Europa na may mas mababang buwis pagkatapos ng limang taon, ngunit hindi nito tinatanggap ang mga CFD o leverage. Ang mga account na hawak ng isang broker sa ibang bansa ay dapat ideklara bawat taon. Ang mga patakaran ay nagbabago sa bawat bayarin sa pananalapi: tingnan ang iyong sitwasyon sa impots.gouv.fr.
Mga Pagkakamali na Dapat Iwasan Kapag Nagsimula Ka Nang Mangalakal
- Nakipagkalakalan nang walang plano: papasok nang biglaan, walang ideya kung saan puputulin ang pagkalugi o kukunin ang tubo.
- Paggamit ng mataas na leverage sa simula pa lang, na sapat na para mawalan ng laman ang isang account sa loob ng ilang araw.
- Sinusubukang makuha ito pabalik pagkatapos ng pagkalugi sa pamamagitan ng pagpapalaki ng laki ng posisyon.
- Bulag na pagsunod sa mga senyales ibinebenta sa social media o mga "guru" na hindi kailanman nagpapakita ng mga beripikadong resulta.
- Pagpapabaya sa mga gastos, na kadalasang ginagawang talunan ang isang estratehiyang bahagyang panalo.
- Masyadong madalas na pangangalakal: ang pagpaparami ng mga kalakalan ay nagpapataas ng mga gastos at mga emosyonal na pagkakamali.
- Pagkalito sa swerte at kasanayan: ang ilang maagang panalo ay hindi nagpapatunay na gumagana ang isang pamamaraan.
Mga Madalas Itanong (FAQ): Ang Iyong mga Tanong Tungkol sa Pangangalakal
Ano ang pangangalakal, sa isang pangungusap?
Ang pangangalakal ay nangangahulugang pagbili at pagbebenta ng mga pinansyal na asset sa maikling panahon upang kumita mula sa mga paggalaw ng kanilang presyo, habang tumataas at habang bumababa.
Paano magsimulang mag-trade gamit ang maliit na puhunan?
Ang ilang broker ay tumatanggap lamang ng mga deposito na ilang dosenang euro, ngunit ang tunay na tanong ay ang halagang handa mong mawala. Pinakamainam na magsimula sa isang demo account, pagkatapos ay mag-live na may maliit na halaga at walang leverage.
Maaari ka bang matalo nang higit pa sa iyong taya?
Sa mga CFD, ang proteksyon sa negatibong balanse na kinakailangan sa Europa ay pumipigil sa isang retail trader na mawalan ng higit sa kanilang deposito. Gayunpaman, sa iba pang mga produkto, tulad ng mga futures o mga opsyon sa pagbebenta, ang mga pagkalugi ay maaaring lumampas sa paunang taya.
Aling istilo ng pangangalakal ang dapat piliin ng isang baguhan?
Ang swing trading ay kadalasang ang pinaka-accessible, dahil mas kaunting screen time ang kailangan nito kumpara sa day trading o scalping at nakakabuo ng mas mababang gastos.
Legal ba ang pangangalakal sa France?
Oo, basta't dumaan ka sa isang provider na awtorisadong mag-operate sa France. Mag-ingat sa mga platform na walang regulasyon, na kadalasang nakalagay sa mga blacklist ng AMF.
Maaari ka bang kumita sa pangangalakal?
Napakakaunting indibidwal ang namamahala nito nang napapanatili. Ipinapakita ng mga estadistikang inilathala ng AMF at ng mga broker na karamihan sa mga retail account ay nalulugi: ang pangangalakal ay hindi dapat ituring na isang pinagmumulan ng regular na kita.
Ang artikulong ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Ang pangangalakal, lalo na gamit ang leverage, ay may mataas na panganib na mawala ang iyong kapital.